Wissenschaftliche ZTE-Ziele von SBTi genehmigt

Die kurz- und langfristigen Ziele von ZTE im Hinblick auf die SBTi-Netto-Null-Kriterien sind genehmigt worden

ZTE verpflichtet sich, die absoluten THG-Emissionen nach Scope 1 und 2 bis 2030 um 52 % und bis 2040 um 90 % zu reduzieren und bis 2050 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Netto-Null-Emissionen zu erreichen

SHENZHEN, China, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass ihre wissenschaftlich fundierten Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Ziel der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C und zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 von der Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele (SBTi) genehmigt und in das Ziel-Dashboard der SBTi aufgenommen worden sind. ZTE ist das erste große IKT-Technologieunternehmen in China, das eine offizielle Genehmigung für die kurz- und langfristigen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen erhalten und sich einen Platz auf der A-Liste des CDP gesichert hat. Dies ist ein entscheidender Erfolg bei der aktiven Bewältigung der weltweiten Herausforderungen im Klimaschutz.

ZTE reagiert aktiv auf internationale Trends zur Dekarbonisierung. Seit 2021 verfolgt das Unternehmen eine grüne und kohlenstoffarme Strategie, die auf Innovationen im Bereich der digitalen Intelligenz basiert und sich auf vier Schlüsselbereiche konzentriert: Grüner Betrieb, grüne Lieferkette, grüne digitale Infrastruktur und grünes Empowerment. Diese Strategie zielt darauf ab, einen grünen Weg für die digitale Wirtschaft zu beschreiten, indem sie intern ihre eigenen grünen Initiativen fördert und extern die Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung der Industrie unterstützt.

Zunächst hat ZTE ehrgeizige systematische Ziele mit hohem Standard festgelegt. ZTE verpflichtet sich, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 52 % und bis 2040 um 90 % zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Des Weiteren integriert ZTE grüne und kohlenstoffarme Konzepte vollständig in seinen End-to-End-Betrieb. ZTE konzentriert sich nicht nur auf F&E, Produktion und Einrichtungen mit hohem Verbrauch, um den Ressourcenverbrauch und die Umweltauswirkungen zu verringern, sondern integriert auch grüne Maßnahmen in seine Lieferkette, entwickelt Emissionsmodelle und fördert die Zusammenarbeit mit Partnern, um die Gesamtemissionen zu reduzieren.

Für eine grüne digitale Infrastruktur zielt ZTE auf „saubere Energie, hocheffiziente IKT, intelligente Netzwerke" ab und konzentriert sich auf die Verbesserung der Produkteffizienz und die Schaffung eines „Zero-Carbon-Netzwerks". Mit intelligenter Photovoltaik, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Flüssigkeitskühlung, KI-Energieeinsparung und anderen fortschrittlichen Technologien hilft ZTE den weltweiten Betreibern, jährlich 10 Milliarden kWh Strom zu sparen.

Im Bereich grünes Empowerment hat ZTE eine grüne Präzisions-Cloud-Netzwerklösung auf Basis der „Digital Nebula"-Architektur auf den Markt gebracht, die es verschiedenen Branchen ermöglicht, Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Effizienzsteigerung zu erreichen.

ZTE hat bemerkenswerte Ergebnisse in der nachhaltigen Entwicklung erzielt. Im Jahr 2023 gingen die gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens im Jahresvergleich um 9,7 % zurück, wobei die CO2-Emissionen des Betriebs (Scope 1&2) im Jahresvergleich um 3,0 % zurückgingen und alle indirekten (Scope 3-) CO2-Emissionen im Upstream- und Downstream-Bereich im Jahresvergleich um 9,8 % zurückgingen. In den letzten zwei Jahren sind die betrieblichen Kohlenstoffemissionen (Scope 1&2) im Vergleich zum Vorjahr um 15,6 % gesunken, die Verbrauchsintensität des Gesamtenergieverbrauchs des Unternehmens ist um 18,1 % gestiegen, und die selbst gebaute und selbst genutzte photovoltaische Stromerzeugungskapazität ist um 700 % gestiegen.

Als „Treiber der digitalen Wirtschaft" wird ZTE weiterhin die globale grüne und nachhaltige Entwicklung fördern, zum Klimaschutz beitragen und eine gemeinsame Zukunft für die Welt gestalten.

Die Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele (SBTi) ist eine weltweite Initiative, die gemeinsam vom World Wide Fund for Nature (WWF), dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem World Resources Institute (WRI) und dem United Nations Global Compact (UNGC) ins Leben gerufen wurde. Die Initiative zielt darauf ab, Emissionsreduktionsziele auf der Grundlage der Klimawissenschaft festzulegen, um Unternehmen weltweit zu ermutigen, Kohlenstoffemissionen im Einklang mit den Anforderungen des Pariser Abkommens zu reduzieren und gemeinsam die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen.

