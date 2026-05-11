อารยธรรมจีนโบราณและอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของมณฑลเหอหนาน
12 May, 2026, 01:11 CST
ปักกิ่ง, 12 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก China Daily:
ตั้งแต่การผลิตขั้นสูงไปจนถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มณฑลเหอหนานในภาคกลางของจีนกำลังนำเสนอรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเปิดกว้าง รวมทั้งความมั่นใจและเชื่อมั่นในวัฒนธรรม
ที่เมืองลั่วหยาง บริษัท Luoyang Bearing Group หรือ LYC กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของมณฑลแห่งนี้ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนคุณภาพสูงของบริษัทถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่ง ยานยนต์พลังงานใหม่ การบินและอวกาศ และเครื่องขุดเจาะอุโมงค์แบบมีเครื่องป้องกัน โดยเข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เคยครองตลาดโดยกลุ่มผู้ผลิตต่างประเทศ
หนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัทเกิดจากการพัฒนาตลับลูกปืนเพลาหลักสำหรับกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 16 เมกะวัตต์ ซึ่งถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์มกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 16 เมกะวัตต์ที่ผลิตจำนวนมากเชิงอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกของโลก LYC ยังได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคยานยนต์พลังงานใหม่ โดยจัดหาตลับลูกปืนล้อให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งรวมถึง BYD
ภายในโรงงานเวิร์กชอปอัจฉริยะของ LYC สายการผลิตอัตโนมัติและระบบตรวจสอบดิจิทัลสะท้อนถึงแรงผลักดันของมณฑลเหอหนานในระดับกว้างสู่การผลิตอัจฉริยะ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการยกระดับอุตสาหกรรม
เขตเศรษฐกิจสนามบินเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone) ซึ่งอยู่ห่างจากลั่วหยางมากกว่า 100 กิโลเมตร ได้กลายเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนการเติบโต รถยนต์ BYD ที่ผลิตในพื้นที่นี้ถูกส่งออกทางรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป และช่องทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของมณฑลเหอหนานในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและคลัสเตอร์การผลิตขั้นสูง
ในขณะเดียวกัน มณฑลแห่งนี้ก็กำลังเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งยาวนาน ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ที่ถ้ำหลงเหมิน (Longmen Grottoes) เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ใช้เรดาร์ธรณีวิทยา เครื่องตรวจจับอินฟราเรด และเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อปกป้องหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกแห่งนี้ประกอบด้วยถ้ำและช่องแกะสลักมากกว่า 2,300 แห่ง และพระพุทธรูปมากกว่า 100,000 องค์
นวัตกรรมดิจิทัลยังช่วยพลิกโฉมใหม่ให้รูปแบบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมด้วย การทำแผนที่ 3 มิติที่มีความละเอียดสูง การท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง และนิทรรศการออนไลน์ ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถสัมผัสถ้ำหลงเหมินได้จากทางไกล และช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจอารยธรรมจีนได้ดียิ่งขึ้น
ทั่วมณฑลเหอหนาน เมืองหลวงโบราณและแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ กำลังได้รับการฟื้นฟูผ่านการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์วัฒนธรรมที่สมจริงแบบอิมเมอร์ซีฟ และโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจึงกลายเป็นแหล่งสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการฟื้นฟูพัฒนาชนบท
