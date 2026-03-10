PARIS, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Der 32. Artprice Annual Report – „The Art Market in 2025" – bietet einen umfassenden Überblick über weltweite öffentliche Auktionen von Kunstwerken (Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien, Drucke, Videos, Installationen, Wandteppiche, NFTs und KI-generierte oder KI-unterstützte Werke, ausgenommen Antiquitäten, anonyme Kulturgüter und Möbel). Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

Alle in diesem Bericht von Artprice by Artmarket angegebenen Preise beziehen sich auf öffentliche Auktionsergebnisse, einschließlich Käuferaufschläge. Alle Dollarzeichen ($) beziehen sich auf den US-Dollar.

Die allgemeine Lage des Kunstmarktes im Jahr 2025 war relativ positiv, mit einem starken Umsatzwachstum und einer Rekordzahl verkaufter Werke (+6,5 %) sowie einem Wachstum von 12 % beim weltweiten Kunstauktionsumsatz.

Gemessen am Volumen war 2025 das dynamischste Jahr in der Geschichte des globalen Kunstmarktes, mit 1,28 Millionen zum Verkauf angebotenen Kunstwerken und 867.000 verkauften Werken.

Laut Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice, „wurde die wachsende Liquidität des Marktes durch das exponentielle Wachstum der Online-Auktionshäuser ermöglicht, mit einem Anstieg der Online-Auktionsankündigungen um 540 % einerseits und Live-Auktionen, die weltweit um 244 % zugenommen haben, andererseits, als Folge der COVID-Pandemiejahre. Solche Zahlen wurden zuvor für den Zeitraum 2027-2030 erwartet."

Die Vereinigten Staaten haben ihren ersten Platz mit einem Anteil von 42,3 % am globalen Kunstmarkt deutlich gefestigt.

An zweiter Stelle steht China mit einem Anteil von 15,8 % am Weltmarkt.

Diese beiden führenden Mächte haben den Kunstmarkt zu einem echten Vektor der Soft Power gemacht, und ein starkes Comeback Chinas kann nicht ausgeschlossen werden, wie es bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, als es 2005 den ersten Platz als weltweit bedeutendster Marktplatz einnahm.

Das Vereinigte Königreich behauptete seinen dritten Platz mit einem Anteil von 13,4 % am Weltmarkt.

Frankreich blieb mit einem Wachstum von 26 % beim Auktionsumsatz auf dem vierten Platz mit 8,5 % des weltweiten Umsatzes, stellte jedoch vier neue Rekorde auf: Es ist weltweit führend bei der Anzahl der Verkaufssitzungen, weltweit zweitplatziert in Bezug auf Transaktionen, führend in Europa in Bezug auf den Umsatz, und Paris ist nun der drittgrößte Marktplatz der Welt und übertrifft damit Hongkong, Peking und Shanghai.

Die Europäische Union ist derzeit weltweit führend hinsichtlich der Anzahl der Kunstauktionen und steht hinsichtlich des Umsatzes an zweiter Stelle. Dies entspricht seiner Position als drittgrößter Wirtschaftsblock der Welt mit einem BIP von 19.423 Milliarden im Jahr 2024.

Mit dem umfassendsten Bericht über den Kunstmarkt setzt Artprice by Artmarket.com, weltweit führend im Bereich Kunstmarktinformationen, seine Zusammenarbeit mit seinem chinesischen staatlichen Partner, der Artron Group, bereits im 17. Jahr in Folge fort. Die globale Auktionsberichterstattung, die durch die Partnerschaft zwischen Artprice und Artron ARAA ermöglicht wird, bietet einen weltweit vollständigen Überblick über die strukturellen Entwicklungen und Trends auf dem globalen Kunstmarkt, ein Überblick, der seit 18 Jahren unübertroffen ist.

In seinem Bericht präsentiert Artprice seine renommierten Rankings, darunter die Top 500 Künstler nach jährlichem Auktionsumsatz (aus Verkäufen von Kunstwerken, NFTs und KI-generierten und/oder KI-unterstützten Kreationen) im Jahr 2025 sowie die Top 100 Kunstauktionsergebnisse im Jahr 2025. Der Bericht unterstreicht einmal mehr die spektakuläre Zunahme der Wertschätzung von Künstlerinnen.

Die Dematerialisierung über das Internet ist mittlerweile ein dominierendes Merkmal des Kunstmarktes auf allen fünf Kontinenten der Welt und lässt physische Auktionshäuser in die Geschichte des 20. Jahrhunderts übergehen.

