باريس

12 مارس 2026

/PRNewswire/ -- يقدم التقرير السنوي الثاني والثلاثون لـ Artprice - بعنوان "سوق الفن في 2025" - نظرة شاملة على المزادات العلنية العالمية للأعمال الفنية الجميلة (اللوحات، والمنحوتات، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، والمطبوعات، والفيديوهات، والتركيبات الفنية، والمفروشات الجدارية، والرموز غير القابلة للاستبدال "NFTs"، والأعمال الفنية المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي أو التي ساعَد في إنتاجها، باستثناء التحف والممتلكات الثقافية مجهولة المصدر والأثاث). يغطي التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard

جميع الأسعار المذكورة في هذا التقرير الصادر عن قسم Artprice التابع لشركة Artmarket تشير إلى نتائج المزادات العلنية، وتشمل عمولات المشتري. كما أن جميع رموز الدولار ($) تشير إلى الدولار الأمريكي.

كان الوضع العام لسوق الفن في عام 2025 إيجابيًا نسبيًا، حيث أظهرت المبيعات نموًا قويًا مع رقم قياسي في عدد الأعمال المُباعة (+6.5%)، إضافةً إلى نمو بنسبة 12% في إجمالي مبيعات المزادات الفنية عالميًا.

ومن حيث الحجم، برز عام 2025 كأكثر عامٍ نشاطًا في تاريخ سوق الفن العالمي، إذ تم عرض 1.28 مليون عمل فني للبيع، وتم بيع 867,000 عمل منها.

ووفقًا للسيد thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي لشركة Artmarket.com ومؤسس Artprice: "إن تزايد سيولة السوق أصبح ممكنًا بفضل النمو المتسارع لدُور المزادات عبر الإنترنت؛ إذ ارتفع عدد إعلانات المزادات الإلكترونية بنسبة 540%، وفي المقابل نمت المزادات المباشرة بنسبة 244% على مستوى العالم في أعقاب سنوات جائحة فيروس كورونا. وكانت مثل هذه الأرقام متوقعة سابقًا للفترة 2027 – 2030".

عزّزت الولايات المتحدة بشكلٍ كبير مركزها في المرتبة الأولى بحصة بلغت 42.3% من سوق الفن العالمي.

ثم جاءت الصين في المرتبة الثانية بحصة 15.8% من السوق العالمية.

لقد جعلت هاتان القوتان الرائدتان من سوق الفن أداة حقيقية للقوة الناعمة، ولا يمكن استبعاد عودة الصين بقوة، إذ سبق أن أثبتت قدرتها على ذلك عندما احتلت المركز الأول كأكبر سوق فنية في العالم (عام 2005).

أما المملكة المتحدة فحافظت على المركز الثالث بحصة 13.4% من السوق العالمية.

وظلت فرنسا، مع نمو بنسبة 26% في حجم مبيعات المزادات، في المركز الرابع بحصة 8.5% من إجمالي مبيعات المزادات العالمية، لكنها حققت أربعة أرقام قياسية جديدة: فأصبحت الأولى عالميًا من حيث عدد جلسات البيع، والثانية عالميًا من حيث عدد المعاملات، والأولى في أوروبا من حيث قيمة المبيعات، كما أصبحت باريس الآن ثالث أكبر سوق فنية في العالم متجاوزة هونغ كونغ وبكين وشانغهاي.

كما أصبح الاتحاد الأوروبي الآن الأول عالميًا من حيث عدد معاملات المزادات الفنية، والثاني عالميًا من حيث قيمة المبيعات. ويتوافق ذلك مع تصنيفه كثالث أكبر تكتل اقتصادي في العالم بإجمالي ناتج محلي بلغ 19,423 مليار دولار في عام 2024.

من خلال إعداد التقرير الأكثر شمولًا عن سوق الفن، واصل قسم Artprice التابع لشركة Artmarket.com، الرائد عالميًا في معلومات سوق الفن، تعاونه للعام السابع عشر على التوالي مع شريكه الصيني المملوك للدولة، مجموعة Artron. أتاح نطاق المزادات العالمية الذي وفرته شراكة Artprice مع Artron ARAA تقديم رؤية عالمية متكاملة للتطورات الهيكلية والاتجاهات في سوق الفن العالمي، وهي رؤية لم يسبق لها مثيل منذ 18 عامًا.

