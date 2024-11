Tequila Don Julio podkreśla wartość dziedzictwa kulturowego Meksyku w ramach niesamowitych globalnych obchodów Dia De Muertos

Poczuj ponadczasową atmosferę Día de Muertos wraz z marką Don Julio, która zmienia oblicze ośmiu głównych miast za sprawą niezwykłych instalacji i niezliczonych lokalnych wydarzeń.

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, Meksyk, 1 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Día de Muertos jest ważnym meksykańskim świętem obchodzonym dla upamiętnienia i wyrażenia szacunku dla bliskich zmarłych. W tym roku Tequila Don Julio, meksykańska oryginalna luksusowa marka tequili, zaprasza cały świat do doświadczenia sedna tej barwnej kultury. Tequila Don Julio to coś więcej niż marka - to uznany symbol meksykańskiego dziedzictwa. Dla uczczenia święta marka prezentuje pięknie zaaranżowane Ofrendas - udekorowane ołtarze - w ośmiu dynamicznych miastach: Bogocie, Cape Town, Londynie, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Bombaju i São Paulo, oraz organizuje niezliczone wydarzenia na ponad trzydziestu rynkach na świecie. Inicjatywa przybliża magię święta Día de Muertos, zachęcając mieszkańców do przyłączenia się do obchodów i uczczenia pamięci tych, którzy odeszli.

Całość interaktywnego komunikatu medialnego można zobaczyć tutaj: https://www.multivu.com/tequila-don-julio/9299751-en-dia-de-muertos-global-celebrations

W ramach zobowiązania marki do uhonorowania i zaprezentowania inspirujących meksykańskich twórców Tequila Don Julio nawiązała współpracę z uznaną meksykańską artystką wizualną Betsabeé Romero i Juanem Renteríą, projektantem kompozycji kwiatowych, aby współtworzyli kreatywną koncepcję Ofrendas i pomogli w nadaniu kierunku działaniom wpływowych lokalnych artystów w każdym z miast. W uznaniu tradycji, która honoruje pamięć o przodkach, na każdym Ofrenda będzie umieszczony wizerunek wizjonerskiego założyciela marki Don Julio Gonzáleza, otoczony barwnymi przedmiotami i elementami dekoracyjnymi, które łączą bogate tradycje Meksyku z wyjątkową atmosferą i stylem każdego z miast.

„Jako artystka, której korzenie sięgają głęboko do tradycji Meksyku, Ofrendas mają dla mnie ogromne znaczenie - są żywym dialogiem między przeszłością a teraźniejszością, przestrzenią do uczczenia naszych przodków, jednocześnie uwzględniając współczesne realia - stwierdziła Betsabeé Romero. -Poświęciłam przeszło dwie dekady na reinterpretację tych świętych ołtarzy, łącząc elementy tradycyjne z perspektywą współczesną, aby zachować i podkreślić znaczenie tej ważnej praktyki kulturowej. Jestem niezwykle wdzięczna Tequila Don Julio za umożliwienie mi udziału w tworzeniu kreatywnej wizji Ofrendas i pokazaniu światu piękna naszych tradycji związanych z obchodzeniem Día de Muertos".

„Día de Muertos jest celebracją życia i miłości - czasem na sięgnięcie do korzeni i wspomnień - powiedział Juan Rentería. - Współpraca z Tequila Don Julio nad ożywieniem tej tradycji na skalę globalną to dla mnie zaszczyt, powód do dumy i radości. Wspaniale móc obserwować, jak każde z miast odbiera i na nowo interpretuje naszą piękną tradycję w unikatowy dla siebie sposób".

Instalacje, które będzie można oglądać podczas Día de Muertos, zaprojektowane tak, aby można ich było doświadczać z każdej perspektywy, zmienią miasta w niesamowite spektakle kulturalne. Wydarzeniach w ramach Día de Muertos odbywają się w następujących miejscach na świecie:

Bogotá, Kolumbia: Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbia)

Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbia) Cape Town , RPA: Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphia , Cape Town , RPA)

Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, , , RPA) Londyn, Anglia: Rosewood London (252 High Holborn, London WC1V 7EN, Wielka Brytania)

Rosewood (252 High Holborn, WC1V 7EN, Wielka Brytania) Los Angeles , USA: Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291)

(1800 Ocean Front Walk, 90291) Melbourne , Australia: Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, Victoria, Australia 3141)

Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, 3141) Mexico City , Meksyk: Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México) Bombaj, Indie: Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park , Bombaj, Maharashtra 400028, Indie)

Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, , Bombaj, Maharashtra 400028, Indie) São Paulo, Brazylia: Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brazylia)

„Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy nadać globalny wymiar temu wyjątkowemu meksykańskiemu świętu ku czci tych, którzy odeszli - skomentowała Sophie Kelly, Global Head of Agave w Diageo. - Tequila Don Julio stawia kulturę meksykańską w centrum dzięki autentycznym, dynamicznym wydarzeniom na skalę globalną, które umożliwią społecznościom na całym świecie wzięcie udziału w jednym z najbardziej cenionych tradycyjnych meksykańskich świąt".

Świętowanie Día de Muertos przez markę zwraca uwagę na jej zaangażowanie we wspieranie kultury meksykańskiej i dzielenie się nią ze światem. Prezentując meksykańskich twórców i łącząc tradycję z nowoczesnością, Tequila Don Julio wyraża poszanowanie dla przeszłości i kształtuje przyszłość kultury meksykańskiej na międzynarodową skalę.

Tequila Don Julio zachęca pełnoletnich konsumentów do odpowiedzialnego świętowania.

Tequila Don Julio

Tequila Don Julio powstała na bazie pionierskich praktyk rolniczych Don Julio Gonzáleza i jego osobistego dążenia do perfekcji, zrewolucjonizowała branżę i wyznaczyła standard ultrawysokiej jakości tequili. Oryginalna meksykańska luksusowa Tequila Don Julio powstaje wyłącznie z w pełni dojrzałej niebieskiej agawy najwyższego kalibru, ręcznie wyselekcjonowanej z bogatych gleb gliniastych regionu Los Altos w stanie Jalisco. Portfolio marki Tequila Don Julio obejmuje produkty Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Añejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don Julio 1942, Tequila Don Julio Alma Miel i Tequila Don Julio Ultima Reserva. Więcej informacji na temat Tequila Don Julio na stronie internetowej www.DonJulio.com.

Diageo

Diageo jest globalnym liderem w branży napojów alkoholowych, dysponującym imponującą kolekcją marek, m.in. Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, wódki Smirnoff i Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray i Guinness.

Spółka Diageo jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (DEO). Nasze produkty są sprzedawane w przeszło 180 krajach na świecie. Więcej informacji na temat Diageo, naszych pracowników, marek i osiągnięć można znaleźć na stronie www.diageo.com. Odwiedź prowadzoną przez Diageo stronę www.DRINKiQ.com, aby zapoznać się z informacjami, inicjatywami i sposobami na rozpowszechnianie najlepszych praktyk z globalnego źródła wiedzy na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu.