TEQUILA DON JULIO POZDVIHUJE KULTÚRNE DEDIČSTVO MEXIKA ÚCHVATNÝMI OSLAVAMI DIA DE MUERTOS PO CELOM SVETE

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, Mexiko, 1. november 2024 /PRNewswire/ -- Día de Muertos je obľúbený mexický sviatok, ktorý oslavuje a uctieva svojich zosnulých. Tento rok pozýva Tequila Don Julio, originálna mexická luxusná tequila, celý svet, aby zakúsil srdce tejto pulzujúcej kultúry. Tequila Don Julio je viac ako len značka, je to uctievaný symbol mexického dedičstva. Na počesť sviatku značka odhaľuje nádherne upravené Ofrendas – vyzdobené oltáre – v ôsmich mestách plných života: Bogota, Kapské Mesto, Londýn, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Bombaj a São Paulo, a k tomu nespočetné oslavy na viac ako tridsiatich trhoch po celom svete. Táto iniciatíva oživuje čaro Día de Muertos a povzbudzuje miestnych obyvateľov k účasti na oslavách a spomienke na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

V rámci záväzku značky oslavovať a zviditeľniť inšpiratívnych mexických tvorcov sa Tequila Don Julio spojila s renomovanou mexickou vizuálnou umelkyňou a historičkou Betsabeé Romero a mexickým dizajnérom kvetov Juanom Renteríom, aby spolupracovali na kreatívnom koncepte Ofrendas a pomohli viesť vplyvných miestnych umelcov v každom meste. V súlade s tradíciou uctievania predkov sa na každej Ofrende predstaví vizionársky zakladateľ značky Don Julio González, obklopený živými prvkami a dekoráciou, ktorá spája bohaté mexické tradície s jedinečným duchom a štýlom každého mesta.

„Ako umelec hlboko zakorenený v tradíciách Mexika má pre mňa tradícia Ofrendas hlboký význam – ide o živý dialóg medzi minulosťou a súčasnosťou, priestor, v ktorom si ctíme svojich predkov a zároveň uvažujeme o súčasnosti," povedala Betsabeé Romero. „Viac ako dve desaťročia sa venujem reinterpretácii týchto posvätných oltárov, miešaniu tradičných prvkov s modernými pohľadmi, aby som udržala túto životne dôležitú kultúru živú a relevantnú. Som nesmierne vďačná Tequile Don Julio za to, že mi umožnila prispieť k tvorivej vízii týchto Ofrendas a podeliť sa s celým svetom o krásu našich tradícií Día de Muertos."

„Día de Muertos je oslava života a lásky – čas spojiť sa s našimi koreňmi a spomienkami," povedal Juan Rentería. „Je pre mňa cťou spolupracovať s Tequilou Don Julio na oživení tejto tradície v celosvetovom meradle, napĺňa ma to hrdosťou a radosťou. S radosťou sledujem, ako každé mesto prijíma a reinterpretuje našu krásnu tradíciu vlastným jedinečným spôsobom."

Tieto inštalácie, navrhnuté tak, aby boli pôsobivé z každého uhla pohľadu, budú vystavené v rámci Día de Muertos a premenia mestá na úžasné kultúrne predstavenia. Naše zážitky z Día de Muertos môžete nájsť v týchto lokalitách po celom svete:

Bogotá, Kolumbia: Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbia)

Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbia) Kapské Mesto, Južná Afrika: Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphia , Kapské Mesto, Južná Afrika)

Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, , Kapské Mesto, Južná Afrika) Londýn, Anglicko: Rosewood London (252 High Holborn, Londýn WC1V 7EN, Spojené kráľovstvo)

Rosewood (252 High Holborn, Londýn WC1V 7EN, Spojené kráľovstvo) Los Angeles , USA : Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291)

(1800 Ocean Front Walk, 90291) Melbourne , Austrália: Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, Victoria , Austrália 3141)

Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, , Austrália 3141) Mexico City , Mexiko: Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México) Bombaj, India : Bastian na vrchole (48. poschodie, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park , Mumbai , Maharashtra 400028, India )

Bastian na vrchole (48. poschodie, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, , , Maharashtra 400028, ) São Paulo, Brazília: Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brazília)

„Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme celý svet upozorniť na jedinečný mexický sviatok, ktorý je oslavou života tých, ktorí nás opustili," hovorí Sophie Kelly, globálna riaditeľka Agave v Diageo. „Tequila Don Julio prináša mexickú kultúru do popredia prostredníctvom celosvetových autentických živých osláv, ktoré umožnia komunitám po celom svete, aby sa zapojili do jednej z najcennejších tradícií Mexika."

Oslava Día de Muertos značky znovu potvrdzuje jej odhodlanie presadzovať mexickú kultúru a zdieľať ju so svetom. Tým, že Tequila Don Julio upozorňuje na mexických tvorcov a spája tradíciu s modernosťou, ctí minulosť a formuje budúcnosť mexickej kultúry na globálnej scéne.

Tequila Don Julio povzbudzuje spotrebiteľov, ktorí dovŕšili zákonom stanovený vek na konzumáciu alkoholu, aby oslavovali zodpovedne.

