TEQUILA DON JULIO ERHEBT DAS KULTURELLE ERBE MEXIKOS MIT BEEINDRUCKENDEN FEIERLICHKEITEN ZUM DIA DE MUERTOS AUF DER GANZEN WELT

Entdecken Sie den ewigen Geist des Día de Muertos: Don Julio verwandelt acht Großstädte mit atemberaubenden Ofrenda-Installationen und zahllosen lokalen Feierlichkeiten

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, Mexiko, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Día de Muertos ist ein beliebter mexikanischer Feiertag, an dem verstorbene Angehörige gefeiert und geehrt werden. In diesem Jahr lädt Tequila Don Julio, Mexikos ursprünglicher Luxus-Tequila, die Welt ein, das Herz dieser pulsierenden Kultur zu erleben. Tequila Don Julio ist mehr als nur eine Marke, er ist ein verehrtes Symbol des mexikanischen Erbes. Zu Ehren des Feiertags stellt die Marke in acht dynamischen Städten wunderschön gestaltete Ofrendas – geschmückte Altäre – vor: Bogotá, Kapstadt, London, Los Angeles, Melbourne, Mexiko-Stadt, Mumbai und São Paulo. Außerdem finden unzählige Feiern in über dreißig Märkten weltweit statt. Diese Initiative erweckt die Magie des Día de Muertos zum Leben und lädt die Einwohner ein, sich an den Feierlichkeiten und dem Gedenken an die Verstorbenen zu beteiligen.

Die Marke setzt sich dafür ein, inspirierende mexikanische Kreative zu feiern und ins Rampenlicht zu rücken. Deshalb hat sich Tequila Don Julio mit der renommierten mexikanischen bildenden Künstlerin und Historikerin Betsabeé Romero und dem mexikanischen Blumendesigner Juan Rentería zusammengetan, um das kreative Konzept der Ofrendas zu entwickeln und einflussreiche lokale Künstler in jeder Stadt zu unterstützen. In Anlehnung an die Tradition der Ahnenverehrung wird auf jeder Ofrenda der visionäre Gründer der Marke, Don Julio González, abgebildet sein, umgeben von lebendigen Elementen und Dekorationen, die die reichen Traditionen Mexikos mit dem einzigartigen Geist und Stil der jeweiligen Stadt verbinden.

„Als Künstlerin, die tief in den Traditionen Mexikos verwurzelt ist, haben Ofrendas für mich eine tiefe Bedeutung. Sie sind ein lebendiger Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart – ein Raum, in dem wir unsere Vorfahren ehren und gleichzeitig über die zeitgenössischen Realitäten nachdenken", sagte Betsabeé Romero. „Ich widme mich seit über zwei Jahrzehnten der Neuinterpretation dieser heiligen Altäre und verbinde traditionelle Elemente mit modernen Perspektiven, um diese wichtige kulturelle Praxis lebendig und relevant zu halten. Ich bin Tequila Don Julio unendlich dankbar, dass ich zur kreativen Vision dieser Ofrendas beitragen und die Schönheit unserer Traditionen zum Día de Muertos mit der Welt teilen durfte."

„Der Día de Muertos ist ein Fest des Lebens und der Liebe – eine Zeit, in der wir uns mit unseren Wurzeln und unseren Erinnerungen verbinden", so Juan Rentería. „Die Zusammenarbeit mit Tequila Don Julio, mit der wir diese Tradition auf globaler Ebene zum Leben erwecken, ist eine Ehre, die mich mit Stolz und Freude erfüllt. Ich finde es toll zu sehen, wie jede Stadt unsere schöne Tradition auf ihre eigene Art und Weise aufgreift und neu interpretiert."

Diese Installationen, die aus allen Blickwinkeln betrachtet werden können, werden zum Día de Muertos gezeigt und verwandeln die Städte in beeindruckende Kulturspektakel. An diesen Orten auf der ganzen Welt finden Sie unsere Día de Muertos-Erlebnisse:

Bogotá, Kolumbien: Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbien)

Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Kolumbien) Kapstadt, Südafrika: Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphia , Kapstadt, Südafrika)

Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, , Kapstadt, Südafrika) London, England : Rosewood London (252 High Holborn, London WC1V 7EN, Vereinigtes Königreich)

Rosewood (252 High Holborn, WC1V 7EN, Vereinigtes Königreich) Los Angeles , USA : Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291)

(1800 Ocean Front Walk, 90291) Melbourne , Australien: Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Ebene 24, South Yarra, Victoria , Australien 3141)

Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Ebene 24, South Yarra, , Australien 3141) Mexiko-Stadt, Mexiko: Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México) Mumbai , Indien: Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park , Mumbai , Maharashtra 400028, Indien)

Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, , , Maharashtra 400028, Indien) São Paulo, Brasilien: Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brasilien)

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, einen globalen Moment rund um einen einzigartigen mexikanischen Feiertag zu schaffen, an dem das Leben derer gefeiert wird, die von uns gegangen sind", erklärt Sophie Kelly, globale Leiterin für Agave bei Diageo. „Tequila Don Julio bringt die mexikanische Kultur durch weltweite, authentische und lebendige Feiern in den Vordergrund, die Gemeinschaften auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, sich mit einer der wertvollsten Traditionen Mexikos zu beschäftigen."

Mit der Feier zum Día de Muertos bekräftigt die Marke ihr Engagement, die mexikanische Kultur zu fördern und sie mit der Welt zu teilen. Indem Tequila Don Julio mexikanische Kreative ins Rampenlicht rückt und Tradition mit Moderne verbindet, ehrt er die Vergangenheit und gestaltet die Zukunft der mexikanischen Kultur auf der globalen Bühne.

Tequila Don Julio ermutigt Konsumenten, die volljährig sind, verantwortungsbewusst zu feiern.

