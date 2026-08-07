Supermicro 第七屆年度開放式儲存高峰會匯聚 21 間生態系統合作夥伴，分享大規模部署企業級 AI 的實用指南

為期 12 場的虛擬活動探討用於生產級 AI 部署的 AI 推論、代理式 AI、雲端儲存和數據管理

來自 21 間頂尖科技公司（包括 AMD、DDN、Hammerspace、IBM、Intel、KIOXIA、MinIO、Nutanix、Scality、Solidigm、VAST Data、Western Digital、Crusoe、Iron Mountain 等）的 38 位行業專家，分享可擴展、符合成本效益的 AI 基礎架構實用指南

高峰會與 theCUBE 聯合舉辦，於 8 月 11 日至 9 月 3 日舉行，提供現場直播和網上重溫

加州聖荷西2026年8月7日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) 是一間為 AI、企業、儲存及 5G/邊緣運算提供整體 IT 解決方案的供應商，其產品採用數據中心建構模組解決方案® (DCBBS)。該公司今天宣布舉辦第七屆年度 Supermicro 開放式儲存高峰會。這是一項與 theCUBE 聯合舉辦的虛擬活動，將於 8 月 11 日至 9 月 3 日舉行。為期 12 場的技術系列活動匯聚 AI 儲存生態系統中的頂尖專家，共同探討大規模部署企業級 AI 所需的數據基礎架構。

在此處查看影片概覽及活動頁面以了解完整議程並註冊。

Supermicro Open Storage Summit 2026

Supermicro 市場推廣及網絡安全部高級副總裁 Michael McNerney 表示：「企業級 AI 的成功取決於能夠隨模型複雜性和推論需求的增長而擴展的數據基礎架構。開放式儲存高峰會匯聚了我們生態系統中的行業領袖，分享建構高效能、具成本效益的 AI 基礎架構的實用專業知識。結合 Supermicro 的 DCBBS 架構，這些見解有助企業將 AI 部署從試點項目加速擴展至生產規模。」

theCUBE 首席分析師 Rob Strechay 表示：「企業級 AI 正促使企業由數據出發，重新思考基礎架構。隨著企業期望成為詞元生產者而非永久的消費者，儲存已成為一個戰略平台，其作用不僅是提供容量，更在於支援 GPU、管理上下文、加速推論，以及實現可信賴的大規模 AI。可想而知開放式儲存高峰會上的對話為何如此重要。」

本次高峰會將探討 AI 推論、代理式 AI、混合雲儲存、AI 數據平台、上下文記憶體、非結構化數據管理、新雲端基礎架構及雲端儲存服務。來自 Supermicro 及其生態系統合作夥伴（包括 AMD、DDN、Hammerspace、IBM、Intel、KIOXIA、MinIO、Nutanix、Scality、Solidigm、VAST Data、Western Digital 等）的行業領袖，將分享設計高效能、具成本效益的 AI 環境的實用建議。來自 Crusoe 和 Iron Mountain 的從業員亦將討論現實世界中的 AI 和雲端儲存部署。

DCBBS 以經驗證的元件及子系統為基礎，提供完整的模組化 AI 基礎設施，支援從單台伺服器、網絡設備，到完整機架規模及數據中心級解決方案的彈性部署，並涵蓋軟件與服務支援。有關 Supermicro 儲存產品的更多資訊，請按此處。

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro ((NASDAQ: SMCI) 是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖荷西成立和營運，致力為企業、雲端、人工智能及 5G Telco/Edge IT 基礎架構提供率先上市的創新。我們是全方位 IT 解決方案供應商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換系統、軟體和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識進一步增強我們的發展和生產，並為我們的全球客戶提供從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均為內部設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），利用全球營運實現規模與效率，並經過優化以降低總體擁有成本 (TCO) 及減少對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，允許客戶從由我們靈活兼可重複使用的構建塊構建的廣泛系統系列中進行選擇，而為客戶的確切工作負載和應用進行最佳化。這些構建塊支援廣泛外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然風冷或液體冷卻）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

全部其他品牌、名稱和商標均為其各自擁有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司