في تقريره، يعرض قسم Artprice تصنيفاته الشهيرة، بما في ذلك قائمة أفضل 500 فنان حسب حجم المبيعات السنوية في المزادات (من مبيعات الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال "NFTs" والأعمال الفنية المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي أو التي ساعَد في إنتاجها) لعام 2025، إضافةً إلى أفضل 100 نتيجة لمزادات الأعمال الفنية في عام 2025. كما يسلّط التقرير الضوء مجددًا على النمو اللافت في تقدير أعمال الفنانات.

أصبحت الرقمنة عبر الإنترنت الآن سمة مهيمنة في سوق الفن عبر القارات الخمس، مما جعل قاعات المزادات التقليدية تنتمي إلى تاريخ القرن العشرين.

يسرّ قسم Artprice التابع لشركة Artmarket الإعلان عن نشر تقريره السنوي الثاني والثلاثين بعنوان "سوق الفن في عام 2025". وهو متاح مجانًا بالكامل بثلاث لغات عبر الإنترنت، وكذلك بصيغة PDF:

بالفرنسية: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

والإنجليزية: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

والماندرين: https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

يوفر التقرير السنوي الثاني والثلاثون لسوق الفن – والمتاح للتنزيل مجانًا – تحليلًا مفصلًا للاتجاهات التي تشكل المزادات العالمية. كما يقدم رؤى حول هيكل سوق الفن من خلال تحليل أكثر من 867,000 عمل فني تم بيعها في عام 2025، معززة بأمثلة عملية وتصنيفات أساسية، بما في ذلك قائمة أفضل 500 فنان (من حيث حجم المبيعات السنوية) وأفضل 100 نتيجة للمزادات خلال العام.

1. صحة سوق المزادات الفنية العالمية

بلغ إجمالي مبيعات المزادات الفنية العالمية 11.1 مليار دولار، بزيادة 12% (مقابل 9.9 مليار دولار في عام 2024).

وفي الغرب، حققت مزادات الفنون الجميلة 9.4 مليار دولار، بزيادة 15.4% (مقابل 8.1 مليار دولار في عام 2024)

أما في الصين، فقد انخفضت مبيعات مزادات الفنون الجميلة بنسبة 5.4% لتصل إلى 1.76 مليار دولار (مقابل 1.86 مليار دولار في عام 2024).

سُجل أعلى سعر لعمل فني في عام 2025 عند 236,360,000 دولار (مقابل 121,160,000 دولار في عام 2024)

كما حققت Lauder Collection أعلى ثلاث نتائج لمزادات الأعمال الفنية خلال العام، بفضل ثلاث لوحات للفنان Gustav Klimt.

أصبحت باريس ثالث عاصمة لسوق الفن عالميًا بإجمالي 844 مليون دولار (647 مليون دولار في عام 2024)، متقدمةً على هونغ كونغ (661 مليون دولار) وبكين (619 مليون دولار) وشانغهاي (262 مليون دولار)

2. نظرة عامة على عام 2025: نمو من أسفل إلى أعلى

واصل عدد القطع الفنية المباعة الارتفاع (+6.5%) ليصل إلى 867,000 قطعة، مقابل 814,300 قطعة في عام 2024.

واستقر معدل القطع غير المباعة عند 32% في عام 2025 مقابل 33% في عام 2024.

كما ارتفع متوسط سعر العمل الفني بشكلٍ طفيف ليصل إلى 12,820 دولار مقابل 12,240 دولار في عام 2024.

تم بيع نصف الأعمال الفنية بأقل من 600 دولار (وهو السعر الوسيط) في عام 2025 مقابل 610 دولارات في عام 2024.

بلغ عدد القطع المباعة بأقل من 1,000 دولار حوالي 531,800 قطعة (مقابل 488,210 قطعة في عام 2024) من بينها 173,280 لوحة فنية (مقابل 170,970 لوحة في عام 2024).

كما أن 80% من الأعمال الفنية بيعت بأقل من 3,160 دولار في المزادات خلال عام 2025 (مقابل 3,370 دولار في عام 2024)

سجل قسم Artprice بيع 1,347 عملًا فنيًا من فئة الفنون الجميلة بأكثر من مليون دولار في عام 2024، مقابل 1,131 عملًا في عام 2024.

