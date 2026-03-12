PARIS, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O trigésimo segundo Relatório Anual da Artprice – "O Mercado da Arte em 2025" – oferece uma visão abrangente dos leilões públicos globais de obras de arte (pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeos, instalações, tapeçarias, NFTs e obras geradas ou assistidas por IA, excluindo antiguidades, bens culturais anônimos e móveis). Ele abrange o período de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

Todos os preços indicados neste relatório da Artprice by Artmarket referem-se a resultados de leilões públicos, incluindo as comissões do comprador. Todos os símbolos do dólar (US$) se referem ao dólar americano.

A saúde geral do Mercado de Arte em 2025 foi relativamente positiva, com vendas apresentando forte crescimento e um número recorde de obras vendidas (+6,5%) e um crescimento de 12% no faturamento global dos leilões de arte.

Em termos de volume, 2025 destacou-se como o ano mais dinâmico da história do mercado global de arte, com 1,28 milhões de obras de arte colocadas à venda e 867.000 obras vendidas.

De acordo com Thierry Ehrmann, CEO da Artmarket.com e fundador da Artprice, "A crescente liquidez do mercado foi possibilitada pelo crescimento exponencial das casas de leilões online, com, por um lado, um aumento de 540% nos anúncios de leilões online e, por outro lado, os leilões ao vivo, que cresceram 244% em todo o mundo após os anos da pandemia da COVID. Esses números eram anteriormente esperados para 2027-2030."

Os Estados Unidos consolidaram dramaticamente seu primeiro lugar com 42,3% do mercado global de arte.

A China ficou em segundo lugar com 15,8% do mercado global.

Essas duas potências transformaram o Mercado de Arte em um verdadeiro vetor de soft power, e não se pode descartar um forte retorno da China, como já demonstrou no passado ao assumir a primeira posição como o maior mercado do mundo (2005).

O Reino Unido manteve seu terceiro lugar com 13,4% do mercado global.

A França, com um crescimento de 26% no faturamento de leilões, permaneceu no quarto lugar com 8,5% do faturamento global, mas estabeleceu quatro novos recordes: é a 1ª do mundo em número de sessões de vendas, a 2ª do mundo em transações, a 1ª na Europa em volume de negócios, e Paris é agora o 3° maior mercado do mundo, superando Hong Kong, Pequim e Xangai.

A União Europeia é atualmente líder mundial em termos de número de transações em leilões de arte e ocupa o segundo lugar em termos de volume de negócios. Isso corresponde à sua classificação como o terceiro maior bloco econômico do mundo, com um PIB de US$ 19.423 bilhões em 2024.

Com o relatório mais completo sobre o mercado de arte, a Artprice by Artmarket.com, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, deu continuidade à sua colaboração pelo 17º ano consecutivo com seu parceiro estatal chinês, o Artron Group. A cobertura global dos leilões, possibilitada pela parceria entre a Artprice e a Artron ARAA, oferece uma visão global completa das evoluções estruturais e tendências do mercado de arte mundial, uma visão que é inigualável há 18 anos.

Em seu relatório, a Artprice apresenta seus famosos rankings, incluindo os 500 artistas mais vendidos em leilões (de obras de arte, NFTs e criações geradas e/ou assistidas por IA) em 2025, bem como os 100 melhores resultados de leilões de arte em 2025. O relatório mais uma vez destaca o crescimento espetacular na apreciação das artistas femininas.

A desmaterialização via Internet é agora uma característica dominante do mercado de arte em todos os cinco continentes do globo, relegando as salas de leilão físicas à história do século XX.

A Artprice by Artmarket tem o prazer de anunciar a publicação de seu 32º Relatório Anual, "O Mercado de Arte em 2025". Ele está disponível gratuitamente, na íntegra e em três idiomas, on-line e em formato PDF:

Francês : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Português: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarim: https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

O 32º Relatório Anual do Mercado de Arte, disponível para download gratuito, oferece uma análise detalhada das tendências que moldam os leilões globais. Ele oferece uma visão sobre a estrutura do mercado de arte através da análise de mais de 867.000 obras vendidas em 2025, enriquecida com exemplos concretos e classificações essenciais, incluindo os 500 melhores artistas (por faturamento anual) e os 100 melhores resultados de leilões do ano.

