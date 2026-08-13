SWI Group Mempercepat Peralihan ke Infrastruktur Digital

SINGAPURA dan AMSTERDAM, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd (Euronext Amsterdam: SWICH, ("SWI Group"), kumpulan pelaburan tersenarai, hari ini mengesahkan anjakan strategik yang telah membentuk semula strategi perniagaannya sepanjang tahun lalu: lebih 80% modal Kumpulan kini diperuntukkan kepada platform infrastruktur digital transatlantik berkapasiti melebihi 4 GW, dengan sasaran untuk meningkatkan bahagian tersebut kepada 90%.

SWI Group mengesahkan penyempurnaan pemerolehan yang diumumkan sebelum ini bagi kepentingan kawalan melebihi 70% dalam Genesis Digital Assets (GDA), yang akan dinamakan semula sebagai SWI Digital.

Infrastruktur digital kini merangkumi lebih 80% daripada pengagihan modal SWI Group, dengan hasrat untuk meningkatkannya kepada lebih 90% dari semasa ke semasa.

SWI Group akan membangunkan platform HPC dan GPU-sebagai-Perkhidmatannya sendiri — perkongsian dengan Polarise akan beralih menjadi kerjasama kewangan.

SWI Group menjangkakan pertumbuhan dua angka pada tahun 2026.

Di bawah kepimpinan pengasas bersama Max-Hervé George dan Jaume Sabater, SWI Group berkembang menjadi kumpulan pelaburan tersenarai yang menggunakan kunci kira-kiranya sendiri untuk merebut peluang pasaran swasta berpertumbuhan tinggi, di samping aktiviti pengurusan asetnya yang telah mantap. Kumpulan ini mempercepat pertumbuhan aktiviti pelaburan modalnya sendiri dengan tumpuan utama pada pusat data dan infrastruktur AI, serta menjangkakan pertumbuhan kunci kira-kira dua angka pada tahun 2026.

SWI DIGITAL

Dengan bantuan Morgan Stanley & Co LLC, yang bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif bagi pemerolehan tersebut, SWI Group telah memperoleh, melalui pemerolehan dan penstrukturan semula, kepentingan kawalan melebihi 70% dalam GDA, yang akan dinamakan semula sebagai SWI Digital dan menjadi platform infrastruktur digital Kumpulan yang memberi tumpuan kepada Amerika Syarikat.

INFRASTRUKTUR DIGITAL MEMACU PENCIPTAAN NILAI

SWI Group telah memfokuskan pengagihan modalnya secara strategik kepada infrastruktur digital, dengan melabur secara konsisten dalam sektor tersebut sepanjang lima tahun lalu untuk membina portfolio di Eropah dan Amerika Syarikat dengan gabungan kapasiti kuasa melebihi 4 GW. Setakat hari ini, lebih 80% modal SWI Group diperuntukkan kepada infrastruktur digital, dengan hasrat untuk meningkatkannya kepada lebih 90% dari semasa ke semasa. Pelaburan infrastruktur digital SWI Group disokong oleh dua platform utama:

AiOnX — platform infrastruktur AI SWI di Eropah yang membangunkan portfolio kampus pusat data hiperskala dan sedia AI di Ireland, United Kingdom, Denmark, Sepanyol dan Itali, dengan satu tapak telah pun mendapatkan penyewa hiperskala terkemuka.

platform infrastruktur AI SWI di Eropah yang membangunkan portfolio kampus pusat data hiperskala dan sedia AI di Ireland, United Kingdom, Denmark, Sepanyol dan Itali, dengan satu tapak telah pun mendapatkan penyewa hiperskala terkemuka. SWI Digital (GDA) — kumpulan infrastruktur digital SWI yang memfokuskan Amerika Syarikat, dengan bank tanah yang telah dibekalkan tenaga dan disambungkan ke grid, sekali gus memberikan SWI kedudukan berskala dalam pasaran kapasiti AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi yang terbesar serta paling pesat berkembang di dunia.

DARIPADA TANAH DAN TENAGA KEPADA PENGKOMPUTERAN: HPC DAN GPU-SEBAGAI-PERKHIDMATAN

Selain pemilikan tanah, tenaga dan kapasiti pusat data, SWI Group kini bergerak lebih jauh dalam rantaian nilai ke arah pengkomputeran AI. Kumpulan akan memanfaatkan pasukannya sendiri yang sangat berpengalaman serta kekuatan kunci kira-kiranya untuk membangunkan secara dalaman platform awan AI proprietari yang direka bagi menyediakan pengkomputeran dipercepat GPU kepada perusahaan, institusi penyelidikan dan pembangun AI.

