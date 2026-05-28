리액터, 스텔스 모드 벗어나 실시간 AI 월드 플랫폼 구축 위해 미화 5900만 달러 투자 유치

리액터, 라이트스피드가 주도하고 원더코, 앰플리파이 파트너스 등이 참여하는 투자 유치하면서 실시간 생성형 비디오를 위한 인프라 계층 제공

샌프란시스코, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 5월 26일 실시간 생성형 비디오를 위한 개발자 플랫폼 기업 리액터(Reactor)가 스텔스 모드(stealth mode)에서 벗어나 미화 5900만 달러의 투자 유치를 발표했다. 이번 투자는 라이트스피드 벤처 파트너스(Lightspeed Venture Partners)가 주도했으며, 원더코(WndrCo), 앰플리파이 파트너스(Amplify Partners), 스카이나인 캐피탈(Sky9 Capital), FPV 벤처스(FPV Ventures) 및 기타 투자자들이 참여했다.

리액터는 실시간 세계 모델을 개발자들이 이용할 수 있도록 하는 인프라 계층을 구축하고 있으며, 이를 통해 미디어 및 엔터테인먼트, 피지컬 AI(physical AI), 로보틱스 전반에서 새로운 세대의 인터랙티브 AI 애플리케이션을 구현할 수 있도록 지원한다.

세계 모델은 AI가 사용자가 프롬프트를 입력하는 도구에서, 사용자가 그 안으로 들어가 실시간으로 상호작용할 수 있는 경험으로 전환되는 근본적인 변화를 의미한다. 이러한 변화는 사전 렌더링된 형태가 아니라, 사용자 상호작용에 따라 동적으로 생성되고 형성되는 새로운 형태의 미디어를 가능하게 한다.

그러나 선도적인 연구소들의 빠른 발전에도 불구하고, 이러한 모델을 프로덕션 환경에서 구동하거나 개발자가 그 위에 글로벌 규모의 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 플랫폼은 아직 존재하지 않는다. 리액터는 바로 이 수요에 대응하고 있다.

리액터 플랫폼은 통합 SDK와 API를 제공해 개발자들이 이러한 시스템을 대규모로 배포하고 실행하는 복잡성을 관리할 필요 없이, 단 몇 줄의 코드만으로 실시간 인터랙티브 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원한다.

리액터의 공동 창립자인 알베르토 타이우티(Alberto Taiuti) 최고경영자(CEO)는 "세계 모델은 AI가 할 수 있는 일을 재정의하고 있으며, 고립된 환경에서 콘텐츠를 생성하는 시스템에서 실시간으로 인식하고 반응하는 시스템으로 전환시키고 있다"며 "우리는 모델 연구소와 이를 활용해 창작하고자 하는 개발자 사이의 핵심 계층을 구축하고 있다. 이는 이전에는 불가능했던 경험이 실시간으로 생성되고 누구나 이를 구축하고 배포할 수 있는 새로운 형태의 미디어를 가능하게 하는 일이다"라고 말했다.

리액터는 Apple Vision Pro의 전 기술 리드였던 알베르토 타이우티 CEO와 브라이스 슈미트첸(Bryce Schmidtchen) 최고기술책임자(CTO)가 공동 창립했다. 타이우티 CEO는 앞서 루마 AI(Luma AI)를 공동 창립하고 CTO로 재직하며, 세계에서 가장 널리 사용되는 3D 및 비디오 생성 플랫폼 중 하나의 기반 인프라를 구축한 바 있다.

리액터 팀에는 애플(Apple), 넷플릭스(Netflix), 메타(Meta), 구글(Google), 어도비(Adobe), 리플리케이트(Replicate), 마이크로소프트(Microsoft) 출신 엔지니어와 연구원들이 포함돼 있으며, 그래픽, 실시간 시스템, 인터랙티브 미디어, AI 인프라 확장 분야에서 깊은 경험을 보유하고 있다.

