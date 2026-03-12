PARÍS, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 32.º Informe Anual de Artprice: '"El mercado del arte en 2025", ofrece una visión general completa de las subastas públicas mundiales de bellas artes (pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, videos, instalaciones, tapices, tokens no fungibles (NFT) y obras generadas o asistidas por IA, a excepción de antigüedades, bienes culturales anónimos y muebles). El informe abarca el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

Todos los precios que cita este informe de Artprice by Artmarket se encuentran en los resultados de subastas públicas, incluidas las primas del comprador. Todos los símbolos de dólar ($) se refieren al dólar estadounidense.

La salud general del mercado del arte en 2025 fue relativamente positiva, con ventas que mostraron un fuerte crecimiento y una cantidad récord de obras vendidas (+6,5%) y un crecimiento del 12 % en la facturación mundial de subastas de arte.

En términos de volumen, el 2025 se destacó como el año más dinámico en la historia del mercado mundial del arte, ya que se ofrecieron 1,28 millones de obras de arte para la venta y hubo 867.000 obras vendidas.

Según Thierry Ehrmann, director ejecutivo de Artmarket.com y fundador de Artprice, "la creciente liquidez del mercado ha sido posible gracias al crecimiento exponencial de las casas de subastas en línea, en las cuales, por un lado, hubo un aumento del 540 % de los anuncios de subastas en línea y, por otro lado, las subastas en vivo aumentaron en un 244 % en todo el mundo tras los años de la pandemia de COVID. Anteriormente se esperaban cifras similares para el período 2027-2030".

Estados Unidos consolidó dramáticamente su primer lugar con el 42,3 % del mercado mundial del arte.

China ocupó el segundo lugar con el 15,8 % del mercado mundial.

Estas dos grandes potencias han hecho del mercado del arte un auténtico vector de poder blando, y no se puede descartar un fuerte regreso de China, como ya demostró en el pasado al situarse en el primer puesto como mercado más pesado del mundo (2005).

Reino Unido mantuvo su tercer lugar con el 13,4 % del mercado mundial.

Francia, con un crecimiento del 26 % en la facturación de subastas, se mantuvo en el cuarto lugar con el 8,5 % de la facturación mundial, pero estableció cuatro nuevos récords: ocupa el primer lugar en el mundo en número de sesiones de venta, el segundo a nivel mundial en términos de transacciones, el primer lugar en Europa en términos de facturación y París es ahora el tercer mercado más grande del mundo, al superar a Hong Kong, Pekín y Shanghái.

La Unión Europea es actualmente el líder mundial en cuanto a cantidad de transacciones en subastas de arte y el segundo en términos de facturación. Esto corresponde a su clasificación como el 3.er bloque económico más grande del mundo con un PIB de 19.423 millones en 2024.

Con el informe más completo sobre el mercado del arte, Artprice by Artmarket.com, el líder mundial en información sobre el mercado del arte, continúa por decimoséptimo año consecutivo su colaboración con su socio estatal chino, el Grupo Artron. La cobertura mundial de subastas, que es posible gracias a la colaboración entre Artprice y Artron ARAA, ofrece una visión global completa de las evoluciones estructurales y las tendencias del mercado del arte mundial, una visión sin igual en 18 años.

En su informe, Artprice presenta sus famosas clasificaciones, incluidos los 500 mejores artistas por facturación anual en subastas (por ventas de bellas artes, NFT y creaciones generadas y/o asistidas por IA) en 2025, así como los 100 mejores resultados de subastas de arte en 2025. El informe destaca una vez más el espectacular crecimiento en la apreciación de las artistas femeninas.

La desmaterialización a través de Internet es ahora una característica dominante del mercado del arte en los cinco continentes, lo que deja a las salas de subastas físicas en la historia del siglo XX.

Artprice by Artmarket se complace en anunciar la publicación de su 32.º Informe anual, "El mercado del arte en 2025". Está disponible de forma gratuita, completo, en tres idiomas, en línea y en formato PDF:

Francés : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Inglés: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarín : https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

El 32.º Informe anual del Mercado del Arte, disponible para descarga gratuita, ofrece un análisis detallado de las tendencias que dan forma a las subastas mundiales. Ofrece una visión de la estructura del mercado del arte a través del análisis de más de 867.000 obras vendidas en 2025 y enriquece con ejemplos concretos y clasificaciones esenciales, incluidos los 500 mejores artistas (por facturación anual) y los 100 mejores resultados de subastas del año.

