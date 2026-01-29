Skyhawk Therapeutics 公佈其用於治療 Huntington 疾病的藥物 SKY-0515 於第 1 期臨床試驗中 受試患者的九個月中期結果。

九個月的研究結果顯示，綜合統一 Huntington 疾病評分表 (cUHDRS) 的評分較基線平均改善 +0.64 分。相比之下，根據傾向評分加權，有症狀患者的九個月自然惡化 cUHDRS 評分為 -0.73 分。

Skyhawk 亦宣佈 SKY-0515 的第 2/3 期 FALCON-HD 試驗已擴展至全球。 Skyhawk 目前已讓超過 90 名患者服用該藥物。

波士頓2026年1月29日 /美通社/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. 是一家臨床階段生物科技公司，致力開發新型小分子療法以調節關鍵 RNA 標靶。公司今天宣佈，其用於治療 Huntington 疾病 (HD) 的 SKY-0515 試驗性治療在九個月中期分析取得正面結果。

SKY-0515 可使血液中的 mHTT 蛋白呈現劑量依賴性降低，在 9 毫克劑量下減幅達 62%，同時 PMS1 mRNA 劑量依賴性降低 26%。 PMS1 是體細胞 CAG 重複序列擴張和 HD 病理的關鍵驅動因素。 SKY-0515 亦表現出優異的中樞神經系統藥物暴露度，整體上安全且耐受性良好。

Skyhawk Therapeutics, Inc.

在 SKY-0515 第 1 期臨床試驗 C 部分患者群組中，接受 SKY-0515 治療的患者在 3 個月、6 個月和 9 個月時，其綜合統一 Huntington 疾病評分表 (cUHDRS) 的平均評分較基線有所改善。 在九個月時的合併分析中，根據使用 Enroll-HD 及 TRACK-HD 的傾向評分加權結果，與有症狀患者九個月惡化的 -0.73 cUHDRS 評分相比，在九個月的改善為 +0.64 分。

倫敦大學學院神經病學教授 Ed Wild 表示：「我對在 SKY-0515 第 1 期 C 部分試驗患者中獲得的安全性和早期療效數據感到非常鼓舞。數據顯示，在 3 個月、6 個月和 9 個月的預設分析中，cUHDRS 評分與預期的自然病程惡化趨勢相悖。 SKY-0515 持續降低 mHTT 蛋白水平，在患者身上測試的任何療法中，其效果迄今為止最顯著。而臨床和生物標記數據表明，該藥物在所有測試劑量下均具有良好的耐受性。 SKY-0515 能夠同時降低 mHTT 和 PMS1 的水平，從而為透過 Huntington 疾病的兩個核心致病機制治療該疾病方面，提供一種有效的組合。 這些開放標籤試驗結果將於正在進行的安慰劑對照 FALCON-HD 試驗中驗證，預計將對全世界的 HD 患者產生有意義的影響。對於他們來說，像 SKY-0515 這樣的口服 Huntington 降低治療將真正具有變革性意義。」

Skyhawk Therapeutics 研發主管 Sergey Paushkin 表示：「我們進行第 I 期研究的目標是確定 SKY-0515 的安全性和生物標記活性。而其生物標記反應在我們九個月的中期數據分析中持續強勁，並且與患者自然病程數據中 cUHDRS 評分的惡化相比，潛在終點 cUHDRS 有所改善，這彰顯了 SKY-0515 作為 HD 最佳疾病修飾療法的潛力。 這些中期數據代表 SKY-0515 的一個重要里程碑，並突顯了 Skyhawk 平台在為尚無核准疾病修飾療法的毀滅性疾病方面，提供首創的小分子藥物的強大能力。」

Huntington 疾病是一種罕見、遺傳性、最終致命的神經退化性疾病，在美國有超過 40,000 名有症狀的患者，據估計全世界有數十萬人受到影響。 目前尚無核准的治療方法可以減緩或阻止疾病惡化。 SKY-0515 是一種口服的試驗性小分子 RNA 調節劑，由該公司的新型 RNA 調節平台 SKYSTAR® 開發而成。 SKY-0515 可在治療層面同時降低 HTT 蛋白和 PMS1 蛋白的水平。 PMS1 是體細胞 CAG 重複序列擴增和 HD 病理的另一個關鍵驅動因素，其作用有望與降低突變 HTT 所帶來的益處相輔相成。

Skyhawk 今天也宣佈，其在澳洲和紐西蘭的 12 個研究中心開展的 SKY-0515 第 2/3 期 FALCON-HD 試驗已擴展到全球。 Skyhawk 目前已讓超過 90名患者服用 SKY-0515。

SKY-0515 是 Skyhawk 首種接受臨床試驗的藥物。

Skyhawk 預計到 2027 年底，將推動更多的小分子藥物進入臨床試驗階段，用於治療目前尚無核准疾病改善療法的罕見神經系統疾病。

關於 SKY-0515 第 1 期臨床研究

SKY-0515 第 1 期臨床試驗是一項首次人體試驗，旨在評估 SKY-0515 在健康志願者和早期Huntington 疾病 (HD) 患者中的安全性、耐受性、藥物動力學和藥效學。 試驗分為三部分。 A 部分和 B 部分評估 SKY-0515 在健康志願者中的表現。 C 部分是一項雙盲安慰劑對照平行設計研究，研究 SKY-0515 的兩種劑量水平和安慰劑對早期 HD（HD-ISS 1 期、2 期或輕度 3 期）患者進行 84 天的治療，隨後進行 12 個月的活性治療延長，所有參與者將以盲法接受低劑量或高劑量的 SKY-0515。 研究的目標包括評估突變型 HTT 蛋白和 PMS1 mRNA。 SKY-0515 C 部分的首批患者於 2025 年 1 月接受藥物。 現已完成招募 SKY-0515 試驗第 1C 期受試者。

關於 SKY-0515 的第 2/3 期 FALCON-HD 臨床研究

FALCON-HD (NCT06873334) 是一項第 2/3 期隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量範圍研究，旨在評估 SKY-0515 在澳洲和紐西蘭 12 個研究中心的 120 名 2 期和早期 3 期 HD 患者，以及全球 40 多個研究中心的 400 名 2 期和早期 3 期 HD 患者中的藥效學、安全性和有效性。 符合條件的患者將接受每日一次口服 SKY-0515（三種劑量水平之一）或安慰劑，治療期至少為 12 個月。 試驗旨在評估 SKY-0515 調節 RNA 拼接和減少 mHTT 和 PMS1 蛋白的潛力，這些蛋白與 Huntington 疾病的病理有關。 有關 FALCON-HD 的更多資訊，包括參與的研究中心和資格標準，請瀏覽：ClinicalTrials.gov 和 www.FALCON-HD.com。

關於 Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics 是一家臨床階段的生物科技公司，利用其專有的平台 SKYSTAR® 發現和開發小分子 RNA 調節療法，以用於治療世界上最難治的疾病。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.skyhawktx.com。

Skyhawk 聯絡人

Maura McCarthy

企業發展主管

[email protected]

SOURCE Skyhawk Therapeutics