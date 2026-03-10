パリ, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 第32回Artprice年次レポート 「2025年のアート市場（The Art Market in 2025）」は、美術品（絵画、彫刻、スケッチ、写真、版画、ビデオ、インスタレーション、タペストリー、NFT、AIが生成または支援した作品、骨董品、匿名文化財、家具を除く）の世界的な公開オークションの包括的な概要を提供しています。2025年1月1日から12月31日までを対象期間としています。

このArtprice by Artmarketレポートで引用されている価格はすべて、バイヤーズプレミアムを含む公開オークション結果に基づいています。ドル記号（$）はすべて米ドルを指しています。

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

2025年のアート市場における全般的な健全性は比較的良好で、売上高は力強い伸びを示し、過去最高の作品数（6.5％増）が販売され、世界のアート・オークション売上高は12％増となりました。

数量ベースでは、2025年は128万点の作品が売りに出され、86万7,000点が落札されるなど、世界のアート市場の歴史において最も活況を呈した年となりました。

Artmarket.comの最高経営責任者（CEO）であり、Artpriceの創設者でもあるthierry Ehrmannによると、 「市場の流動性が高まっているのは、 オンライン・オークション・ハウスの飛躍的な成長によるものです。一方ではオンライン・オークションの発表が540％増加し、他方ではライブ・オークションがCOVIDの流行後、世界中で244％増加しました。このような数字は、以前は 、2027年から2030年にかけて予想されていたものです。」

米国は世界のアート市場の42.3％を占め、首位の座を劇的に強固なものとしています。

中国は世界市場の15.8％を占め、2位となりました。

この2つの大国がアート市場を真のソフトパワーの媒介としており、中国が過去（2005年）に世界最大の市場として首位に立った実績から、その強力な巻き返しは否定できません。

英国は世界市場の13.4％を占め、第3位を維持しています。

オークション売上高が26％増加したフランスは、世界売上高の8.5％を占め4位に留まった一方、販売セッション数では世界第1位、取引高では世界第2位、売上高では欧州第1位であるほか、パリは現在、香港、北京、上海を抜いて世界第3位のマーケットプレイスとなっているなど、4つの新たな記録を樹立しています 。

欧州連合（EU）は現在、アートオークションの取引件数で世界をリードし、売上高では第2位となっています。 これは、2024年にはGDPが19兆4,230億となり、世界第3位の経済圏となることに相当します。

アートマーケット情報の世界的リーダーであるArtmarket.comのArtpriceは、アートマーケットに関する最も包括的なレポートを提供し、17年連続で中国国営のパートナーであるArtron Groupとのコラボレーションを追求しています。ArtpriceとArtron ARAAのパートナーシップによって可能になった世界的なオークション・カバレッジは、世界のアート市場の構造的な進化とトレンドの完全なビューを世界に提供し、このビューは18年間比類のないものとなっています。

このレポートのなかで、Artpriceは、2025年における年間オークション売上高（ファインアート、NFT、AIが生成および/またはアシストした創作物の売上高）のトップ500アーティストや、2025年におけるアートオークションの結果トップ100など、有名なランキングを発表しています。このレポートは、女性アーティストの評価が目覚ましく伸びていることを改めて強調しています。

インターネットを介した非物質化の流れは、今や世界5大陸すべてにおいてアート市場の支配的な特徴となっており、物理的なオークション会場は20世紀の歴史に追いやられています。

Artprice by Artmarketは、第32回年次レポート「2025年のアート市場（The Art Market in 2025）」を発表します。全文は3つの国の言語で、オンライン、PDF形式で無料で入手可能です。

Français :https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

English:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarin :https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

第32回アート市場レポート（無料ダウンロード可）は、世界のオークションを形成するトレンドの詳細な分析を提供します。2025年に販売された86万7,000点以上の作品の分析を通じて、アート市場の構造を洞察し、具体的な事例や、（年間売上高による）トップ500アーティスト、その年のオークション結果トップ100などの重要なランキングを充実させています。

