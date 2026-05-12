Tamadan Cina Purba dan Pembuatan Termaju Perkasa Ekonomi Baharu Henan

BEIJING, 12 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada China Daily:

Bermula daripada pembuatan termaju hinggalah pemeliharaan warisan budaya, Henan, China Tengah memperlihatkan model baharu pembangunan berkualiti tinggi yang dipacu oleh inovasi, keterbukaan dan keyakinan budaya.

A spread from China Daily showcases the high-quality development of Henan’s cultural industry. (PRNewsfoto/China Daily)

Di bandar Luoyang, Luoyang Bearing Group atau LYC telah menjadi simbol transformasi perindustrian wilayah itu. Bearing bermutu tinggi keluarannya kini digunakan secara meluas dalam kuasa angin luar pesisir, kenderaan tenaga baharu, aeroangkasa dan mesin pengorek terowong perisai, menggantikan produk yang sebelum ini dikuasai oleh pengeluar asing.

Salah satu kejayaan utama syarikat itu ialah pembangunan bearing aci utama turbin angin luar pesisir 16-megawatt yang telah dipasang pada platform turbin angin luar pesisir 16-MW keluaran besar-besaran yang pertama di dunia. LYC juga berkembang pesat dalam sektor kenderaan tenaga baharu dengan membekalkan bearing hab roda kepada pembuat kereta Cina terkemuka termasuk BYD.

Di dalam bengkel pintar LYC, barisan pengeluaran automatik dan sistem pemeriksaan digital mencerminkan usaha Henan yang lebih meluas ke arah pembuatan pintar, pengeluaran hijau dan peningkatan industri.

Terletak sejauh 100 kilometer dari Luoyang, Zon Ekonomi Lapangan Terbang Zhengzhou muncul sebagai satu lagi enjin pertumbuhan. Kenderaan BYD yang dihasilkan di sana dieksport melalui kereta api pengangkut China-Eropah dan saluran logistik antarabangsa lain, lalu menonjolkan peranan Henan yang semakin meningkat dalam rantaian bekalan global dan kluster pembuatan termaju.

Pada masa sama, wilayah tersebut turut mengubah legasi sejarahnya yang mendalam menjadi pemacu baharu pelancongan dan penggiatan semula budaya.

Di Groto Longmen, petugas pemuliharaan menggunakan radar geologi, pengesan inframerah dan teknologi pemodelan 3D untuk melindungi salah satu khazanah budaya teragung China. Tapak Warisan Dunia UNESCO itu mengandungi lebih 2,300 gua dan relung serta lebih 100,000 patung Buddha.

Inovasi digital turut membentuk semula akses awam kepada warisan. Pemetaan 3D berketepatan tinggi, lawatan realiti maya dan pameran dalam talian membolehkan penonton global mengalami sendiri Longmen dari jarak jauh sambil membantu generasi muda memahami tamadun Cina dengan lebih baik.

Di seluruh Henan, bekas ibu kota purba dan tapak arkeologi digiatkan semula melalui naik taraf muzium, pengalaman budaya imersif dan projek pemuliharaan warisan. Industri pelancongan dan budaya menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan juga penggiatan semula luar bandar.

SOURCE China Daily