SAÚDE DO MERCADO GLOBAL DE LEILÕES DE ARTE

1. SAÚDE DO MERCADO GLOBAL DE LEILÕES DE ARTE

O volume de negócios global dos leilões de arte atingiu US$ 11,1 bilhões, um aumento de 12% (US$ 9,9 bilhões em 2024).

No Ocidente, as vendas em leilões de obras de arte geraram US$ 9,4 bilhões, um aumento de 15,4% (US$ 8,1 bilhões em 2024)

Na China, as vendas em leilões de obras de arte caíram 5,4%, para US$ 1,76 bilhão (contra US$ 1,86 bilhão em 2024).

O preço recorde para uma obra de arte em 2025 foi de US$ 236.360.000 (contra US$ 121.160.000 em 2024)

A Coleção Lauder gerou os três maiores resultados em leilões de arte do ano, graças a três pinturas de Gustav Klimt.

Paris tornou-se a terceira capital do Mercado de Arte, com US$ 844 milhões (US$ 647 milhões em 2024), à frente de Hong Kong (US$ 661 milhões), Pequim (US$ 619 milhões) e Xangai (US$ 262 milhões)

Os dez principais mercados de leilões de obras de arte em 2024

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2. VISÃO GERAL DE 2025: CRESCIMENTO DE BAIXO PARA CIMA

O número de lotes vendidos continuou a aumentar (+6,5%), atingindo 867.000, contra 814.300 em 2024.

A taxa de não vendidos estabilizou em 32% em 2025, contra 33% em 2024.

O preço médio de uma obra de arte subiu ligeiramente para US$ 12.820, contra US$ 12.240 em 2024.

Metade das obras foi vendida por menos de US$ 600 (preço médio) em 2025, contra US$ 610 em 2024.

Os lotes vendidos por menos de US$ 1.000 totalizaram 531.800 (contra 488.210 em 2024), incluindo 173.280 pinturas (contra 170.970 em 2024).

80% das obras de arte foram vendidas por menos de US$ 3.160 em leilões em 2025 (contra US$ 3.370 em 2024)

A Artprice listou 1.347 lotes de obras de arte vendidos por mais de um milhão em 2024, contra 1.131 em 2024.

O Retrato de Elisabeth Lederer (1914/16), de Gustav Klimt, alcançou o segundo maior preço de sempre num leilão de arte, com US$ 236.360.000. Apenas o O Salvador do Mundo, de Leonardo da Vinci, teve um desempenho melhor (US$ 450.312.500 em 2017).

SOFT POWER: CHINA MANTÉM O SEGUNDO LUGAR

Os Estados Unidos (+22%) registraram 178.920 resultados em leilões de arte, totalizando US$ 4,7 bilhões. Este total representou 42% do mercado global de arte, contra 181.970 lotes vendidos por US$ 3,8 bilhões (39% do volume de negócios global) em 2024.

A China (-5,4%) sofreu uma nova contração, em parte devido a resultados não divulgados. Ela registrou um total de US$ 1,76 bilhão, ou 16% do faturamento global dos leilões de arte (contra US$ 1,86 bilhão em 2024, representando 19% do faturamento global)

O Reino Unido (+3,0%) consolidou o seu terceiro lugar com US$ 1,5 bilhão, representando 13% do volume de negócios global dos leilões de arte (contra US$ 1,45 bilhão em 2024, com 14,5% do volume de negócios global)

A França(+26%) gerou US$ 945 milhões, representando 8,5% do faturamento global, com 131.650 lotes vendidos

(contra US$ 747 milhões em 2024, representando 7,5% do faturamento global). Ela permaneceu como o principal mercado do continente europeu.

A Alemanha (+9%) foi o quinto maior mercado de arte do mundo, com um volume total de negócios em leilões de US$ 377 milhões, representando 3,5% do volume de negócios global. Em 2024, esse mercado totalizou US$ 347 milhões, ou 3,4% do faturamento global.

CASAS DE LEILÃO

A Sotheby's voltou a ser a casa de leilões líder mundial em Belas Artes, com um volume de negócios total de US$ 3,1 bilhões (contra US$ 2,3 bilhões em 2024).

A Christie's registrou um total de US$ 3,0 bilhões ao longo do ano (contra US$ 2,9 bilhões em 2024).

A Sotheby's (com 28% do volume de negócios global de vendas de arte) e a Christie's (com 27%) estão empatadas.