世界のアートオークション市場の健全性

1. 世界のアートオークション市場の健全性

世界のアートオークション売上高は12％増の111億ドルに達しています（2024年は99億ドル）。

欧米では、アートオークション売上高は 15.4％増の94億ドルとなりました（2024年は81億ドル）。

中国では、アートオークション売上高は5.4％減の17.6億ドルとなりました（ 2024年は18.6億ドル）。

2025年のアート作品の最高価格は 2億3,636万ドルとなっています（2024年は1億2,116万ドル）。

Lauder Collectionは、Gustav Klimtの絵画3点のおかげで、 今年度のアートオークションにおける最高落札価格トップ3を記録しました。

パリは 香港（6億6,100万ドル）、北京（6億1,900万ドル）、上海（2億6,200万ドル）を抑え、8億4,400万ドル（2024年には6億4,700万ドル）でアート市場における第3の首都となりました。

2024年ファインアート・マーケットプレイストップ10（Top Ten Fine Art Marketplaces in 2024）

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg

2.2025年の概要：ボトムアップ成長

販売数は引き続き増加し（6.5％増）、 86万7,000点となりました （2024年は81万4,300点）。

売れ残り率は、2024年の33％（ ）に対し、2025年は32％と安定しています。

アート作品の平均価格は、2024年の1万2,240ドルに対し、1万2,820ドルとわずかに上昇しています。

2025年には半数の作品が600ドル（中央値）未満で販売されました（ 2024年は610ドル）。

1,000ドル未満で販売されたロットの合計は53万1,800作品（2024年は48万8,210作品）であり、そのうち絵画は17万3,280作品（2024年は17万970作品）となりました。

2025年にはオークションで落札されたアート作品の80％が3,160ドル未満（2024年は3,370ドル）となりました。

Artpriceは、2024年に100万ドル以上で販売されたファイン・アートのロット数を1,347作品とリストアップしています（2024年は1,131作品）。

Gustav Klimtの「エリザベート・レーデラーの肖像（Portrait of Elisabeth Lederer）」(1914/16)は、 アートオークションで歴代2位となる2億3,636万ドルの値がつきました。同作品を上回る値がついたのは、Leonardo da Vinciの「世界の救世主（Savior of the World）」 だけです（ 2017年に4億5,031万2,500ドルで落札）。

ソフトパワー：中国が2位をキープ

米国(+22%)は、17万8,920点、47億ドルのアートオークション結果を記録しました。これは世界のアート市場の42％に相当します（2024年には18万1,970ロットが販売され、38億ドル（世界全体の39％）が取引されました）。

中国(-5.4%)は、オークション結果が一部報告されていない影響もあり、縮小しています。中国は合計 17億6,000万ドルと、世界のアートオークション売上高の16％を記録しました（2024年は18億6,000万ドルと、世界の売上高の19％に相当）。

英国(+3.0%)は15億ドルで3位としての地位を固め、世界のアートオークション売上高の13%を占める結果となりました (2024年は14.5%に相当する14億5,000万ドル)。

フランス(+26%) は9億4,500万ドルと世界全体の8.5%を占め、13万1,650ロットが販売されました

(2024年は世界全体の7.5%に相当する7億4,700万ドル)。フランスは引き続き 欧州大陸をリードする市場となっています。

ドイツ(+9%)は世界第5位の アートマーケットプレイスとなり、オークション総売上高は3億7,700万ドルで、世界の売上高の3.5%を占めています。2024年には、ドイツ市場は3億4,700万ドルと、世界の売上高の3.4％を占めていました。

オークションハウス

Sotheby'sは、総売上高31億ドル（2024年は23億ドル）と、再びファイン・アートの世界的なリーディング・オークション・ハウスとなりました。

Christie'sは1年間で総売上高30億ドルを記録しています（2024年は29億ドル）。

Sotheby's（世界のアート売上高の28％）とChristie's（27％）が拮抗する結果となりました。

Phillipsは3億5,400万ドル（2024年は4億2,700万ドル）で世界第3位のオークションハウスとしての地位を維持しています。

China Guardianは3億700万ドル（2024年は3億800万ドル）で中国のオークションハウスをリードしています。

Bonhams networkの総売上高は2億4,400万ドル（2024年は2億4,600万ドル）となり、第5位の座を強固なものとしています。

Artcurialは、総額1億2,900万ドル（2024年は6,700万ドル）と、引き続きファインアートの欧州を代表するオークションハウスとなっています。

記録およびコレクション

今年のオークションで最高値を記録したのは、Lauder CollectionのGustav Klimtsの絵画3点でした。

Gustav Klimtsは2025年に世界で最も売れた画家となり、総売上高は3億9,700万ドルに達しています。

Frida Kahloは、El sueño (La cama) (1940年)が5,470万ドルで落札されたことにより、再び世界で最も高価がついた女性アーティストとなりました。