SALUD DEL MERCADO MUNDIAL DE SUBASTAS DE ARTE

1. SALUD DEL MERCADO MUNDIAL DE SUBASTAS DE ARTE

El volumen de negocio mundial de subastas de arte alcanzó los 11.100 millones de dólares, un 12 % más (9.900 millones de dólares en 2024).

En Occidente, las ventas en subastas de bellas artes generaron 9.400 millones de dólares, un aumento del 15,4 % (8.100 millones de dólares en 2024)

En China, las ventas en subastas de bellas artes cayeron un 5,4 %, lo que representa 1.760 millones de dólares (en comparación con 1.860 millones de dólares en 2024).

El precio récord de una obra de arte en 2025 fue de 236.360.000 dólares (en comparación con 121.160.000 dólares en 2024)

La colección Lauder generó los tres resultados de subastas de arte más altos del año, gracias a tres pinturas de Gustav Klimt.

París se convirtió en la tercera capital del mercado del arte con 844 millones de dólares (647 millones de dólares en 2024), por delante de Hong Kong (661 millones de dólares), Pekín (619 millones de dólares) y Shanghái (262 millones de dólares)

Los diez mejores mercados de subastas de bellas artes en 2024

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2. RESEÑA 2025: CRECIMIENTO DE ABAJO HACIA ARRIBA

La cantidad de lotes vendidos siguió aumentando (+6,5 %) hasta 867.000, frente a los 814.300 de 2024.

La tasa de ventas no realizadas se estabilizó en el 32 % en 2025, frente al 33 % en 2024.

El precio promedio de una obra de arte subió levemente a 12.820 dólares, frente a 12.240 dólares en 2024.

La mitad de las obras se vendieron por menos de 600 dólares (precio promedio) en 2025, frente a los 610 dólares de 2024.

La cantidad total de lotes vendidos por menos de 1.000 dólares fue de 531.800 (frente a 488.210 en 2024), incluidas 173.280 pinturas (frente a 170.970 en 2024).

El 80 % de las obras de arte se vendieron por menos de 3.160 dólares en subastas en 2025 (frente a 3.370 dólares en 2024)

Artprice registró 1.347 lotes de bellas artes vendidos por más de un millón en 2024, frente a 1.131 en 2024.

El Retrato de Elisabeth Lederer (1914/16) de Gustav Klimt alcanzó los 236.360.000 dólares, el segundo precio de subasta de arte más alto de todos los tiempos. Solo a El salvador del mundo de Leonardo da Vinci le fue mejor (450.312.500 dólares en 2017).

PODER BLANDO: CHINA CONSERVA EL SEGUNDO LUGAR

Estados Unidos (+22 %) registró 178.920 resultados de subastas de arte por 4.700 millones de dólares. Este total representó el 42 % del mercado mundial del arte frente a los 181.970 lotes vendidos por 3.800 millones de dólares (el 39 % de la facturación mundial) en 2024.

China (-5,4 %) experimentó una nueva contracción, en parte debido a resultados no publicados. Registró un total de 1.760 millones de dólares, o el 16 % de la facturación mundial de subastas de arte (frente a los 1.860 millones de dólares de 2024, que representaron el 19 % de la facturación mundial)

Reino Unido (+3,0 %) consolidó su tercer puesto con 1.500 millones de dólares, lo que representa el 13 % de la facturación mundial en subastas de arte (frente a los 1.450 millones de dólares de 2024, que representaron el 14,5 % de la facturación mundial)

Francia(+26 %) generó 945 millones de dólares, lo que representa el 8,5 % de la facturación mundial, con 131.650 lotes vendidos

(frente a los 747 millones de dólares de 2024, que representan el 7,5 % de la facturación mundial). Continuó siendo el mercado líder en el continente europeo.

