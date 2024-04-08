#VelocitySeries 2.0發布提醒：通過Bybit與甲骨文紅牛車隊的獨家直播，深入探討數據驅動的可分割藝術時代
08 4月, 2024, 17:20 CST
阿聯酋迪拜2024年4月8日 /美通社/ -- 全球交易量前三的加密貨幣交易所之一Bybit和世界一級方程式錦標賽冠軍得主甲骨文紅牛車隊(ORBR)宣布，將於2024年4月9日UTC時間下午2點舉辦獨家直播活動，邀請Web3和NFT愛好者深入探索基於數據驅動的藝術和NFT趨勢的迷人世界。此次直播活動預計將帶來激動人心的見解，參與活動有機會贏得令人羨慕的Velocity Pass 2.0等不可思議的獎品。
Velocity Series 2.0的強大嘉賓陣容：
- Bybit Web3的Max Wu：從Bybit的Web3團隊獲取第一手見解。
- 甲骨文紅牛車隊的Dan Mitchell：與這支奪冠車隊的代表深入探討F1的世界。
- AOI (ArtOnInternet)的Federica：與AOI的領先專家一起探索藝術和技術的融合。
- DN-404（可分割NFT-404）的Pop Punk：通過這位突破性、混合非同質化代幣(NFT)標准背後的推動者，了解NFT的未來。
獨家揭秘和熱門話題：
- 慶祝甲骨文紅牛車隊榮耀的20年：見證尖端技術與藝術表現的融合，紀念甲骨文紅牛車隊二十年的領先表現。
- Bybit的Fractional NFT革命：成為首批發現Bybit創新的碎片化NFT推出的人，為創作者和收藏家敞開大門。
- 2024年NFT的未來：提前一睹今年將重塑NFT格局的趨勢和創新。
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#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3
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Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作伙伴，向加密愛好者和好奇者發出邀請，這個社區擁有超過100萬錢包用戶、超過10個主要生態系統合作伙伴，並且數量還在增加。
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SOURCE Bybit
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