Запуск #VelocitySeries 2.0 - прямая трансляция Bybit с Oracle Red Bull Racing

Оповещение о запуске #VelocitySeries 2.0 – эксклюзивная прямая трансляция Bybit с Oracle Red Bull Racing: окунитесь в эпоху делимого искусства, основанного на данных

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты, 8 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших в мире криптобирж по объему торгов, и Oracle Red Bull Racing (ORBR), чемпионы мира Формулы-1 (Formula One™), объявляют об эксклюзивном прямом эфире 9 апреля 2024 года в 14:00 по UTC, приглашая энтузиастов Web3 и NFT погрузиться в увлекательный мир искусства, основанного на данных, и тенденций NFT. Событие обещает захватывающие инсайты и шанс выиграть невероятные призы, в том числе желанный Velocity Pass 2.0.

Познакомьтесь с панелью Velocity Series 2.0 Powerhouse:

#VelocitySeries 2.0 Launch Alert: Dive into The Era of Data-Driven, Divisible Art with Bybit's Exclusive Livestream with Oracle Red Bull Racing

Max Wu , Bybit Web3: получите информацию из первых рук от команды Bybit Web3.

, Bybit Web3: получите информацию из первых рук от команды Bybit Web3. Дэн Митчелл ( Dan Mitchell ), Oracle Red Bull Racing: погрузитесь в мир Формулы-1 с представителем команды-победителя чемпионата.

), Oracle Red Bull Racing: погрузитесь в мир Формулы-1 с представителем команды-победителя чемпионата. Федерика (Federica) из AOI (ArtOnInternet): исследуйте пересечение искусства и технологий с ведущим экспертом из AOI.

Поп-панк от DN-404 (делимый NFT-404): Загляните в будущее NFT вместе с вдохновителем, стоящим за новаторским стандартом гибридных невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Эксклюзивные показы и горячие темы:

20 лет славы Oracle Red Bull Racing: станьте свидетелем слияния передовых технологий и художественного самовыражения на праздновании двадцатой годовщины Oracle Red Bull Racing.

Революция дробных NFT от Bybit: станьте одним из первых, кто откроет для себя революционный запуск дробных NFT от Bybit, открывающий двери как для создателей, так и для коллекционеров.

Будущее NFT в 2024 году: Взгляните на тенденции и инновации, которые изменят ландшафт NFT в этом году.

Не пропустите бесплатные розыгрыши!

Ранние участники, которые пройдут предварительную регистрацию и примут участие в нашей викторине, получат шанс выиграть Velocity Pass 2.0 – золотой билет на этот эксклюзивный опыт NFT. Но это еще не все! Подключайтесь к прямому эфиру для еще больших возможностей для получения захватывающих призов.

Закрепите свое место на стартовой решетке! Предварительная регистрация на сайте https://i.bybit.com/1ANEab3X

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы рады приветствовать строителей, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся, с сообществом более миллиона пользователей кошельков, более 10 основных партнеров по экосистеме, и их число продолжает расти.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы защищены протоколами безопасности и накопленным опытом, которые делают Bybit третьей по объему торгов криптобиржей в мире, которой доверяют 25 миллионов пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

Чтобы узнать больше о Bybit, посетите Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2380053/VelocitySeries_2_0_Launch_Alert_Dive_The_Era_Data_Driven_Divisible.jpg

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