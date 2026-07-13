원 카멜, 주거용 부동산 판매 개시하며 카멜 밸리 해안 라이프스타일의 새로운 기준 제시

유서 깊은 승마 시설과 웰니스 편의시설, 첨단 기술 인프라를 기반으로 대저택용 필지 및 완공 주택 73채 조성 계획 공개

카멜 밸리, 캘리포니아, 2026년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 미국 캘리포니아주 카멜 밸리의 891에이커 부지에 조성되는 프라이빗 주거 커뮤니티 원 카멜(ONE Carmel)이 넓은 주택용 필지와 완공 주택 73채의 판매를 시작한다고 발표했다. 이는 몬터레이 반도에서 마지막으로 남은 대규모 주거용 토지 공급 사업 중 하나다. 카멜 리저브 LLC(Carmel Reserve LLC)가 개발하는 원 카멜은 뛰어난 건축과 자연, 문화, 공동체가 어우러지는 미국 서부 해안의 가장 아름다운 지역 중 한 곳에서 거주할 수 있는 보기 드문 기회를 제공한다.

원 카멜의 비전은 책임 있는 관리와 지속성에 뿌리를 두고 있다. 크리스탈 장(Crystal Jiang) 의장의 리더십 아래 원 카멜을 구성하는 토지는 10여 년에 걸쳐 확보됐다. 이 과정은 해당 지역의 역사를 존중하고 미래 세대를 위해 부지를 세심하게 관리하겠다는 원칙에 따라 진행됐다. 산타 루시아 산맥을 배경으로 카멜바이더시에서 불과 몇 분 거리에 자리한 이 주거 단지는 지역의 아름다운 자연경관과 깊이 연결된 독특한 경험을 제공하는 동시에 첨단 기술과 지속 가능한 건축 방식을 도입할 예정이다.

ONE Carmel’s Art Residences offer sweeping Santa Lucia Mountain, Pacific Ocean and Carmel Valley views (Courtesy of BAR Architects & Interiors) Interior view of Lot 20 at ONE Carmel (Courtesy of BAR Architects & Interiors)

현재 파운더스 셀렉션 필지(Founders Selection Lots)와 완공 주택 10채로 구성된 한정 컬렉션이 미화 600만 달러부터 판매되고 있다. 이 매물은 커뮤니티 내에서 주택을 구매할 수 있는 최초의 기회로, 구매자는 원 카멜의 초기 단계부터 그 특성과 문화, 지속적인 유산을 함께 만들어갈 수 있다.

원 카멜의 크리스탈 장 의장은 "원 카멜의 각 주택은 건축과 조경, 빛을 세심하게 구성해 진정으로 독창적인 공간을 구현한 살아 있는 예술 작품으로 설계됐다. 우리는 이를 아트 레지던스(Art Residence)라고 부른다"며 "우리는 카멜의 가공되지 않은 자연미와 실리콘밸리의 뛰어난 기술력, 유럽의 풍부한 문화유산, 아시아의 정교한 환대 및 서비스 기준에 뿌리를 둔 커뮤니티를 조성하고 있다. 이러한 요소는 명망 있는 현지 디자이너와 세계적인 건축가들을 통해 구현되며, 하나의 프라이빗 커뮤니티에서는 좀처럼 찾아보기 어려운 수준의 예술성과 전문성을 선사한다"고 말했다.

73개 주택용 필지의 면적은 2.5에이커에서 12에이커 이상에 이르며, 주변 산맥과 태평양, 카멜 밸리를 아우르는 탁 트인 전망을 제공한다. 또한 여러 세대가 함께 거주할 수 있도록 유연하게 설계된다. 지역에 깊은 기반을 둔 건축가들과 세계적으로 저명한 건축가들이 협력해 설계하는 주택들은 국제적으로도 중요한 건축물이자 카멜만의 뚜렷한 정체성을 갖춘 공간이 될 예정이다. 주택은 풍화된 목재와 석재를 비롯한 천연 건축 자재와 자생 풀, 참나무를 활용해 광활한 전망에 둘러싸인 프라이빗 안식처로 조성된다. 각 주택에는 국제적으로 인정받는 미술 컨설턴트의 자문을 받아 개인 맞춤형 미술품을 큐레이션할 수 있는 선택 사항도 제공된다.

