Sciton、カナダでOMNI™を発売：すべての人のために設計された新しいレーザー脱毛プラットフォーム

カリフォルニア州パロアルト, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- レーザーおよび光利用技術のグローバルリーダーであるSciton Inc.は、同社の最新のイノベーションであるOMNI™レーザー脱毛について、Health Canadaから承認を取得しました。OMNIは、あらゆるワークフローにスムーズに組み込め、肌タイプ、施術部位、診療施設の規模を問わず使用できるよう設計された、迅速で効果的なレーザー脱毛システムに対する高まる需要に応えるために開発されました。

最大5000W*の出力と業界最大のスポットサイズを備えたOMNIは、多数の患者に対応できる超高速施術を実現し、施術者がより短時間でより多くの患者に施術できるよう支援します。760nm、810/940nmのブレンド、1060nmなどの波長オプションに加え、さまざまなスポットサイズや治療モードにより、あらゆる肌タイプや身体部位に対して、一人ひとりに合わせた精度の高いケアを実現します。一体型の接触冷却機能が患者の快適さを保つほか、ジェルの代わりに使用するアロエ配合スプレーが肌を落ち着かせ、快適性をさらに高め、後片付けも簡単にします。さらに、OMNIは標準的な110Vコンセントで動作するため、どのような施術室にも容易に導入できます。多数の施術に対応できるよう設計されたOMNIは、施術者が年間を通じて優れた施術結果を実現するために必要な性能と汎用性を備えています。

「これは、カナダの美容業界にとって非常に喜ばしい進展です。この技術が米国で成功を収めていることは、特に、これまでコモディティ化されたサービスと見なされてきた施術カテゴリーにおいて、大きな励みとなっています。その結果、多くの施術者は、自らの診療で減毛施術を優先しない方針を取ってきました。OMNIは、そうした認識を変える一助となっています。 OMNIのスピード、汎用性、そして幅広い肌タイプに効果的に対応できる性能により、各施設では、安全で快適、かつ事業として成立する減毛施術を提供できるようになります。最終的には、これにより施術者に新たな機会が生まれると同時に、患者が施術を受けやすくなり、治療成果も向上します」と、Scitonのカナダ・ラテンアメリカ担当セールスディレクターであるAndrew Hrytzakは述べました。

幅広い診療環境に対応するよう設計されたOMNIは、高性能技術とワークフロー改善機能を組み合わせることで、患者の快適性を損なうことなく、効率の最大化に貢献します。カスタマイズ可能な治療パラメータとデュアルハンドピース機能により、施術者は、多忙な美容医療現場で求められるスピードと一貫性を維持しながら、患者一人ひとりのニーズに合わせて施術を調整できます。

「OMNI by Scitonなら、施術対象となる肌タイプや肌色に合わせて適切な波長を選択でき、カスタマイズ可能なオプションも豊富です。2つのハンドピースを同時に接続することで、大小のスポットサイズを簡単に切り替えることができ、施術を迅速かつ効果的に行えるだけでなく、効率も高められます。これは安全で汎用性の高いシステムなので、年間を通じて安心してスタッフに施術を任せられます」と、内科医兼美容レーザー外科医のDianne Quibell医師（MD）は述べました。

OMNIは、Scitonが展開する受賞歴のある美容ソリューションのポートフォリオに加わりました。これは、カナダの施術者が自信を持って事業を拡大できるよう支援する、スマートで効果的なシステムを開発するという同社の取り組みを反映したものです。

OMNI™レーザー脱毛の詳細については、www.sciton.com/omniをご覧ください。

Scitonの詳細については、www.sciton.comをご覧ください。

Scitonについて

カリフォルニア州パロアルトに本社を置くSciton, Inc.は、1997年に業界で先見の明を持つJames Hobart博士とDaniel K. Negus博士によって設立された、従業員所有の先進的な医療機器企業です。高品質なレーザーおよび光ソリューションの提供で定評のあるScitonの製品ポートフォリオは、女性の健康、肌の活性化、リサーフェシング、光線療法、血管性病変および色素性病変、瘢痕修正、ニキビ治療、減毛など、医療および美容分野の幅広い用途を網羅しています。米国、カナダ、英国、スイス、オーストラリア、日本、韓国、アイルランド、オランダ、フランス、チリにおける強固な直販体制と、45か国超に広がる戦略的な流通ネットワークを背景に、Scitonの世界的な影響力は拡大を続け、医療および美容分野における卓越性の新たな基準を打ち立てています。

*ハンドピースによって異なります

OMNI™レーザー脱毛

SOURCE Sciton, Inc.