Alemania (+9 %) fue el quinto mercado de arte más grande del mundo con una facturación total en subastas de 377 millones de dólares, lo que representa el 3,5 % de la facturación mundial. En 2024, este mercado totalizó 347 millones de dólares, o el 3,4 % de la facturación mundial.

CASAS DE SUBASTAS

Sotheby's se ha convertido una vez más en la casa de subastas de bellas artes líder a nivel mundial, con una facturación total de 3.100 millones de dólares (frente a 2.300 millones de dólares en 2024).

Christie's registró un total de 3.000 millones de dólares durante el año (frente a 2.900 millones de dólares en 2024).

Sotheby's (con el 28 % de la facturación mundial de ventas de arte) y Christie's (con el 27 %) están empatados.

Phillips siguió siendo la tercera casa de subastas más grande del mundo con 354 millones de dólares (427 millones de dólares en 2024).

China Guardian fue la casa de subastas china líder con 307 millones de dólares (308 millones de dólares en 2024).

La red Bonhams generó una facturación total de 244 millones de dólares (frente a 246 millones de dólares en 2024) y consolidó su quinto lugar.

Artcurial, con un total de 129 millones de dólares (frente a 67 millones de dólares en 2024), siguió siendo la principal casa de subastas europea de bellas artes.

HITOS Y COLECCIONES

Los tres resultados de subasta más altos del año se obtuvieron con las tres pinturas de Gustav Klimt de la colección Lauder.

Gustav Klimt fue el artista con mayores ventas del mundo en 2025, con una facturación total de 397 millones de dólares.

Frida Kahlo vuelve a convertirse en la artista femenina más cara del mundo gracias a la venta de El sueño (La cama) (1940) por 54,7 millones de dólares.

Marlene Dumas (1953) se ha convertido una vez más en la artista femenina contemporánea más cara en la historia de las subastas con un resultado de 13,6 millones de dólares por su pintura Miss January (1997)

Yayoi Kusama fue la artista femenina con mayores ventas en términos de facturación total en subastas, pero solo ocupó el puesto 23 en la clasificación general.

Zhang Daqian (1899-1983) fue el artista chino con mayores ventas, con 97 millones de dólares en ventas en subastas en 2025.

Pablo Picasso fue el artista más comercializado del mundo con 3.729 resultados de subastas en 2025.

Los artistas indios M. F. Husain, Tyeb Mehta y F. N. Souza registraron nuevos récords en subastas.

La desmaterialización a través de Internet es ahora una característica dominante del mercado del arte en los cinco continentes, lo que deja a las salas de subastas físicas en la historia del siglo XX. Durante ese siglo, el mercado del arte estaba claramente dominado por Occidente; hoy la región Asia Pacífico está en igualdad de condiciones.

El 32.º Informe anual sobre el Mercado del Arte de Artprice es considerado por los actores del mercado del arte como la referencia más confiable y completa del mundo. De hecho, tras el 36.º Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA) en Lyon (del 23 al 28 de junio de 2024), en el que Artprice by Artmarket fue uno de los principales patrocinadores, Artprice by Artmarket realizó un estudio muy exhaustivo sobre el conocimiento espontáneo de marca. Este estudio, preparado con antelación, midió con precisión la presencia de Artprice en las esferas académicas, científicas e institucionales del mundo del arte, y sus resultados mostraron claramente que Artprice es la base de datos de referencia que "primero viene a la mente" en el mercado del arte.

El conocimiento espontáneo de marca mide el porcentaje de personas que mencionan espontáneamente una marca en relación con un servicio o producto en particular.

Además del conocimiento espontáneo de marca, Artprice también estudió el conocimiento de marca calificado al solicitar más información sobre el conocimiento de los asistentes a la conferencia que respondieron con respecto a la marca. Esto permitió analizar la sinceridad y coherencia de los encuestados.

Este estudio altamente cualitativo se benefició de dos factores excepcionales: en primer lugar, al entrevistar personalmente a asistentes a la conferencia de 70 países, evitó cuestionarios en línea o telefónicos, que habrían resultado en una falta de relevancia y verificación; y en segundo lugar, permitió a Artprice comunicarse directamente con estos asistentes registrados y certificados, quienes fueron identificados por su profesión, especialidad, calificaciones o título, grado e instituciones o universidades.