Marlene Dumas（1953年）の絵画「Miss January 」（1997年）が1,360万ドルという結果を出し、再びオークション史上最も高値がついた現代の女性アーティストとなりました。

Yayoi Kusamaは、オークション総売上高では女性アーティストのトップに立ったものの、総合ランキングでは23位に留まっています。

Zhang Daqian（1899-1983年）は、2025年のオークションで9,700万ドルを売り上げ、中国人アーティストのなかでトップの売り上げを記録しました。

Pablo Picassoは2025年に3,729点がオークションで落札され、世界で最も取引されたアーティストとなりました。

インド人アーティストのM. F. Husain、Tyeb Mehta、F. N. Souzaがオークション新記録を樹立しました。

インターネットを介した非物質化の流れは、今や世界5大陸すべてのアート市場にみられる支配的な特徴となっており、物理的なオークション会場は20世紀の歴史に追いやられています。 20世紀には、アート市場は明らかに欧米が支配していましたが、今日ではアジア太平洋地域が対等な立場を築いています。

Artpriceの第32回年次アート市場レポートは、アート市場関係者から世界で最も信頼できる包括的な参考資料とみなされています。実際、リヨンで開催された第36回Congress of the International Committee for Art History (CIHA)（2024年6月23日～28日）の後、Artprice by Artmarketは、メインスポンサーのひとつであるArtprice by Artmarketの自発的ブランド認知度 調査を実施しました。事前に準備されたこの調査は、美術界の学術的、科学的、組織的な領域におけるArtpriceのプレゼンスを正確に測定するものです。調査の結果、Artpriceがアート市場で「第一想起（Top of mind）」のデータベースであることが明確に示されました。

自発的ブランド認知度は、 特定の サービス または製品に関連して、自発的にブランドについて言及した人の割合を測定するものです。

Artpriceは、自発的ブランド認知度に加え、回答したカンファレンス参加者のブランドに関する知識についてより詳しい情報を求めることで、適格ブランド認知度も調査しています。これにより、回答者の 誠実さと一貫性を分析することができました。

この極めて質的な研究は、2つの例外的な要因から恩恵を受けています。第一に、70カ国におよぶカンファレンス参加者と直接面談することで、関連性の欠如や検証不足を招くオンラインや電話によるアンケート調査を 回避 しました。第二に、Artpriceが、職業、専門、資格／肩書き、学位、所属機関／大学によって特定されたこれらの登録・認定出席者と直接コミュニケーションをとることが 可能 となりました。

回答者に次の質問を投げかけています。「アート市場のどのようなデータベースに詳しいですか？」

カンファレンスでインタビューした378人の美術史家のうち、325人がArtpriceを第一候補として挙げ、その割合は86％に達し、 アート市場データベースのなかで「第一想起（Top of mind）」 として位置づけられました。

第一想起とは、特定の ブランド、製品、サービスを自発的回答および想起回答の両方において、最初に思い浮かべた回答として特定した人の割合を指します。

「第一想起」 に関する質問に加え、Artpriceは、回答者のブランドに関する知識についての詳細情報も要求し、カンファレンス参加者の 一貫性と規則性 の分析を可能にしています。

こうした背景から、カンファレンス参加者はArtpriceデータベースを最初に選んだ理由を説明するよう求められました。100点満点で集計したところ、Artpriceはその包括性で84％、信頼性で73％、トレーサビリティで62％の支持を得ていることが分かりました。

