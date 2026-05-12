古代中国文明と先進製造業が切り拓く河南省の新経済

北京、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- China Dailyによる報道：

先進製造業から文化遺産保護に至るまで、中国中部の河南省は、イノベーション、開放、そして文化への自信によって牽引される「高品質な発展」の新たなモデルを提示しています。

A spread from China Daily showcases the high-quality development of Henan’s cultural industry. (PRNewsfoto/China Daily)

洛陽市では、Luoyang Bearing Group（LYC）が同省の産業転換のシンボルとなっています。同社のハイエンド・ベアリングは現在、洋上風力発電、新エネルギー車（NEV）、航空宇宙、シールド掘進機などに広く採用されており、かつて外国メーカーが独占していた製品からの置き換えが進んでいます。

同社の大きな躍進の一つは、16メガワット（MW）級の洋上風力タービン用主軸ベアリングの開発です。これは世界初の量産型16MW洋上風力発電プラットフォームに搭載されました。LYCは新エネルギー車分野でも急速にシェアを拡大しており、BYDを含む中国の大手自動車メーカーにハブベアリングを供給しています。

LYCのインテリジェント・ワークショップ内にある自動化生産ラインやデジタル検査システムは、スマート製造、グリーン生産、および産業の高度化に向けた河南省の広範な取り組みを反映しています。

洛陽から100キロ以上離れた鄭州航空港経済総合実験区も、新たな成長エンジンとして浮上しています。同地で生産されたBYDの車両は、中国・欧州間の貨物列車やその他の国際物流ルートを通じて輸出されており、グローバル・サプライチェーンや先進製造業クラスターにおいて河南省が果たす役割が拡大していることを浮き彫りにしています。

同時に、同省はその奥深い歴史的遺産を、観光と文化活性化の新たな原動力へと転換させています。

龍門石窟では、保護担当職員が地中レーダー、赤外線探知機、3Dモデリング技術を駆使して、中国最大級の文化的至宝の一つの保護に当たっています。ユネスコ世界遺産に登録されているこの場所には、2,300以上の石窟や石龕（せきがん）と、10万体を超える仏像が収められています。

デジタル・イノベーションは、一般の人々が遺産にアクセスする方法も再構築しています。高精度の3Dマッピング、バーチャルリアリティ（VR）ツアー、オンライン展示により、世界中の人々が遠隔地から龍門を体験できるようになると同時に、若い世代が中国文明への理解を深める一助となっています。

河南省全域で、かつての古都や考古学的遺跡が、博物館のアップグレード、没入型文化体験、および遺産保護プロジェクトを通じて活気を取り戻しています。観光および文化産業は、経済成長、雇用、そして農村振興の重要な源泉となっています。

SOURCE China Daily