ONE CARMEL เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย ยกระดับมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตริมชายฝั่งในคาร์เมลแวลลีย์
News provided byONE Carmel
13 Jul, 2026, 20:52 CST
โครงการที่อยู่อาศัยส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวที่ดินสำหรับสร้างบ้านและบ้านพร้อมอยู่รวม 73 แปลง โดดเด่นด้วยศูนย์กีฬาขี่ม้าทางประวัติศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาวะ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย
คาร์เมลแวลลีย์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, 13 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ONE Carmel ชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนตัวบนพื้นที่กว่า 891 เอเคอร์ในคาร์เมลแวลลีย์ (Carmel Valley) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศเปิดขายที่ดินสำหรับสร้างบ้านและบ้านพร้อมอยู่ขนาดใหญ่รวม 73 แปลง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายของการพัฒนาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่บนคาบสมุทรมอนเทอเรย์ โครงการนี้พัฒนาโดย Carmel Reserve LLC และมอบโอกาสอันหาได้ยากในการอยู่อาศัย ณ จุดหมายปลายทางที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
วิสัยทัศน์ของ ONE Carmel ตั้งอยู่บนหลักการของการดูแลรักษาและการสืบสาน ภายใต้การนำของ Crystal Jiang พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ONE Carmel ได้รับการรวบรวมต่อเนื่องตลอดเวลากว่าทศวรรษ โดยยึดมั่นในการให้เกียรติประวัติศาสตร์ของผืนดิน พร้อมดูแลและส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างรอบคอบ โครงการตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา Santa Lucia และห่างจากเมือง Carmel-by-the-Sea เพียงไม่กี่นาที มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับภูมิทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของภูมิภาค ควบคู่กับการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวทางการก่อสร้างที่ยั่งยืน
ปัจจุบัน โครงการเปิดจำหน่ายที่ดินและบ้านพร้อมอยู่ชุด Founders Selection จำนวนจำกัดเพียง 10 แปลง โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในฐานะโอกาสแรกของการเข้ามาเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยภายในโครงการ ผู้ซื้อจะมีส่วนร่วมในการกำหนดเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และมรดกที่ยั่งยืนของ ONE Carmel ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
"ที่อยู่อาศัยทุกหลังของ ONE Carmel ได้รับการออกแบบให้เป็นงานศิลปะที่มีชีวิต ซึ่งผสานสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และแสงเข้าด้วยกันอย่างประณีต เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง เราเรียกที่อยู่อาศัยเหล่านี้ว่า Art Residences" Crystal Jiang ประธาน ONE Carmel กล่าว "เรากำลังสร้างชุมชนที่หยั่งรากอยู่บนความงดงามอันบริสุทธิ์ของคาร์เมล ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีของซิลิคอนแวลลีย์ มรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของยุโรป และมาตรฐานการบริการอันประณีตของเอเชีย องค์ประกอบทั้งหมดนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านนักออกแบบท้องถิ่นชั้นนำและสถาปนิกระดับโลก จนเกิดเป็นงานศิลป์และความเชี่ยวชาญที่หาได้ยากในชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนตัวแห่งเดียว"
ที่ดินสำหรับสร้างบ้านทั้ง 73 แปลง มีขนาดตั้งแต่ 2.5 เอเคอร์ไปจนถึงมากกว่า 12 เอเคอร์ พร้อมทัศนียภาพของเทือกเขา มหาสมุทรแปซิฟิก และคาร์เมลแวลลีย์ รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวหลายรุ่นได้อย่างยืดหยุ่น ที่อยู่อาศัยได้รับการออกแบบร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ รวมถึงสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ทำให้แต่ละหลังมีความโดดเด่นในระดับนานาชาติและสะท้อนอัตลักษณ์ของคาร์เมลอย่างชัดเจน ด้วยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้เก่าและหิน ตลอดจนหญ้าพื้นเมืองและต้นโอ๊ก บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันกว้างไกล พร้อมตัวเลือกในการจัดสรรผลงานศิลปะเฉพาะบุคคล โดยมีที่ปรึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติให้คำแนะนำ
