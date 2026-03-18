VT Markets與紐卡斯爾聯足球俱樂部斬獲Forex Sports Awards 2026雙料大獎

作為紐卡斯爾聯足球俱樂部的官方金融交易合作夥伴，VT Markets與該俱樂部的合作已進入第二年。期間，雙方推出了品牌宣傳片《Together, Into Tomorrow》，並在亞洲開展了一系列成功的社區項目，包括為印度尼西亞、越南、泰國的青少年足球發展捐贈足球裝備。VT Markets全球營銷總監Dandelyn Koh表示：「我們與紐卡斯爾聯的合作能夠在國際舞台上獲得認可，充分印證了雙方夥伴關係的堅實基礎。這份榮譽屬於一路支持我們的球迷與客戶。我們將繼續踐行助力社區發展的使命，為全球受眾傳遞足球運動的激情。」

這一里程碑為VT Markets開啟了全新篇章，公司將繼續突破體育合作的邊界，為體育愛好者及全球更廣泛受眾創造切實價值，傳遞運動激情。

關於VT Markets

VT Markets是一家受監管的多資產經紀商，業務遍及全球160多個國家，曾榮獲最佳在線交易商、增長最快經紀商等多項國際大獎。秉持「讓交易惠及所有人」的使命，VT Markets為客戶提供超1000種金融產品的全面交易渠道，客戶可通過其屢獲殊榮的移動應用程序，享受流暢便捷的交易體驗。

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SOURCE VT Markets