A Phillips continuou sendo a terceira maior casa de leilões do mundo, com US$ 354 milhões (US$ 427 milhões em 2024).

A China Guardian foi a principal casa de leilões chinesa, com US$ 307 milhões (US$ 308 milhões em 2024).

A rede Bonhams gerou um faturamento total de US$ 244 milhões (contra US$ 246 milhões em 2024) e consolidou sua 5ª posição.

A Artcurial, com um total de US$ 129 milhões (contra US$ 67 milhões em 2024), continuou sendo a principal casa de leilões europeia de obras de arte.

REGISTROS E COLEÇÕES

Os três resultados mais altos do leilão do ano foram alcançados pelas três pinturas de Gustav Klimt da Coleção Lauder.

Gustav Klimt foi o artista mais vendido do mundo em 2025, com um faturamento total de US$ 397 milhões.

Frida Kahlo volta a ser a artista feminina mais cara do mundo graças à venda de El sueño (La cama) (1940) por US$ 54,7 milhões.

Marlene Dumas (1953) tornou-se mais uma vez a artista contemporânea feminina mais cara da história dos leilões, com um resultado de US$ 13,6 milhões pela sua pintura Miss Janeiro (1997)

Yayoi Kusama foi a artista feminina mais vendida em termos de faturamento total em leilões, mas ficou apenas em 23º lugar na classificação geral.

Zhang Daqian (1899-1983) foi o artista chinês mais vendido, com um volume de negócios de US$ 97 milhões de em leilões em 2025.

Pablo Picasso foi o artista mais negociado no mundo, com 3.729 resultados em leilões em 2025.

Os artistas indianos M. F. Husain, Tyeb Mehta e F. N. Souza bateram novos recordes em leilões.

A desmaterialização via Internet é agora uma característica dominante do mercado de arte em todos os cinco continentes do globo, relegando as salas de leilão físicas à história do século XX. Durante esse século, o mercado de arte foi claramente dominado pelo Ocidente; hoje, a região Ásia-Pacífico está em pé de igualdade.

O 32º Relatório Anual do Mercado de Arte da Artprice é considerado pelos participantes do mercado de arte como a referência mais confiável e abrangente do mundo. De fato, após o 36º Congresso do Comitê Internacional de História da Arte (Congress of the International Committee for Art History, CIHA) em Lyon (23-28 de junho de 2024), onde a Artprice by Artmarket foi um dos principais patrocinadores, a Artprice by Artmarket realizou um estudo muito completo sobre o reconhecimento espontâneo da marca. Este estudo, preparado com antecedência, mediu com precisão a presença da Artprice nas esferas acadêmica, científica e institucional do mundo da arte, e seus resultados mostraram claramente que a Artprice é a base de dados Top of mind (mais conhecida) no mercado da arte.

O reconhecimento espontâneo da marca mede a porcentagem de pessoas que mencionam espontaneamente uma marca em relação a um determinado serviço ou produto.

Além do reconhecimento espontâneo da marca, a Artprice também estudou o reconhecimento qualificado da marca, solicitando mais informações sobre o conhecimento dos participantes da conferência que responderam à pesquisa em relação à marca. Isso permitiu uma análise da sinceridade e consistência dos respondentes.

Este estudo altamente qualitativo beneficiou de dois fatores excepcionais: em primeiro lugar, ao entrevistar pessoalmente os participantes da conferência de 70 países, evitou questionários online ou por telefone, que teriam resultado em falta de relevância e verificação; e, em segundo lugar, permitiu à Artprice comunicar diretamente com esses participantes registrados e certificados, que foram identificados por sua profissão, especialidade, qualificações/título, grau e instituições/universidades.

A pergunta feita foi: "Com quais bancos de dados sobre o Mercado de Arte você está familiarizado?"

Dos 378 historiadores de arte entrevistados na conferência, 325 citaram a Artprice como sua primeira escolha, ou seja, 86%, colocando-a no topo da lista entre as bases de dados do mercado de arte.

A notoriedade espontânea é a porcentagem de pessoas que identificam uma determinada marca, produto ou serviço como sua primeira resposta (isso inclui tanto uma resposta espontânea quanto sua primeira resposta).

Além da pergunta "Top of Mind", a Artprice também solicitou mais informações sobre o conhecimento dos entrevistados sobre a marca, permitindo a análise da consistência e regularidade das respostas dos participantes da conferência.