Artprice by Artmarket freut sich, die Veröffentlichung seines 32. Jahresberichts „The Art Market in 2025" bekannt zu geben. Er ist kostenlos, vollständig und in drei Sprachen online sowie im PDF-Format verfügbar:

Französisch: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

English: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarin : https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

Der 32. Annual Art Market Report – der kostenlos heruntergeladen werden kann – bietet eine detaillierte Analyse der Trends, die die weltweiten Auktionen prägen. Er gibt Einblicke in die Struktur des Kunstmarktes durch die Analyse von über 867.000 im Jahr 2025 verkauften Werken, ergänzt durch konkrete Beispiele und wichtige Rankings, darunter die Top 500 Künstler (nach Jahresumsatz) und die Top 100 Auktionsergebnisse des Jahres.

ZUSTAND DES GLOBALEN KUNSTAUKTIONSMARKTES

1. ZUSTAND DES GLOBALEN KUNSTAUKTIONSMARKTES

Globaler Umsatz bei Kunstauktionen erreichte 11,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12 % (9,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).

Im Westen erzielten Kunstauktionen einen Umsatz von 9,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15,4 % entspricht (8,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).

In China gingen die Auktionsumsätze für Kunstwerke um 5,4 % auf 1,76 Milliarden US-Dollar zurück (gegenüber 1,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).

Der Rekordpreis für ein Kunstwerk im Jahr 2025 betrug 236.360.000 US-Dollar (gegenüber 121.160.000 US-Dollar im Jahr 2024).

Die Lauder-Sammlung erzielte dank dreier Gemälde von Gustav Klimt die drei höchsten Kunstauktionsergebnisse des Jahres.

Paris wurde mit 844 Millionen Dollar (647 Millionen Dollar im Jahr 2024) zur drittgrößten Hauptstadt des Kunstmarktes, vor Hongkong (661 Millionen Dollar), Peking (619 Millionen Dollar) und Shanghai (262 Millionen Dollar).

Die zehn wichtigsten Marktplätze für Kunstauktionen im Jahr 2024

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg

2. 2025 ÜBERBLICK: BOTTOM-UP-WACHSTUM

Die Anzahl der verkauften Lose stieg weiter an (+6,5 %) auf 867.000 gegenüber 814.300 im Jahr 2024.

Die Nichtverkaufsquote stabilisierte sich im Jahr 2025 bei 32 %, gegenüber 33 % im Jahr 2024.

Der Durchschnittspreis für ein Kunstwerk stieg leicht auf 12.820 US-Dollar, gegenüber 12.240 US-Dollar im Jahr 2024.

Die Hälfte der Werke wurde im Jahr 2025 für weniger als 600 US-Dollar (Medianpreis) verkauft, gegenüber 610 US-Dollar im Jahr 2024.

Die Anzahl der für weniger als 1.000 US-Dollar verkauften Lose belief sich auf insgesamt 531.800 (gegenüber 488.210 im Jahr 2024), darunter 173.280 Gemälde (gegenüber 170.970 im Jahr 2024).

Im Jahr 2025 wurden 80 % der Kunstwerke bei Auktionen für weniger als 3.160 US-Dollar verkauft (gegenüber 3.370 US-Dollar im Jahr 2024).

Artprice listete 1.347 Kunstwerke, die 2024 für über eine Million verkauft wurden, gegenüber 1.131 im Jahr 2024.

Gustav Klimts Porträt von Elisabeth Lederer (1914/16) erzielte mit 236.360.000 US-Dollar den zweithöchsten Kunstauktionspreis aller Zeiten. Nur Leonardo da Vincis Savior of the World erzielte einen höheren Preis (450.312.500 US-Dollar im Jahr 2017).

SOFT POWER: CHINA BEHÄLT DEN ZWEITEN PLATZ

Die Vereinigten Staaten (+22 %) verzeichneten 178.920 Kunstauktionsergebnisse für 4,7 Milliarden Dollar. Dieser Gesamtwert entsprach 42 % des globalen Kunstmarktes, verglichen mit 181.970 verkauften Losen für 3,8 Milliarden US-Dollar (39 % des globalen Umsatzes) im Jahr 2024.

