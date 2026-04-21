리테일의 다음 현재가 펼쳐지는 곳: NRF 2026 APAC, 스타 연사와 더 커진 엑스포, 한정 기간 여행 인센티브 공개

싱가포르, 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 빠르게 열기가 고조되고 있는 가운데, 미국소매협회(National Retail Federation, NRF)와 코멕스포지엄 싱가포르(Comexposium Singapore)가 공동 주최하는 NRF 2026: 리테일스 빅 쇼 아시아 퍼시픽(NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific, NRF 2026 APAC)이 2026년 6월 2일부터 4일까지 싱가포르에서 아시아 태평양 지역에서 가장 영향력 있는 소매업계 리더, 혁신가, 의사결정권자들을 한자리에 모은다.

80개국 이상에서 1만 3000명이 넘는 소매업계 전문가들이 참가할 것으로 예상되는 APAC 최고 권위의 소매 행사인 NRF 2026 APAC에는 DFI 리테일 그룹(DFI Retail Group), 세포라(Sephora), 패밀리마트(FamilyMart), 다이슨(Dyson), 센트럴 리테일(Central Retail), 유니레버(Unilever) 등 2500개 이상의 주요 소매 브랜드에서 고위 임원들이 참석할 예정이다. APAC가 글로벌 소매의 미래를 지속적으로 규정해 나가는 가운데, NRF 2026 APAC은 협업, 인사이트 및 비즈니스 혁신을 위한 독보적인 플랫폼을 제공한다.

글로벌 소매업계 리더들, 콘퍼런스 연사 라인업 한층 강화

이번 콘퍼런스는 올리브영(Olive Young), 길 캐피털(Gill Capital, H&M), 울워스 그룹(Woolworths Group) 소속 신규 확정 연사들을 추가하며 이미 탄탄한 글로벌 소매업계 연사 라인업을 한층 더 강화하고 있다.

LVMH 북미(LVMH North America)의 전 회장 겸 최고경영자인 아니시 멜와니(Anish Melwani)는 "NRF 2026 APAC은 소매의 미래를 형성하는 아이디어, 인재 및 혁신을 한데 모으는 강력한 플랫폼"이라고 말했다. 이어 "LVMH에서 우리는 브랜드의 핵심인 장인 정신을 지키는 동시에 고객 경험을 향상하는 데 있어 혁신이 필수적이라고 보았다. APAC 전역의 업계 리더들과 교류하고, 관점을 나누며, 이 지역 소매 혁신의 다음 물결을 이끄는 데 기여하게 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

미국소매협회의 매슈 셰이(Matthew Shay) 회장 겸 최고경영자는 "NRF 2026 APAC은 소매의 미래가 현실이 되는 곳"이라며 "업계 리더들과 연결되고, 획기적인 기술을 발견하며, 빠르게 진화하는 환경 속에서 고객에게 서비스를 제공하는 방식을 새롭게 구상할 수 있는 놀라운 기회다. 첫 APAC 행사 개최 이후 브랜드 참여는 놀라운 성장을 보였다. 2024년 1200개 소매 브랜드에서 2025년 2200개 브랜드로 늘어나 83% 증가했다. 혁신과 차세대 소매 솔루션에 대한 수요가 커짐에 따라 올해도 브랜드 참여의 지속적인 상승세를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

더 크고 몰입감 있는 엑스포 경험

올해 엑스포 전시장은 수요와 업계 참여 증가를 반영해 두 개 층 전체로 확대된다. 이미 전시 공간의 80%가 판매된 가운데, 렐엑스(Relex), 뷰전(Vusion), 구글(Google) 등 300개가 넘는 주요 솔루션 제공업체들이 소매를 재정의하는 기술을 선보일 예정이다.

소매업체는 엑스포 전시장에 무료로 입장할 수 있어 소매의 '차세대 현재(The Next Now)'를 이끄는 혁신을 현장에서 직접 경험할 수 있는 특별한 기회를 얻게 된다.

NRF APAC 이노베이터 쇼케이스 재개최… 규모 35% 확대

NRF APAC 이노베이터 쇼케이스(NRF APAC Innovators Showcase)는 NRF 2026 APAC의 핵심 하이라이트로, 올해는 35개의 첨단 기업이 참가해 지난해보다 35% 확대된 규모로 진행된다.

엄선된 이번 쇼케이스는 APAC은 물론 전 세계 소매 산업을 변화시키는 혁신 기술들을 조명하며, 여기에는 다음이 포함된다.

록트(Rokt) – 자사 데이터와 머신 러닝을 활용해 이커머스 결제 경험을 최적화하고 '거래의 순간(transaction moment)'에 추가 수익을 창출

존스미스.ai(JohnSmith.ai) – 일관된 브랜드 참여를 바탕으로 상시 운영되는 실시간 라이브 커머스를 위한 AI 기반 브랜드 앰배서더 제공

쿠키 AI(Cookiy AI) – 음성 에이전트를 통해 AI가 중재하는 소비자 조사를 가능하게 하여 소매팀에 즉각적이고 실행 가능한 인사이트 생성

이들 혁신 기업은 함께 AI 중심, 데이터 중심, 경험 주도형 소매 생태계로의 보다 폭넓은 전환을 보여준다.

APAC 최고의 소매 행사의 자리 확보하기

상승하는 여행 비용 속에서도 해외 참가를 지원하기 위해 NRF 2026 APAC은 자격 요건을 충족하는 소매업체 및 업계 파트너 올 액세스 패스(All-Access Pass) 보유자를 대상으로 미화 200달러의 여행 리베이트를 제공한다.

올 액세스 패스로 이용할 수 있는 혜택은 다음과 같다.

주요 기조연설, 브레이크아웃 세션, 전시업체 빅 아이디어(Exhibitor Big Ideas) 등 70 개 이상의 콘텐츠 세션 입장

개 이상의 콘텐츠 세션 입장 글로벌 소매 리더들과의 독점 네트워킹 기회

3일간 엑스포 전시장 전체 이용

자세한 내용과 조건은 https://nrfbigshowapac.nrf.com/에서 확인할 수 있다.

NRF 2026: 리테일스 빅 쇼 아시아 퍼시픽 소개

아시아 태평양 지역에서 가장 중요한 소매 행사가 2026년 6월 2일부터 4일까지 싱가포르에서 개최된다. 아시아 퍼시픽 에디션은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장들이 자리한 범아시아 태평양 무대에서 지역 전역의 소매 산업 리더들을 한데 모아 협업의 장을 마련한다. 소매업계 전문가들은 3일간 진행되는 콘퍼런스를 통해 최고 소매 리더들로부터 영감을 얻을 수 있으며, 최신 소매 솔루션을 아우르는 종합 엑스포를 통해 시장에서 활용 가능한 최신 혁신과 획기적 기술도 경험할 수 있다.

SOURCE Comexposium Singapore