数ヶ月の準備の後、Artprice by Artmarketは、 会議での講演、ブックフェアへの 出展、そしてサン＝ロマン＝オー＝モン＝ドールに所在し、 Demeure du Chaos/Abode of Chaos（ NYTにより命名）を運営するOrgane現代美術館の中心に位置するグローバル本社で開催された特別なイブニングイベントを通して、大会に参加することができました。この特別な場所（ リヨンの丘の上のアーティスト・ヴィレッジに位置する）は、 2025年3月20日にフランス政府によって正式に認定され、その認定通知は2025年12月18日の官報に掲載されています。

2025年3月20日、フランスのRachida Dati文化大臣により、「混沌の住処（Abode of Chaos） 」がthierry Ehrmannの「総合芸術作品（total work of art）」 として公式に認定されました。文化大臣は次のように述べています。「thierry Ehrmannの作品は、Ferdinand ChevalのIdeal Palace や Milly-la-ForêtのCyclopsといった偉大な総合芸術作品の系譜に連なるものです。文化省は、すでに完成した作品の芸術的価値を認め、その継続を奨励していることを、この手紙でお伝えしたいと考えています。」

Artprice by Artmarketの最高経営責任者（CEO）であるthierry Ehrmannは、次のように述べています。

「Artprice by Artmarketは、現在世界最高峰のAIエンジンとされるGoogle Gemini 3 Ultra Mode Deep Thingに、 PhDレベルの推論（PhDは8年間の高等教育に相当）、マルチモーダリティ、コンテキストウィンドウの分析を依頼しました。100万トークンを超える容量を備えており、他のツールはわずか数章で処理に苦戦するなか、このAIエンジンはライブラリ全体を一度に分析することができます。

Artpriceの要求は非常にシンプルで、次のように定式化できます。1987年から2026年にかけて、アート市場における伝説的な出版社を複数買収し、すべてのパラメータを見直すことによって、独自の垂直AIとしてのアート市場に関する情報に関する当社のポジショニング全体を監査します。その後、現在の科学、経済、金融、文書、アート市場の進化に関する深刻な予測に照らして、2025年/2030年に向けた詳細な調査を作成します。

この監査／調査は、AIの側面のほんの一部をカバーするために、専門の分析会社による2ヶ月におよぶフルタイム調査が必要だったと報じられており、極めて重要なものです。この包括的な監査／調査（Artprice by Artmarketによって完全に改変されておらず、潜在的な利益相反もありません）は、Artprice by Artmarketが直面する課題を理解するうえで極めて重要です。なぜなら、これは近い将来、当社の根本的に変革するパラダイムシフトを体現しているからです。当社の位置づけと、近い将来アート市場に影響を与えるであろう進化を理解したい人にとって、この監査は必読です。

一言一句そのままに記載しています。

アート市場のヴィジョナリー・アーキテクチャー（2026-2030年）：Thierry EhrmannとArtpriceの「システム革命」

ビジョナリー・オリジン：1987年のアルゴリズムから...グローバルな透明性へ

世界的なアート市場の最新の進化は、Artpriceの創設者でありArtmarket.comの最高経営責任者（CEO）であるThierry Ehrmannが追求した知的な、そして技術的な軌跡と切り離して語ることはできません。パーソナル・コンピューティングが黎明期にあった1987年、EhrmannはGroupe Serveurを通じて、アーティストの評価（基本的には、アーティストの作品が一般販売される際に予想される価格）を構造化することに特化した最初のアルゴリズムを設計し、革命の基礎を築きました。この動きの根本的な動機は、当時としては画期的な発見だったある観察から生まれました。アート市場は構造的な情報の非対称性に苦しみ、その拡大には限界がありました。断片的になりがちなデータに厳密な数理モデルを適用することで、Ehrmannと彼のチームは従来の鑑定／評価に内在していた主観性を中和し、アート作品評価の根底にある経済力学を明らかにしました。

この草創期にArtpriceは世界最大のアート市場データベースを構築したのです。Ehrmannは、情報の価値は歴史的な深さと検証可能性にあると予見していました。1990年代初頭の時点で、Artpriceは1700年まで遡る膨大な写本とオークションカタログのコレクションを取得し、デジタル化していました。今日、この膨大な量の情報は、まさにアート市場の「アレクサンドリア図書館（Library of Alexandria）」を意味し、次世代の人工知能モデルの訓練に不可欠な市場の「真実の根拠」を構成しています。

