Alerte au lancement de #VelocitySeries 2.0 : Plongez dans l'ère de l'art divisible et axé sur les données avec le livestream exclusif de Bybit avec Oracle Red Bull Racing

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de crypto-monnaies au monde en termes de volume, et Oracle Red Bull Racing (ORBR), les champions du monde de Formule 1™, annoncent un événement livestream exclusif le 9 avril 2024, à 14 h UTC, invitant les amateurs de Web3 et de NFT à plonger dans le monde fascinant de l'art axé sur les données et des tendances en matière de NFT. L'événement en direct promet des informations passionnantes et une chance de gagner des prix incroyables, y compris le très convoité Velocity Pass 2.0.

#VelocitySeries 2.0 Launch Alert: Dive into The Era of Data-Driven, Divisible Art with Bybit's Exclusive Livestream with Oracle Red Bull Racing

Rencontrez le groupe d'experts de la série Velocity 2.0 :

Max Wu , Bybit Web3 : obtenez des informations de première main de l'équipe Web3 de Bybit.

, Bybit Web3 : obtenez des informations de première main de l'équipe Web3 de Bybit. Dan Mitchell , Oracle Red Bull Racing : Plongez dans le monde de la F1 avec un représentant de l'équipe championne.

, Oracle Red Bull Racing : Plongez dans le monde de la F1 avec un représentant de l'équipe championne. Federica de AOI (ArtOnInternet) : explorez l'intersection de l'art et de la technologie avec une experte de premier plan de l'AOI.

Pop Punk de DN-404 (divisible NFT-404) : obtenez un aperçu de l'avenir des NFT avec le maître d'œuvre de la norme hybride révolutionnaire des jetons non fongibles (NFT).

Révélations exclusives et sujets d'actualité :

Célébrez les 20 ans d'Oracle Red Bull Racing Glory : fusion de la technologie de pointe et de l'expression artistique pour commémorer les deux décennies de règne de l'Oracle Red Bull Racing.

La révolution des NFT fractionnés de Bybit : soyez parmi les premiers à découvrir le lancement révolutionnaire des NFT fractionnés de Bybit, qui ouvre des portes aux créateurs et aux collectionneurs.

L'avenir des NFT en 2024 : découvrez en avant-première les tendances et les innovations qui vont remodeler le paysage des NFT cette année.

Ne manquez pas les cadeaux gratuits !

Les personnes qui s'inscrivent à l'avance et qui participent à notre quiz auront une chance de gagner un Velocity Pass 2.0 – le billet d'or pour cette expérience exclusive des NFT. Mais ce n'est pas tout ! Suivez-nous en direct pour avoir encore plus d'occasions de gagner des prix passionnants.

Réservez votre place sur la grille de départ ! Pré-inscrivez-vous dès maintenant sur https://i.bybit.com/1ANEab3X

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

À propos de Bybit Web3

Bybit Web3 redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé, en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. Nous nous engageons à accueillir les constructeurs, les créateurs et les partenaires de l'espace blockchain, en invitant à la fois les amateurs de crypto et les curieux, avec une communauté de plus de 1 million d'utilisateurs de portefeuille, plus de 10 partenaires majeurs de l'écosystème, et plus encore.

Bybit Web3 fournit une suite complète de produits Web3 conçus pour rendre l'accès, l'échange, la collecte et la croissance des actifs Web3 aussi ouverts et simples que possible. Nos portefeuilles, marketplaces et plateformes sont tous soutenus par la sécurité et l'expertise qui font de Bybit l'une des 3 meilleures bourses crypto mondiales, à laquelle 25 millions d'utilisateurs font confiance dans le monde.

Rejoignez la révolution dès maintenant et ouvrez la porte à votre avenir Web3 avec Bybit.

Pour plus de détails sur Bybit, veuillez consulter le site Web3 de Bybit. .

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec 25 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, elle propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultrarapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour plus de détails sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press .

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.bybit.com

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez : la communauté et les réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2380053/VelocitySeries_2_0_Launch_Alert_Dive_The_Era_Data_Driven_Divisible.jpg