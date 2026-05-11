La antigua civilización china y el poder de fabricación avanzada: la nueva economía de Henan

BEIJING, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de China Daily:

Desde la fabricación avanzada hasta la preservación del patrimonio cultural, Henan, en el centro de China, está mostrando un nuevo modelo de desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación, la apertura y la confianza cultural.

A spread from China Daily showcases the high-quality development of Henan’s cultural industry.

En la ciudad de Luoyang, Luoyang Bearing Group (LYC) se ha convertido en un símbolo de la transformación industrial de la provincia. Sus rodamientos de alta gama se utilizan ampliamente en la energía eólica marina, vehículos de nueva energía, la industria aeroespacial y la tuneladora, sustituyendo a productos que antes estaban dominados por fabricantes extranjeros.

Uno de los mayores avances de la empresa fue el desarrollo de rodamientos para el eje principal de turbinas eólicas marinas de 16 megavatios, instalados en la primera plataforma de turbinas eólicas marinas de 16 MW producida en serie del mundo. LYC también se ha expandido rápidamente en el sector de los vehículos de nueva energía, suministrando rodamientos para cubos de rueda a importantes fabricantes de automóviles chinos, como BYD.

Dentro de los talleres inteligentes de LYC, las líneas de producción automatizadas y los sistemas de inspección digital reflejan el impulso general de Henan hacia la fabricación inteligente, la producción sostenible y la modernización industrial.

A más de 100 kilómetros de Luoyang, la Zona Económica del Aeropuerto de Zhengzhou se ha consolidado como otro motor de crecimiento. Los vehículos BYD producidos allí se exportan mediante trenes de carga China-Europa y otros canales logísticos internacionales, lo que pone de manifiesto el creciente papel de Henan en las cadenas de suministro globales y los clústeres de fabricación avanzada.

Al mismo tiempo, la provincia está transformando su profundo legado histórico en un nuevo motor de turismo y revitalización cultural.

En las Grutas de Longmen, los conservacionistas utilizan radar geológico, detectores infrarrojos y tecnología de modelado 3D para proteger uno de los mayores tesoros culturales de China. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga más de 2.300 cuevas y nichos, y más de 100.000 estatuas budistas.

La innovación digital también está transformando el acceso público al patrimonio. El mapeo 3D de alta precisión, los recorridos de realidad virtual y las exposiciones en línea permiten que el público global experimente Longmen de forma remota, al tiempo que ayudan a las generaciones más jóvenes a comprender mejor la civilización china.

En toda la provincia de Henan, antiguas capitales y sitios arqueológicos se están revitalizando mediante la modernización de museos, experiencias culturales inmersivas y proyectos de conservación del patrimonio. El turismo y las industrias culturales se han convertido en importantes fuentes de crecimiento económico, empleo y revitalización rural.

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