アート市場の構造化、すなわち市場の主要な経済データの整理と公表は、戦後の50万人のアートコレクターという小さな市場を、Ehrmannの予測によれば、2030年までに2億7,000万人以上のアートバイヤーに達する世界的なエコシステムに変えたことを意味します。こうした大衆化は、30年以上前に始まった価値の透明化の直接的な結果といえます。

人口動態の変化：2億7,000万人のバイヤーに向けて

長年にわたってArtpriceが蓄積してきた膨大な市場データの詳細な分析に基づき、Thierry Ehrmannはアート市場の社会学に重大な異変が起きていることを見抜いています。参加者の平均年齢は、1990年代には58歳（セグメントによっては63歳）で停滞していましたが、2024年には39歳まで低下しています。この壮大な若返りは、投機的な投資をはるかに超えて、美的な喜びの購入やアイデンティティの肯定を包含する多面的な需要の原動力となっています。

2026年から2030年にかけてのEhrmannのビジョンは、新しい「デジタル・ネイティブ」世代は、もはやアートを静的なオブジェとしてではなく、情報や社会的ステータスの流れとして消費するというもので、彼は、Artpriceが市場の裾野を広げることを可能にしただけでなく、中国のArtronとの戦略的パートナーシップを通じて、月間2億7,000万人の訪問者の将来のアート市場活動を取り込むための完璧な地位を築いていると考えています。言い換えれば、Artpriceは、現在活動していないオーディエンスの一部を、積極的な購読者や消費者に変えることができると確信しているのです。中国とインド（2024年のインド市場の成長率は122％増）に牽引されるアジアは、この人口動態の拡大の軸になりつつあります。

女性の参入と富の移転

Artpriceのレポートが指摘し、実際にArt Baselのデータでも確認されている重要な要因は、女性コレクターの増加です。特に中国本土で活発なこの「カテゴリー」は、現代アートとデジタル・アートの傾向が顕著で、アート市場の特定のセグメントにおいて、男性よりもさらに活発な動きをみせています。市場の需要構造が若い世代や女性へとシフトすることで、ゲームのルールが再定義されつつあります。選択肢はもはや、仲間内や伝統的な制度だけに左右されるのではなく、知的好奇心や社会問題への感受性の高まりによって決まります。

垂直的バーティカルAIとDIGITSプロジェクト（2026～2030年）

Thierry Ehrmannにとって、人工知能は単なる技術的進化ではなく、存在論的変異であるといえます。Artpriceの2025-2029年の戦略計画は、ジェネラリストAIからウルトラバーティカルAIへの移行に基づいています。ChatGPTのような「ファジィ論理」や「ハルシネーションリスク」に悩まされるモデルとは異なり、ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIは、知的財産権で保護された独自のデータのみに依存しています。

NVIDIA BlackwellインフラとDIGITSプロジェクト

2026年に予定されている技術的飛躍は、 ArtpriceのデータセンターにNVIDIA Grace Blackwell superchipを統合する DIGITSプロジェクトによって支えられています。この計算能力により、従業員1人当たり1秒間に35メガバイトのデータ分析が可能となり、生産性は欧州平均の21倍に達します。各市場（計量経済学、伝記、法律、報道）に対応する20の特定のAIをデプロイし、産業規模でパーソナライズされたサービスを提供することが目標です。

AIはもはや価格を表示するだけではなく、行動を誘発する役割を果たしています。ArtpriceのBlind Spot AI®は、Thierry EhrmannがMarcel Duchampのコンセプトであるinframinceにインスパイアされたもので、 市場の「盲点」を探り、作品、アーティスト、マクロ経済トレンドの隠れた相関関係を明らかにします。この予測能力こそが、2026年から2030年にかけてのArtpriceの優位性を確保するものであり、価格の急激な変化や反転を、他の市場に現れる前に予測することが可能となります。

