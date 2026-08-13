SWI Group accélère sa transition vers l'infrastructure numérique

SINGAPOUR et AMSTERDAM, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd (Euronext Amsterdam : SWICH (« SWI Group »), le groupe d'investissement coté en bourse, confirme aujourd'hui le changement stratégique qui a redéfini sa stratégie commerciale au cours de l'année écoulée : plus de 80% du capital du groupe est désormais affecté à une plateforme d'infrastructures numériques transatlantiques d'une puissance supérieure à 4 GW, l'objectif étant de porter cette part à 90%

SWI Group confirme la finalisation de l'acquisition, annoncée précédemment, d'une participation majoritaire de plus de 70% dans Genesis Digital Assets (GDA), qui sera rebaptisé SWI Digital

Les infrastructures numériques représentent désormais plus de 80% des investissements de SWI Group, l'objectif étant de porter ce pourcentage à plus de 90% à terme

SWI Group va développer sa propre plateforme HPC et GPU en tant que service – Le partenariat avec Polarise évolue vers une collaboration financière

SWI Group prévoit d'enregistrer une croissance à deux chiffres en 2026

Sous la direction de ses cofondateurs, Max-Hervé George et Jaume Sabater, SWI Group est devenu un groupe d'investissement coté en bourse qui mobilise ses fonds propres pour saisir des opportunités à forte croissance sur les marchés privés, parallèlement à ses activités bien établies de gestion d'actifs. Le groupe accélère le développement de ses propres investissements, en se concentrant principalement sur les centres de données et les infrastructures d'IA, et prévoit une croissance à deux chiffres de son bilan en 2026.

SWI DIGITAL

Avec le concours de Morgan Stanley & Co LLC, agissant en tant que conseiller financier exclusif pour cette acquisition, SWI Group a acquis, par le biais d'acquisitions et de restructurations, une participation majoritaire de plus de 70% dans GDA, qui sera rebaptisé SWI Digital et deviendra la plateforme d'infrastructure numérique du groupe axée sur le marché américain.

LES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES, MOTEURS DE LA CRÉATION DE VALEUR

SWI Group a orienté stratégiquement ses investissements vers les infrastructures numériques, en investissant de manière constante dans ce secteur au cours des cinq dernières années afin de constituer un portefeuille européen et américain dont la capacité totale dépasse les 4 GW. À ce jour, plus de 80% du capital de SWI Group est consacré aux infrastructures numériques, l'objectif étant de porter ce pourcentage à plus de 90% à terme. Les investissements de SWI Group dans les infrastructures numériques s'articulent autour de deux plateformes :

AiOnX – la plateforme européenne d'infrastructures d'IA de SWI, qui développe un portefeuille de complexes de centres de données hyperscale prêts pour l'IA en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, dont un site a déjà été réservé par un locataire hyperscale de premier plan.

la plateforme européenne d'infrastructures d'IA de SWI, qui développe un portefeuille de complexes de centres de données hyperscale prêts pour l'IA en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, dont un site a déjà été réservé par un locataire hyperscale de premier plan. SWI Digital (GDA) – la division de SWI dédiée aux infrastructures numériques aux États-Unis, qui dispose d'un portefeuille de terrains viabilisés et raccordés au réseau électrique, offrant ainsi à SWI une présence à grande échelle sur le marché le plus vaste et le plus dynamique au monde en matière d'IA et de capacité de calcul haute performance.

DE LA TERRE ET DE L'ÉNERGIE AU CALCUL INFORMATIQUE : HPC ET GPU EN TANT QUE SERVICE

Au-delà de la propriété de terrains, de l'énergie et de la capacité des centres de données, SWI Group progresse dans la chaîne de valeur pour se lancer dans le calcul de l'IA. Le groupe s'appuiera sur son équipe hautement expérimentée et sur la solidité de son bilan pour développer en interne sa propre plateforme cloud d'IA, conçue pour fournir des capacités de calcul accélérées par GPU aux entreprises, aux instituts de recherche et aux développeurs d'IA.

La combinaison des sites connectés d'AiOnX et de GDA avec la couche HPC du groupe offre à SWI une pile d'infrastructures numériques intégrée verticalement, permettant ainsi au groupe de créer de la valeur à chaque niveau de la chaîne d'infrastructures d'IA.

OPÉRATION POLARISE

En ce qui concerne le partenariat avec Polarise annoncé plus tôt cette année, SWI a décidé de ne pas mener à bien cette opération telle qu'elle avait été envisagée.

Plutôt que d'acquérir une participation majoritaire dans Polarise, SWI Group apportera un soutien financier aux fondateurs de Polarise afin de les aider à réorganiser la structure de l'entreprise et à poursuivre son développement, tandis que les deux entités resteront distinctes et suivront chacune leur propre voie.

INITIATIVES STRATÉGIQUES AU-DELÀ DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Au-delà des infrastructures numériques, SWI Group continue de gérer un portefeuille diversifié d'investissements présentant des sources de rendement distinctes. Ces éléments incluent :

l'immobilier industriel et logistique européen via SERT, société cotée à la Bourse de Singapour et bénéficiant d'une notation « investment grade » ;

l'immobilier résidentiel multifamilial américain via Varia US, cotée à la SIX Swiss Exchange ;

une conviction émergente dans les domaines de la culture, du sport et du divertissement, secteurs dans lesquels SWI Group identifie des opportunités d'investissement intéressantes avant même que ne s'établisse un consensus institutionnel ;

une stratégie opportuniste, sans restriction quant à la classe d'actifs, qui consiste à investir dans les opportunités identifiées par le groupe sur divers marchés, y compris les situations de détresse et les actifs financiers.

Max-Hervé George, cofondateur et CEO de SWI Group, déclare : « Notre transformation en groupe d'investissement coté en bourse nous a apporté la puissance financière et la souplesse nécessaires pour soutenir les tendances qui, selon nous, définiront la prochaine décennie. L'infrastructure numérique est au cœur de cette conviction, et la création de SWI Digital marque une étape décisive pour le groupe ».

Jaume Sabater, cofondateur de SWI Group et CEO de Stoneweg, ajoute : « Notre introduction à Euronext Amsterdam nous a permis de nous concentrer sur l'investissement de notre propre bilan avec rigueur et conviction. Cela permet au groupe de créer de la valeur rapidement et à grande échelle. La prise de participation majoritaire dans GDA est la preuve la plus évidente de cette stratégie à ce jour ».

Le présent communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché.

À PROPOS DE SWI GROUP

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) est un groupe d'investissement international spécialisé dans les marchés privés, coté sur Euronext Amsterdam sous le mnémo SWICH. Né de la fusion entre Icona et Stoneweg, le groupe investit ses propres capitaux dans les infrastructures numériques, l'immobilier et d'autres opportunités du marché privé, alliant une approche entrepreneuriale à une discipline institutionnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.swi.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment concernant la stratégie de SWI Group, la répartition de son portefeuille et le changement de nom prévu de GDA, qui deviendra SWI Digital. Ces déclarations reposent sur des prévisions et des hypothèses actuelles et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus. En particulier, rien ne garantit qu'une opération, une restructuration ou une cotation mentionnée dans le présent document sera menée à bien selon les conditions décrites, ni même qu'elle le sera, ni dans les délais indiqués. SWI Group n'est pas tenu de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué est publié à titre purement informatif et ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation visant à acheter, souscrire ou vendre des titres.