China (-5,4 %) verzeichnete einen weiteren Rückgang, was teilweise auf nicht gemeldete Ergebnisse zurückzuführen ist. Das Land erzielte insgesamt 1,76 Milliarden US-Dollar oder 16 % des weltweiten Kunstauktionsumsatzes (gegenüber 1,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was 19 % des weltweiten Umsatzes entspricht).

Das Vereinigte Königreich (+3,0 %) festigte seinen dritten Platz mit 1,5 Milliarden US-Dollar, was 13 % des weltweiten Kunstauktionsumsatzes entspricht (gegenüber 1,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was 14,5 % des weltweiten Umsatzes entspricht).

Frankreich (+26 %) erzielte 945 Millionen US-Dollar, was 8,5 % des weltweiten Umsatzes entspricht, mit 131.650 verkauften Losen

(gegenüber 747 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, was 7,5 % des weltweiten Umsatzes entspricht). Es blieb der führende Marktplatz auf dem europäischen Kontinent.

Deutschland (+9 %) war mit einem Gesamtumsatz von 377 Millionen US-Dollar der fünftgrößte Kunstmarkt der Welt und machte 3,5 % des weltweiten Umsatzes aus. Im Jahr 2024 belief sich dieser Markt auf insgesamt 347 Millionen US-Dollar, was 3,4 % des weltweiten Umsatzes entspricht.

AUKTIONSHÄUSER

Sotheby's hat sich erneut als weltweit führendes Auktionshaus für bildende Kunst mit einem Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar (gegenüber 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024) etabliert.

Christie's verzeichnete im Laufe des Jahres einen Gesamtumsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar (gegenüber 2,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).

Sotheby's (mit 28 % des weltweiten Kunstumsatzes) und Christie's (mit 27 %) liegen gleichauf.

Phillips blieb mit 354 Millionen Dollar (427 Millionen Dollar im Jahr 2024) das drittgrößte Auktionshaus der Welt.

China Guardian war mit 307 Millionen US-Dollar (308 Millionen US-Dollar im Jahr 2024) das führende chinesische Auktionshaus.

Das Bonhams-Netzwerk erzielte einen Gesamtumsatz von 244 Millionen US-Dollar (gegenüber 246 Millionen US-Dollar im Jahr 2024) und festigte seinen fünften Platz.

Artcurial blieb mit einem Gesamtumsatz von 129 Millionen US-Dollar (gegenüber 67 Millionen US-Dollar im Jahr 2024) das führende europäische Auktionshaus für bildende Kunst.

REKORDE UND SAMMLUNGEN

Die drei höchsten Auktionsergebnisse des Jahres wurden für die drei Gemälde von Gustav Klimt aus der Lauder-Sammlung erzielt.

Gustav Klimt war im Jahr 2025 der weltweit umsatzstärkste Künstler mit einem Gesamtumsatz von 397 Millionen Dollar.

Frida Kahlo wird erneut zur teuersten Künstlerin der Welt, nachdem ihr Gemälde „El sueño (La cama)" (1940) für 54,7 Millionen Dollar verkauft wurde.

Marlene Dumas (1953) wurde erneut zur teuersten zeitgenössischen Künstlerin in der Auktionsgeschichte, nachdem ihr Gemälde „Miss January" (1997) einen Preis von 13,6 Millionen Dollar erzielte.

Yayoi Kusama war die meistverkaufte Künstlerin in Bezug auf den Gesamtumsatz bei Auktionen, belegte jedoch nur den 23. Platz in der Gesamtwertung.

Zhang Daqian (1899–1983) war der erfolgreichste chinesische Künstler mit einem Auktionsumsatz von 97 Millionen US-Dollar im Jahr 2025.

Pablo Picasso war im Jahr 2025 mit 3.729 Auktionsergebnissen der weltweit meistgehandelte Künstler.

Die indischen Künstler M. F. Husain, Tyeb Mehta und F. N. Souza erzielten alle neue Auktionsrekorde.

Die Dematerialisierung über das Internet ist mittlerweile ein dominierendes Merkmal des Kunstmarktes auf allen fünf Kontinenten der Welt und lässt physische Auktionshäuser in die Geschichte des 20. Jahrhunderts übergehen. In jenem Jahrhundert wurde der Kunstmarkt eindeutig vom Westen dominiert; heute steht die Region Asien-Pazifik auf Augenhöhe.