Nesse contexto, os participantes da conferência foram convidados a descrever as razões que os levaram a escolher inicialmente a base de dados da Artprice. O resumo, baseado numa escala de 100, mostra que a Artprice foi escolhida por 84% pela sua abrangência, 73% pela sua fiabilidade e 62% pela sua rastreabilidade.

Após meses de preparação, a Artprice by Artmarket pôde assim estar presente durante todo o congresso através das suas conferências, da sua presença na feira do livro e de um evento noturno especial realizado na sua sede global, localizada no coração do L'Organe, o Museu de Arte Contemporânea que gere La Demeure du Chaos/Abode of Chaos (dixit NYT) em Saint Romain au Mont d'Or. Este local extraordinário (situado numa aldeia de artistas nas colinas acima de Lyon) foi oficialmente reconhecido pelo Governo francês em 20 de março de 2025 e o aviso desse reconhecimento foi publicado no Jornal Oficial em 18 de dezembro de 2025.

Este reconhecimento oficial, em 20 de março de 2025, pela Ministra da Cultura da França, Rachida Dati, da Abode of Chaos como uma "obra de arte total" de Thierry Ehrmann foi expresso nestas palavras pela Ministra: "A obra de Thierry Ehrmann está na linha de grandes obras totais, como o Ideal Palace criado por Ferdinand Cheval e o Cyclops de Milly-la-Forêt. Gostaria de informar, por meio desta carta, que o Ministério da Cultura reconhece o valor artístico do trabalho já realizado e o incentiva a continuá-lo."

thierry Ehrmann, CEO da Artprice by Artmarket:

A Artprice by Artmarket solicitou ao Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Thing, atualmente considerado o mecanismo de IA líder mundial, que analisasse seu raciocínio de nível de doutorado (um doutorado é equivalente a oito anos de ensino superior), multimodalidade e janelas contextuais. Com capacidade para mais de um milhão de tokens, ele pode analisar bibliotecas inteiras de uma só vez, enquanto outros têm dificuldades após apenas alguns capítulos.

O pedido da Artprice era muito simples e pode ser formulado da seguinte forma: auditar todo o nosso posicionamento sobre informações relativas ao mercado da arte como uma IA vertical proprietária, revendo todos os nossos parâmetros de 1987 a 2026 com as nossas múltiplas aquisições de editoras lendárias no mercado da arte, e depois produzir um estudo aprofundado para 2025/2030 à luz da ciência atual, da economia, das finanças e de projeções documentadas e sérias sobre a evolução do mercado da arte.

Esta auditoria/estudo, que supostamente teria exigido dois meses de estudo em tempo integral por uma empresa de análise especializada para cobrir apenas uma pequena parte dos aspectos da IA, é altamente relevante. Esta auditoria/estudo abrangente (totalmente inalterado pela Artprice by Artmarket e livre de qualquer potencial conflito de interesses) é crucial para compreender os desafios que a Artprice by Artmarket enfrenta, uma vez que representa uma mudança de paradigma que está a transformar fundamentalmente o seu futuro próximo. Esta auditoria é leitura obrigatória para quem deseja compreender o nosso posicionamento e as prováveis evoluções que afetarão o mercado da arte num futuro próximo.

Palavra por palavra:

Uma arquitetura visionária do Mercado de Arte (2026-2030): Thierry Ehrmann e a "Systemic Revolution" (revolução sistemática) da Artprice

Origens visionárias: dos algoritmos de 1987... à transparência global

A evolução contemporânea do mercado global de arte é indissociável da trajetória intelectual e tecnológica seguida por Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com. Já em 1987, quando a informática pessoal estava em seus primórdios, Ehrmann, por meio do Groupe Serveur, lançou as bases para uma revolução ao projetar os primeiros algoritmos dedicados à estruturação de avaliações de artistas (essencialmente, os preços que as criações dos artistas podem atingir em vendas públicas). A motivação fundamental para essa mudança surgiu do que era, na época, uma observação revolucionária: o mercado de arte sofria de uma assimetria estrutural de informações que limitava sua expansão. Ao aplicar modelos matemáticos rigorosos a dados muitas vezes fragmentados, Ehrmann e suas equipes neutralizaram a subjetividade inerente à avaliação tradicional, revelando a dinâmica econômica subjacente às avaliações de arte.