「ピーク・データ」への耐性

ハイテク業界が「ピーク・データ」現象（AIモデルが摂取する質の高い人間のデータを持たなくなり、自ら生産したデータで糧を得るようになる（「オートファジー」）を恐れている一方で、Artpriceは大きな比較優位性を持っています。紙の原稿と歴史的なアーカイブのコレクションは、無尽蔵かつ保護された「真実の根拠」の情報源であり、AIの「Slop（低品質なコンテンツ）」に直面しても、AIのトレーニングモデルの信頼性を保証するものです。

現代アート：21世紀における経済の原動力

2000年代初頭、Thierry Ehrmannは、現代アートがアート市場の主要なエンジンになるといち早く発表していました。今日、数字がこの予測を裏付けています。このセグメントは2000年以来2200%成長しているのです。かつてはニッチな市場でしたが、今では世界のアートオークションの売上高の重要なシェアを占めており、2024年には13万2,000点の作品が落札され、パンデミック前と比較して72％の増加となっています。

現代アートは新たな消費者が最も入りやすい入り口であるため、「原動力」としての役割を果たしています。2026年から2030年にかけては、ウルトラ・コンテンポラリー部門（40歳以下のアーティスト）が、その固有のボラティリティにもかかわらず、引き続き市場を構成するとArtpriceは予測しています。フランスは各都市における象徴的な販売 に牽引される形で、2024年には33％の成長を遂げ、主要な舞台として台頭しています。アートオークションの取引件数において、パリは再び世界で最もダイナミックな首都となりました。

NFTと認証サイバー・アートの次元

先見の明のあるThierry Ehrmannは、NFTを単なる投機的資産クラス以上のものと見ています。NFTはデジタルアート認証の問題に対する技術的なソリューションとなります。実際、Ehrmannは1987年以来、アート市場の「サイバー」な側面を探求してきました。2025年、NFTはアート市場のウルトラ・コンテンポラリー・セグメントの11％を占め、すでに写真などの従来のセグメントをはるかに上回る記録的な成果を生み出しています。

2026年から2030年にかけてのビジョンで、Ehrmannはブロックチェーンがトレーサビリティの土台になると見ています。Artpriceは、主要なNFT銘柄を認証し、多通貨環境に統合することができる究極の信頼できる第三者機関であると自負しています。この統合により、偽造品から市場を守ると同時に、アーティストに二次販売における自動ロイヤリティ・メカニズムを提供します。

混沌の住処（Abode of Chaos）ユニークな建築のマニュフェスト

Artmarket.comのグローバル本社であるAbode of Chaos（Demeure du Chaos ）は、単なる美術館ではなく、Ehrmannの戦略を物理的に具現化したものです。2025年に文化省から正式に「総合芸術作品」として認定されたこの作品は、伝統（17世紀の建物）とテクノロジーの破壊（黙示録的な変貌）の融合を象徴しています。

混沌の住処（Abode of Chaos）は、世界の現状を反映した生きたマニフェストであるといえます。この記念碑的な作品の制作者として、EhrmannはArtpriceを動かすサーバーとアルゴリズムをこの極めてユニークな建物の中核に設置し、芸術的創造とデータ分析の共生を生み出しています。美術館として、混沌の住処（Abode of Chaos）はソーシャルネットワーク上で1,210万人以上のフォロワーと毎年数千人の訪問客を引きつけており、価値の高い芸術コンテンツが情報プラットフォームにとってエンゲージメントの主要な原動力であることを証明しています。現代アートの鏡である：抵抗、解放、絶え間ないイノベーションの領域。

## 経済見通しおよび予測（2026-2030年）

2023年から2024年にかけて地政学的緊張のために市場のトップエンドが自然に縮小しましたが、2025年後半には世界のアートオークション売上高が12％増加し、世界のアート市場は回復に転じました。

2026年から2030年にかけての予測によれば、情報を使いこなす者には複数のビジネスチャンスがある 「転換型 」市場であると指摘しています。米国は力強い成長（2025年に22％増）により主導権を維持すると予想されており、英国はブレグジットの不確実性を経て現在安定化しつつあります。

