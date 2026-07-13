ONE Carmel、住宅販売を開始し、カーメル・バレーの海辺の暮らしに新たな基準を打ち出す

高級住宅コミュニティ、歴史ある馬術施設、ウェルネス設備、先進的な技術インフラを中核に据えた壮麗な邸宅用地73区画と完成済み住宅の計画を初公開

カリフォルニア州カーメル・バレー, 2026年7月13日 /PRNewswire/ -- カリフォルニア州カーメル・バレーの891エーカーに及ぶプライベート住宅コミュニティONE Carmelは、モントレー半島で最後に残された数少ない大規模住宅用地の販売機会となる、広大な宅地73区画と完成済み住宅の販売開始を発表しました。Carmel Reserve LLCが開発するONE Carmelは、卓越した建築、自然、文化、コミュニティが融合する西海岸屈指の美しい地で暮らす、貴重な機会を提供します。

ONE Carmelのビジョンは、責任ある管理と継承という理念に根差しています。Crystal Jiangのリーダーシップのもと、ONE Carmelを構成する土地は、その歴史を尊重し、将来世代のためにその未来を責任をもって守り育てるという理念に基づき、10年以上をかけて集約されました。サンタ・ルシア山脈を背景に、カーメル・バイ・ザ・シーからわずか数分の場所に位置するこの住宅コミュニティは、先進技術と持続可能な建築手法を取り入れながら、この地域の壮大な自然景観と深く結びついた独自の居住体験を提供します。

ONE Carmel’s Art Residences offer sweeping Santa Lucia Mountain, Pacific Ocean and Carmel Valley views (Courtesy of BAR Architects & Interiors) Interior view of Lot 20 at ONE Carmel (Courtesy of BAR Architects & Interiors)

現在、Founders Selectionの宅地10区画と完成済み住宅からなる限定物件を販売しており、価格は600万米ドルからです。コミュニティで最初の購入機会となるこれらの住宅は、購入者に、ONE Carmelの黎明期から、その個性、文化、末永く受け継がれる伝統の形成に携わる機会を提供します。

「ONE Carmelの各邸宅は、生きた芸術作品として設計されており、建築、景観、光が緻密に構成されることで、真に唯一無二の空間を生み出しています。私たちは、これらをArt Residencesと呼んでいます」と、ONE Carmel会長のCrystal Jiangは述べました。「私たちは、カーメルの手つかずの美しさ、シリコンバレーの卓越した技術力、欧州の豊かな文化遺産、アジアの洗練されたおもてなしと高水準のサービスに根差したコミュニティを創り上げています。こうした要素は、地元で高い評価を受けるデザイナーと世界的に名高い建築家によって具現化され、単一のプライベートコミュニティではめったに見られない水準の芸術性と専門性を生み出しています。」

73区画の宅地は2.5エーカーから12エーカー超までの広さがあり、周囲の山々、太平洋、カーメル・バレーを見渡せ、多世代での居住にも柔軟に対応できます。地元に深く根差した建築家に加え、世界を代表する建築家数名との共同設計により、これらの邸宅は国際的にも注目に値し、なおかつ紛れもなくカーメルらしいものとなります。風合いを帯びた木材や石などの天然建材に加え、在来種の草やオークの木を取り入れ、各邸宅は広大な眺望に囲まれたプライベートな安息の場として構想されています。各邸宅には、国際的に評価されるアートコンサルタントの助言を受け、個別に美術品を選定するオプションが用意されます。

ONE Carmelの中心部には、コミュニティの交流拠点となるクラブハウスの建設が計画されています。居住者は、充実したウェルネスおよびライフスタイル関連施設、居住者限定プログラム、専任コンシェルジュ・サービス、専用ハイキングコースを利用できます。カーメル・バレーの由緒ある馬術の伝統を受け継ぎ、新たに生まれ変わるセプテンバー・ランチは、モントレー郡で唯一一般利用が可能な馬術センターとして、ONE Carmelの住宅所有者と地域住民が利用できるようになります。修復された20エーカーの施設には、屋内外の馬場、個別対応のトレーニング・プログラム、馬場馬術設備、専用の馬預託サービス、総延長12マイル超の乗馬用トレイルなど、最先端の設備が整備されます。さらに、セプテンバー・ランチの歴史ある赤い納屋は、コミュニティの文化的拠点として丁寧に保存・修復されています。この会場では、カーメルで長年受け継がれてきた芸術と創造性の伝統に着想を得た、馬術プログラム、美術展、公演、食の体験が開催される予定です。

通信速度とセキュリティーの重要性を踏まえ、先進的な光ファイバー・インフラ、安全な接続環境、居住者のニーズに応じて進化するよう設計された将来対応型システムが、綿密に統合されたテクノロジーを支えます。このデジタル基盤は、プライバシー、セキュリティー、利便性を高める一方、コミュニティの建築、自然環境、人と人とのつながりを居住体験の中心に据え続けることを可能にします。

ONE Carmel Foundationを通じて、モントレー半島全域の文化・芸術・馬術関連団体を選定して支援する慈善活動が行われます。同財団は、環境保全、文化の保存、地域社会との連携に重点を置き、ONE Carmelによる地域と住民への長期的な取り組みを一層強化します。

敷地外でも、居住者はONE Placeの会員となることで、パロアルト、ロンドン、東京、台湾、香港にある一流クラブハウスの国際ネットワーク、健康長寿に重点を置いた設備、きめ細かなサービスを会員限定で利用できます。

モントレー半島の壮麗な環境に位置するこの地は、カリフォルニア州屈指の美しいビーチ、公園、トレイルなどの手つかずの自然美に加え、ペブルビーチやサイプレス・ポイントをはじめとする世界的に名高いゴルフコースへのアクセス、定評ある食文化と芸術シーンが一体となった、希少な魅力を備えています。モントレー地域空港とモントレー・ジェット・センターからわずか12分、シリコンバレーから75分の場所に位置するONE Carmelは、住宅所有者にとってアクセスしやすい一方、プライバシーと閑静な環境も保たれています。

詳細は、 ONECarmel.comをご覧ください。

Carmel Reserve LLCについて：Carmel Reserve LLCは、デラウェア州の有限責任会社であり、DL Holdings Group傘下の企業です。DL Holdings Groupは、香港に本社を置き、サンフランシスコ、上海、シンガポール、東京にオフィスを構える、大手マルチファミリー・オフィスであり、資産運用・投資プラットフォームでもあります。同社は12年以上にわたり、富裕層の家族、金融機関、民間企業、外部のウェルスマネジメント・プラットフォームに、グローバルな資産配分・運用サービスを提供してきました。

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3005332/logo_carmel_Logo.jpg

SOURCE ONE Carmel