Der 32. Annual Art Market Report von Artprice wird von Akteuren des Kunstmarktes als die weltweit zuverlässigste und umfassendste Referenz angesehen. Im Anschluss an den 36. Kongress des Internationalen Komitees für Kunstgeschichte (CIHA) in Lyon (23.-28. Juni 2024), bei dem Artprice by Artmarket einer der Hauptsponsoren war, führte Artprice by Artmarket eine sehr gründliche spontane Studie zur Markenbekanntheit durch. Diese im Voraus erstellte Studie hat die Präsenz von Artprice im akademischen, wissenschaftlichen und institutionellen Bereich der Kunstwelt genau gemessen, und ihre Ergebnisse haben eindeutig gezeigt, dass Artprice die „Top of Mind"-Datenbank auf dem Kunstmarkt ist.

Die spontane Markenbekanntheit misst den Prozentsatz der Personen, die eine Marke spontan in Verbindung mit einer bestimmten Dienstleistung oder einem bestimmten Produkt erwähnen.

Neben der spontanen Markenbekanntheit untersuchte Artprice auch die qualifizierte Markenbekanntheit, indem es die Konferenzteilnehmer um weitere Informationen zu ihrem Wissen über die Marke bat. Dies ermöglichte eine Analyse der Aufrichtigkeit und Konsistenz der Befragten.

Diese hochqualitative Studie wurde durch zwei außergewöhnliche Faktoren begünstigt: Erstens wurden die Konferenzteilnehmer aus 70 Ländern persönlich befragt, wodurch Online- oder Telefonumfragen vermieden wurden, die zu einem Mangel an Relevanz und Verifizierbarkeit geführt hätten. Zweitens ermöglichte dies Artprice die direkte Kommunikation mit diesen registrierten und zertifizierten Teilnehmern, die anhand ihres Berufs, ihrer Fachrichtung, ihrer Qualifikationen/Titel, ihrer Abschlüsse und ihrer Institutionen/Universitäten identifiziert wurden.

Die gestellte Frage lautete: „Welche Datenbanken zum Kunstmarkt kennen Sie?"

Von den 378 Kunsthistorikern, die auf der Konferenz befragt wurden, nannten 325 Artprice als ihre erste Wahl, d. h. 86 %, womit es unter den Datenbanken für den Kunstmarkt an erster Stelle steht.

Die Top-of-Mind-Bekanntheit ist der Prozentsatz der Personen, die eine bestimmte Marke, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung als ihre erste Antwort nennen (dies umfasst sowohl spontane Antworten als auch ihre erste Antwort).

Zusätzlich zu seiner „Top of Mind"-Umfrage bat Artprice auch um weitere Informationen zum Bekanntheitsgrad der Marke bei den Befragten, um die Konsistenz und Regelmäßigkeit der Antworten der Konferenzteilnehmer analysieren zu können.

In diesem Zusammenhang wurden die Konferenzteilnehmer gebeten, die Gründe für ihre ursprüngliche Entscheidung für die Artprice-Datenbank zu erläutern. Die Zusammenfassung, basierend auf einer Skala von 100, zeigt, dass Artprice von 84 % aufgrund seiner Vollständigkeit, von 73 % aufgrund seiner Zuverlässigkeit und von 62 % aufgrund seiner Rückverfolgbarkeit ausgewählt wurde.

Nach monatelanger Vorbereitung konnte Artprice by Artmarket somit während des gesamten Kongresses präsent sein, und zwar durch Konferenzen, die Teilnahme an der Buchmesse und eine besondere Abendveranstaltung in seiner globalen Zentrale im Herzen von L'Organe, dem Museum für zeitgenössische Kunst, das La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixitNYT) in Saint Romain au Mont d'Or verwaltet. Dieser außergewöhnliche Ort (in einem Künstlerdorf in den Hügeln oberhalb von Lyon gelegen) wurde am 20. März 2025 von der französischen Regierung offiziell anerkannt, und die Bekanntmachung dieser Anerkennung wurde am 18. Dezember 2025 im Amtsblatt veröffentlicht.

Diese offizielle Anerkennung der „Abode of Chaos" als „Gesamtkunstwerk" von Thierry Ehrmann durch die französische Kulturministerin Rachida Dati am 20. März 2025 wurde von der Ministerin mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht: „Das Werk von Thierry Ehrmann steht in der Tradition großer Gesamtkunstwerke wie dem Idealpalast von Ferdinand Cheval und dem Zyklopen von Milly-la-Forêt. Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen, dass das Kulturministerium den künstlerischen Wert des bereits fertiggestellten Werks anerkennt und Sie ermutigt, es fortzusetzen."