وحققت لوحة Portrait of Elisabeth Lederer (1914–1916) للفنان Gustav Klimt ثاني أعلى سعر في تاريخ مزادات الأعمال الفنية، عند 236,360,000 دولار. لم يتجاوز هذا الرقم سوى لوحة Savior of the World للفنان Leonardo da Vinci (بسعر 450,312,500 دولار في عام 2017).

القوة الناعمة: الصين تحتفظ بالمركز الثاني

سجلت الولايات المتحدة (+22%) عدد 178,920 نتيجة لمزادات الأعمال الفنية بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار دولار. ويمثل هذا الإجمالي 42% من سوق الفن العالمي، مقارنة ببيع 181,970 قطعة بقيمة 3.8 مليار دولار (39% من إجمالي السوق العالمي) في عام 2024.

أما الصين (-5.4%) فقد شهدت انكماشًا إضافيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم الإبلاغ عن بعض النتائج. وبلغ إجمالي مبيعاتها 1.76 مليار دولار، أي 16% من إجمالي مبيعات المزادات الفنية عالميًا (مقابل 1.86 مليار دولار في عام 2024 تمثل 19% من الإجمالي العالمي)

عززت المملكة المتحدة (+3.0%) موقعها في المركز الثالث بمبيعات بإجمالي 1.5 مليار دولار، ما يمثل 13% من مبيعات المزادات الفنية العالمية (مقابل 1.45 مليار دولار في عام 2024 تمثل 14.5% من الإجمالي العالمي)

حققت فرنسا (+26%) مبيعات بلغت 945 مليون دولار، تمثل 8.5% من إجمالي السوق العالمي، مع بيع 131,650 قطعة فنية (مقابل 747 مليون دولار في عام 2024 تمثل 7.5% من الإجمالي العالمي). وظلّت السوق الرائدة في القارة الأوروبية.

أما ألمانيا (+9%) فكانت خامس أكبر سوق فنية في العالم بإجمالي مبيعات مزادات بلغ 377 مليون دولار، ما يمثل 3.5% من الإجمالي العالمي. في عام 2024، كان حجم هذا السوق 347 مليون دولار، أي 3.4% من إجمالي السوق العالمي.

دُور المزادات

أصبحت دار Sotheby's مرة أخرى أكبر دار مزادات في العالم للفنون الجميلة بإجمالي مبيعات بلغ 3.1 مليار دولار (مقابل 2.3 مليار دولار في عام 2024).

وسجلت دار Christie's إجمالي مبيعات قدره 3.0 مليار دولار خلال العام (مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2024).

حيث تتقارب دار Sotheby's (بحصة 28% من إجمالي مبيعات الفن العالمية) مع دار Christie's (بحصة 27%) في المنافسة.

وحافظت دار Phillips على مركزها كثالث أكبر دار مزادات في العالم بإجمالي 354 مليون دولار (مقابل 427 مليون دولار في عام 2024).

أما دار China Guardian فكانت أكبر دار مزادات صينية بإجمالي 307 ملايين دولار (مقابل 308 ملايين دولار في عام 2024).

وحققت شبكة Bonhams إجمالي مبيعات بلغ 244 مليون دولار (مقابل 246 مليون دولار في عام 2024) مما حافظ على مركزها الخامس عالميًا.

كما حافظت دار Artcurial، بإجمالي 129 مليون دولار (مقابل 67 مليون دولار في عام 2024)، على مكانتها كأكبر دار مزادات أوروبية للفنون الجميلة.

الأرقام القياسية والمجموعات

سُجلت أعلى ثلاث نتائج مزادات خلال العام لثلاث لوحات للفنان Gustav Klimt ضمن Lauder Collection.

كما كان Gustav Klimt الفنان الأكثر مبيعًا في العالم عام 2025 بإجمالي مبيعات في المزادات بلغ 397 مليون دولار.

أصبحت Frida Kahlo مرة أخرى أغلى فنانة في العالم بفضل بيع لوحتها El sueño (La cama) (1940) مقابل 54.7 مليون دولار.

كما استعادت Marlene Dumas (1953) لقب أغلى فنانة معاصرة في تاريخ المزادات بعد بيع لوحتهاMiss January (1997) مقابل 13.6 مليون دولار

كانت Yayoi Kusama الفنانة الأكثر مبيعًا من حيث إجمالي مبيعات المزادات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة والعشرين فقط في الترتيب العام.