Dengan menggabungkan tapak AiOnX dan GDA yang telah dibekalkan tenaga dengan lapisan HPC Kumpulan, SWI memperoleh tindanan infrastruktur digital bersepadu secara menegak, yang membolehkan Kumpulan meraih nilai pada setiap lapisan rantaian infrastruktur AI.

URUS NIAGA POLARISE

Berhubung perkongsian dengan Polarise yang diumumkan pada awal tahun ini, SWI telah memutuskan untuk tidak meneruskan penyempurnaan urus niaga tersebut seperti yang dirancang pada asalnya.

Daripada membeli kepentingan majoriti dalam Polarise, SWI Group akan menyediakan pembiayaan bagi membantu pengasas Polarise menyusun semula struktur korporat dan pembangunan syarikat, manakala kedua-dua entiti akan kekal berasingan dan meneruskan haluan masing-masing.

INISIATIF STRATEGIK DI LUAR INFRASTRUKTUR DIGITAL

Selain infrastruktur digital, SWI Group terus mempunyai portfolio pelaburan yang pelbagai dengan pemacu pulangan yang berbeza. Ini termasuk:

hartanah perindustrian dan logistik Eropah melalui SERT bertaraf pelaburan yang disenaraikan di Bursa Saham Singapura,

kediaman berbilang keluarga di Amerika Syarikat melalui Varia US, yang disenaraikan di SIX Swiss Exchange,

keyakinan pelaburan yang semakin kukuh dalam sektor kebudayaan, sukan dan hiburan, iaitu sektor yang dikenal pasti oleh SWI Group menawarkan peluang pelaburan menarik sebelum mencapai konsensus dalam kalangan pelabur institusi,

strategi oportunistik tanpa terikat pada kelas aset tertentu, dengan melabur dalam peluang yang dikenal pasti oleh Kumpulan merentasi pelbagai pasaran, termasuk situasi aset bermasalah dan aset kewangan.

Max-Hervé George, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif SWI Group, berkata: "Transformasi kami menjadi kumpulan pelaburan tersenarai memberikan kami kekuatan kunci kira-kira dan ketangkasan untuk menyokong trend yang kami percaya akan menentukan dekad akan datang. Infrastruktur digital merupakan teras kepada keyakinan tersebut, dan penubuhan SWI Digital ialah langkah penting yang menentukan hala tuju Kumpulan."

Jaume Sabater, Pengasas Bersama SWI Group dan Ketua Pegawai Eksekutif Stoneweg, menambah: "Penyenaraian di Euronext Amsterdam membolehkan kami menumpukan pada pelaburan menggunakan kunci kira-kira kami sendiri dengan disiplin dan keyakinan. Ia meletakkan Kumpulan pada kedudukan untuk meraih nilai dengan pantas dan pada skala besar. Penyempurnaan pemerolehan kepentingan kawalan kami dalam GDA merupakan bukti paling jelas bagi strategi ini setakat ini."

Siaran akhbar ini mengandungi maklumat dalaman sebagaimana yang dimaksudkan di bawah Peraturan Penyalahgunaan Pasaran (EU) 596/2014.

MAKLUMAT TENTANG SWI GROUP

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) ialah kumpulan pelaburan global yang mengkhusus dalam pasaran swasta dan disenaraikan di Euronext Amsterdam di bawah simbol saham SWICH. Ditubuhkan melalui penggabungan Icona dan Stoneweg, Kumpulan menggunakan modalnya sendiri merentasi infrastruktur digital, hartanah dan peluang pasaran swasta lain, dengan menggabungkan pendekatan keusahawanan dan disiplin institusi. Untuk maklumat lanjut, layari www.swi.com.

Kenyataan berpandangan ke hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan, termasuk kenyataan mengenai strategi SWI Group, pengagihan portfolio dan rancangan penjenamaan semula GDA sebagai SWI Digital. Kenyataan tersebut adalah berdasarkan jangkaan dan andaian semasa serta tertakluk pada risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang diketahui atau tidak diketahui yang boleh menyebabkan keputusan, prestasi atau peristiwa sebenar berbeza secara ketara daripada perkara yang dinyatakan atau tersirat. Khususnya, tiada jaminan bahawa sebarang urus niaga, penstrukturan semula atau penyenaraian yang dirujuk dalam dokumen ini akan disempurnakan mengikut terma yang dinyatakan, atau disempurnakan sama sekali, mahupun dalam tempoh masa yang ditetapkan. SWI Group tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan berpandangan ke hadapan, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebab lain, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Siaran ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak merupakan atau membentuk sebahagian daripada sebarang tawaran atau pelawaan untuk membeli, melanggan atau menjual sebarang sekuriti.