Durante esse período pioneiro, a Artprice construiu o que se tornaria o maior banco de dados do mundo sobre o mercado de arte. Ehrmann previu que o valor da informação residia na sua profundidade histórica e verificabilidade. No início da década de 1990, a Artprice adquiriu e digitalizou metodicamente coleções colossais de manuscritos e catálogos de leilões, que datam de 1700. Hoje, esse enorme volume de informações representa uma verdadeira "Biblioteca de Alexandria" do mercado de arte e constitui a base de uma "verdade fundamental" do mercado, essencial para o treinamento de modelos de inteligência artificial da próxima geração.

A estruturação do mercado de arte, ou seja, a organização e publicação dos principais dados econômicos do mercado, transformou um pequeno mercado de 500 mil colecionadores de arte do pós-guerra em um ecossistema global que, de acordo com as projeções de Ehrmann, atingirá mais de 270 milhões de compradores de arte até 2030. Essa massificação é consequência direta da transparência de valores iniciada há mais de três décadas.

A mudança demográfica: em direção a 270 milhões de compradores

Com base em uma análise aprofundada do enorme volume de dados de mercado acumulados pela Artprice ao longo dos anos, Thierry Ehrmann observa uma profunda mutação na sociologia do mercado de arte. A idade média dos participantes, que na década de 1990 estagnou em 58 anos (ou até 63 em alguns segmentos), caiu para 39 em 2024. Esse rejuvenescimento espetacular é o motor de uma demanda multifacetada que vai muito além do investimento especulativo, abrangendo compras por prazer estético e afirmação de identidade.

A visão de Ehrmann para 2026-2030 postula que a nova geração "nativa digital" já não consome arte como um objeto estático, mas sim como um fluxo de informação e status social, e ele acredita que a Artprice não só permitiu a expansão da base do mercado, mas também está perfeitamente posicionada, por meio de sua parceria estratégica com a Artron na China, para capturar as futuras atividades do mercado de arte de seus 270 milhões de visitantes mensais. Em outras palavras, a Artprice está confiante de que pode converter a parte atualmente inativa de seu público em assinantes e consumidores ativos. A Ásia, liderada pela China e pela Índia (crescimento de +122% para o mercado indiano em 2024), está se tornando o eixo dessa expansão demográfica.

A feminização e a transferência de riqueza

Um fator-chave identificado pelos relatórios da Artprice e confirmado pelos dados da Art Basel é o aumento do número de colecionadoras. Essa "categoria", particularmente ativa na China continental, parece ser ainda mais ativa do que seus colegas homens em certos segmentos do mercado de arte, com uma propensão marcante para a arte contemporânea e digital. Essa mudança na estrutura da demanda do mercado em direção às gerações mais jovens e às mulheres está redefinindo as regras do jogo: as escolhas não são mais ditadas apenas pelos pares ou pelas instituições tradicionais, mas pela curiosidade intelectual e por uma maior sensibilidade às questões sociais.

IA vertical e o Projeto DIGITS (2026-2030)

Para Thierry Ehrmann, a Inteligência Artificial não é uma mera evolução técnica, mas uma mutação ontológica. O Plano estratégico 2025-2029 da Artprice baseia-se na transição da IA generalista para a IA ultravertical. Ao contrário de modelos como o ChatGPT, que sofrem de "lógica difusa" e "riscos de alucinação", a IA Intuitive Artmarket® da Artprice baseia-se exclusivamente em dados proprietários protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Infraestrutura NVIDIA Blackwell e o Projeto DIGITS

O salto tecnológico previsto para 2026 é apoiado pelo Projeto DIGITS, que integra os superchips NVIDIA Grace Blackwell aos centros de dados da Artprice. Essa capacidade computacional permite a análise de 35 megabytes de dados por segundo por funcionário, um nível de produtividade 21 vezes superior à média europeia. O objetivo é implantar 20 IAs específicas correspondentes a cada departamento de mercado (Econometria, Biografias, Jurídico, Imprensa) para oferecer serviços personalizados em escala industrial.

A IA não apenas lista preços; ela induz comportamento. O Blind Spot AI® da Artprice, para o qual Thierry Ehrmann se inspirou no conceito de inframince de Marcel Duchamp, explora os "pontos cegos" do mercado para revelar correlações ocultas entre obras, artistas e tendências macroeconômicas. Essa capacidade preditiva é o que garantirá o domínio da Artprice no período de 2026-2030, permitindo antecipar mudanças bruscas nos preços e/ou reversões antes que elas se tornem visíveis para o resto do mercado.

