Reactor สลัดลุคสตาร์ตอัปซุ่มพัฒนา คว้าทุน 59 ล้านดอลลาร์ สร้างแพลตฟอร์มโลก AI แบบเรียลไทม์
News provided byReactor
28 May, 2026, 22:00 CST
Lightspeed นำทัพนักลงทุน พร้อมด้วย WndrCo, Amplify Partners และพันธมิตร ร่วมหนุน Reactor สู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเจเนอเรทีฟวิดีโอแบบเรียลไทม์
ซานฟรานซิสโก, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Reactor แพลตฟอร์มผู้พัฒนาเทคโนโลยีเจเนอเรทีฟวิดีโอแบบเรียลไทม์ ประกาศเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ หลังจากซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยความสำเร็จในการระดมทุนรอบล่าสุดเป็นมูลค่าสูงถึง 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Lightspeed Venture Partners ร่วมด้วยกลุ่มนักลงทุนชั้นนำ อาทิ WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures และนักลงทุนรายอื่น ๆ
Reactor กำลังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาเข้าถึงโมเดลจำลองโลกแบบเรียลไทม์ได้ง่าย ๆ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน AI เชิงโต้ตอบแบบใหม่ ๆ ทั้งในวงการสื่อและความบันเทิง ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (Physical AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
โมเดลจำลองโลกเสมือน หรือ World Model ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเทคโนโลยี AI จากเดิมที่เป็นเพียงเครื่องมือที่คอยตอบรับคำสั่ง สู่การเป็นประสบการณ์จำลองที่ผู้ใช้งานสามารถก้าวเข้าไปสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งการพลิกโฉมในครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่มิติใหม่ของวงการสื่อ โดยประสบการณ์ต่าง ๆ จะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การประมวลผลไว้ล่วงหน้าอีกต่อไป แต่จะถูกสร้างขึ้นแบบไดนามิกและปรับเปลี่ยนไปตามการโต้ตอบของผู้ใช้งาน
อย่างไรก็ดี แม้ห้องปฏิบัติการชั้นนำจะมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด แต่ในปัจจุบันกลับยังไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถนำโมเดลเหล่านี้มาเปิดให้ใช้จริง หรือเอื้อให้นักพัฒนานำไปต่อยอดเพื่อสร้างแอปพลิเคชันในสเกลระดับโลกได้ ซึ่ง Reactor ได้ก้าวเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้โดยเฉพาะ
แพลตฟอร์มของ Reactor มาพร้อมกับชุดเครื่องมือ SDK และ API เบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด ไม่จำเป็นต้องแบกรับความยุ่งยากซับซ้อนในการวางระบบและบริหารจัดการระบบเหล่านี้เพื่อรองรับการใช้งานในสเกลใหญ่
"โมเดลจำลองโลกเสมือนกำลังเข้ามานิยามขีดความสามารถของ AI โดยพลิกโฉมจากระบบที่สร้างคอนเทนต์แบบแยกส่วน ไปสู่ระบบที่รับรู้และตอบสนองได้ทันทีแบบเรียลไทม์" คุณ Alberto Taiuti ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Reactor กล่าว "เรากำลังสร้างเลเยอร์สำคัญที่จะเชื่อมต่อห้องปฏิบัติการพัฒนาโมเดล เข้ากับเหล่านักพัฒนาที่ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งนี้คือการเปิดประตูสู่มิติใหม่ของวงการสื่อ ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้น ถูกสร้างขึ้นได้แบบสด ๆ ทันที และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถพัฒนาพร้อมส่งต่อประสบการณ์เหล่านี้ออกไปได้"
Reactor ร่วมก่อตั้งโดยคุณ Alberto Taiuti ผู้เป็นซีอีโอ และคุณ Bryce Schmidtchen ผู้เป็นซีทีโอ โดยทั้งสองรายเป็นอดีตหัวหน้าทีมเทคนิคประจำโครงการ Apple Vision Pro นอกจากนี้ คุณ Taiuti ยังเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Luma AI ในตำแหน่งซีทีโอ ซึ่งเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับแพลตฟอร์มเจเนอเรทีฟวิดีโอและภาพ 3 มิติ ที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
สำหรับทีมงานในภาพรวมยังประกอบด้วยวิศวกรและนักวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Apple, Netflix, Meta, Google, Adobe, Replicate และ Microsoft ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งด้านระบบกราฟิก ระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ สื่อเชิงโต้ตอบ รวมถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อรองรับการใช้งานในสเกลใหญ่
"ปัจจุบัน นักพัฒนาทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงโมเดลวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้ เนื่องจากยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้บริการได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ" คุณ Bucky Moore หุ้นส่วนของ Lightspeed กล่าว "คุณ Alberto, Bryce และทีมงานทุกคน มาพร้อมความเชี่ยวชาญที่หาได้ยากยิ่งในเรื่องระบบเรียลไทม์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้ และเราเชื่อว่า Reactor มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มรากฐานสำคัญสำหรับเทคโนโลยีหมวดหมู่ใหม่นี้"