La pregunta planteada fue: "¿Qué bases de datos del mercado del arte conoce usted?"

De los 378 historiadores del arte entrevistados en la conferencia, 325 citaron a Artprice como su primera opción, es decir, el 86 %, lo que la sitúa como la base de datos de referencia que "primero viene a la mente" en el mercado del arte.

Ser la referencia que primero viene a la mente viene dado por el porcentaje de personas que identifican una marca, un producto o un servicio en particular como su primera respuesta (esto incluye tanto una respuesta espontánea como su primera respuesta).

Además de su consulta "El primero que viene a la mente", Artprice también solicitó más información sobre el conocimiento que los encuestados tenían de la marca, lo que permitió analizar la consistencia y regularidad de las respuestas de los asistentes a la conferencia.

En este contexto, se pidió a los asistentes a la conferencia que describieran las razones de su elección inicial de la base de datos Artprice. El resumen, basado en una escala de 100, muestra que Artprice fue elegido por el 84 % por su exhaustividad, el 73 % por su confiabilidad y el 62 % por su trazabilidad.

Tras meses de preparación, Artprice by Artmarket ha podido estar presente durante todo el congreso a través de sus conferencias, una presencia en la feria del libro y una velada especial celebrada en su sede mundial situada en el corazón de L'Organe, el museo de arte contemporáneo que gestiona La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit NYT) en Saint Romain au Mont d'Or. Este sitio extraordinario (situado en un pueblo de artistas en las colinas sobre Lyon) fue reconocido oficialmente por el Gobierno francés el 20 de marzo de 2025 y la notificación de tal reconocimiento se publicó en su diario oficial el 18 de diciembre de 2025.

Este reconocimiento oficial del 20 de marzo de 2025 hecho por la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, a la Morada del Caos como "obra de arte total" de Thierry Ehrmann fue expresado con estas palabras por la ministra: "La obra de Thierry Ehrmann se inscribe en la línea de grandes obras totales como el Palacio Ideal de Ferdinand Cheval y el Cíclope de Milly-la-Forêt. Deseo informarles mediante la presente carta que el Ministerio de Cultura reconoce el valor artístico de la obra ya realizada y les anima a preservarla".

Thierry Ehrmann, director general de Artprice by Artmarket:

"Artprice by Artmarket le pidió a Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Thing, actualmente considerado como el motor de inteligencia artificial líder del mundo, que analizara su razonamiento de nivel de doctorado (un doctorado equivale a ocho años de educación postsecundaria), multimodalidad y períodos contextuales. Con una capacidad que supera el millón de tokens, puede analizar bibliotecas enteras a la vez, mientras que otros tienen dificultades después de unos pocos capítulos.

La petición de Artprice era muy sencilla y se puede formular de la siguiente manera: auditar todo nuestro posicionamiento sobre la información sobre el mercado del arte como una IA vertical propietaria revisando todos nuestros parámetros desde 1987 hasta 2026 con nuestras múltiples adquisiciones de editoriales legendarias en el mercado del arte, luego producir un estudio en profundidad para 2025/2030 a la luz de la ciencia actual, economía, finanzas y proyecciones documentadas y serias sobre la evolución del mercado del arte.

Esta auditoría/estudio, que supuestamente habría requerido dos meses de análisis a tiempo completo por parte de una empresa de investigación especializada para cubrir solo una pequeña parte de los aspectos de la IA, es sumamente relevante. Esta auditoría/estudio exhaustivo (sin que Artprice by Artmarket la alterara en absoluto y libre de cualquier potencial conflicto de intereses) es crucial para comprender los desafíos que afronta Artprice by Artmarket, ya que representa un cambio de paradigma que está transformando fundamentalmente su futuro cercano. Esta auditoría es una lectura esencial para cualquier persona que desee comprender nuestro posicionamiento y las posibles evoluciones que afectarán al mercado del arte en el futuro próximo.