أما Zhang Daqian (1983-1899) فكان الفنان الصيني الأكثر مبيعًا بإجمالي 97 مليون دولار في مزادات عام 2025.

وكان Pablo Picasso هو الفنان الأكثر تداولًا في العالم مع 3,729 نتيجة مزاد في عام 2025.

كما سجل الفنانون الهنود M. F. Husain وTyeb Mehta وF. N. Souza أرقامًا قياسية جديدة في المزادات.

أصبحت الرقمنة عبر الإنترنت الآن سمة مهيمنة في سوق الفن عبر القارات الخمس، مما جعل قاعات المزادات التقليدية تنتمي إلى تاريخ القرن العشرين. خلال ذلك القرن، كان سوق الفن خاضعًا بوضوح لهيمنة الغرب، أما اليوم فقد أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على قدم المساواة مع الغرب.

يُعد التقرير السنوي الثاني والثلاثون لسوق الفن الصادر عن Artprice المرجع الأكثر موثوقية وشمولًا في العالم بالنسبة للعاملين في سوق الفن. وبالفعل، في أعقاب المؤتمر السادس والثلاثين للجنة الدولية لتاريخ الفن (CIHA) الذي عُقد في ليون (23 – 28 يونيو 2024) حيث كان قسم Artprice التابع لشركة Artmarket أحد الرعاة الرئيسيين، أجرى قسم Artprice التابع لشركة Artmarket دراسة متعمقة للغاية لقياس الوعي التلقائي بالعلامة التجارية. تم إعداد هذه الدراسة مسبقًا لقياس حضور Artprice بدقة في الأوساط الأكاديمية والعلمية والمؤسسية في عالم الفن، وأظهرت نتائجها بوضوح أن Artprice هي قاعدة البيانات "الأكثر حضورًا في الذهن" عندما يتعلق الأمر بسوق الفن.

يقيس الوعي التلقائي بالعلامة التجارية نسبة الأشخاص الذين يذكرون علامة تجارية بشكلٍ عفوي عند الحديث عن خدمة أو منتج معين.

بالإضافة إلى الوعي التلقائي بالعلامة التجارية، درس قسم Artprice أيضًا الوعي المؤهل بالعلامة التجارية من خلال طلب مزيد من المعلومات حول مدى معرفة المشاركين في المؤتمر الذين أجابوا على الاستطلاع بهذه العلامة التجارية. مما سمح بتحليل صدق واتساق المشاركين.

استفادت هذه الدراسة عالية الجودة من عاملين استثنائيين: أولًا، إجراء مقابلات مباشرة مع المشاركين في المؤتمر من 70 دولة، ما سمح بتجنب الاستبيانات عبر الإنترنت أو الهاتف التي قد تؤدي إلى ضعف الدقة والتحقق؛ وثانيًا، إتاحة التواصل المباشر مع المشاركين المسجلين والمعتمدين الذين جرى تحديدهم وفق مهنهم، وتخصصاتهم، ومؤهلاتهم العلمية/أدوارهم الوظيفية، ودرجاتهم الأكاديمية، والمؤسسات/الجامعات التي ينتمون إليها.

كان السؤال المطروح هو: "ما هي قواعد بيانات سوق الفن (Art Market) التي تعرفها؟"

من بين 378 مؤرخًا للفن تمت مقابلتهم خلال المؤتمر، ذكر 325 منهم Artprice كخيارهم الأول، أي بنسبة 86%، مما جعلها "الأكثر حضورًا في الذهن" بين قواعد بيانات سوق الفن.

يقيس الحضور في الذهن نسبة الأشخاص الذين يحددون علامة تجارية أو منتجًا أو خدمة معينة كأول إجابة لديهم (ويشمل ذلك الإجابة التلقائية وأول إجابة يقدمها الشخص).

بالإضافة إلى سؤال "الأكثر حضورًا في الذهن"، طلب قسم Artprice معلومات إضافية حول معرفة المشاركين بالعلامة التجارية، مما أتاح تحليل مدى اتساق وانتظام إجابات المشاركين في المؤتمر.

وفي هذا السياق، طُلب من المشاركين شرح الأسباب التي دفعتهم لاختيار قاعدة بيانات Artprice كخيار أول. أظهر الملخص، استنادًا إلى مقياس من 100 نقطة، أن 84% اختاروا Artprice لشموليتها، و73% لموثوقيتها، و62% لإمكانية تتبع بياناتها.

