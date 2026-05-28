Reactor sort de sa phase furtive avec un financement de 59 millions de dollars pour construire la plateforme des modèles mondiaux d'IA en temps réel

Financé par Lightspeed avec la participation de WndrCo, Amplify Partners et d'autres, Reactor fournit une couche d'infrastructure pour la vidéo générative en temps réel

SAN FRANCISCO, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Reactor, la plateforme de développement pour la vidéo générative en temps réel, est sortie aujourd'hui de sa dormance avec un financement de 59 millions de dollars mené par Lightspeed Venture Partners, avec la participation de WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures et d'autres investisseurs.

Reactor construit la couche d'infrastructure qui rend les modèles mondiaux en temps réel accessibles aux développeurs, permettant ainsi une nouvelle génération d'applications d'IA interactives dans les domaines des médias et du divertissement, de l'IA physique et de la robotique.

Les modèles mondiaux représentent un changement fondamental dans l'IA : d'un outil auquel vous envoyiez une invite, ils deviennent une expérience dans laquelle vous pouvez entrer et avec laquelle vous pouvez interagir en temps réel. Cette évolution ouvre la voie à une nouvelle forme de média : des expériences qui ne sont plus pré-rendues, mais générées dynamiquement et façonnées par l'interaction de l'utilisateur.

Pourtant, malgré les progrès rapides réalisés par les principaux laboratoires, il n'existe aucune plateforme permettant de faire fonctionner ces modèles en production ou de permettre aux développeurs de créer des applications à partir de ces modèles à l'échelle mondiale. Reactor répond à ce besoin.

La plateforme Reactor fournit un SDK et une API unifiés qui permettent aux développeurs de créer des applications interactives en temps réel en quelques lignes de code seulement, sans avoir à gérer la complexité du déploiement et de l'exploitation de ces systèmes à l'échelle.

« Les modèles mondiaux redéfinissent ce que l'IA peut faire, en passant de systèmes qui génèrent du contenu de manière isolée à des systèmes qui perçoivent et réagissent en temps réel », déclare Alberto Taiuti, cofondateur et CEO de Reactor. « Nous construisons la couche critique entre les laboratoires de modélisation et les développeurs qui veulent créer avec eux. Il s'agit de permettre une nouvelle forme de média, où des expériences qui n'étaient pas possibles auparavant sont générées en direct, et où tout le monde peut les créer et les distribuer. »

Reactor a été cofondé par Alberto Taiuti, CEO, et Bryce Schmidtchen, CTO, tous deux anciens responsables techniques de l'Apple Vision Pro. Taiuti a précédemment cofondé Luma AI, où il a occupé le poste de directeur technique et mis en place l'infrastructure à la base de l'une des plateformes de génération de vidéos et de 3D les plus utilisées au monde.

L'équipe élargie comprend des ingénieurs et des chercheurs d'Apple, de Netflix, de Meta, de Google, d'Adobe, de Replicate et de Microsoft, qui possèdent une grande expérience en matière de graphisme, de systèmes en temps réel, de médias interactifs et de mise à l'échelle de l'infrastructure de l'IA.

« Les modèles vidéo en temps réel sont actuellement inaccessibles aux développeurs en raison du manque d'infrastructure capable de les servir de manière fiable », déclare Bucky Moore, partner, Lightspeed. « Alberto, Bryce et l'équipe apportent une combinaison rare d'expertise en systèmes temps réel et de vision du produit à ce problème, et nous pensons que Reactor est bien placé pour devenir la plateforme de base de cette nouvelle catégorie. »

Reactor travaille déjà avec des partenaires dans les domaines des médias et du divertissement, et de l'IA physique, avec une demande active de la part de studios de cinéma et de télévision, et d'entreprises de robotique.

« Chaque changement majeur dans les médias a été motivé par de nouveaux outils qui élargissent le champ des possibles pour les créateurs », déclare Jeffrey Katzenberg, partner fondateur de WndrCo, qui rejoindra Reactor en tant qu'observateur au sein du conseil d'administration. « L'IA est un moment de transformation, mais la véritable opportunité consiste à rendre ces technologies utilisables à grande échelle. Reactor construit la plateforme qui peut permettre une nouvelle génération de récits et d'expériences interactives. »

Les principaux développeurs de modèles mondiaux commencent à utiliser Reactor comme couche d'infrastructure pour les systèmes en temps réel. Overworld exploite la plateforme pour soutenir le développement de ses modèles mondiaux interactifs, démontrant ainsi comment ces systèmes peuvent évoluer de la recherche vers des expériences interactives pleinement utilisables.

« Construire des modèles mondiaux n'est qu'une partie du défi, les rendre utilisables et réactifs en temps réel est tout aussi critique », déclare Louis Castricato, CEO d'Overworld. « Reactor fournit une infrastructure qui nous aide à mettre ces systèmes à la disposition des développeurs et des utilisateurs, alors que nous travaillons à la construction d'un nouveau média de divertissement interactif que vous pouvez vraiment habiter. »

Parmi les partenaires stratégiques de Reactor figure Amazon Web Services (AWS), qui sera le fournisseur privilégié de l'entreprise en matière d'informatique en nuage, alimentant l'infrastructure de calcul et la portée de distribution nécessaires pour servir les charges de travail de vidéo générative en temps réel à l'échelle mondiale.

« La plateforme vidéo en temps réel de Reactor exige une infrastructure d'inférence capable de fonctionner à la vitesse de l'interaction, et pas seulement à la vitesse de la génération, et AWS n'a pas son pareil pour résoudre les problèmes de latence, d'échelle et de fiabilité que ces charges de travail requièrent », déclare Jason Bennett, vice-président et responsable mondial des startups et du capital-risque chez AWS. « L'IA rentable commence par une inférence à moindre coût. Des puces spécialement conçues aux services d'IA flexibles, AWS a toutes les cartes en main pour aider les plateformes comme Reactor à mettre à l'échelle la vidéo générative en temps réel de manière économique pour les développeurs du monde entier. »

La plateforme est disponible dès aujourd'hui via SDK et API. La tarification est basée sur l'utilisation, facturée par type de modèle. Les développeurs peuvent s'inscrire sur reactor.inc.

À propos de Reactor

Reactor est la plateforme des développeurs pour la vidéo générative en temps réel. Sa mission est de rendre les modèles mondiaux en temps réel accessibles aux développeurs du monde entier. Basé à San Francisco, en Californie, Reactor est soutenu par Lightspeed Venture Partners, WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, Abstract Ventures, FPV Ventures et d'autres investisseurs. Pour plus d'informations, visitez reactor.inc

Contact avec les médias

Ulysses King

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