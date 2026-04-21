Eksplorasi Masa Depan Industri Ritel: NRF 2026 APAC Hadirkan Pembicara Kelas Dunia, Pameran yang Lebih Besar, dan Insentif Perjalanan Terbatas

SINGAPURA, 21 April 2026 /PRNewswire/ -- Dengan antusiasme yang terus meningkat, NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC), yang digelar oleh National Retail Federation (NRF) dan Comexposium Singapore, akan mempertemukan para pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan yang paling berpengaruh di industri ritel Asia Pasifik di Singapura pada 2–4 Juni 2026.

Ajang ini akan dihadiri lebih dari 13.000 praktisi industri ritel di lebih dari 80 negara. Sebagai salah satu ajang industri ritel yang paling bergengsi di Asia Pasifik, NRF 2026 APAC akan menghadirkan eksekutif senior dari lebih dari 2.500 perusahaan ritel terkemuka, termasuk DFI Retail Group, Sephora, FamilyMart, Dyson, Central Retail, dan Unilever. Setelah Asia Pasifik semakin berperan dalam membentuk masa depan industri ritel global, NRF 2026 APAC menjadi platform strategis untuk kolaborasi, pertukaran wawasan, dan transformasi bisnis.

Pemimpin Ritel Global Bergabung sebagai Pembicara

Sesi konferensi NRF 2026 APAC terus memperkaya wacana global dengan tambahan pembicara dari Olive Young, Gill Capital (H&M), serta Woolworths Group, melengkapi jajaran tokoh ritel global yang telah bergabung.

"NRF 2026 APAC merupakan platform unggulan yang menyatukan ide, talenta, dan inovasi yang membentuk masa depan industri ritel," ujar Anish Melwani, mantan Chairman & CEO, LVMH North America. "Di LVMH, kami menganggap inovasi sebagai kunci untuk meningkatkan pengalaman pelanggan tanpa mengesampingkan craftsmanship yang menjadi unsur utama dari brand kami. Saya ingin berdiskusi dengan pemimpin industri di Asia Pasifik untuk mendorong gelombang transformasi ritel berikutnya."

"NRF 2026 APAC menjadi wadah yang mewujudkan masa depan industri ritel. Ajang ini menyediakan banyak peluang untuk terhubung dengan pemimpin industri, menemukan teknologi terobosan, dan merombak cara kita melayani pelanggan di tengah perubahan cepat," kata Matthew Shay, President & CEO, NRF. Ia menambahkan, "Sejak edisi perdana APAC, jumlah partisipasi telah meningkat pesat—dari 1.200 perusahaan pada 2024 menjadi 2.200 perusahaan pada 2025, atau melesat 83%. Momentum ini akan terus berlanjut pada tahun ini."

Skala Pameran yang Semakin Besar dan Imersif

Area pameran tahun ini bertambah luas, menjadi dua lantai penuh, mencerminkan tingginya minat industri. Dengan 80% ruang pameran yang telah terjual, lebih dari 300 penyedia solusi terkemuka—termasuk Relex Solutions, VusionGroup, dan Google—akan menampilkan teknologi terbaru yang menentukan masa depan ritel.

Pelaku industri ritel dapat mengakses area pameran secara gratis sebagai kesempatan untuk melihat langsung inovasi yang mendorong konsep "The Next Now" dalam industri ritel.

NRF APAC Innovators Showcase Kembali Hadir dengan Skala 35% Lebih Besar

NRF APAC Innovators Showcase kembali menjadi sorotan utama dan hadir dengan skala yang lebih besar—menampilkan 35 perusahaan inovatif, meningkat 35% dari tahun lalu.

Program yang diseleksi dengan cermat ini menampilkan teknologi mutakhir yang mengubah lanskap ritel, antara lain:

Rokt – memanfaatkan data primer dan machine learning untuk mengoptimalkan pengalaman checkout dan meningkatkan pendapatan pada momen transaksi

untuk mengoptimalkan pengalaman dan meningkatkan pendapatan pada momen transaksi JohnSmith.ai – menghadirkan brand ambassador berbasiskan AI yang bekerja setiap saat untuk live commerce

berbasiskan AI yang bekerja setiap saat untuk Cookiy AI – mendukung riset konsumen berbasiskan AI melalui agen suara untuk menghasilkan analisis cepat dan aplikatif.

Rangkaian inovasi ini mencerminkan pergeseran menuju ekosistem ritel berbasiskan AI, data, dan pengalaman pelanggan.

Segera Bergabung di Ajang Industri Ritel Terbesar di Asia Pasifik

Untuk mendukung peserta internasional di tengah meningkatnya biaya perjalanan, NRF 2026 APAC menawarkan potongan biaya perjalanan sebesar USD 200 bagi pemegang tiket All-Access yang memenuhi kriteria.

Tiket All-Access mencakup:

Lebih dari 70 sesi, termasuk presentasi, diskusi tematik, dan sesi Exhibitor Big Ideas

sesi, termasuk presentasi, diskusi tematik, dan sesi Exhibitor Big Ideas Sesi networking eksklusif bersama pemimpin ritel global

eksklusif bersama pemimpin ritel global Akses seluruh area pameran selama tiga hari

Informasi serta syarat dan ketentuan selengkapnya: https://nrfbigshowapac.nrf.com/

Tentang NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

Ajang terkemuka di industri ritel Asia Pasifik ini akan berlangsung di Singapura pada 2-4 Juni 2026. NRF Edisi Asia Pasifik mempertemukan berbagai pemimpin industri ritel dari seluruh Asia Pasifik untuk berkolaborasi pada level regional, serta menangkap peluang di pasar yang paling berkembang pesat di dunia. Sebagai praktisi industri ritel, Anda dapat memperoleh inspirasi dari pemimpin industri terkemuka selama tiga hari. Anda juga dapat mengikuti pameran komprehensif yang menampilkan berbagai solusi ritel terkini, serta mengeksplorasi inovasi dan teknologi terbaru.

