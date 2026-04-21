NRF 2026 APAC มหกรรมค้าปลีกสุดยิ่งใหญ่ของเอเชียแปซิฟิก ประกาศรายชื่อวิทยากรระดับโลก ขยายพื้นที่จัดแสดงใหญ่ขึ้น พร้อมมอบสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง
21 Apr, 2026, 10:00 CST
สิงคโปร์, 21 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรมค้าปลีกสุดยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC), ซึ่งจัดโดย National Retail Federation (NRF) และ Comexposium Singapore เตรียมรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีก นักพัฒนานวัตกรรม และผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2569
มหกรรมค้าปลีกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคจะต้อนรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกว่า 13,000 คน จากกว่า 80 ประเทศ โดยรวบรวมผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำกว่า 2,500 แบรนด์ อาทิ DFI Retail Group, Sephora, FamilyMart, Dyson, Central Retail และ Unilever เป็นต้น เนื่องจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตการค้าปลีกโลก มหกรรม NRF 2026 APAC จึงเป็นเวทีที่โดดเด่นสำหรับการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และขับเคลื่อนการพลิกโฉมอุตสาหกรรม
ผู้นำธุรกิจค้าปลีกระดับโลกเสริมทัพการประชุม
การประชุมในปีนี้ยังคงมีการยกระดับวาระการประชุมระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศรายชื่อวิทยากรเพิ่มเติมจากบริษัทชั้นนำอย่าง Olive Young, Gill Capital (H&M) และ Woolworths Group ที่จะมาเสริมทัพผู้นำธุรกิจค้าปลีกจากทั่วโลก
"NRF 2026 APAC เป็นเวทีทรงพลังที่รวบรวมทั้งแนวคิดสุดสร้างสรรค์ คนเก่ง และนวัตกรรมที่จะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมค้าปลีก" Anish Melwani อดีตประธานกรรมการและซีอีโอของ LVMH North America กล่าว "LVMH มองว่านวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษางานฝีมือซึ่งเป็นแก่นแท้ของแบรนด์ ผมตั้งตารอที่จะได้มีส่วนร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมผลักดันคลื่นลูกใหม่ของการพลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกในระดับภูมิภาค"
"NRF 2026 APAC คือเวทีที่อนาคตของการค้าปลีกกลายเป็นความจริง ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงกับผู้นำอุตสาหกรรม ค้นพบเทคโนโลยีล้ำสมัย และพลิกโฉมการให้บริการลูกค้าท่ามกลางภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" Matthew Shay กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของ National Retail Federation กล่าว "นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราได้เห็นจำนวนแบรนด์ค้าปลีกที่เข้าร่วมงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 1,200 แบรนด์ในปี 2567 เป็น 2,200 แบรนด์ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นถึง 83% และเนื่องจากนวัตกรรมและโซลูชันค้าปลีกยุคใหม่กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น เราคาดว่าจะได้เห็นจำนวนแบรนด์ที่เข้าร่วมงานเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้"
พื้นที่จัดแสดงใหญ่ขึ้น เพื่อประสบการณ์ที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น
พื้นที่จัดแสดงในปีนี้ขยายครอบคลุมสองชั้นเต็ม สะท้อนถึงความต้องการที่มากขึ้นและการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้มีการจองพื้นที่จัดแสดงแล้วถึง 80% และจะมีผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำกว่า 300 ราย อาทิ Relex, Vusion และ Google มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีที่จะกำหนดนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมค้าปลีก
ผู้ค้าปลีกสามารถเข้าชมพื้นที่จัดแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสัมผัสนวัตกรรมมากมายที่ขับเคลื่อน "The Next Now" ของอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง
NRF APAC Innovators Showcase กลับมาอีกครั้ง รวบรวมบริษัทมากขึ้น 35%
โซน NRF APAC Innovators Showcase ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของมหกรรม NRF 2026 APAC ได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ โดยรวบรวมบริษัทนวัตกรรมล้ำสมัย 35 แห่ง เพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า
โซนนี้มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก อาทิ
- Rokt – ใช้ประโยชน์จาก first-party data และ machine learning เพื่อยกระดับประสบการณ์การชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ และสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่วง "transaction moment"
- JohnSmith.ai – นำเสนอผู้ช่วยแบรนด์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับไลฟ์คอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ
- Cookiy AI – สนับสนุนการวิจัยผู้บริโภคด้วย AI ผ่าน voice agent เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ทีมค้าปลีกสามารถนำไปใช้ได้ทันที
นวัตกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบนิเวศค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ข้อมูล และประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมมหกรรมค้าปลีกชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
เพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศท่ามกลางภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น มหกรรม NRF 2026 APAC ขอมอบสิทธิพิเศษสนับสนุนค่าเดินทาง 200 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ถือบัตร All-Access Pass ประเภท Retailer และ Industry Partner ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
บัตรเข้างาน All-Access Pass มอบสิทธิประโยชน์ดังนี้
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 รายการ ครอบคลุมทั้งการบรรยายหลัก เวทีเสวนาย่อย และเวที Exhibitor Big Ideas
- โอกาสพิเศษในการสร้างเครือข่ายกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลก
- สิทธิเข้าถึงพื้นที่จัดแสดงเต็มรูปแบบตลอดทั้งสามวัน
เกี่ยวกับ NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific
มหกรรมค้าปลีกที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2569 งานนี้รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกจากทั่วภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันบนเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้นำอุตสาหกรรมตลอดการประชุมสามวัน รวมถึงมีโอกาสชมการจัดแสดงโซลูชันค้าปลีกล่าสุดแบบครบวงจร พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมค้าปลีก