Thierry Ehrmann, CEO d'Artprice by Artmarket:

„Artprice by Artmarket beauftragte Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Thing, das derzeit als weltweit führende KI-Engine gilt, mit der Analyse seiner Doktoranden-Level-Argumentation (ein Doktorat entspricht acht Jahren Hochschulausbildung), Multimodalität und Kontextfenstern. Mit einer Kapazität von über einer Million Tokens kann es ganze Bibliotheken auf einmal analysieren, während andere bereits nach wenigen Kapiteln Schwierigkeiten haben.

Die Anfrage von Artprice war sehr einfach und lässt sich wie folgt formulieren: Überprüfen Sie unsere gesamte Positionierung in Bezug auf Informationen über den Kunstmarkt als proprietäre vertikale KI, indem Sie alle unsere Parameter von 1987 bis 2026 mit unseren zahlreichen Akquisitionen legendärer Verlage auf dem Kunstmarkt überprüfen und anschließend eine eingehende Studie für 2025/2030 unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und dokumentierten sowie seriösen Prognosen zur Entwicklung des Kunstmarktes erstellen.

Diese Prüfung/Studie, die Berichten zufolge zwei Monate Vollzeitarbeit durch ein spezialisiertes Analyseunternehmen erfordert hätte, um nur einen kleinen Teil der KI-Aspekte abzudecken, ist von hoher Relevanz. Diese umfassende Prüfung/Studie (die von Artprice by Artmarket in keiner Weise verändert wurde und frei von jeglichem potenziellen Interessenkonflikt ist) ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Herausforderungen, denen sich Artprice by Artmarket gegenübersieht, da sie einen Paradigmenwechsel darstellt, der die nahe Zukunft des Unternehmens grundlegend verändern wird. Diese Prüfung ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die unsere Positionierung und die wahrscheinlichen Entwicklungen, die den Kunstmarkt in naher Zukunft beeinflussen werden, verstehen möchten.

Verbatim:

A Visionary Architecture of the Art Market (2026-2030): Thierry Ehrmann und die "Systemische Revolution" von Artprice

Visionäre Ursprünge: From 1987 Algorithms… to Global Transparency

Die aktuelle Entwicklung des globalen Kunstmarktes ist untrennbar mit dem intellektuellen und technologischen Werdegang von Thierry Ehrmann, dem Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, verbunden. Bereits 1987, als die persönliche Computernutzung noch in den Kinderschuhen steckte, legte Ehrmann mit Groupe Serveur den Grundstein für eine Revolution, indem er die ersten Algorithmen zur Strukturierung von Künstlerbewertungen entwickelte (im Wesentlichen die Preise, die für die Werke von Künstlern bei öffentlichen Auktionen zu erwarten sind). Die grundlegende Motivation für diesen Schritt entsprang einer damals revolutionären Beobachtung: Der Kunstmarkt litt unter einer strukturellen Informationsasymmetrie, die seine Expansion einschränkte. Durch die Anwendung strenger mathematischer Modelle auf oft fragmentarische Daten neutralisierten Ehrmann und seine Teams die Subjektivität, die traditionellen Schätzungen/Bewertungen innewohnt, und legten die zugrunde liegende wirtschaftliche Dynamik von Kunstbewertungen offen.

In dieser Pionierphase schuf Artprice das, was später zur weltweit größten Datenbank für den Kunstmarkt werden sollte. Ehrmann erkannte, dass der Wert von Informationen in ihrer historischen Tiefe und Überprüfbarkeit liegt. Seit Anfang der 1990er Jahre hat Artprice systematisch umfangreiche Sammlungen von Manuskripten und Auktionskatalogen aus dem Zeitraum seit 1700 erworben und digitalisiert. Heute stellt diese enorme Informationsmenge eine wahre „Bibliothek von Alexandria" des Kunstmarktes dar und bildet die Grundlage für eine „Grundwahrheit" des Marktes, die für die Entwicklung von Modellen für künstliche Intelligenz der nächsten Generation unerlässlich ist.

