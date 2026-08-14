Tập Đoàn SWI đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang Hạ Tầng Số

SINGAPORE và AMSTERDAM, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd (mã chứng khoán niêm yết tại sàn Euronext Amsterdam: SWICH ("Tập Đoàn SWI"), một tập đoàn đầu tư niêm yết, hôm nay đã xác nhận bước chuyển đổi chiến lược đã tái định hình chiến lược kinh doanh của họ trong năm qua: Tập Đoàn hiện phân bổ hơn 80% nguồn vốn vào nền tảng hạ tầng số xuyên Đại Tây Dương với công suất trên 4 GW, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 90% trong thời gian tới.

Tập Đoàn SWI xác nhận hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần chi phối hơn 70% tại Genesis Digital Assets (GDA) như đã thông báo trước đó và sẽ đổi tên công ty này thành SWI Digital

Tập Đoàn SWI hiện phân bổ hơn 80% nguồn vốn vào mảng hạ tầng số và dự kiến sẽ nâng tỷ lệ này lên hơn 90% trong tương lai

Tập Đoàn SWI sẽ phát triển nền tảng HPC và dịch vụ GPU riêng, chuyển đổi mô hình hợp tác với Polarise sang hình thức hợp tác tài chính

Tập Đoàn SWI dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026

Dưới sự lãnh đạo của hai nhà đồng sáng lập Max-Hervé George và Jaume Sabater, SWI đã trở thành tập đoàn đầu tư niêm yết sử dụng nguồn vốn tự có để đầu tư vào các cơ hội thị trường tư nhân có tiềm năng tăng trưởng cao, bên cạnh các hoạt động quản lý tài sản sẵn có. Tập Đoàn đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vốn, tập trung vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, với kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng bảng cân đối kế toán hai chữ số trong năm 2026.

SWI DIGITAL

Với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn tài chính độc quyền Morgan Stanley & Co LLC, thông qua các thương vụ mua lại và hoạt động tái cấu trúc, Tập Đoàn SWI đã nắm được hơn 70% cổ phần chi phối tại GDA. Công ty GDA sẽ được đổi tên thành SWI Digital và đóng vai trò là nền tảng hạ tầng số trọng điểm của Tập Đoàn tại thị trường Hoa Kỳ.

HẠ TẦNG SỐ THÚC ĐẨY KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

Tập Đoàn SWI đã tập trung phân bổ vốn chiến lược vào hạ tầng số, liên tục đầu tư vào lĩnh vực này trong 5 năm qua và xây dựng danh mục đầu tư tại Châu Âu và Hoa Kỳ với tổng công suất vượt mức 4 GW. Tính đến thời điểm hiện tại, Tập Đoàn SWI đã phân bổ hơn 80% nguồn vốn vào mảng hạ tầng số và dự kiến sẽ nâng tỷ lệ này lên hơn 90% trong tương lai. Các khoản đầu tư vào hạ tầng số của Tập Đoàn SWI dựa trên hai nền tảng chính:

AiOnX – Nền tảng cơ sở hạ tầng AI tại Châu Âu của SWI, đang phát triển danh mục đầu tư gồm các khu phức hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô chuyên dụng cho AI tại các nước Ireland, Vương Quốc Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ý, trong đó có một địa điểm đã được một khách thuê siêu quy mô hàng đầu cam kết thuê.

Nền tảng cơ sở hạ tầng AI tại Châu Âu của SWI, đang phát triển danh mục đầu tư gồm các khu phức hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô chuyên dụng cho AI tại các nước Ireland, Vương Quốc Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ý, trong đó có một địa điểm đã được một khách thuê siêu quy mô hàng đầu cam kết thuê. SWI Digital (GDA) – Nhóm hạ tầng số phụ trách thị trường Hoa Kỳ của SWI, sở hữu quỹ đất lớn đã được cấp điện và kết nối lưới điện, tạo chỗ đứng vững chắc cho SWI tại thị trường có quy mô lớn nhất và tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới về AI và năng lực điện toán hiệu năng cao.

TỪ ĐẤT ĐAI VÀ NGUỒN ĐIỆN ĐẾN NĂNG LỰC ĐIỆN TOÁN: HPC VÀ DỊCH VỤ GPU

Không chỉ sở hữu đất đai, nguồn điện và năng lực trung tâm dữ liệu, Tập Đoàn SWI đang tiến lên cao trong chuỗi giá trị để cung cấp dịch vụ điện toán AI. Tập Đoàn sẽ tối ưu hóa đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh của mình để tự phát triển nền tảng điện toán đám mây AI độc quyền, nhằm cung cấp dịch vụ điện toán tăng tốc bằng GPU cho các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà phát triển AI.

