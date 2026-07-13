ONE CARMEL STARTET DEN VERKAUF VON WOHNIMMOBILIEN UND SETZT EINEN NEUEN MASSSTAB FÜR DAS LEBEN AN DER KÜSTE IM CARMEL VALLEY

Exklusive Wohnanlage stellt Pläne für 73 prächtige Grundstücke und Fertighäuser vor, deren Herzstück historische Reitanlagen, Wellness-Einrichtungen und eine hochmoderne technologische Infrastruktur bilden

CARMEL VALLEY, Kalifornien, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ONE Carmel, eine private Wohnanlage mit einer Fläche von 891 Acres im Carmel Valley, Kalifornien, gibt den Verkaufsstart für 73 großzügige Baugrundstücke und Fertighäuser bekannt. Dies ist eines der letzten groß angelegten Wohnbaugrundstücksangebote auf der Monterey-Halbinsel. ONE Carmel wurde von Carmel Reserve LLC entwickelt und bietet die seltene Gelegenheit, an einem der schönsten Orte der Westküste zu wohnen, an dem bedeutende Architektur, Natur, Kultur und Gemeinschaft miteinander verschmelzen.

ONE Carmel’s Art Residences offer sweeping Santa Lucia Mountain, Pacific Ocean and Carmel Valley views (Courtesy of BAR Architects & Interiors) Interior view of Lot 20 at ONE Carmel (Courtesy of BAR Architects & Interiors)

Die Vision von ONE Carmel basiert auf Verantwortung und Kontinuität. Unter der Leitung von Crystal Jiang wurden die Grundstücke, aus denen ONE Carmel besteht, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt zusammengetragen – geleitet von dem Bestreben, die Geschichte des Ortes zu würdigen und seine Zukunft für kommende Generationen umsichtig zu gestalten. Vor der Kulisse des Santa-Lucia-Gebirges und nur wenige Minuten von Carmel-by-the-Sea entfernt wird diese Wohnanlage ein einzigartiges Erlebnis bieten, das eng mit der atemberaubenden Naturlandschaft der Region verbunden ist und gleichzeitig modernste Technologie sowie nachhaltige Bauweisen vereint.

Derzeit ist eine limitierte Auswahl von zehn „Founders Selection"-Grundstücken und bereits fertiggestellten Häusern erhältlich, deren Preise bei 6 Millionen US-Dollar beginnen. Als erste Kaufgelegenheit innerhalb der Wohnanlage bieten diese Wohnimmobilien Käufern die Chance, den Charakter, die Kultur und das bleibende Vermächtnis von ONE Carmel bereits von Anfang an mitzugestalten.

„Jede Wohnung im ONE Carmel ist als lebendiges Kunstwerk konzipiert, bei dem Architektur, Landschaft und Licht sorgfältig aufeinander abgestimmt sind, um etwas wahrhaft Einzigartiges zu schaffen. Wir nennen sie ‚Art Residences'", sagte Crystal Jiang, Vorsitzende von ONE Carmel. „Wir schaffen eine Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in der unberührten Schönheit von Carmel und der technologischen Brillanz des Silicon Valley, dem reichen kulturellen Erbe Europas sowie der exquisiten Gastfreundschaft und den hohen Servicestandards Asiens hat. Diese Einflüsse werden durch renommierte lokale Designer und weltbekannte Architekten zum Leben erweckt, wodurch ein Maß an Kunstfertigkeit und Fachkompetenz entsteht, das in einer einzigen privaten Wohnanlage nur selten zu finden ist."

Die 73 Baugrundstücke sind zwischen zweieinhalb und über 12 Acres groß und bieten einen weiten Blick auf die umliegenden Berge, den Pazifik und das Carmel Valley – damit bieten sie Flexibilität für ein Leben über mehrere Generationen hinweg. Die in Zusammenarbeit mit lokal verwurzelten Architekten sowie einigen der weltweit renommiertesten Namen der Architekturbranche entworfenen Wohnhäuser werden internationale Bedeutung erlangen und unverkennbar den Charakter von Carmel widerspiegeln. Unter Verwendung natürlicher Baumaterialien wie verwittertem Holz und Stein sowie einheimischer Gräser und Eichen werden die Häuser als private Rückzugsorte konzipiert, die von weitläufigen Ausblicken eingerahmt werden. Jedes Haus wird die Möglichkeit bieten, unter Anleitung international anerkannter Kunstberater eine individuelle Kunstauswahl zusammenzustellen.

