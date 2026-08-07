슈퍼마이크로, 제7회 연례 오픈 스토리지 서밋 개최… 21개 생태계 파트너와 함께 대규모 엔터프라이즈 AI 구축을 위한 실무 가이드 제시

12개 세션으로 구성된 온라인 행사에서 프로덕션 AI 구축을 위한 AI 추론, 에이전틱 AI, 클라우드 스토리지, 데이터 관리를 다룰 예정

AMD, DDN, 해머스페이스, IBM, 인텔, 키옥시아, 미니오, 뉴타닉스, 스켈리티, 솔리다임, 배스트 데이터, 웨스턴디지털, 크루소, 아이언마운틴 등 21개 선도 기술 기업에서 참가한 38명의 업계 전문가들이 확장 가능하고 비용 효율적인 AI 인프라를 위한 실질적인 가이드를 공유

더큐브와 함께 진행되는 이번 서밋은 8월 11일부터 9월 3일까지 진행되며 실시간 및 온디맨드로 시청 가능

산호세, 캘리포니아, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 8월 6일, 데이터센터 빌딩 블록 솔루션®(Data Center Building Block Solutions®, DCBBS)을 특징으로 하는 AI, 엔터프라이즈, 스토리지, 5G/엣지 분야의 종합 IT 솔루션 제공업체 슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc., NASDAQ: SMCI)가 8월 11일부터 9월 3일까지 진행되는, 더큐브(theCUBE)와 함께하는 온라인 행사인 제7회 연례 슈퍼마이크로 오픈 스토리지 서밋(Supermicro Open Storage Summit)을 발표했다. 12개 세션으로 구성된 이번 기술 시리즈는 AI 스토리지 생태계 전반의 선도적인 전문가들을 한자리에 모아 대규모 엔터프라이즈 AI 구축에 필요한 데이터 인프라를 살펴본다.

영상 개요는 여기서 확인할 수 있으며, 전체 일정과 등록 내용은 행사 페이지에서 확인할 수 있다.

Supermicro Open Storage Summit 2026

슈퍼마이크로 마케팅 및 네트워크 보안 부문의 마이클 맥너니(Michael McNerney) 수석부사장은 "엔터프라이즈 AI의 성공은 늘어나는 모델 복잡성과 추론 수요에 맞춰 확장할 수 있는 데이터 인프라에 달려 있다"고 말했다. 이어 "오픈 스토리지 서밋은 우리 생태계 전반의 업계 리더들을 한자리에 모아 고성능, 비용 효율적인 AI 인프라를 구축하기 위한 실질적인 전문성을 공유한다. 슈퍼마이크로의 DCBBS 아키텍처와 결합된 이러한 인사이트는 조직들이 파일럿 프로젝트부터 대규모 프로덕션 단계까지 AI 구축을 가속화하는 데 도움이 된다"고 덧붙였다.

더큐브의 롭 스트레차이(Rob Strechay) 수석 분석가는 "엔터프라이즈 AI는 조직들이 데이터를 기점으로 인프라를 다시 생각하게 만들고 있다"고 말했다. 이어 "기업들이 끊임없는 토큰 소비자에서 토큰 생산자로 전환하고자 하는 가운데, 스토리지는 단순한 용량이 아니라 GPU에 데이터를 공급하고 컨텍스트를 관리하며 추론을 가속화하고 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 구현하기 위한 전략적 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 바로 이것이 오픈 스토리지 서밋에서 이뤄지는 논의가 그토록 중요한 이유"라고 덧붙였다.

이번 서밋은 AI 추론, 에이전틱 AI, 하이브리드 클라우드 스토리지, AI 데이터 플랫폼, 컨텍스트 메모리, 비정형 데이터 관리, 네오클라우드 인프라, 클라우드 스토리지 서비스를 살펴볼 예정이다. 슈퍼마이크로와 AMD, DDN, 해머스페이스(Hammerspace), IBM, 인텔(Intel), 키옥시아(KIOXIA), 미니오(MinIO), 뉴타닉스(Nutanix), 스켈리티(Scality), 솔리다임(Solidigm), 배스트 데이터(VAST Data), 웨스턴디지털(Western Digital) 등 생태계 파트너들의 업계 리더들이 고성능, 비용 효율적인 AI 환경을 설계하기 위한 실질적인 권고 사항을 공유할 예정이다. 크루소(Crusoe)와 아이언마운틴(Iron Mountain)의 실무자들 역시 실제 AI 및 클라우드 스토리지 구축 사례에 대해 논의할 예정이다.

DCBBS는 검증된 구성요소와 서브시스템으로 구축된 완전한 모듈형 AI 인프라를 제공하며, 이를 통해 개별 서버와 네트워킹부터 완전한 랙 규모와 데이터센터 수준의 솔루션, 그리고 소프트웨어와 서비스에 이르기까지 유연한 구축이 가능하다. 슈퍼마이크로 스토리지 제품에 대한 추가 정보는 여기에서 확인할 수 있다.

슈퍼마이크로 컴퓨터 소개

슈퍼마이크로(Supermicro, NASDAQ: SMCI)는 애플리케이션에 최적화된 종합 IT 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다. 캘리포니아주 산호세에서 설립되어 운영되고 있는 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI, 5G 텔코/엣지 IT 인프라를 위한 시장 선도적인 혁신을 제공하는 데 주력하고 있다. 슈퍼마이크로는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어, 지원 서비스를 갖춘 종합 IT 솔루션 제공업체다. 슈퍼마이크로의 메인보드, 전력, 섀시 설계 전문성은 당사의 개발과 생산을 한층 뒷받침하며, 이를 통해 전 세계 고객들을 위한 클라우드부터 엣지에 이르는 차세대 혁신을 실현한다. 당사의 제품은 미국, 아시아, 네덜란드에서 자체적으로 설계 및 제조되며, 규모와 효율성을 위해 글로벌 운영을 활용하는 동시에 총소유비용(TCO)을 개선하고 환경적 영향을 줄이도록 최적화되어 있다(그린 컴퓨팅). 수상 경력의 서버 빌딩 블록 솔루션®(Server Building Block Solutions®) 포트폴리오는 고객들이 폼팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력, 냉각 솔루션(공조식, 자류 냉각식, 액체 냉각식)을 아우르는 포괄적인 구성을 지원하는 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 다양한 시스템 제품군 가운데서 선택함으로써 자신의 워크로드와 애플리케이션에 정확히 맞춰 최적화할 수 있도록 해준다.

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.