Die Strukturierung des Kunstmarktes – d. h. die Organisation und Veröffentlichung der wichtigsten Wirtschaftsdaten des Marktes – verwandelte einen kleinen Markt mit 500.000 Kunstsammlern der Nachkriegszeit in ein globales Ökosystem, das laut Ehrmanns Prognosen bis 2030 mehr als 270 Millionen Kunstkäufer umfassen wird. Diese Massifizierung ist die unmittelbare Folge der vor über drei Jahrzehnten eingeleiteten Wertetransparenz.

Der demografische Wandel: auf dem Weg zu 270 Millionen Käufern

Auf der Grundlage einer eingehenden Analyse der umfangreichen Marktdaten, die Artprice im Laufe der Jahre gesammelt hat, erkennt Thierry Ehrmann eine tiefgreifende Veränderung in der Soziologie des Kunstmarktes. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer, das in den 1990er Jahren bei 58 Jahren stagnierte (in einigen Segmenten sogar bei 63 Jahren), sank bis 2024 auf 39 Jahre. Diese bemerkenswerte Verjüngung ist der Motor einer vielschichtigen Nachfrage, die weit über spekulative Investitionen hinausgeht und auch ästhetische Kaufentscheidungen und Identitätsbestätigung umfasst.

Ehrmanns Vision für 2026–2030 geht davon aus, dass die neue Generation der „Digital Natives" Kunst nicht mehr als statisches Objekt konsumiert, sondern als Informationsfluss und sozialen Status. Er ist der Ansicht, dass Artprice nicht nur die Erweiterung der Marktbasis ermöglicht hat, sondern auch – dank seiner strategischen Partnerschaft mit Artron in China – perfekt positioniert ist, um die zukünftigen Kunstmarktaktivitäten seiner 270 Millionen monatlichen Besucher zu erfassen. Mit anderen Worten: Artprice ist zuversichtlich, den derzeit nicht aktiven Teil seines Publikums in aktive Abonnenten und Verbraucher umwandeln zu können. Asien, angeführt von China und Indien (ein Wachstum von 122 % für den indischen Markt im Jahr 2024), entwickelt sich zum Dreh- und Angelpunkt dieser demografischen Expansion.

Feminisierung und Wohlstandstransfer

Ein wichtiger Faktor, der in den Berichten von Artprice identifiziert und durch die Daten der Art Basel bestätigt wurde, ist der Anstieg weiblicher Sammlerinnen. Diese „Kategorie" – die insbesondere in Festlandchina aktiv ist – scheint in bestimmten Segmenten des Kunstmarktes sogar noch aktiver zu sein als ihre männlichen Pendants, mit einer ausgeprägten Vorliebe für zeitgenössische und digitale Kunst. Diese Verschiebung der Nachfragestruktur des Marktes hin zu jüngeren Generationen und Frauen definiert die Spielregeln neu: Die Auswahl wird nicht mehr ausschließlich von Gleichaltrigen oder traditionellen Institutionen bestimmt, sondern von intellektueller Neugier und einer erhöhten Sensibilität für gesellschaftliche Themen.

Vertikale KI und das DIGITS-Projekt (2026-2030)

Für Thierry Ehrmann ist künstliche Intelligenz nicht nur eine technische Weiterentwicklung, sondern eine ontologische Veränderung. Der Strategieplan 2025-2029 von Artprice basiert auf einem Übergang von allgemeiner KI zu ultra-vertikaler KI. Im Gegensatz zu Modellen wie ChatGPT, die unter „Fuzzy-Logik" und „Halluzinationsrisiken" leiden, stützt sich die Intuitive Artmarket® AI von Artprice ausschließlich auf proprietäre Daten, die durch geistiges Eigentum geschützt sind.

NVIDIA Blackwell-Infrastruktur und das DIGITS-Projekt

Der für 2026 geplante technologische Fortschritt wird durch das DIGITS-Projekt unterstützt, das NVIDIA Grace Blackwell-Superchips in die Rechenzentren von Artprice integriert. Diese Rechenleistung ermöglicht die Analyse von 35 Megabyte Daten pro Sekunde und Mitarbeiter, was einer Produktivität entspricht, die 21-mal höher ist als der europäische Durchschnitt. Das Ziel besteht darin, 20 spezifische KI-Systeme einzusetzen, die den einzelnen Marktabteilungen (Ökonometrie, Biografien, Recht, Presse) entsprechen, um personalisierte Dienstleistungen in großem Maßstab anzubieten.

