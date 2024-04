Ogłoszenie o wydarzeniu #VelocitySeries 2.0: dołącz do świata opartej na danych sztuki, którą można dzielić - ekskluzywna transmisja na żywo organizowana przez Bybit z udziałem Oracle Red Bull Racing

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 19 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, i Oracle Red Bull Racing (ORBR), wielokrotny zdobywca tytułu mistrza świata Formuły 1™, ogłosił dzisiaj ekskluzywną transmisję na żywo , która odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o 14.00 czasu UTC, zapraszając miłośników sztuki do zanurzenia się w fascynujący świat sztuki opartej na danych i trendów NFT. Wydarzenie na żywo zapewnia interesujące treści i możliwość zdobycia wspaniałych nagród, m.in. upragnionego Velocity Pass 2.0.

#VelocitySeries 2.0 Launch Alert: Dive into The Era of Data-Driven, Divisible Art with Bybit's Exclusive Livestream with Oracle Red Bull Racing

Poznaj uczestników panelu Velocity Series 2.0 Powerhouse Panel:

Max Wu , Bybit Web3: zdobądź informacje z pierwszej ręki od zespołu Bybit Web3.

, Bybit Web3: zdobądź informacje z pierwszej ręki od zespołu Bybit Web3. Dan Mitchell , Oracle Red Bull Racing: zanurz się w świecie Formuły 1 razem z członkiem mistrzowskiego zespołu.

, Oracle Red Bull Racing: zanurz się w świecie Formuły 1 razem z członkiem mistrzowskiego zespołu. Federica z AOI (ArtOnInternet): poznaj efekty połączenia sztuki i technologii dzięki jednej z czołowych ekspertek z AOI.

Pop Punk z DN-404 (Divisible NFT-404): zajrzyj w przyszłość NFT za sprawą twórcy przełomowego hybrydowego standardu tokenów niewymienialnych (NFT).

Wyjątkowe ogłoszenia i gorące tematy:

Świętuj 20 lat triumfu Oracle Red Bull Racing: przekonaj się, jak wygląda połączenie najnowocześniejszej technologii i ekspresji artystycznej, świętując dwudziestolecie sukcesów Oracle Red Bull Racing.

Rewolucja za sprawą dzielonych NFT Bybit: bądź wśród pierwszych świadków wprowadzenia przełomowych dzielonych NFT, które stworzą nowe możliwości dla twórców i kolekcjonerów.

Przyszłość NFT w 2024 r.: poznaj trendy i innowacje, które mogą zmienić środowisko NFT w tym roku.

Nie przegap darmowych rozdań

Osoby, które dokonają wcześniejszej rejestracji i wezmą udział w naszym quizie, będą mogły wygrać Velocity Pass 2.0 – złoty bilet do ekskluzywnego wydarzenia NFT. To jeszcze nie wszystko! Dołącz do nas na żywo, aby uzyskać dostęp do kolejnych możliwości i zgarnąć wspaniałe nagrody.

Zajmij miejsce na linii startu! Zarejestruj się już teraz na https://i.bybit.com/1ANEab3X.

Bybit Web3

Bybit Web3 to nowe oblicze otwartości w świecie zdecentralizowanych finansów i ekosystem dla każdego, który charakteryzuje się większą prostotą, otwartością i równością. Zapraszamy budowniczych, twórców i partnerów w przestrzeni blockchain, nie tylko entuzjastów kryptowalut, ale także osoby chcące spróbować swoich sił w tej dziedzinie, aby dołączyły do społeczności, która liczy obecnie ponad milion użytkowników portfela i ma ponad 10 głównych partnerów ekosystemowych.

Bybit Web3 zapewnia kompleksowy pakiet produktów Web3 zaprojektowanych tak, aby dostęp, wymiana, gromadzenie i pomnażanie zasobów Web3 było możliwie najprostsze i jak najbardziej dostępne. Nasze portfele, rynki i platformy działają w oparciu o zabezpieczenia i wiedzę specjalistyczną, dzięki którym Bybit znalazł się w pierwszej trójce giełd kryptowalutowych na świecie, ciesząc się zaufaniem 25 milionów użytkowników.

Przyłącz się do rewolucji już teraz i otwórz się na przyszłość Web3 z Bybit.

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 25 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 – zespołu Oracle Red Bull Racing.

