Tequila Don Julio舉辦盛大亡靈節全球慶祝活動，彰顯墨西哥文化遺產

與Don Julio一同擁抱亡靈節的不朽精神，八大城市將設置壯觀的祭壇並舉辦無數地方慶祝活動，讓節慶生機盎然

墨西哥哈利斯科州阿托托尼爾科埃爾阿爾托2024年11月2日 /美通社/ -- 亡靈節（Día de Muertos）是墨西哥一個備受珍視的節日，用以慶祝和紀念已故的摯愛親人。」今年，墨西哥原創的奢華龍舌蘭酒Tequila Don Julio邀請全球共同體驗這個充滿活力文化的核心。Tequila Don Julio不僅僅是一個品牌，更是墨西哥文化遺產的尊貴象徵。為了向亡靈節致敬，品牌在八個充滿活力的城市擺放精心籌劃、裝飾華麗的祭壇（Ofrendas）。展出城市包括：波哥大、開普敦、倫敦、洛杉磯、墨爾本、墨西哥城、孟買、聖保羅。此外，品牌還將在全球三十多個市場舉辦無數慶祝活動。這項舉措將亡靈節的魔力帶入生活，鼓勵當地人參與這一慶祝活動，緬懷已故的親人。

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作為品牌承諾慶祝和關注鼓舞人心的墨西哥創意人才的一部分，Tequila Don Julio與著名的墨西哥視覺藝術家及歷史學家Betsabeé Romero及墨西哥花藝設計師Juan Rentería合作，共同打造祭壇的創意概念，並指導每個城市的當地影響力藝術家。為了向尊敬先人的傳統致敬，每個祭壇上將展現品牌的遠見創辦人Don Julio González，並以生動的元素和裝飾包圍，巧妙融合墨西哥的豐富傳統以及每個城市獨特的精神和風格。

「作為一位深深扎根於墨西哥傳統的藝術家，祭壇對我而言具有深遠的意義——它們是過去與現在之間的生動對話，是一個我們在尊敬先人的同時，反思當代現實的空間，」Betsabeé Romero）如是說。「我花了超過二十年的時間重新詮釋這些神聖的祭壇，將傳統元素與現代視角互相融合，以使這一重要的文化實踐持續生機勃勃並具相關性。我對Tequila Don Julio深表感激，感謝他們讓我參與這些祭壇的創意構思，並將我們的亡靈節傳統之美與世界分享。」

亡靈節是對生命和愛情的慶祝——這是一個與我們的根源和記憶聯繫的時刻，」Juan Rentería表示。「能夠與Tequila Don Julio合作，將這一傳統在全球各地復興，令我感到無比榮幸，心中充滿自豪與喜悅。我喜歡看到每座城市以獨特的方式擁抱並重新詮釋我們的美麗傳統。」

這些藝術裝置旨在從各個角度呈現，將在亡靈節期間展出，為城市帶來令人驚嘆的文化盛事。大家可以在以下全球地點參與我們的亡靈節體驗：

哥倫比亞波哥大： Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Colombia )

Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, ) 南非開普敦： Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphia , Cape Town, South Africa )

Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, , ) 英格蘭倫敦： Rosewood London (252 High Holborn, London WC1V 7EN, United Kingdom )

Rosewood (252 High Holborn, WC1V 7EN, ) 美國洛杉磯： Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291)

(1800 Ocean Front Walk, 90291) 澳洲墨爾本： Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, Victoria, Australia 3141)

Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, 3141) 墨西哥首都墨西哥城： Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México) 印度孟買： Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park , Mumbai , Maharashtra 400028, India )

Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, , , Maharashtra 400028, ) 巴西聖保羅：Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brazil )

「我們非常自豪能圍繞這個獨具墨西哥特色的節日創造一個全球性的時刻，這是對已故者生命的慶祝，」Diageo環球龍舌蘭事業部主管Sophie Kelly表示。「Tequila Don Julio透過全球各地的真摯而充滿活力的慶祝活動，將墨西哥文化推向前沿，為全球社區提供了一個接觸墨西哥最珍貴傳統之一的窗口。」

該品牌的亡靈節慶祝活動重申了他們致力於弘揚墨西哥文化並與世界分享的承諾。透過聚焦墨西哥創意人士，並將傳統與現代相融合，Tequila Don Julio在全球舞台上不僅致敬於過去，更塑造了墨西哥文化的未來。

Tequila Don Julio 鼓勵合法飲酒年齡的消費者負責任地慶祝。

Tequila Don Julio簡介

根植於Don Julio González的開創性農業原則及其對完美的追求，Tequila Don Julio革新了龍舌蘭酒行業，並樹立了超高端龍舌蘭酒的標準。墨西哥原創的奢華龍舌蘭酒Tequila Don Julio僅選用最高品質、完全成熟的藍龍舌蘭（Blue Agave），這些龍舌蘭在哈利斯科（Jalisco）州的洛斯阿爾托斯（Los Altos）地區富饒的粘土土壤中精心挑選。Tequila Don Julio 的產品系列包括 Tequila Don Julio Blanco、Tequila Don Julio Reposado、Tequila Don Julio Añejo、Tequila Don Julio 70 Cristalino、Tequila Don Julio Rosado、Tequila Don Julio 1942、Tequila Don Julio Alma Miel 及 Tequila Don Julio Ultima Reserva。欲深入了解Tequila Don Julio，請瀏覽www.DonJulio.com。

DIAGEO簡介

Diageo為頂級酒精飲品業的全球領導者，旗下出色酒類品牌包括Johnnie Walker、Crown Royal、J&B、Buchanan's、Smirnoff和Cîroc伏特加、Captain Morgan、Baileys、Don Julio、Tanqueray以及Guinness。

Diageo分別在倫敦證券交易所（代號：DGE）和紐約證券交易所（代號：DEO）上市，產品在全球180多個國家/地區銷售。如需進一步了解 Diageo、公司人才、品牌和業績表現，請瀏覽官方網站www.diageo.com。請瀏覽Diageo的全球理性飲酒資源www.DRINKiQ.com，了解更多分享最佳實踐的資訊、倡議和方法。

SOURCE Tequila Don Julio