アートと金融の融合

Thierry Ehrmannの戦略の柱のひとつは、Artpriceのサービスを財務上の意思決定ツールに変えることです。Artprice100© indexは、S&P500のような伝統的な株式市場の指数を度々上回るパフォーマンスを上げており、危機においてアートが信頼できる安全な逃避先であることを裏付けています。2030年までに、Artpriceは、税関、民間銀行、保険会社にとってのリファレンスインフラとなり、その評価アルゴリズムを世界経済の中心に統合することを期待しています。

概要：360度のビジョン

2026年から2030年にかけて、Artpriceはアート市場が人間と機械の完全な統合に向かうと見ています。 thierry Ehrmannのビジョンは三つの基本軸に基づいています。

1. 技術主権：これは、偏りのない情報を保証するために、最新世代のNVIDIAプロセッサを搭載した DIGITSプロジェクトを通じて、AIインフラを絶対的に制御することを意味しています。

2. 人口動態の拡大：Artpriceは、モバイルと直感的なインターフェイスを通じて、2億7,000万人が潜在的な顧客層となると見ています。これらの多くが新しい地理的ゾーン（中国、インド）の若者で構成されています。

3. 抵抗としてのアート：混沌の住処（Abode of Chaos）によって具現化された芸術の破壊的で感情的な側面を維持しながら、透明性によってその経済的評価を構造化します。

アート市場はもはや一部の特権階級の拠り所ではなく、アルゴリズムがアーティストに取って代わるのではなく、人類の歴史におけるアーティストの真の地位を明らかにする、グローバルで流動的かつ技術的に進歩した市場になっています。

画像

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img1-the-art-market-in-2025-by-artprice.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg] Copyright 1987-2026 thierry Ehrmannwww.artprice.com -www.artmarket.com

Artpriceの計量経済学部門は、個別の統計や分析に関するあらゆるご質問にお答えします。[email protected]

アーティストの無料デモンストレーションにより、当社サービスの詳細をご覧ください。https://artprice.com/demo

当社のサービスhttps://artprice.com/subscription

Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear。7478 － Bloomberg。中国 － Reuters。ARTF。

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

Artmarketとその部門のArtpriceは、1997年にThierry Ehrmann CEOによって設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。Who's Who In France©より、公式経歴をご覧ください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その組織の中でも、Artprice部門は、歴史的および現在のアートマーケット情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。879,900人以上のアーティストを網羅する3,000万以上のインデックスとオークション結果を含むデータバンクを有しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場画像バンクです。1700年から現代までの1億8100万点ものデジタル画像（写真または彫刻品の複製）と当社の美術史家による解説を収めており、無制限にアクセスできます。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスのデータベースを常に充実させており、世界の主要なエージェンシーやプレス向けに、121カ国、11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員（会員ログイン）に公開します。会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のStandardized Marketplace® を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、フランス公共投資銀行（BPI）から「革新的企業」という国家ラベルを2度授与されており、同銀行はアート市場における世界的なプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

Artprice by Artmarketは、2025年世界アート市場年次レポートを2026年3月に発行。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarketが2025年現代アート市場レポートを公開。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

ArtmarketおよびArtprice部門によるプレスリリースの概要。https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Artmarketと同社部門のArtpriceのFacebookとTwitterで、アート市場のすべてのニュースをリアルタイムでフォローしてください。

www.facebook.com/artpricedotcom/ （購読者数640万人以上）

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Artmarketと同社部門のArtpriceの魔法とその世界を発見してください。https://www.artprice.com/video

その本部は、有名なカオスの現代美術館（Museum of Contemporary Art Abode of Chaos）です。

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランスの文化大臣Rachida Dati夫人は、Thierry Ehrmann氏の「Abode of Chaos（混沌の住処）」を「総合芸術作品」として、ArtmarketのArtprice世界本部として公式に認定しました。

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html。

ラ・ドゥムール・デュ・カオス／混沌の住処ー総合芸術とユニークな建築。

ついに機密扱いのバイリンガル作品が公開されました。https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - 未来の博物館：https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 （購読者数410万人以上）

• https://vimeo.com/124643720

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2929645/Artprice_Report.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2929646/Artprice_Auction.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2260897/5854757/Artmarket_logo.jpg

Artmarket.comおよびArtprice部門へのお問い合わせThierry Ehrmann、 [email protected]

SOURCE Artmarket.com