بعد أشهر من التحضير، تمكن قسم Artprice التابع لشركة Artmarket من الحضور طوال فترة المؤتمر من خلال مؤتمراته، والمشاركة في معرض الكتاب، وإقامة أمسية خاصة في مقرها العالمي الواقع في قلب L'Organe، متحف الفن المعاصر الذي يدير موقع La Demeure du Chaos/مسكن الفوضى Abode of Chaos في سان رومان أو مون دور (وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز "NYT"). تم الاعتراف بهذا الموقع الاستثنائي (الواقع في قرية للفنانين على التلال المُطلّة على مدينة ليون) رسميًا من قبل الحكومة الفرنسية في 20 مارس 2025، وتم نشر إشعار هذا الاعتراف في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2025.

جاء هذا الاعتراف الرسمي في 20 مارس 2025 من قِبل وزيرة الثقافة الفرنسية، Rachida Dati، التي اعتبرت مسكن الفوضى "عملاً فنيًا متكاملًا" للفنان thierry Ehrmann، وعبّرت عن ذلك بقولها: "إن عمل thierry Ehrmann يندرج في تقليد الأعمال الفنية المتكاملة الكبرى مثل القصر المثالي الذي أنشأه Ferdinand Cheval و Cyclops of Milly-la-Forêt. ويسعدني أن أبلغكم من خلال هذه الرسالة أن وزارة الثقافة تعترف بالقيمة الفنية للعمل المنجز بالفعل وتشجعكم على مواصلة هذا المشروع".

thierry Ehrmann الرئيس التنفيذي لقسم Artprice التابع لشركة Artmarket:

"طلب قسم Artprice التابع لشركة Artmarket من نظام الذكاء الاصطناعي Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Think، الذي يُعد حاليًا محرك الذكاء الاصطناعي الرائد في العالم، تحليل قدراته في الاستدلال التي بمستوى الدكتوراه (حيث تعادل درجة الدكتوراه نحو ثماني سنوات من التعليم بعد الثانوي)، إضافة إلى قدراته متعددة الوسائط ونوافذ السياق. وبفضل قدرة تتجاوز مليون وحدة نصية (Token)، يستطيع تحليل مكتبات كاملة دفعة واحدة، في حين تواجه أنظمة أخرى صعوبة بعد بضعة فصول فقط.

وكان طلب Artprice بسيطًا للغاية ويمكن صياغته على النحو التالي: إجراء تدقيق كامل لموقعنا في المعلومات المتعلقة بسوق الفن (Art Market) كذكاء اصطناعي عمودي مملوك لنا، وذلك من خلال مراجعة جميع معاييرنا منذ عام 1987 وحتى 2026، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المتعددة التي قمنا بها على دور نشر أسطورية في سوق الفن، ثم إعداد دراسة معمقة للفترة 2025 – 2030 في ضوء العلوم الحالية والتوقعات الاقتصادية والمالية والموثقة والجدية المتعلقة بتطور سوق الفن.

هذا التدقيق/الدراسة — الذي قيل إنه كان سيتطلب شهرين من العمل المتواصل من شركة تحليل متخصصة لتغطية جزء صغير فقط من جوانب الذكاء الاصطناعي — ذو أهمية كبيرة. وهذا التدقيق الشامل /الدراسة (الذي لم يقم قسم Artprice التابع لشركة Artmarket بأي تعديل عليه، وهو خالٍ من أي تضارب محتمل في المصالح) يُعد أساسيًا لفهم التحديات التي تواجه قسم Artprice التابع لشركة Artmarket، لأنه يمثل تحولًا جذريًا في النموذج من شأنه أن يعيد تشكيل المستقبل القريب. من الضروري قراءة هذا التدقيق لكل من يرغب في فهم موقعنا الحالي والتطورات المحتملة التي ستؤثر في سوق الفن في المستقبل القريب.

