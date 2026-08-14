Sciton 於加拿大推出 OMNI™：為不同膚質及需要而設的全新激光脫毛平台

加州帕洛阿爾托2026年8月14日 /美通社/ -- 全球激光及光能技術領導者 Sciton Inc. 宣佈，旗下最新創新產品 OMNI™ 激光脫毛平台已獲加拿大衞生部批准。OMNI 為回應市場對快速高效激光脫毛系統日益增長的需求而研發，能夠無縫配合各種工作流程，適用於不同膚質、治療部位及各種規模的醫學美容機構。

OMNI 功率最高可達 5,000 W*，並配備業界最大的光斑尺寸，可大幅縮短療程時間，協助醫美機構在更短時間內為更多患者提供治療。系統提供多種波長選擇，包括 760 nm、810/940 nm 混合波長及 1,060 nm，並配備不同光斑尺寸和治療模式，讓醫美機構可因應各種膚質及身體部位，提供精準的個人化治療。內置接觸式冷卻功能有助提升治療舒適度；蘆薈配方噴霧則提供免凝膠方案，既可舒緩肌膚和提升舒適度，亦令療程後的清潔更加簡便。此外，OMNI 只需使用標準 110 V 電源插座，便可輕鬆配置於不同治療室。OMNI 專為高使用量而設，兼具醫美機構所需的效能和靈活性，全年均可提供穩定出色的治療效果。

「OMNI 為加拿大醫學美容業界帶來令人振奮的新發展。這項技術在美國取得的成功尤其令人鼓舞，尤其是激光脫毛過往常被視為高度商品化和同質化的服務。因此，不少醫美機構一直未有將減少毛髮療程列為業務重點。OMNI 正在扭轉這種觀念。憑藉快速靈活的優勢，以及有效處理不同膚質的治療能力，OMNI 讓醫美機構能夠提供安全舒適且具商業效益的減少毛髮療程。最終，為業界帶來新商機之餘，亦讓更多患者獲得治療並提升療效。」Sciton 加拿大及拉丁美洲銷售總監 Andrew Hrytzak 表示。

OMNI 適用於不同類型及規模的醫美機構，將高效能技術與有助提升工作效率的功能集於一身，在提升營運效率的同時，亦能兼顧患者的治療舒適度。平台提供可自訂治療參數及雙治療手具配置，讓醫美機構可因應個別患者的需要調整療程，同時滿足繁忙診所對治療速度及效果一致性的要求。

「Sciton 的 OMNI 提供多項可自訂選項，讓我們可按患者的膚質及膚色選擇合適波長。系統可同時連接兩個治療手具，讓我們輕鬆切換大小光斑，使療程快速有效之餘，操作亦更具效率。OMNI 安全可靠、應用靈活，讓我可放心交由診所團隊操作，全年為患者提供治療。」內科醫生兼美容激光外科醫生 Dianne Quibell 博士表示。

OMNI 現已加入 Sciton 屢獲殊榮的醫美解決方案組合，體現公司致力開發智能高效系統的承諾，協助加拿大醫美機構更有信心地拓展業務。

欲了解更多 OMNI™ 激光脫毛平台的資料，請瀏覽 www.sciton.com/omni

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關於 Sciton

Sciton, Inc. 總部位於美國加州帕洛阿爾托，是一家由員工持有、具前瞻視野的醫療設備公司，由業界先驅 James Hobart 博士及 Daniel K. Negus 博士於 1997 年創立。Sciton 以提供優質激光及光能解決方案聞名，產品涵蓋廣泛的醫療及美容應用，包括女性健康、肌膚活化、煥膚、光療、血管及色素性病變、疤痕修復、暗瘡治療及減少毛髮。Sciton 擁有強大的直銷團隊，業務遍及美國、加拿大、英國、瑞士、澳洲、日本、韓國、愛爾蘭、荷蘭、法國及智利，並在超過 45 個國家建立策略性分銷網絡。公司的全球影響力持續擴大，不斷為醫療及醫學美容領域訂立卓越新標準。

* 實際功率視乎所使用的治療手具而定

OMNI™ 激光脫毛平台

SOURCE Sciton, Inc.