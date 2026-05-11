La civilisation chinoise ancienne et l'industrie manufacturière de pointe, moteur de la nouvelle économie du Henan

PÉKIN, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un article du China Daily :

De la fabrication de pointe à la préservation du patrimoine culturel, le Henan, en Chine centrale, met en avant la qualité de la conception du secteur culturel fondé sur l'innovation, l'ouverture et la confiance culturelle.

A spread from China Daily showcases the high-quality development of Henan’s cultural industry.

Dans la ville de Luoyang, Luoyang Bearing Group, ou LYC, est devenu un symbole de la transformation industrielle de la province. Ses roulements haut de gamme sont désormais largement utilisés dans l'énergie éolienne offshore, les véhicules à énergie nouvelle, l'aérospatiale et les tunneliers à bouclier, remplaçant des produits autrefois dominés par des fabricants étrangers.

L'une des principales avancées de l'entreprise a été la mise au point de roulements pour l'arbre principal d'une éolienne offshore de 16 MW, qui ont été installés sur la première plateforme d'éolienne offshore de 16 MW produite en série au monde. LYC a également connu une expansion rapide dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, en fournissant des roulements de moyeu de roue aux principaux constructeurs automobiles chinois, dont BYD.

Au sein des ateliers intelligents de LYC, les lignes de production automatisées et les systèmes d'inspection numérique reflètent l'élan plus large du Henan en faveur de la fabrication intelligente, de la production verte et de la modernisation industrielle.

À plus de 100 kilomètres de Luoyang, la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou est devenue un autre moteur de croissance. Les véhicules BYD produits dans cette région sont exportés sur des trains de marchandises Chine-Europe et via d'autres canaux logistiques internationaux, ce qui souligne le rôle croissant du Henan dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les pôles de fabrication de pointe.

Dans le même temps, la province transforme son profond héritage historique en un nouveau moteur du tourisme et de la revitalisation culturelle.

Dans les grottes de Longmen, les conservateurs utilisent des radars géologiques, des détecteurs infrarouges et la technologie de modélisation 3D pour protéger l'un des plus grands trésors culturels de la Chine. Le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO contient plus de 2 300 grottes et niches et plus de 100 000 statues bouddhistes.

L'innovation numérique modifie également l'accès du public au patrimoine. La cartographie 3D de haute précision, les visites en réalité virtuelle et les expositions en ligne permettent au public mondial de découvrir Longmen à distance tout en aidant les jeunes générations à mieux comprendre la civilisation chinoise.

À travers le Henan, les anciennes capitales et les sites archéologiques font l'objet d'une mise en valeur grâce à la modernisation des musées, à des expériences culturelles immersives et à des projets de conservation du patrimoine. Le tourisme et les secteurs culturels sont devenus des sources importantes de croissance économique, d'emploi et de revitalisation rurale.

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