TEQUILA DON JULIO ОРГАНИЗУЕТ ПОТРЯСАЮЩИЕ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ДНЯ МЁРТВЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ | TEQUILA DON JULIO ВЫВОДИТ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МЕКСИКИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЛАГОДАРЯ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ДУХ ТОРЖЕСТВАМ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЁРТВЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ

Почувствуйте вечный дух Дня мёртвых – Don Julio преображает восемь крупных городов мира с помощью потрясающих инсталляций Ofrenda и разнообразных мероприятий в разных уголках мира

АТОТОНИЛЬКО-ЭЛЬ-АЛЬТО, ХАЛИСКО, Мексика, 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- День мёртвых – это один из самых почитаемых мексиканских праздников, который посвящен ушедщим в мир иной близким. В этом году Tequila Don Julio, оригинальная премиальная мексиканская текила, приглашает мир познакомиться с сердцем этой яркой культурной традиции. Tequila Don Julio – это не просто бренд, а легендарный символ мексиканского наследия. В честь праздника бренд представляет красиво оформленные Ofrendas – украшенные альтари – в восьми оживленных городах мира: Боготе, Кейптауне, Лондон, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Мехико, Мумбаи и Сан-Паулу, а также бесчисленные торжества на более чем тридцати рынках по всему миру. Эта инициатива оживляет магию Дня мёртвых, побуждая местных жителей участвовать в торжествах и поминовении тех, кого они потеряли.

Познакомьтесь с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/tequila-don-julio/9299751-en-dia-de-muertos-global-celebrations

В стремлении бренда прославлять и привлекать внимание к мексиканским креативам, Tequila Don Julio заключила партнерское соглашение с известным мексиканским художником и историком Бетсабе Ромеро (Betsabeé Romero) и мексиканским дизайнером-флористом Хуаном Рентерией (Juan Rentería), которые создавали творческую концепцию Ofrendas и помогали сориентироваться местным художникам-инфлюенсерам в каждом городе. В знак уважения к традициям почитания предков, на каждом Ofrenda будет изображен визионер-основатель бренда Дон Хулио Гонсалес (Don Julio González) в окружении ярких элементов и декора, которые сочетают в себе богатые традиции Мексики с уникальным духом и стилем каждого города.

«Как художник, корни которого тесно связаны с традициями Мексики, Ofrendas имеют для меня большое значение – это живой диалог между прошлым и настоящим, место, где мы чтим память наших предков, размышляя о современных реалиях», – сказал Бетсабе Ромеро. «Я посвятил более двух десятилетий переосмыслению этих священных алтарей, смешивая традиционные элементы с современными перспективами, чтобы сделать эту жизненно важную культурную традицию живой и актуальной. Я безмерно благодарен Tequila Don Julio за то, что они позволили мне внести свой вклад в творческое видение этих Ofrendas и поделиться красотой наших традиций Дня мёртвых с миром».

«День мёртвых – это праздник жизни и любви, время, чтобы соединиться с нашими корнями и нашими воспоминаниями», – сказал Хуан Рентерия. «Сотрудничество с Tequila Don Julio для воплощения этой традиции в жизнь в глобальном масштабе – это честь, которая наполняет меня гордостью и радостью. Мне нравится видеть, как каждый город по-своему воспринимает и переосмысливает нашу прекрасную традицию».

Эти инсталляции, на которые можно смотреть под любым углом, будут демонстрироваться в День мёртвых, превращая города в вызывающие трепет культурные действа. Вы можете прочувствовать атмосферу Дня мёртвых в этих местах по всему миру:

Богота, Колумбия: Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, Colombia )

Zona T Bogotá (Calle 83 #12A, Bogotá, ) Кейптаун, Южная Африка: Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphia , Cape Town, South Africa )

Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, , ) Лондон, Англия: Rosewood London (252 High Holborn, London WC1V 7EN, United Kingdom )

Rosewood (252 High Holborn, WC1V 7EN, ) Лос-Анджелес, США: Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291)

(1800 Ocean Front Walk, 90291) Мельбурн, Австралия: Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, Victoria, Australia 3141)

Beverly Rooftop (627 Chapel Street, Level 24, South Yarra, 3141) Мехико, Мексика: Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México) Мумбаи, Индия: Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park , Mumbai , Maharashtra 400028, India )

Bastian at the Top (48th Floor, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, , , Maharashtra 400028, ) Сан-Паулу, Бразилия: Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brazil )

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что можем показать всему миру уникальный мексиканский праздник, который является одой жизни в честь тех, кто ушел», – говорит Софи Келли (Sophie Kelly), глобальный руководитель Agave в Diageo. «Tequila Don Julio выводит мексиканскую культуру на передний план благодаря аутентичным ярким торжествам по всему миру, которые приглашают местных жителей познакомиться с одной из самых почитаемых традиций Мексики».

Торжества по случаю Дня мёртвых, организованные брендом, подтверждают их стремление поддерживать мексиканскую культуру и делиться ею с миром. Выделяя мексиканские креативы и объединяя традиции с современностью, Tequila Don Julio чтит прошлое и формирует будущее мексиканской культуры на мировой арене.

Tequila Don Julio призывает потребителей, достигших установленного законом возраста употребления алкоголя, праздновать ответственно.

О компании TEQUILA DON JULIO

Основанная на новаторских принципах ведения сельского хозяйства Дона Хулио Гонсалеса и его личном стремлении к совершенству, Tequila Don Julio произвела революцию в индустрии текилы и установила стандарт для текилы премиум-класса. В оригинальной премиальной мексиканской текиле Tequila Don Julio используется только полностью вызревшая и созревшая голубая агава высочайшего качества, отобранная вручную и выросшая на плодородных глинистых почвах региона Лос-Альтос штата Халиско. В портфолио Tequila Don Julio входят Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Añejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don Julio 1942, Tequila Don Julio Alma Miel и Tequila Don Julio Ultima Reserva. Для получения дополнительной информации о Tequila Don Julio, пожалуйста, посетите www.DonJulio.com.

О компании DIAGEO

Diageo – мировой лидер в области алкогольных напитков с выдающейся коллекцией брендов, включая Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, водки Smirnoff и Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness.

Акции Diageo котируются как на Лондонской фондовой бирже (DGE), так и на Нью-Йоркской фондовой бирже (DEO), а наша продукция продается более чем в 180 странах мира. Для получения дополнительной информации о Diageo, наших сотрудниках, наших брендах и финансовых результатах посетите наш сайт www.diageo.com. Посетите глобальный ресурс Diageo по ответственному потреблению алкоголя www.DRINKiQ.com для получения необходимой информации, в том числе о программах и способах обмена передовым опытом.