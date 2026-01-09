Supermicro、エンタープライズ・クラスのAI性能をクライアント、エッジ、コンシューマー市場へ提供

NVIDIA、Intel、AMD搭載プラットフォームでエッジ向け製品ポートフォリオを拡充

カリフォルニア州サンノゼ、2026年1月9日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューション・プロバイダー、Super Micro Computer, Inc.（SMCI）がネバダ州ラスベガスで最新の高性能Super AI Stationを披露します。AI開発者、スタートアップ、ならびに高等教育/研究分野の専門家向けに設計されたSupermicroの新しい製品ポートフォリオは、デスクトップ、エッジ、コンシューマー市場に最新のイノベーションと高いパフォーマンスをもたらします。

「コンシューマー向けAIアプリケーションのイノベーションを原動力として、コンシューマー・テクノロジーの市場環境はかつてないスピードで進化しています」とSupermicro社長兼CEO、Charles Liangは述べています。「Supermicroは、これまでにないパフォーマンスとエネルギー効率を実現する最新のイノベーションを提供し、クリエイターや開発者を含む次世代のユーザーを支援します。」

New Workstation and AI PC Systems

詳細については、https://www.supermicro.com/en/products/superworkstationをご覧ください。

Supermicroは、NVIDIA、Intel、AMDの最新技術を搭載した次世代システムを打ち出します。

主なシステム

Super AI Station （ ARS-511GD-NB-LCC ） - ハイエンド・サーバー・グレード NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop スーパーチップをデスクサイド型フォーム・ファクターに統合した世界初の製品です。従来の PCIe ベース GPU ワークステーションと比較して 5 倍以上の AI PFLOPS 演算性能を実現し、比類のないパフォーマンスを発揮します。この新しい Super AI Station は、 AI モデルの構築、調整、推論、アプリケーションおよびアルゴリズムのプロトタイピングと開発をサポートするオールインワンのソリューションです。オンプレミス環境で導入でき、きわめて低いレイテンシーと完全なデータ・セキュリティを実現します。さらに、 775GB のコヒーレント・メモリにより、大規模モデルをローカル環境で扱うことが可能です。この自己完結型の液冷プラットフォームは、 AI 開発向けの従来型サーバ・インフラストラクチャを利用できない、あるいは可用性、コスト、プライバシー、レイテンシーの観点からクラスター規模の AI サービスやクラウド AI サービスを活用できない高等教育機関、スタートアップ、ディープテック企業、研究機関に最適です。

- NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop PCIe GPU 5 AI PFLOPS Super AI Station AI 775GB AI AI AI Supermicro SYS-542T-2R - Intel Xeon 6 SoC プロセッサを搭載した新しいワークステーションです。幅広い GPU 構成と大容量メモリをサポートし、エージェント型 AI に求められる高いパフォーマンスを発揮します。 CDN 向けのメディア・トランスコーディング加速機能を実装し、 2 基の 100GbE QSFP28 を備えているため、ソフトウェア定義ブロードキャスティング、ビデオ・オン・デマンド（ VOD ）、 CDN 、ライブ・ストリーミング、 VDI など、幅広い用途に対応します。

- Intel Xeon 6 SoC GPU AI CDN 2 100GbE QSFP28 VOD CDN VDI Supermicro AI PC （ AS-C521D-11302U ） - 最新の AMD CPU を搭載した新しいクライアント・システムで、スリム PC 市場を対象としています。ミニマリズム志向の洗練された筐体を採用しており、オフィス用途および個人利用の双方における AI 用途向けに最適化されています。この新しい AI PC は、 AS-531AW-TC など、拡充された GPU 対応ワークステーションのポートフォリオとともに披露され、現代のビジネス・ワークフローにおける AI 主導の生産性、コラボレーション、セキュリティの向上を促進します。

- AMD CPU PC AI AI PC AS-531AW-TC GPU AI Supermicro エッジ AI システム - Supermicro は、 AMD EPYC TM 4005 プロセッサをベースとした新しいエッジ AI システム 3 製品を披露します。奥行きの短い 1U モデル（ AS-1116R-FN4 ）、 mini-1U のコンパクト・モデル（ AS-E300-14GR ）、スリム・タワー（ AS-522R-LN4 ）の各フォーム・ファクターを展開し、最大 16 コアにより電力効率の高いエッジ・コンピューティング性能を実現します。 IPMI 2.0 によるアウト・オブ・バンド管理に対応したこの 3 つのコンパクトなソリューションは、小売、 Industry 4.0 、エンタープライズ・デプロイにおけるエッジでの仮想化ワークロードに最適です。

- Supermicro AMD EPYC 4005 AI 3 1U AS-1116R-FN4 mini-1U AS-E300-14GR AS-522R-LN4 16 IPMI 2.0 3 Industry 4.0 Supermicro のファンレス・コンパクト・エッジ・システム - SYS-E103-14P-H は、最大 12 基の Xe コアと NPU5 を備えた内蔵 GPU を搭載する最新の Intel Core Ultra シリーズ 3 プロセッサを採用しています。最大 180 TOPS のプラットフォーム性能を実現し、ロボティクスやエッジ AI 用途に最適なソリューションです。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼにて設立運営しているSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラ向けの革新的な製品を市場に先駆けて提供することに取り組んでいます。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、およびシャーシ設計の専門知識は、さらに私たちの開発と生産を可能にし、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを可能にします。同社の製品は、米国、アジア、オランダの自社施設で設計/製造されており、グローバルなオペレーションを活用して規模と効率を最大化しています。また、TCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を目的に最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2854650/Supermicro_New_Workstation_and_AI_PC_Systems.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.