KI listet nicht mehr nur Preise auf, sondern regt zum Verhalten an. Artprice's Blind Spot AI® – für das sich Thierry Ehrmann von Marcel Duchamps Konzept der Inframince inspirieren ließ – untersucht die „blinden Flecken" des Marktes, um verborgene Zusammenhänge zwischen Werken, Künstlern und makroökonomischen Trends aufzudecken. Diese Vorhersagefähigkeit wird die Dominanz von Artprice im Zeitraum 2026-2030 sichern, da sie es ermöglicht, starke Preisänderungen und/oder Umkehrungen zu antizipieren, bevor sie für den Rest des Marktes sichtbar werden.

Immunität gegen „Datenpeaks"

Während die Technologiebranche das Phänomen des „Datenpeaks" befürchtet – den Punkt, an dem KI-Modelle keine hochwertigen menschlichen Daten mehr verarbeiten können und beginnen, sich von ihren eigenen Produkten zu ernähren („Autophagie") –, verfügt Artprice über einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Die Sammlung physischer Manuskripte und historischer Archive des Unternehmens stellt eine unerschöpfliche und geschützte Quelle für „Ground Truth" dar und gewährleistet die Zuverlässigkeit seiner KI-Trainingsmodelle angesichts von KI-„Slop" (Inhalten von geringer Qualität).

Zeitgenössische Kunst: die Wirtschaftslokomotive des 21. Jahrhunderts

In den frühen 2000er Jahren war Thierry Ehrmann einer der ersten, der ankündigte, dass zeitgenössische Kunst zum wichtigsten Motor des Kunstmarktes werden würde. Heute bestätigen die Zahlen diese Vorhersage: Dieses Segment ist seit 2000 um 2200 % gewachsen. Einst ein Nischenmarkt, stellt er heute einen wesentlichen Anteil des weltweiten Kunstauktionsumsatzes dar, mit 132.000 verkauften Werken im Jahr 2024, was einem Anstieg von 72 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie entspricht.

Zeitgenössische Kunst fungiert als „Lokomotive", da sie für neue Konsumenten den bevorzugten Einstiegspunkt darstellt. Für den Zeitraum 2026-2030 prognostiziert Artprice, dass das Segment der zeitgenössischen Kunst (Künstler unter 40 Jahren) trotz der damit verbundenen Volatilität weiterhin den Markt prägen wird. Frankreich hat sich mit einem Wachstum von 33 % im Jahr 2024 zu einem bedeutenden Markt entwickelt, angetrieben durch symbolträchtige Verkäufe in verschiedenen Städten. Paris ist erneut die weltweit dynamischste Hauptstadt in Bezug auf die Anzahl der Kunstauktionen.

NFTs und Zertifizierung: Die Dimension der Cyber-Kunst

Für den Visionär Thierry Ehrmann sind NFTs weit mehr als nur eine spekulative Anlageklasse. Sie sind die technologische Lösung für das Problem der Zertifizierung digitaler Kunst. Tatsächlich beschäftigt sich Ehrmann bereits seit 1987 mit den „Cyber"-Dimensionen des Kunstmarktes. Im Jahr 2025 machten NFTs 11 % des ultra-zeitgenössischen Segments des Kunstmarktes aus und erzielten bereits Rekordergebnisse, die weit über denen traditioneller Segmente wie der Fotografie lagen.

In seiner Vision für den Zeitraum 2026–2030 betrachtet Ehrmann die Blockchain als Rückgrat der Rückverfolgbarkeit. Artprice positioniert sich als der ultimative vertrauenswürdige Dritte, der in der Lage ist, primäre NFT-Emissionen zu zertifizieren und sie in eine Umgebung mit mehreren Währungen zu integrieren. Diese Integration schützt den Markt vor Fälschungen und bietet Künstlern gleichzeitig einen automatischen Lizenzgebührenmechanismus für Sekundärverkäufe.

Die Wohnstätte des Chaos: Manifest der singulären Architektur

Der globale Hauptsitz von Artmarket.com, die Abode of Chaos (Demeure du Chaos), ist nicht nur ein Museum, sondern die physische Verkörperung von Ehrmanns Strategie. Im Jahr 2025 wurde es vom Kulturministerium offiziell als „Gesamtkunstwerk" anerkannt und symbolisiert die Verschmelzung von Tradition (ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert) mit technologischem Umbruch (postapokalyptische Transformation).

