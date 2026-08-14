Sciton lanza OMNI™ en Canadá: una nueva plataforma de depilación láser diseñada para todos

PALO ALTO, California, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sciton Inc., líder mundial en tecnología láser y de luz, recibió la aprobación de Health Canada para su última innovación, la depilación láser OMNI™. OMNI fue desarrollado con el fin de satisfacer la creciente demanda de un sistema de depilación láser rápido y eficaz que se adapte perfectamente a cualquier flujo de trabajo y esté diseñado para todo tipo de piel, áreas de tratamiento y tamaños de consultorio.

Con hasta 5.000 W* de potencia y el tamaño de punto más grande de la industria, OMNI proporciona tratamientos ultrarrápidos para un alto volumen de pacientes, lo que permite a los profesionales tratar a más pacientes en menos tiempo. Las opciones de longitud de onda, que incluyen 760 nm, una combinación de 810/940 nm y 1.060 nm, junto con varios tamaños de punto y modos de tratamiento, garantizan una atención precisa y personalizada para todo tipo de piel y áreas del cuerpo. El sistema de enfriamiento por contacto integrado ayuda a mantener la comodidad del paciente, mientras que un spray a base de aloe, utilizado como alternativa sin gel, calma la piel, mejora la comodidad y simplifica la limpieza. Además, OMNI funciona con una toma de corriente estándar de 110 V, facilitando así su integración en cualquier sala de tratamiento. Diseñado para un uso intensivo, OMNI ofrece el rendimiento y la versatilidad que los profesionales necesitan para proporcionar resultados excepcionales durante todo el año.

"Se trata de un avance emocionante para la industria estética canadiense. El éxito de esta tecnología en Estados Unidos ha sido particularmente inspirador, especialmente dentro de una categoría de tratamientos que históricamente se ha considerado un servicio estandarizado. Como resultado, muchos profesionales han optado por no priorizar los tratamientos de depilación en sus consultorios. OMNI está ayudando a cambiar esa percepción. Gracias a su rapidez, versatilidad y capacidad para tratar eficazmente una amplia gama de tipos de piel, permite a los consultorios ofrecer tratamientos de depilación seguros, cómodos y comercialmente viables. En definitiva, esto crea nuevas oportunidades para los profesionales, al tiempo que mejora el acceso y los resultados para los pacientes", afirmó Andrew Hrytzak, director de ventas para Canadá y Latinoamérica de Sciton.

Diseñado para adaptarse a una amplia gama de entornos de práctica, OMNI combina tecnología de alto rendimiento junto a funciones que optimizan el flujo de trabajo y ayudan a maximizar la eficiencia sin comprometer la comodidad del paciente. Sus parámetros de tratamiento personalizables y la capacidad de doble pieza de mano permiten a los profesionales adaptar los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente, manteniendo la velocidad y la consistencia necesarias en las clínicas estéticas actuales.

"OMNI de Sciton nos permite elegir la longitud de onda adecuada para los tipos y tonos de piel que tratamos, con muchísimas opciones personalizables. Con dos aplicadores conectados simultáneamente, podemos alternar fácilmente entre tamaños de punto pequeños y grandes, lo que hace que los tratamientos no solo sean rápidos y efectivos, sino también eficientes. Es un sistema seguro y versátil, y me siento segura delegándolo a mi personal durante todo el año", destacó la doctora Dianne Quibell, médica internista y cirujana láser cosmética.

OMNI se une a la cartera de soluciones estéticas galardonadas de Sciton, lo que refleja el compromiso de la empresa con la creación de sistemas inteligentes y eficaces que ayuden a los profesionales canadienses a hacer crecer sus consultorios con confianza.

Si desea conocer más acerca de la depilación con láser OMNI™ visite www.sciton.com/omni

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ACERCA DE Sciton

Sciton, Inc., con sede en Palo Alto, California, es una empresa de dispositivos médicos innovadora, propiedad de sus empleados, fundada en el año 1997 a través de los visionarios del sector James Hobart, PhD, y Daniel K. Negus, PhD. Reconocida por ofrecer soluciones láser y de luz de alta calidad, la cartera de productos de Sciton abarca una amplia gama de aplicaciones médicas y estéticas, incluyendo la salud de la mujer, la revitalización de la piel, el rejuvenecimiento cutáneo, la fototerapia, las lesiones vasculares y pigmentadas, la corrección de cicatrices, el tratamiento del acné y la depilación. Con una sólida fuerza de ventas directa que opera en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Corea, Irlanda, Países Bajos, Francia y Chile, y una red de distribución estratégica en más de 45 países, el impacto global de Sciton continúa expandiéndose, estableciendo nuevos estándares en excelencia médica y estética.

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Depilación con láser OMNI™