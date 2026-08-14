SWI Group 加速數碼基礎設施轉型

新加坡和阿姆斯特丹2026年8月14日 /美通社/ -- SWI Capital Holding Ltd（阿姆斯特丹泛歐交易所：SWICH，簡稱「SWI Group」）是一家上市投資集團，今天確認過去一年重塑業務策略的策略轉型：該集團的超過 80% 資本，現已分配至超過 4 GW 的跨大西洋數碼基礎設施平台，並計劃提高份額至 90%。

SWI Group 確認早前宣佈收購 Genesis Digital Assets (GDA) 超過 70% 控股權，已經完成。該收購完成後，GDA 將更名為 SWI Digital。

數碼基礎設施現已佔 SWI Group 資本配置超過 80%，並計劃隨着時間提高這比例至超過 90%。

SWI Group 即將發展自己的 HPC 及 GPU 即服務平台——Polarise 夥伴關係轉型為金融合作

SWI Group 預計 2026 年將達兩位數成長

在聯合創辦人 Max-Hervé George 和 Jaume Sabater 的領導下，SWI Group 成為上市投資集團。除了開展成熟資產管理業務外，還利用自身資產負債表投資於高增長私募市場機會。該集團正在以數據中心和 AI 基礎設施為首要重點，加速自身資本投資活動成長，並預計於 2026 年實現兩位數資產負債表成長。

SWI DIGITAL

在 Morgan Stanley & Co LLC 擔任此收購獨家財務顧問的協助下，SWI Group 透過收購和重組，而獲得超過 70% 的 GDA 控股權。 GDA 將更名為 SWI Digital，並將成為該集團的美國重點數碼基礎設施平台。

數碼基礎設施驅動價值創造

SWI Group 已策略性地集中自身資本配置於數碼基礎設施，並於過去五年持續投資於該領域，而建立一個總發電容量超過 4 GW的歐洲和美國投資組合。截至目前，SWI Group 超過 80% 資本已投入數碼基礎設施，並計劃隨着時間提高這比例至超過 90%。SWI Group 的數碼基礎建設投資，以兩大平台為基礎：

AiOnX — SWI 的歐洲 AI 基礎設施平台，正在於愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙和意大利發展一系列超大規模兼 AI 就緒的數據中心園區。當中某個園區，已獲某個最重要的超大規模租戶租用。

SWI 的歐洲 AI 基礎設施平台，正在於愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙和意大利發展一系列超大規模兼 AI 就緒的數據中心園區。當中某個園區，已獲某個最重要的超大規模租戶租用。 SWI Digital (GDA) — SWI 的美國重點數碼基礎設施集團，擁有已通電兼已連接電網的土地儲備，這為 SWI 提供全球最大兼成長最快的 AI 與高效能運算能力市場中的攀爬立足點。

從土地和電力至運算：高效能運算與 GPU 即服務

除了擁有土地、電力和數據中心容量之外，SWI Group 正在向價值鏈上游邁進，進軍 AI 運算領域。該集團將利用自身經驗豐富團隊和雄厚資產負債表實力，發展專為企業、研究機構和 AI 開發人員提供 GPU 加速的運算能力而設計的內部自身專有 AI 雲端平台。

AiOnX 和 GDA 的已通電站點結合該集團的 HPC 層後，而向 SWI 提供垂直整合數碼基礎設施堆疊。這助該集團於每個 AI 基礎設施鏈層中，獲取價值。

POLARISE 交易

針對今年較早前宣佈的 Polarise 合作關係，SWI 決定不再按原計劃，完成交易。

SWI Group 將不會收購多數 Polarise 股權，而改為提供協助 Polarise 的創辦人重組公司架構和發展的資金。這兩個實體將保持隔開，並踏上他們各自的獨特道路。

超越數碼基礎設施的策略措施

除了數碼基礎設施之外，SWI Group 還繼續進行具備顯著不同回報驅動因素的多元化投資。這些包括：

透過新加坡交易所上市的投資級 SERT，投資歐洲工業與物流地產。

透過瑞士證券交易所上市的 Varia US，投資美國多戶住宅。

SWI Group 正在對文化、體育和娛樂領域的新興信念，而於機構共識前發現具吸引力的投資機會。

採取機會主義和不限資產類別的投資策略，投資於該集團於各個市場領域（包括困境和金融資產）發現的投資機會。

SWI Group 聯合創辦人兼行政總裁 Max-Hervé George 表示：「我們轉型成為上市投資集團後，而得到雄厚資產負債表實力與靈活應變能力，支持我們認為將定義未來十年的趨勢。數碼基礎設施是這項信念的核心，而 SWI Digital 成立是本集團的決定性一步。」

SWI Group 聯合創辦人兼 Stoneweg 行政總裁 Jaume Sabater 補充：「我們於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，協助我們以紀律與信念，專注投資於我們自己的資產負債表。而且，這將本集團置於迅速兼大規模地獲取價值的位置。迄今為止，我們完成 GDA 控股權收購是此策略的最清晰體現。」

本新聞稿包含《市場違規行為規例》（歐盟）596/2014 所界定的內線資訊。

關於 SWI GROUP

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) 是一間專門從事私募市場的全球投資集團，並已於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，股票代號為 SWICH。該集團由 Icona 和 Stoneweg 合併而成，結合創業精神與制度紀律，利用自身資金投資於數碼基礎設施、地產和其他私募市場機會。如欲更多資料，請瀏覽 www.swi.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性聲明，包括有關 SWI Group 策略、投資組合配置，以及計劃更名 GDA 為 SWI Digital 的聲明。此類陳述根據基目前預期和假設，並受已知及未知風險、不確定性與其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果、表現或該等事件明示或暗示的內容，大相逕庭。尤其，無法保證本文提及的任何交易、重組或上市將按所述條款完成、甚至根本無法完成或於指定時間範圍內完成。除法律要求外，SWI Group 不承擔因新資料、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。本新聞稿僅供參考，並不構成或不屬於購買、認購或出售任何證券的要約或招攬。

SOURCE SWI Group