SWI Group 加速數碼基礎設施轉型
新聞提供者SWI Group
14 8月, 2026, 11:50 CST
新加坡和阿姆斯特丹2026年8月14日 /美通社/ -- SWI Capital Holding Ltd（阿姆斯特丹泛歐交易所：SWICH，簡稱「SWI Group」）是一家上市投資集團，今天確認過去一年重塑業務策略的策略轉型：該集團的超過 80% 資本，現已分配至超過 4 GW 的跨大西洋數碼基礎設施平台，並計劃提高份額至 90%。
- SWI Group 確認早前宣佈收購 Genesis Digital Assets (GDA) 超過 70% 控股權，已經完成。該收購完成後，GDA 將更名為 SWI Digital。
- 數碼基礎設施現已佔 SWI Group 資本配置超過 80%，並計劃隨着時間提高這比例至超過 90%。
- SWI Group 即將發展自己的 HPC 及 GPU 即服務平台——Polarise 夥伴關係轉型為金融合作
- SWI Group 預計 2026 年將達兩位數成長
在聯合創辦人 Max-Hervé George 和 Jaume Sabater 的領導下，SWI Group 成為上市投資集團。除了開展成熟資產管理業務外，還利用自身資產負債表投資於高增長私募市場機會。該集團正在以數據中心和 AI 基礎設施為首要重點，加速自身資本投資活動成長，並預計於 2026 年實現兩位數資產負債表成長。
SWI DIGITAL
在 Morgan Stanley & Co LLC 擔任此收購獨家財務顧問的協助下，SWI Group 透過收購和重組，而獲得超過 70% 的 GDA 控股權。 GDA 將更名為 SWI Digital，並將成為該集團的美國重點數碼基礎設施平台。
數碼基礎設施驅動價值創造
SWI Group 已策略性地集中自身資本配置於數碼基礎設施，並於過去五年持續投資於該領域，而建立一個總發電容量超過 4 GW的歐洲和美國投資組合。截至目前，SWI Group 超過 80% 資本已投入數碼基礎設施，並計劃隨着時間提高這比例至超過 90%。SWI Group 的數碼基礎建設投資，以兩大平台為基礎：
- AiOnX — SWI 的歐洲 AI 基礎設施平台，正在於愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙和意大利發展一系列超大規模兼 AI 就緒的數據中心園區。當中某個園區，已獲某個最重要的超大規模租戶租用。
- SWI Digital (GDA) — SWI 的美國重點數碼基礎設施集團，擁有已通電兼已連接電網的土地儲備，這為 SWI 提供全球最大兼成長最快的 AI 與高效能運算能力市場中的攀爬立足點。
從土地和電力至運算：高效能運算與 GPU 即服務
除了擁有土地、電力和數據中心容量之外，SWI Group 正在向價值鏈上游邁進，進軍 AI 運算領域。該集團將利用自身經驗豐富團隊和雄厚資產負債表實力，發展專為企業、研究機構和 AI 開發人員提供 GPU 加速的運算能力而設計的內部自身專有 AI 雲端平台。
AiOnX 和 GDA 的已通電站點結合該集團的 HPC 層後，而向 SWI 提供垂直整合數碼基礎設施堆疊。這助該集團於每個 AI 基礎設施鏈層中，獲取價值。
POLARISE 交易
針對今年較早前宣佈的 Polarise 合作關係，SWI 決定不再按原計劃，完成交易。
SWI Group 將不會收購多數 Polarise 股權，而改為提供協助 Polarise 的創辦人重組公司架構和發展的資金。這兩個實體將保持隔開，並踏上他們各自的獨特道路。
超越數碼基礎設施的策略措施
除了數碼基礎設施之外，SWI Group 還繼續進行具備顯著不同回報驅動因素的多元化投資。這些包括：
- 透過新加坡交易所上市的投資級 SERT，投資歐洲工業與物流地產。
- 透過瑞士證券交易所上市的 Varia US，投資美國多戶住宅。
- SWI Group 正在對文化、體育和娛樂領域的新興信念，而於機構共識前發現具吸引力的投資機會。
- 採取機會主義和不限資產類別的投資策略，投資於該集團於各個市場領域（包括困境和金融資產）發現的投資機會。
SWI Group 聯合創辦人兼行政總裁 Max-Hervé George 表示：「我們轉型成為上市投資集團後，而得到雄厚資產負債表實力與靈活應變能力，支持我們認為將定義未來十年的趨勢。數碼基礎設施是這項信念的核心，而 SWI Digital 成立是本集團的決定性一步。」
SWI Group 聯合創辦人兼 Stoneweg 行政總裁 Jaume Sabater 補充：「我們於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，協助我們以紀律與信念，專注投資於我們自己的資產負債表。而且，這將本集團置於迅速兼大規模地獲取價值的位置。迄今為止，我們完成 GDA 控股權收購是此策略的最清晰體現。」
本新聞稿包含《市場違規行為規例》（歐盟）596/2014 所界定的內線資訊。
關於 SWI GROUP
SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) 是一間專門從事私募市場的全球投資集團，並已於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，股票代號為 SWICH。該集團由 Icona 和 Stoneweg 合併而成，結合創業精神與制度紀律，利用自身資金投資於數碼基礎設施、地產和其他私募市場機會。如欲更多資料，請瀏覽 www.swi.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括有關 SWI Group 策略、投資組合配置，以及計劃更名 GDA 為 SWI Digital 的聲明。此類陳述根據基目前預期和假設，並受已知及未知風險、不確定性與其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果、表現或該等事件明示或暗示的內容，大相逕庭。尤其，無法保證本文提及的任何交易、重組或上市將按所述條款完成、甚至根本無法完成或於指定時間範圍內完成。除法律要求外，SWI Group 不承擔因新資料、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。本新聞稿僅供參考，並不構成或不屬於購買、認購或出售任何證券的要約或招攬。
SOURCE SWI Group
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