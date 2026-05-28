Reactor taucht mit 59 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus auf, um eine Plattform für Echtzeit-KI-Welten zu schaffen

Reactor wird von Lightspeed unter Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners und anderen finanziert und bietet die Infrastruktur für generative Echtzeit-Videos.

SAN FRANCISCO, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Reactor, die Entwicklerplattform für generative Echtzeit-Videos, ist heute mit einer Finanzierung in Höhe von 59 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners und mit Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures und weiteren Investoren aus dem Verborgenen getreten.

Reactor baut die Infrastrukturebene auf, die Entwicklern den Zugang zu Echtzeit-Weltmodellen ermöglicht und damit eine neue Generation interaktiver KI-Anwendungen in den Bereichen Medien und Unterhaltung, physische KI und Robotik schafft.

Weltmodelle stellen einen grundlegenden Wandel in der KI dar, von einem Werkzeug, das man anfordert, hin zu einer Erfahrung, in die man eintreten und mit der man in Echtzeit interagieren kann. Dieser Wandel eröffnet eine neue Form von Medien: Erlebnisse, die nicht mehr vorgerendert sind, sondern dynamisch generiert und durch die Interaktion der Nutzer geformt werden.

Doch trotz der rasanten Fortschritte führender Labors gibt es noch keine Plattform, die diese Modelle in der Produktion einsetzt oder es Entwicklern ermöglicht, darauf aufbauende Anwendungen in globalem Maßstab zu entwickeln. Reactor geht auf diesen Bedarf ein.

Die Reactor-Plattform bietet ein einheitliches SDK und eine API, die es Entwicklern ermöglicht, interaktive Echtzeitanwendungen mit nur wenigen Zeilen Code zu erstellen, ohne die Komplexität der Bereitstellung und des Betriebs dieser Systeme in großem Maßstab bewältigen zu müssen.

„Weltmodelle definieren neu, was KI leisten kann. Wir bewegen uns von Systemen, die isoliert Inhalte generieren, zu solchen, die in Echtzeit wahrnehmen und reagieren", sagt Alberto Taiuti, Mitbegründer und CEO von Reactor. „Wir bilden die kritische Schicht zwischen den Modelllabors und den Entwicklern, die mit ihnen arbeiten wollen. Es geht darum, eine neue Form von Medien zu ermöglichen, bei der Erlebnisse, die vorher nicht möglich waren, live erzeugt werden, und jeder kann sie erstellen und verbreiten."

Reactor wurde von Alberto Taiuti, CEO, und Bryce Schmidtchen, CTO, mitbegründet, die beide früher technische Leiter des Apple Vision Pro waren. Zuvor war Taiuti Mitbegründer von Luma AI, wo er als CTO tätig war und die Infrastruktur für eine der weltweit am häufigsten genutzten Plattformen zur 3D- und Videoerstellung aufbaute.

Zum Team gehören Ingenieure und Forscher von Apple, Netflix, Meta, Google, Adobe, Replicate und Microsoft mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Grafik, Echtzeitsysteme, interaktive Medien und Skalierung der KI-Infrastruktur.

„Echtzeit-Videomodelle sind derzeit für Entwickler unzugänglich, da es an einer Infrastruktur fehlt, die sie zuverlässig bedienen kann", sagt Bucky Moore, Partner bei Lightspeed. „Alberto, Bryce und das Team bringen eine seltene Kombination von Echtzeitsystem-Know-how und Produktvision für dieses Problem mit, und wir glauben, dass Reactor gut positioniert ist, um die grundlegende Plattform in dieser neuen Kategorie zu werden."

Reactor arbeitet bereits mit Partnern aus den Bereichen Medien und Unterhaltung sowie physische KI zusammen und verzeichnet eine rege Kundennachfrage von Film- und Fernsehstudios sowie Robotikunternehmen.

„Jede größere Veränderung in den Medien wurde von neuen Werkzeugen vorangetrieben, die die Möglichkeiten von Kreativen erweitern", sagte Jeffrey Katzenberg, Gründungspartner von WndrCo, der sich Reactor als Beobachter im Vorstand anschließen wird. „KI ist ein transformativer Moment, aber die wahre Chance liegt darin, diese Technologien in großem Maßstab nutzbar zu machen. Reactor baut die Plattform, die eine neue Generation von Geschichten und interaktiven Erlebnissen ermöglichen kann."

Führende Entwickler von Weltmodellen beginnen, auf Reactor als Infrastrukturschicht für Echtzeitsysteme zu bauen. Overworld nutzt die Plattform, um die Entwicklung seiner interaktiven Weltmodelle zu unterstützen und zu zeigen, wie sich diese Systeme von der Forschung zu vollständig nutzbaren, interaktiven Erfahrungen entwickeln können.

„Die Erstellung von Weltmodellen ist nur ein Teil der Herausforderung. Ebenso wichtig ist es, sie in Echtzeit nutzbar und reaktionsfähig zu machen", sagt Louis Castricato, CEO von Overworld. „Reactor bietet Infrastruktur-Support, der uns hilft, diese Systeme für Entwickler und Nutzer bereitzustellen, während wir daran arbeiten, ein neues Medium der interaktiven Unterhaltung zu schaffen, das man wirklich bewohnen kann."

Zu den strategischen Partnern von Reactor gehört Amazon Web Services (AWS), der bevorzugte Cloud-Anbieter des Unternehmens, der die Recheninfrastruktur und die Verteilungsreichweite bereitstellt, die für die Bereitstellung von generativen Echtzeit-Videoworkloads in globalem Maßstab erforderlich sind.

„Die Echtzeit-Videoplattform von Reactor erfordert eine Inferenzinfrastruktur, die mit der Geschwindigkeit der Interaktion und nicht nur mit der Geschwindigkeit der Generierung arbeiten kann, und AWS ist unübertroffen bei der Lösung für die Latenz, Skalierung und Zuverlässigkeit, die diese Arbeitslasten erfordern", sagte Jason Bennett, VP und Global Head of Startups and Venture Capital bei AWS. „Gewinnbringende KI beginnt mit kostengünstigerer Inferenz. Von speziell angefertigten Chips bis hin zu flexiblen KI-Services ist AWS einzigartig positioniert, um Plattformen wie Reactor dabei zu helfen, generative Echtzeit-Videos für Entwickler überall wirtschaftlich zu skalieren."

Die Plattform ist ab heute über SDK und API verfügbar. Die Preise sind nutzungsabhängig und werden nach Modelltyp abgerechnet. Entwickler können sich unter reactor.inc anmelden.

Informationen zu Reactor

Reactor ist die Entwicklerplattform für generative Echtzeit-Videos. Ziel des Unternehmens ist es, Echtzeit-Weltmodelle für Entwickler überall zugänglich zu machen. Reactor wird von Lightspeed Venture Partners, WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, Abstract Ventures, FPV Ventures und weiteren Investoren unterstützt und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter reactor.inc

Medienkontakt

Ulysses King

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2986504/Reactor_Logo.jpg