라이트스피드의 버키 무어(Bucky Moore) 파트너는 "실시간 비디오 모델은 이를 안정적으로 제공할 수 있는 인프라가 부족해 현재 개발자들이 접근하기 어려운 상황"이라며 "알베르토와 브라이스, 그리고 팀은 실시간 시스템 전문성과 제품 비전을 결합한 보기 드문 역량을 갖추고 있으며, 우리는 리액터가 이 새로운 카테고리에서 기반 플랫폼으로 자리매김할 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.

리액터는 이미 미디어 및 엔터테인먼트, 피지컬 AI 전반의 파트너들과 협력하고 있으며, 영화 및 TV 스튜디오와 로보틱스 기업들로부터 활발한 고객 수요를 확보하고 있다.

리액터 이사회 참관인으로 합류할 예정인 원더코의 제프리 카첸버그(Jeffrey Katzenberg) 창립 파트너는 "미디어의 모든 중대한 변화는 창작자가 할 수 있는 일을 확장하는 새로운 도구가 주도했다"며 "AI는 변혁적 순간이지만, 진정한 기회는 이러한 기술을 대규모로 활용 가능하게 만드는 데 있다. 리액터는 새로운 세대의 스토리텔링과 인터랙티브 경험을 가능하게 할 플랫폼을 구축하고 있다"고 말했다.

선도적인 세계 모델 개발사들은 실시간 시스템을 위한 인프라 계층으로 리액터를 기반으로 구축하기 시작했다. 오버월드(Overworld)는 자사의 인터랙티브 세계 모델 개발을 지원하기 위해 이 플랫폼을 활용하고 있으며, 이러한 시스템이 연구 단계에서 완전히 사용 가능한 인터랙티브 경험으로 발전할 수 있음을 보여주고 있다.

오버월드의 루이스 카스트리카토(Louis Castricato) CEO는 "세계 모델을 구축하는 것은 과제의 일부일 뿐이며, 이를 실시간으로 사용 가능하고 반응성 있게 만드는 것 역시 그만큼 중요하다"며 "리액터는 우리가 진정으로 몰입할 수 있는 새로운 인터랙티브 엔터테인먼트 매체를 구축해 나가는 과정에서, 이러한 시스템을 개발자와 사용자에게 제공하는 데 도움이 되는 인프라 지원을 제공한다"고 말했다.

리액터의 전략적 파트너에는 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS)가 포함된다. AWS는 리액터의 우선 클라우드 제공업체로서, 글로벌 규모의 실시간 생성형 비디오 워크로드를 제공하는 데 필요한 컴퓨팅 인프라와 배포 역량을 지원하게 된다.

AWS의 스타트업 및 벤처캐피털 부문 글로벌 총괄인 제이슨 베넷(Jason Bennett) 부사장은 "리액터의 실시간 비디오 플랫폼은 단순히 생성 속도가 아니라 상호작용의 속도로 제공할 수 있는 추론 인프라를 요구하며, AWS는 이러한 워크로드에 필요한 지연 시간, 규모, 안정성 문제를 해결하는 데 있어 독보적"이라며 "수익성 있는 AI는 더 낮은 비용의 추론에서 시작된다. 목적별로 설계된 칩부터 유연한 AI 서비스에 이르기까지, AWS는 리액터와 같은 플랫폼이 실시간 생성형 비디오를 전 세계 개발자에게 경제적으로 확장 제공할 수 있도록 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있다"고 말했다.

이 플랫폼은 현재 SDK와 API를 통해 이용할 수 있다. 가격은 모델 유형에 따라 사용량 기반으로 청구된다. 개발자는 reactor.inc에서 시작할 수 있다.

리액터 소개

리액터는 실시간 생성형 비디오를 위한 개발자 플랫폼이다. 리액터의 사명은 전 세계 개발자가 실시간 세계 모델에 접근할 수 있도록 하는 것이다. 리액터는 라이트스피드 벤처 파트너스, 원더코, 앰플리파이 파트너스, 스카이나인 캐피탈, 앱스트랙트 벤처스(Abstract Ventures), FPV 벤처스 및 기타 투자자들의 지원을 받고 있으며, 본사는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 있다. 자세한 내용은 reactor.inc에서 확인할 수 있다.

미디어 연락처

율리시스 킹(Ulysses King)

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SOURCE Reactor