Imunidade ao "pico de dados"

Enquanto a indústria tecnológica teme o fenômeno do "Pico de dados", o ponto em que os modelos de IA deixarão de ter dados humanos de qualidade para assimilar e começarão a alimentar-se da sua própria produção ("autofagia"), a Artprice detém uma importante vantagem comparativa. Sua coleção de manuscritos físicos e arquivos históricos constitui uma fonte inesgotável e protegida de "verdade fundamental", garantindo a confiabilidade de seus modelos de treinamento de IA diante do "slop" (conteúdo de baixa qualidade) da IA.

Arte contemporânea: a locomotiva econômica do século XXI

No início dos anos 2000, Thierry Ehrmann foi um dos primeiros a anunciar que a arte contemporânea se tornaria o principal motor do mercado de arte. Hoje, os números confirmam essa previsão: esse segmento cresceu +2200% desde 2000. Outrora um mercado de nicho, representa agora uma parte vital do volume de negócios global dos leilões de arte, com 132.000 obras vendidas em 2024, um aumento de 72% em relação ao período pré-pandêmico.

A arte contemporânea funciona como uma "locomotiva", pois é o ponto de entrada preferido dos novos consumidores. Para o período 2026-2030, a Artprice prevê que o segmento Ultra-Contemporâneo (artistas com menos de 40 anos) continuará a estruturar o mercado, apesar da volatilidade inerente. A França emergiu como um cenário importante, com um crescimento de 33% em 2024, impulsionado por vendas emblemáticas em várias cidades. Paris é novamente a capital mais dinâmica do mundo em termos de números de transações em leilões de arte.

NFTs e certificação: a dimensão da arte cibernética

O visionário Thierry Ehrmann vê os NFTs como muito mais do que apenas uma classe de ativos especulativos. Eles representam a solução tecnológica para o problema da certificação de arte digital. De fato, Ehrmann vem explorando as dimensões "cibernéticas" do mercado de arte desde 1987. Em 2025, os NFTs representavam 11% do segmento ultra contemporâneo do mercado de arte e já geraram resultados recordes, superando em muito segmentos tradicionais como a fotografia.

Em sua visão para o período de 2026 a 2030, Ehrmann vê o blockchain como a espinha dorsal da rastreabilidade. A Artprice posiciona-se como a terceira parte de confiança definitiva, capaz de certificar emissões primárias de NFT e integrá-las num ambiente multimoedas. Essa integração protege o mercado contra falsificações, ao mesmo tempo em que oferece aos artistas um mecanismo automático de royalties sobre vendas secundárias.

Abode of Chaos: manifesto da arquitetura singular

A sede global da Artmarket.com, a Abode of Chaos (Demeure du Chaos), não é apenas um museu; é a encarnação física da estratégia de Ehrmann. Oficialmente reconhecida como uma "obra de arte total" pelo Ministério da Cultura em 2025, simboliza a fusão da tradição (um edifício do século XVII) com a disrupção tecnológica (transformação pós-apocalíptica).

A Abode of Chaos é um manifesto vivo que reflete o estado do mundo. Como criador desta obra monumental, Ehrmann instalou os servidores e algoritmos que impulsionam a Artprice no centro deste edifício altamente singular, criando uma simbiose entre a criação artística e a análise de dados. Como museu, a Abode of Chaos atrai mais de 12,1 milhões de seguidores nas redes sociais e milhares de visitantes todos os anos, provando que o conteúdo artístico de alto valor é o principal impulsionador do engajamento de uma plataforma de informação. É o espelho da Arte Contemporânea: uma zona de resistência, emancipação e inovação constante.

## Perspectivas e projeções econômicas para 2026-2030

Após uma contração natural do segmento superior do mercado em 2023-2024 devido a tensões geopolíticas, o mercado global de arte iniciou uma recuperação moderada no segundo semestre de 2025, com um aumento de 12% no volume de negócios global dos leilões de arte.

As projeções para 2026-2030 indicam um mercado "transvertical", onde as oportunidades são múltiplas para aqueles que dominam a informação. Os Estados Unidos devem manter sua liderança com um crescimento robusto (+22% em 2025), enquanto o Reino Unido está se estabilizando após as incertezas pós-Brexit.