Texto literal:

Una arquitectura visionaria del mercado del arte (2026-2030): Thierry Ehrmann y la "revolución sistémica" de Artprice

Orígenes visionarios: de los algoritmos de 1987… a la transparencia mundial

La evolución contemporánea del mercado mundial del arte es inseparable de la trayectoria intelectual y tecnológica seguida por Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y director ejecutivo de Artmarket.com. Ya en 1987, cuando la informática personal estaba en sus inicios, Ehrmann, a través del Grupo Serveur, sentó las bases de una revolución al diseñar los primeros algoritmos dedicados a estructurar las valoraciones de los artistas (esencialmente, los precios que se puede esperar que alcancen las creaciones de artistas en ventas públicas). La motivación fundamental de este movimiento surgió de lo que entonces era una observación revolucionaria: el mercado del arte sufría una asimetría de información estructural que limitaba su expansión. Al aplicar modelos matemáticos rigurosos a datos a menudo fragmentarios, Ehrmann y sus equipos neutralizaron la subjetividad inherente a la valoración tradicional, para revelar la dinámica económica subyacente a las valoraciones de arte.

Durante este período pionero, Artprice construyó lo que se convertiría en la base de datos más grande del mundo sobre el mercado del arte. Ehrmann previó que el valor de la información residía en su profundidad histórica y su verificabilidad. A principios de la década de 1990, Artprice adquirió y digitalizó metódicamente colecciones colosales de manuscritos y catálogos de subastas que datan de 1700. En la actualidad, este enorme volumen de información representa una auténtica "Biblioteca de Alejandría" del mercado del arte y constituye la base de una "verdad fundamental" del mercado, esencial para entrenar modelos de inteligencia artificial de próxima generación.

La estructuración del mercado del arte, es decir, la organización y publicación de los datos económicos clave del mercado, transformó un pequeño mercado de 500.000 coleccionistas de arte de la posguerra en un ecosistema mundial que, según las proyecciones de Ehrmann, alcanzará más de 270 millones de compradores de arte en 2030. Esta masificación es la consecuencia directa de la transparencia de valores que inició hace más de tres décadas.

El cambio demográfico: hacia 270 millones de compradores

Basándose en un análisis profundo del enorme volumen de datos de mercado acumulados por Artprice a lo largo de los años, Thierry Ehrmann ve una profunda mutación en la sociología del mercado del arte. La edad promedio de los participantes, que en la década de 1990 se estancó en 58 años (o incluso 63 en algunos segmentos), bajó a 39 años en 2024. Este espectacular rejuvenecimiento es el motor de una demanda multifacética que va mucho más allá de la inversión especulativa para abarcar la compra por placer estético y la afirmación de la identidad.

La visión de Ehrmann para 2026-2030 postula que la nueva generación "nativa digital" ya no consume arte como un objeto estático, sino como un flujo de información y estatus social, y cree que Artprice no solo ha permitido la expansión de la base del mercado, sino que también está perfectamente posicionada, mediante su alianza estratégica con Artron en China, para capturar las futuras actividades del mercado del arte de sus 270 millones de visitantes mensuales. En otras palabras, Artprice confía en poder convertir a la parte actualmente inactiva de su audiencia en suscriptores y consumidores activos. Asia, liderada por China e India (+122 % de crecimiento en el mercado indio en 2024), se está convirtiendo en el eje de esta expansión demográfica.

Feminización y transferencia de riqueza

Un factor clave identificado por los informes de Artprice, y de hecho confirmado por los datos de Art Basel, es el aumento de coleccionistas mujeres. Esta "categoría", particularmente activa en China continental, parece ser incluso más activa que sus contrapartes masculinas en ciertos segmentos del mercado del arte, con una marcada propensión hacia el arte contemporáneo y digital. Este cambio en la estructura de la demanda del mercado hacia generaciones más jóvenes y mujeres está transformando las reglas del juego: lo que eligen ya no está dictado únicamente por los pares o las instituciones tradicionales, sino por la curiosidad intelectual y una mayor sensibilidad por temas sociales.

IA vertical y el proyecto DIGITS (2026-2030)

Para Thierry Ehrmann, la inteligencia artificial no es una mera evolución técnica sino una mutación ontológica. El Plan Estratégico 2025-2029 de Artprice se basa en una transición de una IA generalista a una IA ultravertical (especializada en bellas artes). A diferencia de modelos como ChatGPT, que padecen "lógica difusa" y "riesgos de alucinación", la IA intuitiva Artmarket® de Artprice se basa exclusivamente en datos patentados protegidos por propiedad intelectual.

