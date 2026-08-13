SWI Group acelera la transición hacia la infraestructura digital

SINGAPUR y ÁMSTERDAM, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd (Euronext Amsterdam: SWICH, ("SWI Group"), el grupo de inversión cotizado, ha confirmado hoy el cambio estratégico que ha transformado su estrategia empresarial durante el último año: más del 80% del capital del grupo se destina ahora a una plataforma de infraestructura digital transatlántica que supera los 4 GW, con la ambición de aumentar su participación hasta el 90%.

SWI Group confirma la finalización de la adquisición, previamente anunciada, de una participación mayoritaria de más del 70% en Genesis Digital Assets (GDA), que pasará a llamarse SWI Digital.

La infraestructura digital representa ahora más del 80% de la asignación de capital de SWI Group, con la intención de aumentar esta cifra a más del 90% con el tiempo.

SWI Group desarrollará su propia plataforma de computación de alto rendimiento (HPC) y GPU como servicio. La alianza con Polarise se transforma en colaboración financiera.

SWI Group prevé un crecimiento de dos dígitos en 2026.

Bajo el liderazgo de sus cofundadores, Max-Hervé George y Jaume Sabater, SWI Group se convirtió en un grupo de inversión cotizado que invierte su propio capital en oportunidades de alto crecimiento en el mercado privado, además de sus actividades consolidadas de gestión de activos. El grupo está acelerando el crecimiento de su actividad de inversión de capital, centrándose principalmente en centros de datos e infraestructura de IA, y prevé un crecimiento de dos dígitos en su balance para 2026.

SWI DIGITAL

Contando con la ayuda de Morgan Stanley & Co LLC, que actúa como asesor financiero exclusivo para la adquisición, SWI Group ha conseguido, mediante adquisiciones y reestructuraciones, una participación mayoritaria de más del 70% en GDA, que pasará a llamarse SWI Digital y será la plataforma de infraestructura digital del grupo centrada en Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURA DIGITAL QUE IMPULSA LA CREACIÓN DE VALOR

SWI Group ha centrado estratégicamente su asignación de capital en la infraestructura digital, invirtiendo de forma constante en el sector durante los últimos cinco años para construir una cartera europea y estadounidense con una capacidad de generación de energía combinada superior a 4 GW. A día de hoy, más del 80% del capital de SWI Group está destinado a la infraestructura digital, con la intención de aumentar esta cifra a más del 90% con el tiempo. Las inversiones de SWI Group en infraestructura digital se basan en dos plataformas:

AiOnX : la plataforma europea de infraestructura de IA de SWI, que desarrolla una cartera de campus de centros de datos hiperescalables preparados para la IA en Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, con un emplazamiento ya asegurado por un importante cliente del sector hiperescalable.

: la plataforma europea de infraestructura de IA de SWI, que desarrolla una cartera de campus de centros de datos hiperescalables preparados para la IA en Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, con un emplazamiento ya asegurado por un importante cliente del sector hiperescalable. SWI Digital (GDA): el grupo de infraestructura digital de SWI centrado en Estados Unidos, con una reserva de terrenos conectados a la red eléctrica, lo que proporciona a SWI una sólida presencia en el mercado de IA y computación de alto rendimiento más grande y de mayor crecimiento del mundo.

DE LA TIERRA Y LA ENERGÍA A LA COMPUTACIÓN: HPC Y GPU COMO SERVICIO

Más allá de la propiedad de la tierra, la energía y la capacidad del centro de datos, SWI Group está ascendiendo en la cadena de valor hacia la computación con IA. El grupo aprovechará su propio equipo altamente experimentado y la profundidad de su balance para desarrollar internamente su plataforma patentada de nube de IA diseñada para ofrecer computación acelerada por GPU a empresas, instituciones de investigación y desarrolladores de IA.

La combinación de los centros de datos de AiOnX y GDA con la capa de computación de alto rendimiento (HPC) del grupo proporciona a SWI una infraestructura digital integrada verticalmente, lo que permite al grupo capturar valor en cada capa de la cadena de infraestructura de IA.

TRANSACCIÓN POLARIZADA

En relación con la alianza con Polarise anunciada a principios de este año, SWI decidió no seguir adelante con la finalización de esta transacción tal como estaba previsto.

En lugar de adquirir una participación mayoritaria en Polarise, SWI Group proporcionará financiación para ayudar a los fundadores de Polarise a reorganizar la estructura corporativa y el desarrollo, mientras que las dos entidades permanecerán separadas y seguirán caminos distintos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS MÁS ALLÁ DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Más allá de la infraestructura digital, SWI Group continúa albergando un conjunto diversificado de inversiones con distintos factores de rentabilidad. Estos incluyen:

Inversiones en bienes raíces industriales y logísticos europeos a través de SERT, empresa cotizada en la Bolsa de Singapur con calificación de grado de inversión.

Inversiones en viviendas multifamiliares en Estados Unidos a través de Varia US, que cotiza en la Bolsa de Valores SIX de Suiza.

Una creciente apuesta por la cultura, el deporte y el entretenimiento, sectores en los que SWI Group identifica atractivas oportunidades de inversión antes del consenso institucional.

Una estrategia oportunista e independiente de la clase de activos, que invierte en oportunidades que el grupo identifica en diversos mercados, incluyendo situaciones de crisis y activos financieros.

Max-Hervé George, cofundador y consejero delegado de SWI Group, destacó: "Nuestra transformación en un grupo de inversión cotizado nos proporcionó la solidez financiera y la agilidad necesarias para respaldar las tendencias que creemos que definirán la próxima década. La infraestructura digital es fundamental para esta convicción, y la creación de SWI Digital representa un paso decisivo para el grupo".

Jaume Sabater, cofundador de SWI Group y consejero delegado de Stoneweg, añadió: "La cotización en Euronext Amsterdam nos ha permitido centrarnos en invertir nuestro propio balance con disciplina y convicción. Esto posiciona al grupo para generar valor con rapidez y a gran escala. La adquisición de nuestra participación mayoritaria en GDA es la prueba más clara de esta estrategia hasta la fecha".

Este comunicado de prensa contiene información privilegiada en el sentido previsto en el Reglamento (UE) 596/2014 sobre el abuso de mercado.

ACERCA DE SWI GROUP

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) es un grupo de inversión global especializado en mercados privados, que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH. Fruto de la fusión de Icona y Stoneweg, el grupo invierte su propio capital en infraestructura digital, bienes raíces y otras oportunidades en el mercado privado, combinando un enfoque emprendedor con la disciplina institucional. Para más información, visite www.swi.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la estrategia de SWI Group, la asignación de cartera y el cambio de marca previsto de GDA a SWI Digital. Dichas declaraciones se basan en las expectativas y suposiciones actuales y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el desempeño o los eventos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos. En particular, no se puede garantizar que ninguna transacción, reestructuración o cotización a la que se hace referencia en este documento se complete en los términos descritos, ni que se complete en absoluto, ni dentro del plazo indicado. SWI Group no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la ley. Este comunicado tiene fines meramente informativos y no constituye ni forma parte de una oferta o solicitud para comprar, suscribir o vender valores.