Reactor กำลังร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ โดยได้รับความต้องการใช้งานจริงอย่างล้นหลามจากกลุ่มลูกค้า ทั้งสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตลอดจนบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
"ทุกการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในวงการสื่อล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เข้ามาขยายขีดความสามารถให้กับกลุ่มครีเอเตอร์" คุณ Jeffrey Katzenberg หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง WndrCo ซึ่งจะร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการของ Reactor กล่าว "แม้ AI จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ แต่โอกาสที่แท้จริงอยู่ที่การทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในสเกลใหญ่ ซึ่ง Reactor กำลังเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาปลดล็อกมิติใหม่ให้กับการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงโต้ตอบ"
ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้พัฒนาโมเดลจำลองโลกเสมือนระดับแถวหน้า ก็เริ่มนำ Reactor ไปใช้เป็นเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบเรียลไทม์แล้ว โดย Overworld ได้นำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาโมเดลจำลองโลกเสมือนเชิงโต้ตอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยสู่ประสบการณ์ที่พร้อมใช้งานและโต้ตอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
"การพัฒนาโมเดลจำลองโลกเสมือนเป็นเพียงความท้าทายส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการทำให้โมเดลเหล่านั้นสามารถใช้งานและตอบสนองได้ทันทีแบบเรียลไทม์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน" คุณ Louis Castricato ซีอีโอของ Overworld กล่าว "Reactor ได้เข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้เราส่งต่อระบบเหล่านี้ไปยังกลุ่มนักพัฒนาและผู้ใช้งานได้สำเร็จ ในขณะที่เรากำลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อบันเทิงเชิงโต้ตอบรูปแบบใหม่ที่เข้าไปสัมผัสได้อย่างแท้จริง"
สำหรับพันธมิตรทางกลยุทธ์ของ Reactor นั้นรวมถึง Amazon Web Services (AWS) ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายหลัก ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล และขยายขอบเขตการกระจายเครือข่ายที่จำเป็น เพื่อรองรับเวิร์กโหลดการประมวลผลเจเนอเรทีฟวิดีโอแบบเรียลไทม์ในสเกลระดับโลก
"แพลตฟอร์มวิดีโอแบบเรียลไทม์ของ Reactor จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุมาน ที่สามารถตอบสนองได้เร็วเท่าทันความเร็วของการโต้ตอบของผู้ใช้ ไม่ใช่แค่ความเร็วของการสร้างคอนเทนต์เท่านั้น ซึ่ง AWS มีความพร้อมอย่างเหนือกว่า ในการแก้ปัญหาในเรื่องความหน่วง การขยายระบบ และความเสถียรที่เวิร์กโหลดลักษณะนี้ต้องการ" คุณ Jason Bennett รองประธานและหัวหน้าฝ่ายสตาร์ตอัปและเวนเจอร์แคปิตอลระดับโลกของ AWS กล่าว "การสร้างผลกำไรจาก AI ต้องเริ่มต้นด้วยต้นทุนในการอนุมานที่ต่ำลง ซึ่ง AWS มีความพร้อมที่โดดเด่นรอบด้าน ตั้งแต่ชิปที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไปจนถึงบริการ AI ที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มอย่าง Reactor ขยายระบบเจเนอเรทีฟวิดีโอแบบเรียลไทม์ไปยังนักพัฒนาทั่วโลกได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดต้นทุน"
แพลตฟอร์มนี้เปิดให้ใช้งานแล้วผ่านทาง SDK และ API โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง ซึ่งคำนวณตามประเภทของโมเดล ทั้งนี้ นักพัฒนาที่สนใจสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ที่เว็บไซต์ reactor.inc
เกี่ยวกับ Reactor
Reactor คือแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเพื่อใช้สร้างสรรค์เจเนอเรทีฟวิดีโอแบบเรียลไทม์ โดยมีพันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนให้นักพัฒนาทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงโมเดลจำลองโลกเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย Reactor ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนระดับแถวหน้า อาทิ Lightspeed Venture Partners, WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, Abstract Ventures, FPV Ventures และนักลงทุนรายอื่น ๆ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reactor.inc
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
Ulysses King
[email protected]
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2986504/Reactor_Logo.jpg
SOURCE Reactor
Share this article