ONE CARMEL LANCE LA VENTE DE LOGEMENTS ET ÉTABLIT UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE VIE EN BORD DE MER DANS LA CARMEL VALLEY

Un complexe résidentiel exclusif dévoile ses plans pour 73 magnifiques parcelles et maisons construites, s'appuyant sur des installations équestres historiques, des équipements de bien-être et une infrastructure technologique de pointe

CARMEL VALLEY, Californie, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ONE Carmel, un lotissement résidentiel privé s'étendant sur 891 acres à Carmel Valley, en Californie, annonce le lancement de la commercialisation de 73 vastes terrains à bâtir et maisons construites, ce qui représente l'une des dernières offres foncières résidentielles à grande échelle de la péninsule de Monterey. Développé par Carmel Reserve LLC, ONE Carmel offre une occasion unique de s'installer dans l'une des plus belles destinations de la côte ouest, où se mêlent architecture remarquable, nature, culture et vie communautaire.

ONE Carmel’s Art Residences offer sweeping Santa Lucia Mountain, Pacific Ocean and Carmel Valley views (Courtesy of BAR Architects & Interiors) Interior view of Lot 20 at ONE Carmel (Courtesy of BAR Architects & Interiors)

La vision de ONE Carmel repose sur la gestion responsable et la continuité. Sous la direction de Crystal Jiang, les terrains qui composent ONE Carmel ont été acquis au fil de plus d'une décennie, dans le souci constant de respecter leur histoire et d'en assurer la gestion responsable pour les générations futures. Située au pied des montagnes de Santa Lucia, à quelques minutes seulement de Carmel-by-the-Sea, cette enclave résidentielle offrira une expérience unique, étroitement liée aux superbes paysages naturels de la région, tout en intégrant des technologies de pointe et des pratiques de construction durables.

Une collection limitée de dix lots « Founders Selection » et de maisons déjà construites est actuellement disponible, à partir de 6 millions de dollars américains. En tant que première opportunité d'achat au sein de la communauté, ces résidences offrent aux acquéreurs la possibilité de contribuer à définir le caractère, la culture et l'héritage durable de ONE Carmel dès ses tout débuts.

« Chaque logement de ONE Carmel est conçu comme une œuvre d'art vivante, où l'architecture, le paysage et la lumière s'associent harmonieusement pour créer un ensemble véritablement unique. Nous les appelons les "résidences artistiques" », a déclaré Crystal Jiang, présidente de ONE Carmel. « Nous sommes en train de créer une communauté qui s'inspire à la fois de la beauté sauvage de Carmel et de l'excellence technologique de la Silicon Valley, du riche patrimoine culturel de l'Europe et de l'hospitalité exquise ainsi que des normes de service de l'Asie. Ces influences prennent vie grâce à des créateurs locaux prestigieux et à des architectes de renommée mondiale, qui confèrent à ce lieu un niveau d'art et de savoir-faire que l'on trouve rarement au sein d'une seule et même communauté privée. »

Les 73 parcelles, dont la superficie varie de deux acres et demi à plus de 12 acres, offrent une vue imprenable sur les montagnes environnantes, l'océan Pacifique et la vallée de Carmel, et permettent ainsi une grande flexibilité pour un mode de vie multigénérationnel. Conçues en collaboration avec des architectes locaux profondément ancrés dans leur milieu, ainsi qu'avec quelques-uns des plus grands noms de l'architecture mondiale, ces résidences revêtiront une importance internationale tout en conservant le cachet unique de Carmel. Conçues à partir de matériaux de construction naturels, notamment du bois patiné et de la pierre, ainsi que des graminées et des chênes indigènes, ces demeures s'imposent comme des sanctuaires privés encadrés par de vastes panoramas. Chaque logement offrira la possibilité de bénéficier d'une sélection d'œuvres d'art personnalisée, sous la houlette de consultants en art de renommée internationale.

Le projet prévu pour le cœur de ONE Carmel comprend un club-house destiné à servir de lieu de rencontre pour la communauté. Les résidents bénéficieront d'équipements complets dédiés au bien-être et à l'art de vivre, d'une programmation exclusive, de services de conciergerie sur mesure et de sentiers de randonnée privés. Ancrés dans le riche patrimoine équestre de Carmel Valley, les propriétaires de ONE Carmel et la communauté locale auront accès au September Ranch, réaménagé, le seul centre équestre public du comté de Monterey. Ce complexe restauré, d'une superficie de 20 acres, comprendra des équipements de pointe, notamment des manèges couverts et en plein air, des programmes d'entraînement sur mesure, des installations de dressage, des services d'hébergement exclusifs et plus de 12 miles de sentiers équestres. Par ailleurs, la grange rouge historique du Ranch a été soigneusement préservée et restaurée afin de servir de pôle culturel pour la communauté. Ce lieu accueillera des manifestations équestres, des expositions artistiques, des spectacles et des expériences gastronomiques inspirées du riche héritage artistique et créatif de Carmel.

Conscients de l'importance de la rapidité et de la sécurité, nous mettrons en place une technologie soigneusement intégrée, s'appuyant sur une infrastructure de fibre optique de pointe, une connectivité sécurisée et des systèmes évolutifs, conçus pour s'adapter aux besoins des résidents au fil du temps. Cette infrastructure numérique renforce la confidentialité, la sécurité et le confort, tout en permettant à l'architecture de la communauté, à son cadre naturel et aux liens humains de rester au cœur de l'expérience.

Par l'intermédiaire de la Fondation ONE Carmel, des initiatives philanthropiques seront mises en place afin de soutenir certaines organisations culturelles, artistiques et équestres de la péninsule de Monterey. La Fondation mettra l'accent sur la gestion responsable de l'environnement, la préservation du patrimoine culturel et l'engagement communautaire, renforçant ainsi l'engagement à long terme de ONE Carmel envers la région et ses habitants.

Au-delà de la résidence, les résidents peuvent également adhérer au programme ONE Place, qui leur offre un accès exclusif à un réseau international de clubs prestigieux, à des équipements axés sur la longévité et à des services haut de gamme à Palo Alto, Londres, Tokyo, Taïwan et Hong Kong.

Située dans le cadre majestueux de la péninsule de Monterey, cette destination offre un mélange rare de beauté sauvage, avec notamment certaines des plages, des parcs et des sentiers les plus pittoresques de Californie, ainsi que l'accès à des parcours de golf de renommée mondiale, tels que Pebble Beach et Cypress Point, et une scène gastronomique et artistique très prisée. Situé à seulement 12 minutes de l'aéroport régional de Monterey et du Monterey Jet Center, et à 75 minutes de la Silicon Valley, ONE Carmel offre aux propriétaires un accès aisé tout en préservant une atmosphère d'intimité et d'isolement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ONECarmel.com.

À propos de Carmel Reserve LLC : Carmel Reserve LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware, filiale du groupe DL Holdings. DL Holdings Group est une plateforme de premier plan spécialisée dans les services de family office multi-clients, la gestion d'actifs et l'investissement. Son siège social est situé à Hong Kong et elle dispose de bureaux à San Francisco, Shanghai, Singapour et Tokyo. Depuis plus de 12 ans, la société propose des services de gestion et d'allocation d'actifs à l'échelle mondiale à des familles fortunées, des institutions financières, des entreprises privées et des plateformes externes de gestion de patrimoine.

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