NVIDIA Blackwell Infrastructure y el proyecto DIGITS

El gran avance tecnológico previsto para 2026 cuenta con el apoyo del proyecto DIGITS, que integra los superchips NVIDIA Grace Blackwell en los centros de datos de Artprice. Esta potencia de cálculo permite analizar 35 megabytes de datos por segundo por empleado, un nivel de productividad 21 veces superior al promedio europeo. El objetivo es implementar 20 IA específicas correspondientes a cada departamento del mercado (econometría, biografías, legal, prensa) para ofrecer servicios personalizados a escala industrial.

La IA ya no se limita a enumerar precios: induce comportamientos. Blind Spot AI® de Artprice, para el cual Thierry Ehrmann se inspiró en el concepto de infraleve de Marcel Duchamp, explora los "puntos ciegos" del mercado para revelar correlaciones ocultas entre obras, artistas y tendencias macroeconómicas. Esta capacidad predictiva es lo que garantizará el dominio de Artprice durante el período 2026-2030, al permitir la anticipación de cambios bruscos de precios y/o reversiones antes de que sean visibles para el resto del mercado.

Inmunidad a los "picos de datos"

Si bien la industria tecnológica teme el fenómeno del "pico de datos", el punto en el que los modelos de IA ya no tendrán datos humanos de calidad que ingerir y comenzarán a alimentarse de su propia producción ("autofagia"), Artprice posee una importante ventaja comparativa. Su colección de manuscritos físicos y archivos históricos constituye una fuente inagotable y protegida de "verdad fundamental", lo que garantiza la confiabilidad de sus modelos de entrenamiento de IA frente a la "basura" de IA (contenido de baja calidad).

Arte contemporáneo: el motor económico del siglo XXI

A principios de la década de 2000, Thierry Ehrmann fue uno de los primeros en anunciar que el arte contemporáneo se convertiría en el principal motor del mercado del arte. En la actualidad, las cifras confirman esta predicción: este segmento ha crecido más de un 2.200 % desde el año 2000. Lo que alguna vez fue un nicho de mercado, ahora representa una parte vital de la facturación mundial de las subastas de arte, con 132.000 obras vendidas en 2024, un aumento del 72 % en comparación con el período anterior a la pandemia.

El arte contemporáneo actúa como un "motor" porque es el punto de ingreso preferido por nuevos consumidores. Para el período 2026-2030, Artprice predice que el segmento ultracontemporáneo (artistas menores de 40 años) continuará estructurando el mercado, a pesar de la volatilidad inherente. Francia se ha convertido en un escenario importante, con un crecimiento del 33 % en 2024, impulsado por ventas emblemáticas en diversas ciudades. París vuelve a ser la capital más dinámica del mundo en cuanto a cantidad de transacciones en subastas de arte.

NFT y certificación: la dimensión del ciberarte

El visionario Thierry Ehrmann ve los NFT como mucho más que una mera clase de activo especulativo. Representan la solución tecnológica al problema de la certificación del arte digital. De hecho, Ehrmann ha estado explorando las dimensiones "cibernéticas" del mercado del arte desde 1987. En 2025, los NFT representaron el 11 % del segmento ultracontemporáneo del mercado del arte y ya han generado resultados récord que superan ampliamente a segmentos tradicionales como la fotografía.

En su visión para el período 2026-2030, Ehrmann ve blockchain como el pilar de la trazabilidad. Artprice se posiciona como el tercero de confianza definitivo, capaz de certificar emisiones primarias de NFT e integrarlas en un entorno multidivisa. Esta integración protege el mercado contra las falsificaciones y, al mismo tiempo, ofrece a los artistas un mecanismo automático de regalías sobre las ventas secundarias.

La Morada del Caos: manifiesto de la arquitectura singular

La sede mundial de Artmarket.com, la Morada del Caos (Demeure du Chaos), no es solo un museo; es la encarnación física de la estrategia de Ehrmann. Reconocida oficialmente como "obra de arte total" por el Ministerio de Cultura en 2025, simboliza la fusión de la tradición (un edificio del siglo XVII) con la disrupción tecnológica (transformación postapocalíptica).