النص دون تعديل:

بنية رؤية سوق الفن (2026 – 2030): "الثورة المنهجية" للسيد Thierry Ehrmann وArtprice

منشأ الرؤية: من خوارزميات عام 1987… إلى الشفافية العالمية

إن التطور المعاصر لسوق الفن العالمي لا يمكن فصله عن المسار الفكري والتكنولوجي الذي اتبعه Thierry Ehrmann، مؤسس قسم Artprice والرئيس التنفيذي لشركة Artmarket.com. ففي وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كانت الحوسبة الشخصية لا تزال في بداياتها، وضع Ehrmann من خلال Groupe Serveur الأُسس لثورة في هذا المجال عبر تصميم أول خوارزميات مخصصة لتنظيم تقييمات الفنانين (أي الأسعار المتوقعة التي يمكن أن تحققها أعمال الفنانين في المزادات العامة). نشأ الدافع الأساسي لهذه الخطوة من ملاحظة كانت ثورية آنذاك: سوق الفن يعاني من عدم تكافؤ هيكلي في المعلومات، الأمر الذي كان يحدّ من توسعه. ومن خلال تطبيق نماذج رياضية دقيقة على بيانات غالبًا ما كانت مُجزأة أو غير مكتملة، تمكن Ehrmann وفِرَقه من تحييد الطابع الذاتي الذي كان يميز عمليات التقييم التقليدية، كاشفين بذلك الديناميكيات الاقتصادية الكامنة وراء تقييم الأعمال الفنية.

خلال هذه المرحلة الريادية، قامت Artprice ببناء ما أصبح لاحقًا أكبر قاعدة بيانات في العالم عن سوق الفن. لقد توقع Ehrmann أن قيمة المعلومات تكمن في عمقها التاريخي وقابليتها للتحقق. لذلك بدأت Artprice منذ بداية تسعينيات القرن الماضي في اقتناء ورقمنة مجموعات هائلة من المخطوطات وكتالوجات المزادات التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1700. واليوم، يمثل هذا الحجم الضخم من المعلومات "مكتبة الإسكندرية" الحقيقية لسوق الفن، ويشكل الأساس المعرفي لما يُعرف بـ "الحقيقة المرجعية للسوق"، وهو عنصر أساسي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم.

إن تنظيم سوق الفن – أي تنظيم ونشر البيانات الاقتصادية الرئيسية للسوق – أدى إلى تحويله من سوق صغير يضم نحو 500 ألف جامع أعمال فنية بعد الحرب العالمية الثانية إلى نظام عالمي متكامل يُتوقع، وفق تقديرات Ehrmann، أن يصل إلى أكثر من 270 مليون مشترٍ بحلول عام 2030. هذا التوسع هو نتيجة مباشرة للشفافية في تقييم الأسعار التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود.

التحول الديموغرافي: نحو 270 مليون مشترٍ

استنادًا إلى تحليل متعمق للكم الهائل من بيانات السوق التي جمعها قسم Artprice على مر السنوات، يرى Thierry Ehrmann حدوث طفرة عميقة في البنية الاجتماعية لسوق الفن. فقد انخفض متوسط عمر المشاركين، الذي كان في التسعينيات عند 58 عامًا (بل وصل إلى 63 عامًا في بعض القطاعات)، إلى 39 عامًا في عام 2024. هذا التجدد العمري اللافت محركٌ لطلب متنوع يتجاوز المضاربة الاستثمارية ليشمل أيضًا شراء الأعمال الفنية بدافع المتعة الجمالية والتعبير عن الهوية.

تفترض رؤية Ehrmann للفترة 2026 – 2030 أن جيل "المواطنين الرقميين" لم يعد يتعامل مع الفن كجسم ثابت، بل باعتباره تدفقًا من المعلومات ومؤشرًا على المكانة الاجتماعية، ويرى أن قسم Artprice لم يسهم فقط في توسيع قاعدة السوق، بل أصبح أيضًا في موقع مثالي – بفضل شراكته الإستراتيجية مع Artron في الصين – لالتقاط الأنشطة المستقبلية لسوق الفن بين 270 مليون زائر شهريًا. بعبارة أخرى، يعتقد قسم Artprice أنه قادر على تحويل الجزء غير النشط حاليًا من جمهوره إلى مشتركين ومستهلكين نشطين. وأصبحت آسيا، بقيادة الصين والهند (حيث سجل السوق الهندي نموًا بنسبة أكثر من 122% في عام 2024)، المحور الرئيسي لهذا التوسع الديموغرافي.