Việc kết hợp các dự án đã được cấp điện của AiOnX và GDA với lớp điện toán hiệu năng cao (HPC) mang lại cho Tập Đoàn SWI một hệ thống hạ tầng số tích hợp theo chiều dọc, cho phép Tập Đoàn khai thác triệt để giá trị tại mỗi lớp trong chuỗi hạ tầng AI.

THƯƠNG VỤ VỚI POLARISE

Liên quan đến thỏa thuận hợp tác với Polarise được công bố hồi đầu năm nay, SWI đã quyết định không tiếp tục hoàn tất thương vụ này như dự kiến ban đầu.

Thay vì mua cổ phần đa số tại Polarise, Tập Đoàn SWI sẽ cấp vốn hỗ trợ các nhà sáng lập Polarise tái cấu trúc và phát triển doanh nghiệp, trong khi hai pháp nhân vẫn duy trì hoạt động riêng biệt phát triển theo định hướng riêng.

CÁC SÁNG KIẾN CHIẾN LƯỢC VƯỢT RA NGOÀI MẢNG HẠ TẦNG SỐ

Ngoài hạ tầng số, Tập Đoàn SWI tiếp tục duy trì một danh mục đầu tư đa dạng với nhiều động lực sinh lời khác nhau. Bao gồm:

Bất động sản công nghiệp và hậu cần Châu Âu thông qua SERT, công ty đạt xếp hạng tín nhiệm đầu tư và niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore,

Bất động sản đa gia đình tại Hoa Kỳ thông qua Varia US, công ty niêm yết trên Sàn Giao Dịch SIX Thụy Sĩ,

Niềm tin mới nổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí, những lĩnh vực mà Tập Đoàn SWI xác định được các cơ hội đầu tư hấp dẫn trước khi đạt được sự đồng thuận của các tổ chức;

Chiến lược mang tính cơ hội, không phân biệt loại hình tài sản, đầu tư vào các cơ hội tiềm năng trên nhiều thị trường, bao gồm cả các tình huống khó khăn và tài sản tài chính.

Ông Max-Hervé George, nhà đồng sáng lập kiêm Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn SWI tuyên bố: "Việc chuyển đổi thành một tập đoàn đầu tư niêm yết đã mang lại cho chúng tôi sức mạnh tài chính và sự linh hoạt để đón đầu các xu hướng mà chúng tôi tin rằng sẽ định hình thập kỷ tới. Hạ tầng số là cốt lõi của niềm tin đó, và việc thành lập SWI Digital là một bước đi quan trọng đối với Tập Đoàn."

Ông Jaume Sabater, nhà đồng sáng lập Tập Đoàn SWI kiêm Giám Đốc Điều Hành của Stoneweg, nói thêm: "Việc niêm yết trên sàn Euronext Amsterdam cho phép chúng tôi tập trung đầu tư nguồn vốn tự có một cách kỷ luật và tự tin. Điều này giúp Tập Đoàn nắm bắt giá trị một cách nhanh chóng và trên quy mô lớn. Việc hoàn tất mua lại cổ phần chi phối tại GDA là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến lược này tính đến thời điểm hiện tại."

Thông cáo báo chí này chứa thông tin nội bộ theo nghĩa được quy định trong Quy Chế Chống Lạm Dụng Thị Trường (EU) 596/2014.

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN SWI

Tập Đoàn SWI (SWI Capital Holding Ltd) là một tập đoàn đầu tư toàn cầu chuyên về các thị trường tư nhân, niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam với mã chứng khoán SWICH. Được hình thành từ thương vụ sáp nhập giữa Icona và Stoneweg, Tập Đoàn sử dụng vốn tự có để đầu tư vào hạ tầng số, bất động sản và các cơ hội thị trường tư nhân khác, kết hợp cách tiếp cận mang tính khởi nghiệp với kỷ luật thể chế. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.swi.com.

Tuyên bố mang tính dự báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm các tuyên bố liên quan đến chiến lược của Tập Đoàn SWI, định hướng phân bổ danh mục đầu tư và kế hoạch đổi tên công ty GDA thành SWI Digital. Các tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng và giả định ở hiện tại nên tiềm ẩn rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác (đã biết và chưa biết) có thể khiến kết quả, hiệu suất hoạt động hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý. Đặc biệt, Tập Đoàn không đảm bảo bất kỳ giao dịch, hoạt động tái cấu trúc hoặc niêm yết nào được đề cập trong tài liệu này sẽ được hoàn thành theo đúng các điều khoản đã mô tả, hoặc có thể không diễn ra hoặc không đúng tiến độ dự kiến. Tập Đoàn SWI không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào, dù có thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu. Thông cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành hoặc là một phần của lời đề nghị hoặc lời chào mua, lời chào mời đăng ký hoặc chào bán bất kỳ chứng khoán nào.

SOURCE SWI Group