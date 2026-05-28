Reactor 以 5,900 萬美元走出隱形模式，旨在建構實時 AI 世界平台

Reactor 提供實時生成式影片的基礎設施層，本輪融資由 Lightspeed 領投，WndrCo、Amplify Partners 及其他投資者一同參與

三藩市2026年5月28日 /美通社/ -- Reactor，一個專為實時生成式影片而設的開發者平台，今天正式脫離隱形模式，並獲得 5,900 萬美元融資。本輪由 Lightspeed Venture Partners 領投，WndrCo、Amplify Partners、Sky9 Capital、FPV Ventures 及其他投資者一同參與。

Reactor 正建構一層基礎設施，讓開發者能夠使用實時世界模型，從而於媒體與娛樂、實體人工智能 (AI) 及機械人領域，開創新一代互動 AI 應用。

世界模型代表着 AI 的深刻變革，AI 不再只是讓你下達指令的工具，而是讓你可置身其中並進行實時互動的體驗。 這項轉變帶來一種嶄新的媒體形態：不再是事先渲染的體驗，而是即時生成，並隨用戶的互動而變。

然而，儘管各大頂尖實驗室進展神速，目前市場上仍未有平台能支持這些模型在生產環境中運行，或讓開發者基於這些模型大規模構建應用程式。 Reactor 正致力填補此缺口。

Reactor 平台提供劃一的軟件開發套件 (SDK) 及應用程式介面 (API)，開發者只需寥寥數行代碼，便能建構實時互動應用，無須操心大規模部署和運行此等系統的種種繁複事宜。

Reactor 聯合創辦人兼行政總裁 Alberto Taiuti 說：「世界模型正在改寫 AI 的定義，其不再只是獨立生成內容的系統，而是能夠實時感知，並作出回應。 我們正在為模型實驗室與希望利用這些模型進行創作的開發者之間，建立關鍵橋樑。 這旨在開創一種全新的媒體形式；在這種形式下，以往無法實現的體驗都能即時生成，而任何人都可以建立及分享這些體驗。」

Reactor 由行政總裁 Alberto Taiuti 及技術總監 Bryce Schmidtchen 共同創辦，兩人曾擔任 Apple Vision Pro 的技術主管。 Taiuti 曾聯合創辦 Luma AI，並出任技術總監，為全球其中一個最廣泛使用的 3D 及影片生成平台建立基礎設施。

整個團隊還包括來自 Apple、Netflix、Meta、Google、Adobe、Replicate 及 Microsoft 的工程師及研究人員，他們在圖像處理、實時系統、互動媒體以及大規模擴展 AI 基礎設施方面，均有深厚經驗。

Lightspeed 合夥人 Bucky Moore 表示：「目前開發者無法使用實時影片模型，原因在於缺乏能可靠支援這些模型運作的基礎設施。 Alberto、Bryce 及其團隊，將實時系統的專業知識與產品願景罕有地結合起來解決問題。我們相信，Reactor 很有條件成為這個新類別中的基礎平台。」

Reactor 已與媒體、娛樂及實體 AI 領域的合作夥伴並肩而行，並收到來自影視製作公司及機械人公司的殷切客戶需求。

WndrCo 創辦合夥人 Jeffrey Katzenberg 將加入 Reactor 擔任董事會觀察員，他表示：「媒體世界的每次重大躍進，皆由拓展創作者能力的新工具所推動。 AI 正帶來翻天覆地的變化，但真正契機在於讓這些技術得以大規模普及。 Reactor 正建立理想平台，以成就新一代故事創作及互動體驗。」

一眾頂尖的世界模型開發者正開始採用 Reactor，作為建構實時系統的底層基礎設施。 Overworld 正利用這個平台，支援其互動世界模型的開發工作，展示這些系統如何從研究項目，演進為完全實用的互動體驗。

Overworld 行政總裁 Louis Castricato 指出：「建立世界模型只是挑戰的一部分，使其變得實用且能即時回應也同樣是關鍵所在。 我們致力創造一種全新的互動娛樂媒體，讓人真正沉醉其中。Reactor 的基礎設施支援，正好有助我們將這些系統推廣給開發者及用戶。」

Reactor 的策略夥伴包括 Amazon Web Services (AWS)，AWS 將成為該公司的首選雲端供應商，提供所需的運算基礎設施及分發能力，以承載覆蓋全球的實時生成式影片工作負載。

AWS 副總裁兼環球初創與風險投資主管 Jason Bennett 表示：「Reactor 的實時影片平台，需要具備以互動速度，而非只是生成速度來運作的推論基礎設施，而在滿足這些工作負載對延遲、規模及可靠性的要求上，AWS 實在是無可匹敵。 要讓 AI 達至盈利狀態，先要從降低推論成本入手。 從專用晶片到靈活的 AI 服務，AWS 佔據獨特優勢，能夠協助 Reactor 這類平台，以合乎成本效益的方式，將實時生成式影片推向全球各地的開發者。」

平台現已可透過軟件開發套件和應用程式介面使用。 收費模式按使用量而定，並依模型類型計費。 開發者可登陸 reactor.inc 開始體驗。

關於 Reactor

Reactor 是實時生成式影片的開發者平台。 公司的使命，是讓全球各地的開發者都能使用實時世界模型。 Reactor 獲得 Lightspeed Venture Partners、WndrCo、Amplify Partners、Sky9 Capital、Abstract Ventures、FPV Ventures 等投資者傾力支持，公司總部位處加州三藩市。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 reactor.inc

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SOURCE Reactor