تحول السوق نحو الإناث وانتقال الثروة

إن ارتفاع عدد المقتنيات من قِبل النساء هو أحد العوامل الرئيسية المُحدَّدة في تقارير Artprice وأكدته أيضًا بيانات Art Basel. يبدو أن هذه "الفئة" – النشطة بشكلٍ خاص في الصين القارية – أكثر نشاطًا في بعض قطاعات سوق الفن مقارنة بنظرائهن من الرجال، مع ميل واضح نحو الفن المعاصر والفن الرقمي. هذا التحول في هيكل الطلب داخل السوق نحو الأجيال الأصغر والنساء يعيد تعريف قواعد اللعبة: لم تعد الاختيارات تُحدد فقط من قبل الأقران أو المؤسسات التقليدية، بل أصبحت مدفوعة بالفضول الفكري وبحساسية أكبر تجاه القضايا المجتمعية.

الذكاء الاصطناعي العمودي ومشروع DIGITS (2026 – 2030)

بالنسبة إلى Thierry Ehrmann، لا يمثل الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني، بل تحولًا جوهريًا. تستند الخطة الإستراتيجية لـ Artprice للفترة 2025 – 2029 إلى الانتقال من الذكاء الاصطناعي العام إلى ذكاء اصطناعي عمودي للغاية. على عكس نماذج مثل ChatGPT التي قد تعاني من "منطق ضبابي" أو "مخاطر الهلوسة"، يعتمد نظام الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive Artmarket التابع لـ Artprice حصريًا على بيانات مملوكة محمية بحقوق الملكية الفكرية.

بنية NVIDIA Blackwell التحتية ومشروع DIGITS

تستند القفزة التكنولوجية المخطط لها لعام 2026 إلى مشروع DIGITS الذي يدمج الرقائق الفائقة NVIDIA Grace Blackwell في مراكز بيانات Artprice. تتيح هذه القدرة الحاسوبية تحليل 35 ميجابايت من البيانات في الثانية لكل موظف، وهو مستوى إنتاجية أعلى بـ 21 مرة من المتوسط الأوروبي. الهدف هو نشر 20 ذكاءً اصطناعيًا مُحددًا يتوافق مع كل قسم في السوق (مثل الاقتصاد القياسي، والسير الذاتية، والشؤون القانونية، والإعلام) لتقديم خدمات مخصصة على نطاق صناعي.

لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على إدراج الأسعار فحسب، بل أصبح يؤثر في السلوك. يقوم نظام ®Blind Spot AI التابع لـ Artprice — والذي استلهم Thierry Ehrmann فكرته من مفهوم inframince للفنان Marcel Duchamp — باستكشاف "النقاط العمياء" في السوق للكشف عن العلاقات الخفية بين الأعمال الفنية والفنانين واتجاهات الاقتصاد الكلي. وهذه القدرة التنبؤية هي ما سيضمن هيمنة Artprice خلال الفترة 2026 – 2030، إذ تتيح استباق التغيرات الحادة في الأسعار أو انعكاساتها قبل أن تصبح مرئية لبقية السوق.

الحصانة من ظاهرة "ذروة البيانات"

في الوقت الذي تخشى فيه صناعة التكنولوجيا من ظاهرة "ذروة البيانات" — وهي المرحلة التي قد تنفد فيها البيانات البشرية عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يدفع هذه النماذج إلى الاعتماد على محتواها المُنتج ذاتيًا (الالتهام الذاتي) — تمتلك Artprice ميزة تنافسية كبيرة. فمجموعتها من المخطوطات المادية والأرشيفات التاريخية تشكل "حقيقةً مرجعيةً للسوق" غير قابلة للنضوب ومحمية، مما يضمن موثوقية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مواجهة ما يسمى "انحدار" الذكاء الاصطناعي (المحتوى منخفض الجودة).

الفن المعاصر: القاطرة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين

في بداية الألفية الجديدة، كان Thierry Ehrmann من أوائل من أعلنوا أن الفن المعاصر سيصبح المحرك الرئيسي لسوق الفن. اليوم، تؤكد الأرقام صحة هذا التوقع: فقد نما هذا القطاع بنسبة +2200% منذ عام 2000. بعد أن كان سوقًا متخصصًا، أصبح اليوم يمثل حصة أساسية من إجمالي مبيعات المزادات الفنية العالمية، حيث تم بيع 132 ألف عمل فني في عام 2024، بزيادة 72% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.

