ONE CARMEL 啟動住宅銷售，為卡梅爾谷的海岸生活締造新標準

現正限量發售十幅「創辦人精選地段」(Founders Selection Lots) 及現成住宅，售價由 600 萬美元起。 作為社區內首批置業良機，這些住宅讓買家能從最早段開始，共同塑造 ONE Carmel 的獨特個性、文化底蘊及恒久承傳。

ONE Carmel 主席 Crystal Jiang 表示：「ONE Carmel 的每座宅邸，皆為活生生的藝術結晶，建築、園林與光線經精心佈局，交織出真正獨特非凡的傑作。 我們稱之為藝術住宅。 我們所打造的社區，既盡顯卡梅爾之原始美態，呈現矽谷之璀璨科技，兼收並蓄歐洲豐富的文化底蘊與卓越的款待精神，亦融合亞洲之服務標準。 如此龐大的影響力，經由本地知名設計師及國際頂尖建築師而得以呈現，締造出在單一私人社區內難能可貴的藝術層次及專業匠心。」

73 幅地段面積介乎 2.5 英畝至逾 12 英畝，飽覽群山、太平洋及卡梅爾谷的壯麗風光，設計上亦顧及多代同堂家庭居住的靈活需要。 項目由深明當地文化的建築師，聯同幾位國際最負盛名的建築大師聯手設計，成品將兼具國際視野與鮮明易辨的卡梅爾風情。 住宅選用天然建材，包括風化木材和石塊，並融入原生草類和橡樹，設計理念是以壯麗景色為框架，營造出私密的靜謐居所。 每間住宅均提供個性化藝術策展選項，由國際認可的藝術顧問擔任指導。

ONE Carmel 的中心地帶將興建一間會所，作為社區聯誼聚腳之地。 住戶可享用全方位的養生及生活設施、尊享節目安排、尊貴禮賓服務，以及私人登山步道。 ONE Carmel 承襲卡梅爾谷深厚的馬術傳統，住戶和周邊社區均可使用經重新構思的 September Ranch，這裡亦是蒙特雷縣唯一對外開放的馬術中心。 這個經修復的 20 英畝設施，將配備頂尖配套，包括室內外馬術競技場、度身而設的訓練課程、盛裝舞步場地、專屬馬匹寄養服務，以及總長逾 12 英里的騎馬徑。 此外，牧場富有歷史意義的紅色穀倉已獲悉心保存和修復，作為社區的文化據點。 此場地將舉辦馬術活動、藝術展覽、表演及餐飲體驗，靈感源自卡梅爾悠久的藝術及創意傳統。

鑑於速度與安全均是關鍵所在，社區將配備經精心整合的先進光纖基建、安全網絡連接，以及能隨住戶需求與時並進的未來導向系統。 此數碼基礎能既加強私隱、安全與便利，亦不忘社區的建築風貌、自然環境及人情連繫，始終將體驗置於核心前線。

ONE Carmel Foundation (ONE Carmel 基金會) 將致力推動慈善項目，重點支持蒙特雷半島上多個具代表意義的文化、藝術及馬術機構。 基金會將專注於環境守護、文化保存及社區參與，鞏固 ONE Carmel 對該地區及其居民的長期承諾。

除了物業居所，住戶亦可加入 ONE Place 會籍，盡享橫跨帕羅奧圖、倫敦、東京、台灣及香港的國際頂尖會所網絡、養生配套和尊尚貼心服務。

此勝地坐落於蒙特雷半島的絕佳位置，結合原始自然之美，例如加州極致迷人的海灘、公園及步道，住戶亦可盡享世界頂級高爾夫球場，包括 Pebble Beach 和 Cypress Point，以及備受推崇的美食和藝術文化。 ONE Carmel 與蒙特雷地區機場及 Monterey Jet Center 僅距 12 分鐘車程，往返矽谷亦只需 75 分鐘，便利之餘，亦不失隱密清幽。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 ONECarmel.com。

關於 Carmel Reserve LLC：Carmel Reserve LLC 為特拉華州有限公司，隸屬 DL Holdings Group。 DL Holdings Group 是頂尖的多元家族辦公室、資產管理及投資平台，總部位於香港，並在三藩市、上海、新加坡及東京設有辦事處。 逾 12 年來，該公司一直為高淨值家庭、金融機構、私人企業及外部財富管理平台，提供全球資產配置與管理服務。

SOURCE ONE Carmel