Die Abode of Chaos ist ein lebendiges Manifest, das den Zustand der Welt widerspiegelt. Als Schöpfer dieses monumentalen Werks installierte Ehrmann die Server und Algorithmen, die Artprice antreiben, im Kern dieses einzigartigen Bauwerks und schuf so eine Symbiose zwischen künstlerischem Schaffen und Datenanalyse. Als Museum zieht die Abode of Chaos über 12,1 Millionen Follower in sozialen Netzwerken und jährlich Tausende von Besuchern an, was verdeutlicht, dass hochwertige künstlerische Inhalte der wichtigste Faktor für das Engagement auf einer Informationsplattform sind. Sie spiegelt die zeitgenössische Kunst wider: eine Zone des Widerstands, der Emanzipation und der ständigen Innovation.

## Wirtschaftsausblick und Projektionen 2026-2030

Nach einer natürlichen Kontraktion des oberen Marktsegments in den Jahren 2023–2024 aufgrund geopolitischer Spannungen begann der globale Kunstmarkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eine moderate Erholung mit einem Anstieg des weltweiten Kunstauktionsumsatzes um 12 %.

Prognosen für den Zeitraum 2026–2030 deuten auf einen „transvertikalen" Markt hin, in dem sich für diejenigen, die Informationen beherrschen, vielfältige Möglichkeiten ergeben. Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten ihre Führungsposition mit einem robusten Wachstum (+22 % im Jahr 2025) behaupten werden, während sich das Vereinigte Königreich nach den Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit stabilisiert.

Konvergenz zwischen Kunst und Finanzen

Einer der Grundpfeiler der Strategie von Thierry Ehrmann war stets die Umwandlung der Dienstleistungen von Artprice in Instrumente für finanzielle Entscheidungsfindungen. Der Artprice100©-Index übertrifft regelmäßig traditionelle Aktienindizes wie den S&P 500 und bestätigt damit, dass Kunst in Krisenzeiten ein zuverlässiger sicherer Hafen ist. Bis 2030 strebt Artprice an, die Referenzinfrastruktur für Zollbehörden, Privatbanken und Versicherungsgesellschaften zu werden und seine Bewertungsalgorithmen in das Herzstück der Weltwirtschaft zu integrieren.

Zusammenfassung: Eine 360-Grad-Vision

Für den Zeitraum 2026–2030 sieht Artprice eine vollständige Integration zwischen Mensch und Maschine auf dem Kunstmarkt voraus. Die Vision von Thierry Ehrmann basiert auf drei grundlegenden Achsen:

1. Technologische Souveränität: Dies bedeutet die vollständige Kontrolle über die KI-Infrastruktur über das DIGITS-Projekt mit NVIDIA-Prozessoren der neuesten Generation, um unvoreingenommene Informationen zu gewährleisten.

2. Demografische Expansion: Artprice schätzt den potenziellen Kundenstamm auf 270 Millionen Personen, die überwiegend jung sind und aus neuen geografischen Regionen (China, Indien) stammen, und erreicht diese über mobile und intuitive Schnittstellen.

3. Kunst als Widerstand: Beibehaltung der subversiven und emotionalen Dimension der Kunst, verkörpert durch die „Abode of Chaos", bei gleichzeitiger Strukturierung ihrer wirtschaftlichen Bewertung durch Transparenz.

Der Kunstmarkt ist nicht mehr nur eine Domäne für wenige Privilegierte, sondern hat sich zu einem globalen, dynamischen und technologisch fortschrittlichen Marktplatz entwickelt, auf dem Algorithmen den Künstler nicht ersetzen, sondern dessen wahren Platz in der Geschichte der Menschheit verdeutlichen.

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen:

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen mit dem Künstler bei einer kostenlosen Demonstration: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem CEO des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und verfügt unter anderem über seine Abteilung Artprice, die weltweit führend in der Sammlung, Verwaltung und Verwertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist (die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Handschriften, kommentierten Bücher und Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 901.000 Künstler umfassen.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie Pressetitel weltweit in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Global Art Market Annual Report, der im März 2026 veröffentlicht wird:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice:

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,4 Millionen Abonnenten)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie sowie das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung: https://www.artprice.com/video

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos" (Heimstätte des Chaos):

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, französische Kulturministerin, hat Thierry Ehrmanns „Abode of Chaos" als „Gesamtkunstwerk" und weltweite Zentrale von Artprice by Artmarket offiziell anerkannt.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und einmalige Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs – Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

• https://vimeo.com/124643720