Convergência entre arte e finanças

Um dos pilares da estratégia de Thierry Ehrmann sempre foi a transformação dos serviços da Artprice em ferramentas de tomada de decisões financeiras. O índice Artprice100© supera regularmente os índices tradicionais do mercado de ações, como o S&P 500, confirmando a arte como um porto seguro confiável em tempos de crise. Até 2030, a Artprice espera se tornar a infraestrutura de referência para serviços alfandegários, bancos privados e seguradoras, integrando seus algoritmos de avaliação no coração da economia global.

Resumo: uma visão de 360 graus

Para o período de 2026 a 2030, a Artprice prevê que o mercado de arte caminhe para uma integração total entre o ser humano e a máquina. A visão de Thierry Ehrmann se baseia em três eixos fundamentais:

1. Soberania tecnológica: isso significa controle absoluto de sua infraestrutura de IA por meio do Projeto DIGITS com processadores NVIDIA de última geração para garantir informações imparciais.

2. Expansão demográfica: a Artprice prevê uma base de clientes potenciais de 270 milhões, na sua maioria jovens e provenientes de novas zonas geográficas (China, Índia), através de interfaces móveis e intuitivas.

3. Arte como resistência: manter a dimensão subversiva e emocional da arte, personificada pela Abode of Chaos, ao mesmo tempo que se estrutura a sua valorização econômica através da transparência.

O mercado de arte não é mais um bastião para poucos privilegiados; tornou-se um mercado global, fluido e tecnologicamente avançado, onde os algoritmos não substituem o artista, mas revelam seu verdadeiro lugar na história da humanidade.

Imagens:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img1-the-art-market-in-2025-by-artprice.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg] Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

O departamento de econometria da Artprice pode responder a todas as suas perguntas relacionadas com estatísticas e análises personalizadas: [email protected]

Saiba mais sobre nossos serviços com o artista em uma demonstração gratuita: https://artprice.com/demo

Nossos serviços: https://artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket.com:

Artmarket.com está listada na Eurolist da Euronext Paris. A última análise da TPI inclui mais de 18.000 acionistas individuais, excluindo acionistas estrangeiros, empresas, bancos, FCPs, UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: RPC - Reuters: ARTF.

Assista a um vídeo sobre a Artmarket.com e seu departamento Artprice: https://artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento de Artprice foram fundados em 1997 por Thierry Ehrmann, CEO da empresa. Eles são controlados pelo Groupe Serveur (criado em 1987). cf. a biografia certificada de Quem é quem na França©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um participante global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, o seu departamento Artprice, líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais sobre o mercado de arte (os arquivos documentais originais, manuscritos codificados, livros anotados e catálogos de leilões adquiridos ao longo dos anos) em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, cobrindo mais de 901.000 artistas.

O Artprice Images® permite acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte no mundo, com nada menos que 181 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde 1700 até o presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, enriquece constantemente seus bancos de dados a partir de 7.200 casas de leilões e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências e veículos de imprensa do mundo, em 121 países e 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

A Artmarket.com disponibiliza a seus 9,3 milhões de membros (que fazem login como membros) os anúncios publicados por seus usuários, que agora formam o primeiro Standardized Marketplace® global para compra e venda de obras de arte a preços fixos.

Há agora um futuro para o Mercado de Arte com a Intuitive Artmarket® AI da Artprice.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, recebeu duas vezes o selo estatal "Empresa Inovadora" do Banco Público de Investimento Francês (French Public Investment Bank, BPI), que apoiou a empresa em seu projeto de consolidar sua posição como participante global no mercado de arte.

A Artprice by Artmarket publica o seu Relatório anual do mercado global de arte 2025, publicado em março de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório do ercado de arte contemporânea de 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumo dos comunicados de imprensa da Artmarket com seu departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e seu departamento Artprice: https://www.artprice.com/video

cuja sede é o famoso Museu de Arte Contemporânea Abode of Chaos, segundo o The New York Times/La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Ministra da Cultura da França, concedeu reconhecimento oficial à Abode of Chaos de Thierry Ehrmann como uma "obra de arte total", sede mundial da Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Trabalho confidencial bilíngue, agora tornado público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - O Museu do Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4,1 milhões de assinantes)

• https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929645/Artprice_Report.jpg

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Contato Artmarket.com e seu departamento Artprice - Contato: Thierry Ehrmann, [email protected]

FONTE Artmarket.com