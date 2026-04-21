Sertai Perkembangan Terkini Runcit Masa Depan: NRF 2026 APAC Perkenal Penceramah Terkemuka, Ekspo Lebih Besar dan Insentif Perjalanan Terhad

SINGAPURA, 21 April 2026 /PRNewswire/ -- Dengan momentum yang semakin pesat, NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC), yang dianjurkan bersama oleh National Retail Federation (NRF) dan Comexposium Singapore, akan menghimpunkan pemimpin runcit paling berpengaruh, penginovasi dan pembuat keputusan di rantau ini di Singapura dari 2 hingga 4 Jun 2026.

Acara runcit paling berprestij di Asia Pasifik ini dijangka menerima kehadiran lebih 13,000 profesional runcit dari lebih 80 negara, serta menghimpunkan eksekutif kanan daripada lebih 2,500 jenama runcit terkemuka termasuk DFI Retail Group, Sephora, FamilyMart, Dyson, Central Retail dan Unilever. Ketika APAC terus membentuk masa depan runcit global, NRF 2026 APAC menawarkan platform tiada tandingan untuk kolaborasi, perkongsian wawasan dan transformasi perniagaan.

Pemimpin runcit global memperkukuh barisan persidangan

Persidangan ini terus meningkatkan agenda bertaraf dunia dengan pengesahan penceramah baharu dari Olive Young, Gill Capital (H&M) dan Woolworths Group, sekali gus mengukuhkan barisan suara runcit global yang sedia kukuh.

"NRF 2026 APAC ialah platform berkuasa yang menghimpunkan idea, bakat dan inovasi yang membentuk masa depan runcit," kata Anish Melwani, bekas Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif LVMH North America. "Di LVMH, kami melihat inovasi sebagai elemen penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan sambil mengekalkan ketukangan yang menjadi teras jenama kami. Saya menantikan peluang berinteraksi dengan pemimpin industri di seluruh APAC, bertukar pandangan serta membantu memacu gelombang transformasi runcit seterusnya di rantau ini."

"NRF 2026 APAC ialah tempat masa depan runcit direalisasikan. Ia merupakan peluang luar biasa untuk berhubung dengan pemimpin industri, meneroka teknologi terobosan dan membayangkan semula cara kita melayani pelanggan dalam landskap yang berkembang pesat," kata Matthew Shay, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif National Retail Federation. "Sejak edisi sulung APAC, kami menyaksikan pertumbuhan luar biasa dalam penyertaan jenama, daripada 1,200 jenama runcit pada 2024 kepada 2,200 pada 2025, peningkatan sebanyak 83%. Seiring peningkatan permintaan terhadap inovasi dan penyelesaian runcit generasi baharu, kami menjangkakan momentum penyertaan jenama akan terus meningkat tahun ini."

Pengalaman Ekspo Lebih Besar dan Imersif

Ruang pameran tahun ini diperluas merangkumi dua tingkat penuh, mencerminkan lonjakan permintaan dan penyertaan industri. Dengan 80% ruang pameran telahpun terjual, lebih 300 penyedia penyelesaian terkemuka termasuk Relex, Vusion dan Google akan mempamerkan teknologi yang mentakrif semula runcit.

Peruncit boleh mengakses ruang pameran secara percuma, memberikan peluang unik untuk mengalami sendiri inovasi yang memacu "The Next Now" dalam runcit.

NRF APAC Innovators Showcase Kembali — 35% Lebih Besar

NRF APAC Innovators Showcase merupakan sorotan utama NRF 2026 APAC dan diperluas dengan ketara tahun ini, menampilkan 35 syarikat teknologi termaju — peningkatan 35% berbanding tahun sebelumnya.

Pameran terpilih ini mengetengahkan teknologi terobosan yang mengubah runcit di APAC dan global, termasuk:

Rokt – Memanfaatkan data pihak pertama dan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pengalaman pembayaran e-dagang serta menjana pendapatan tambahan pada "saat transaksi"

JohnSmith.ai – Menyediakan duta jenama dikuasakan AI untuk perdagangan langsung masa nyata yang beroperasi berterusan dengan penglibatan jenama yang konsisten

Cookiy AI – Membolehkan penyelidikan pengguna didayakan AI melalui ejen suara, menghasilkan wawasan segera dan boleh dilaksanakan untuk pasukan runcit

Secara keseluruhan, para penginovasi ini mencerminkan peralihan lebih luas ke arah ekosistem runcit yang dipacu AI, berpusatkan data dan diterajui pengalaman.

Tempah tempat anda di acara runcit terulung APAC

Bagi menyokong penyertaan antarabangsa di tengah peningkatan kos perjalanan, NRF 2026 APAC menawarkan rebat perjalanan sebanyak US$200 kepada pemegang Pas Semua-Akses kategori Peruncit dan Rakan Industri yang layak.

Pas Semua-Akses menyediakan:

Akses kepada lebih 70 sesi kandungan termasuk ucaptama utama, sesi pecahan dan Exhibitor Big Ideas

Peluang perangkaian eksklusif dengan pemimpin runcit global

Akses penuh tiga hari ke ruang pameran

Maklumat lanjut dan terma boleh didapati di: https://nrfbigshowapac.nrf.com/

Latar Belakang NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

Acara runcit paling penting di Asia Pasifik ini akan berlangsung di Singapura dari 2 hingga 4 Jun 2026. Edisi Asia Pasifik menghimpunkan pemimpin industri runcit dari seluruh rantau untuk bekerjasama di platform Pan-Asia Pasifik, pusat kepada pasaran dengan pertumbuhan terpantas di dunia. Profesional runcit boleh mendapatkan inspirasi daripada pemimpin industri melalui persidangan tiga hari serta Ekspo komprehensif yang menampilkan penyelesaian runcit terkini, selain mengalami inovasi dan teknologi terobosan terbaru yang tersedia di pasaran.

SOURCE Comexposium Singapore