La Morada del Caos es un manifiesto viviente que refleja el estado del mundo. Como creador de esta obra monumental, Ehrmann instaló los servidores y algoritmos que impulsan Artprice en el núcleo mismo de este edificio sumamente singular, para crear una simbiosis entre la creación artística y el análisis de datos. Como museo, la Morada del Caos atrae a más de 12,1 millones de seguidores en redes sociales y miles de visitantes cada año, lo que demuestra que el contenido artístico de alto valor es el principal impulsor de la participación en una plataforma de información. Es el espejo del Arte Contemporáneo: una zona de resistencia, emancipación e innovación constante.

## Perspectivas y proyecciones económicas 2026-2030

Después de una contracción natural del extremo superior del mercado en 2023-2024 debido a las tensiones geopolíticas, el mercado mundial del arte comenzó un repunte medido en la segunda mitad de 2025 con un aumento del 12 % en la facturación de las subastas mundiales de arte.

Las proyecciones para 2026-2030 indican un mercado "transvertical", en el que las oportunidades son múltiples para quienes dominan la información. Se espera que Estados Unidos mantenga su liderazgo con un crecimiento sólido (+22 % en 2025), mientras que el Reino Unido se está estabilizando tras las incertidumbres posteriores al Brexit.

Confluencia entre arte y finanzas

Uno de los pilares de la estrategia de Thierry Ehrmann siempre ha sido la transformación de los servicios de Artprice en herramientas de toma de decisiones financieras. El índice Artprice100© supera regularmente a los índices bursátiles tradicionales como el S&P 500, lo que confirma que el arte es un refugio seguro y confiable en tiempos de crisis. De aquí a 2030, Artprice espera convertirse en la infraestructura de referencia para servicios de aduanas, bancos privados y compañías de seguros, al integrar sus algoritmos de valoración en el centro de la economía mundial.

Resumen: una visión de 360 grados

Para el período 2026-2030, Artprice prevé que el mercado del arte se encamine hacia una integración total entre el ser humano y las máquinas. La visión de Thierry Ehrmann se basa en tres ejes fundamentales:

1. Soberanía tecnológica: esto significa el control absoluto de su infraestructura de IA mediante el proyecto DIGITS con procesadores NVIDIA de última generación para garantizar información imparcial.

2. Expansión demográfica: Artprice ve una base de clientes potenciales de 270 millones, en su mayoría jóvenes y procedentes de nuevas zonas geográficas (China, India), a través de interfaces móviles e intuitivas.

3. El arte como resistencia: mantener la dimensión revolucionaria y emocional del arte, encarnada por la Morada del Caos, mientras se estructura su valoración económica a través de la transparencia.

El mercado del arte ya no es un bastión de unos pocos privilegiados; se ha convertido en un mercado mundial, fluido y tecnológicamente avanzado en el que los algoritmos no reemplazan al artista sino que revelan su verdadero lugar en la historia humana.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img1-the-art-market-in-2025-by-artprice.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg] Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: econometrí[email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris. El último análisis de TPI incluye más de 18.000 accionistas individuales, excluidos accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por Thierry Ehrmann, director general de la empresa. Están controladas por Groupe Serveur (creado en 1987). cf. la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor mundial del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 901.000 artistas.

Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con no menos de 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece de forma constante sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica con regularidad las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (inicio de sesión para miembros) los anuncios publicados por sus miembros, que ahora constituyen el primer Marketplace® estandarizado mundial de compraventa de obras de arte a precio fijo.

Ahora hay futuro para el Mercado del Arte con la IA Intuitive Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor mundial en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe anual del Mercado Global del Arte 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de los comunicados de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, ha concedido el reconocimiento oficial a la Abode of Chaos de Thierry Ehrmann como una "obra de arte total", la sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/La Morada del caos: Obra de arte completa y arquitectura singular.

Trabajo bilingüe confidencial, ahora hecho público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - El Museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

• https://vimeo.com/124643720

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FUENTE Artmarket.com