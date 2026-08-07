Seaspan 成為首家進入中國熊貓債券市場的國際船東及營運商

新加坡2026年8月7日 /美通社/ -- 領先的獨立海事資產擁有人及營運商 Seaspan Corporation Pte. Ltd. （以下簡稱「Seaspan」）宣佈，已成功在中國境內債券市場發行人民幣 15 億元熊貓債券。

該批 3 年期私募票據於 2026 年 7 月 15 日發行，票面年息率為 2.50%。是次發行獲中國境內及國際投資者踴躍認購，訂單簿覆蓋倍數達 2.3 倍。

是次交易標誌著 Seaspan 成為首家成功進入熊貓債券市場的國際船東及營運商，是公司發展歷程中的重要里程碑。

除了開拓新的融資渠道外，是次交易亦配合 Seaspan 推動資金來源多元化及拓展無抵押債務融資渠道的策略，進一步增強公司投資船隊、把握增長機遇，以及為客戶和持份者創造長遠價值的能力。

Seaspan 財務總監 Andreas Brauch 表示：「是次發行充分反映投資者對 Seaspan 的信貸質素、業務模式、穩健財務狀況及可持續增長策略的信心。進一步拓展中國境內資本市場融資渠道，有助我們實現融資來源多元化，並提升取得具成本效益資金的能力，支持公司的長遠增長目標，讓我們能夠憑藉全球規模最大、最現代化的船隊之一，更好地服務客戶。」

是次熊貓債券發行標誌著 Seaspan 參與中國資本市場再創重要里程碑。公司已在中國海事產業生態的多個環節建立策略合作夥伴關係，涵蓋船舶租賃、造船、融資及海事服務。

關於 Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan 是全球領先的海事資產擁有人及營運商，專注於向全球主要航運公司提供長期固定租金的船舶租賃服務。截至 2026 年 6 月 30 日，按計入尚未交付新造船的備考基準計算，Seaspan 的船隊規模為 247 艘。相關新造船包括 4 艘汽車及貨車專用運輸船、5 艘超大型乙烷運輸船，以及 4 艘敞口式龍門吊船。以全部船舶交付後的基準計算，船隊總運力約為 250 萬個 20 呎標準貨櫃單位（TEU）。

傳媒聯絡：Cailey Murphy，Seaspan Corporation Pte. Ltd. 企業傳訊主管，[email protected]

SOURCE Seaspan Corporation