원 카멜의 중심부에는 주민들의 모임 공간으로 활용될 클럽하우스가 들어설 예정이다. 주민들은 종합적인 웰니스 및 라이프스타일 편의시설과 전용 프로그램, 전담 컨시어지 서비스, 프라이빗 하이킹 트레일을 이용할 수 있다. 카멜 밸리의 유서 깊은 승마 전통에 기반해 원 카멜 주택 소유자와 지역 주민들은 몬터레이 카운티 유일의 공공 승마 센터로 새롭게 조성되는 셉템버 랜치(September Ranch)를 이용할 수 있다. 복원되는 20에이커 규모의 시설에는 실내외 승마장, 맞춤형 훈련 프로그램, 마장마술 시설, 전용 말 위탁 관리 서비스, 12마일이 넘는 승마 트레일 등 최첨단 편의시설이 마련된다. 또한 랜치의 유서 깊은 붉은 헛간은 커뮤니티의 문화적 중심지로 활용하기 위해 세심하게 보존 및 복원됐다. 이 공간에서는 카멜의 오랜 예술적 및 창의적 유산에서 영감을 받은 승마 프로그램과 미술 전시, 공연, 미식 체험이 진행될 예정이다.

속도와 보안의 중요성을 고려해 세심하게 통합된 기술 시스템은 첨단 광섬유 인프라와 보안 연결망, 주민들의 변화하는 요구에 맞춰 발전할 수 있도록 설계된 미래 대응형 시스템을 통해 지원된다. 이러한 디지털 기반은 프라이버시와 보안, 편의성을 강화하는 동시에 커뮤니티의 건축과 자연환경, 주민 간 교류가 생활 경험의 중심에 놓일 수 있도록 한다.

원 카멜 재단(ONE Carmel Foundation)은 몬터레이 반도 전역에서 선정된 문화, 예술, 및 승마 관련 단체를 지원하는 자선 활동을 추진할 예정이다. 재단은 환경 관리와 문화 보존, 지역사회 참여에 중점을 두며, 이를 통해 지역과 주민에 대한 원 카멜의 장기적인 헌신을 강화할 계획이다.

주민들은 단지 밖에서도 원 플레이스(ONE Place) 멤버십에 가입할 수 있다. 이 멤버십을 통해 팔로알토와 런던, 도쿄, 대만, 홍콩에 위치한 명망 높은 클럽하우스와 장수에 초점을 맞춘 편의시설, 세심한 맞춤형 서비스를 제공하는 국제 네트워크를 독점적으로 이용할 수 있다.

몬터레이 반도의 웅장한 입지를 기반으로 하는 이 지역은 캘리포니아에서 손꼽히는 아름다운 해변과 공원, 트레일 등 훼손되지 않은 자연미와 함께 페블비치와 사이프러스 포인트를 비롯한 세계적인 골프장, 유명 미식 및 예술 문화를 동시에 누릴 수 있는 보기 드문 환경을 제공한다. 원 카멜은 몬터레이 지역 공항(Monterey Regional Airport)과 몬터레이 제트 센터(Monterey Jet Center)에서 불과 12분, 실리콘밸리에서 75분 거리에 있어 주택 소유자에게 편리한 접근성을 제공하면서도 사생활이 보호되는 한적한 환경을 유지한다.

자세한 내용은 ONECarmel.com에서 확인할 수 있다.

카멜 리저브 LLC 소개: 카멜 리저브 LLC는 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로, DL 홀딩스 그룹(DL Holdings Group)의 계열사다. 홍콩에 본사를 두고 샌프란시스코, 상하이, 싱가포르, 도쿄에 사무소를 운영하는 DL 홀딩스 그룹은 선도적인 멀티 패밀리 오피스이자 자산관리 및 투자 플랫폼이다. 이 회사는 12년 넘게 고액 자산가 가문과 금융 기관, 민간 기업, 외부 자산 관리 플랫폼에 글로벌 자산 배분 및 관리 서비스를 제공해 왔다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/3005332/logo_carmel_Logo.jpg

SOURCE ONE Carmel