Zu den Plänen für das Herzstück von ONE Carmel gehört ein Clubhaus, das als Treffpunkt für die Gemeinschaft dienen soll. Die Bewohner kommen in den Genuss eines umfassenden Angebots an Wellness- und Lifestyle-Einrichtungen, exklusiver Programme, eines engagierten Concierge-Services und privater Wanderwege. Verwurzelt in der traditionsreichen Reitkultur des Carmel Valley erhalten die Eigentümer von ONE Carmel sowie die örtliche Gemeinde Zugang zur neu gestalteten September Ranch, dem einzigen öffentlichen Reitzentrum im Monterey County. Die sanierte, 20 Acre große Anlage wird modernste Einrichtungen umfassen, darunter Reithallen und Freiluftarenen, maßgeschneiderte Trainingsprogramme, Dressuranlagen, exklusive Pensionsangebote und über 12 Meilen Reitwege. Zudem wurde die historische rote Scheune der Ranch sorgfältig erhalten und restauriert und dient nun als kultureller Ankerpunkt für die Gemeinde. An diesem Veranstaltungsort werden Reitsportveranstaltungen, Kunstausstellungen, Aufführungen und kulinarische Erlebnisse stattfinden, die von Carmels langjähriger künstlerischer und kreativer Tradition inspiriert sind.

Da Geschwindigkeit und Sicherheit von großer Bedeutung sind, wird die durchdacht integrierte Technologie durch eine moderne Glasfaserinfrastruktur, sichere Verbindungen und zukunftsfähige Systeme unterstützt, die so konzipiert sind, dass sie sich gemeinsam mit den Bedürfnissen der Bewohner weiterentwickeln. Diese digitale Grundlage verbessert den Datenschutz, die Sicherheit und den Komfort, während die Architektur der Wohnanlage, die natürliche Umgebung und die zwischenmenschlichen Beziehungen weiterhin im Mittelpunkt des Erlebnisses stehen.

Über die ONE Carmel Foundation werden philanthropische Initiativen ins Leben gerufen, die darauf abzielen, ausgewählte Kultur-, Kunst- und Reitsportorganisationen auf der gesamten Monterey-Halbinsel zu unterstützen. Die Stiftung wird sich auf den Umweltschutz, die Bewahrung des kulturellen Erbes und das gesellschaftliche Engagement konzentrieren und damit das langfristige Engagement von ONE Carmel für die Region und ihre Bewohner bekräftigen.

Über die Immobilie hinaus können Bewohner auch die ONE Place-Mitgliedschaft erwerben, die ihnen exklusiven Zugang zu einem internationalen Netzwerk renommierter Clubhäuser, auf Langlebigkeit ausgerichteter Annehmlichkeiten und erstklassiger Dienstleistungen in Palo Alto, London, Tokio, Taiwan und Hongkong gewährt.

Dank seiner majestätischen Lage auf der Monterey-Halbinsel bietet dieses Reiseziel eine einzigartige Mischung aus unberührter Natur – darunter einige der landschaftlich reizvollsten Strände, Parks und Wanderwege Kaliforniens – sowie Zugang zu weltberühmten Golfplätzen wie Pebble Beach und Cypress Point und einer renommierten Gastronomie- und Kunstszene. Nur 12 Minuten vom Monterey Regional Airport und dem Monterey Jet Center sowie 75 Minuten vom Silicon Valley entfernt bietet ONE Carmel den Eigentümern eine hervorragende Anbindung und gewährleistet gleichzeitig Privatsphäre und Abgeschiedenheit.

Weitere Informationen finden Sie unter ONECarmel.com.

Über Carmel Reserve LLC: Carmel Reserve LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Bundesstaates Delaware und gehört zur DL Holdings Group. Die DL Holdings Group ist eine führende Multi-Family-Office-, Vermögensverwaltungs- und Investitionsplattform mit Hauptsitz in Hongkong und Niederlassungen in San Francisco, Shanghai, Singapur und Tokio. Seit über 12 Jahren bietet das Unternehmen vermögenden Familien, Finanzinstituten, Privatunternehmen und externen Vermögensverwaltungsplattformen Dienstleistungen im Bereich der globalen Vermögensallokation und -verwaltung an.

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