หัวใจสำคัญของ ONE Carmel จะประกอบด้วยคลับเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพบปะของชุมชน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาวะและการใช้ชีวิตอย่างครบครัน โปรแกรมกิจกรรมพิเศษ บริการคอนเซียร์จเฉพาะสำหรับลูกบ้าน และเส้นทางเดินป่าส่วนตัว สืบสานมรดกด้านกีฬาขี่ม้าอันยาวนานของคาร์เมลแวลลีย์ ลูกบ้านของ ONE Carmel และชุมชนท้องถิ่นจะสามารถใช้บริการ September Ranch ซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่และเป็นศูนย์กีฬาขี่ม้าสาธารณะแห่งเดียวของเทศมณฑลมอนเทอเรย์ พื้นที่ขนาด 20 เอเคอร์ที่ได้รับการบูรณะจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย อาทิ สนามขี่ม้าในร่มและกลางแจ้ง โปรแกรมฝึกซ้อมเฉพาะบุคคล สนามสำหรับกีฬาดเรสซาจ บริการรับฝากม้าแบบพิเศษ และเส้นทางขี่ม้ายาวกว่า 12 ไมล์ นอกจากนี้ โรงนาไม้สีแดงอันเก่าแก่ของฟาร์มยังได้รับการอนุรักษ์และบูรณะอย่างพิถีพิถันให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยจะใช้จัดกิจกรรมด้านกีฬาขี่ม้า นิทรรศการศิลปะ การแสดง และประสบการณ์ด้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อันยาวนานของคาร์เมล
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความเร็วและความปลอดภัย โครงการจึงผสานเทคโนโลยีเข้ากับการอยู่อาศัยอย่างลงตัว ผ่านโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ขั้นสูง การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และระบบที่พร้อมรองรับการพัฒนาในอนาคตตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย รากฐานด้านดิจิทัลนี้ช่วยยกระดับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย โดยยังคงให้สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์การอยู่อาศัย
ผ่านทาง ONE Carmel Foundation โครงการจะสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งช่วยเหลือองค์กรด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และกีฬาขี่ม้าที่ได้รับการคัดเลือกทั่วคาบสมุทรมอนเทอเรย์ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ ONE Carmel ที่มีต่อภูมิภาคและผู้อยู่อาศัย
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยภายในโครงการ ลูกบ้านยังสามารถสมัครสมาชิก ONE Place เพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้เครือข่ายคลับเฮาส์ชั้นนำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มุ่งส่งเสริมการมีอายุยืนยาว และบริการที่ใส่ใจอย่างใกล้ชิด ในเมืองพาโลอัลโต ลอนดอน โตเกียว ไต้หวัน และฮ่องกง
ด้วยทำเลอันโดดเด่นบนคาบสมุทรมอนเทอเรย์ ONE Carmel มอบการผสมผสานอันหาได้ยากระหว่างความงดงามของธรรมชาติ ทั้งชายหาด สวนสาธารณะ และเส้นทางธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ควบคู่กับสนามกอล์ฟระดับโลกอย่าง Pebble Beach และ Cypress Point รวมถึงแหล่งอาหารและศิลปะที่มีชื่อเสียง โครงการอยู่ห่างจากสนามบิน Monterey Regional Airport และ Monterey Jet Center เพียง 12 นาที และห่างจากซิลิคอนแวลลีย์เพียง 75 นาที ทำให้เจ้าของบ้านเดินทางได้อย่างสะดวก พร้อมคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวและความสงบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม ONECarmel.com
เกี่ยวกับ Carmel Reserve LLC: Carmel Reserve LLC เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ และเป็นบริษัทในเครือของ DL Holdings Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านสำนักงานบริหารความมั่งคั่งของหลายครอบครัว การบริหารจัดการสินทรัพย์ และแพลตฟอร์มการลงทุน โดยมีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีสำนักงานในซานฟรานซิสโก เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี บริษัทได้ให้บริการด้านการจัดสรรและบริหารสินทรัพย์ระดับโลกแก่ครอบครัวที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจเอกชน และแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งของบุคคลภายนอก
ภาพประกอบ - https://mma.prnewswire.com/media/3005330/Picture1.jpg
ภาพประกอบ - https://mma.prnewswire.com/media/3005329/Picture2.jpg
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/3005332/logo_carmel_Logo.jpg
SOURCE ONE Carmel
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