يعمل الفن المعاصر كـ "قاطرة" للسوق لأنه يمثل نقطة الدخول المفضلة للمستهلكين الجدد. وبالنسبة للفترة 2026 – 2030، تتوقع Artprice أن يستمر قطاع الفن فائق المعاصرة (Ultra-Contemporary) — أي الفنانون الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا — في تشكيل هيكل السوق، رغم التقلبات الطبيعية التي تميزه. برزت فرنسا كساحة رئيسية لهذا القطاع، مع نمو بنسبة 33% في عام 2024، مدفوعًا بمبيعات بارزة في عدة مدن. كما أصبحت باريس مرة أخرى العاصمة الأكثر ديناميكية في العالم من حيث عدد معاملات مزادات الأعمال الفنية.

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتوثيق: البُعد السيبراني للفن

يرى Thierry Ehrmann ذو الرؤية أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أكثر بكثير من مجرد فئة من أصول المضاربة. بل تمثل حلًا تكنولوجيًا لمشكلة توثيق الأعمال الفنية الرقمية. في الواقع، بدأ Ehrmann استكشاف الأبعاد "السيبرانية" لسوق الفن منذ عام 1987. في عام 2025، شكلت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) نحو 11% من قطاع الفن فائق المعاصرة في سوق الفن، وقد حققت بالفعل نتائج قياسية تفوقت على بعض القطاعات التقليدية مثل التصوير الفوتوغرافي.

في رؤيته للفترة 2026 – 2030، يرى Ehrmann أن تقنية البلوكتشين ستصبح العمود الفقري لعمليات التتبع والتوثيق. يعتبر قسم Artprice نفسه الطرف الثالث الموثوق النهائي القادر على توثيق الإصدارات الأولية من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ودمجها ضمن بيئة متعددة العملات. ويتيح هذا التكامل حماية السوق من عمليات التزوير، كما يوفر للفنانين آلية تلقائية للحصول على حقوق ملكية عند إعادة بيع أعمالهم في السوق الثانوية.

مسكن الفوضى (Abode of Chaos): بيان معماري فريد

إن المقر العالمي لشركة Artmarket.com، المعروف باسم مسكن الفوضى (Demeure du Chaos)، ليس مجرد متحف، بل يمثل التجسيد المادي لإستراتيجية Ehrmann. وقد اعترفت به وزارة الثقافة الفرنسية رسميًا عام 2025 بوصفه "عملًا فنيًا متكاملًا"، وهو يرمز إلى اندماج التراث (مبنى يعود إلى القرن السابع عشر) مع الاضطراب التكنولوجي (التحول إلى طابع ما بعد نهاية العالم).

مسكن الفوضى (Abode of Chaos) هو بيان حي يعكس حالة العالم. وبصفته مبتكر هذا العمل الضخم، قام Ehrmann بتركيب الخوادم والخوارزميات التي تشغل منصة Artprice في قلب هذا المبنى الفريد، مما خلق تكاملًا بين الإبداع الفني وتحليل البيانات. وبصفته متحفًا، يجذب مسكن الفوضى (Abode of Chaos) أكثر من 12.1 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى آلاف الزوار سنويًا، مما يثبت أن المحتوى الفني عالي القيمة هو المحرك الأساسي للتفاعل في منصة معلومات. وهو في جوهره مرآة للفن المعاصر: مساحة للمقاومة والتحرر والابتكار المستمر.

## التوقعات الاقتصادية وآفاق السوق للفترة 2026 – 2030

بعد انكماش طبيعي في الشريحة العليا من السوق خلال عامي 2023 – 2024 نتيجة التوترات الجيوسياسية، بدأ سوق الفن العالمي يشهد انتعاشًا تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2025 مع زيادة بنسبة 12% في إجمالي مبيعات مزادات الفن عالميًا.

تشير التوقعات للفترة 2026 – 2030 إلى ظهور سوق "عابر للقطاعات" تتعدد فيه الفرص أمام الجهات التي تمتلك القدرة على التحكم في المعلومات. ومن المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها مع نمو قوي (+22% في عام 2025)، في حين تشهد المملكة المتحدة حالة استقرار بعد مرحلة عدم اليقين التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit).

التقارب بين الفن والتمويل

أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية thierry Ehrmann كان دائمًا تحويل خدمات Artprice إلى أدوات لاتخاذ القرارات المالية. يُظهر مؤشر ©Artprice100 أداءً يتفوق بانتظام على مؤشرات الأسهم التقليدية مثل S&P 500، مما يعزز فكرة أن الأعمال الفنية يمكن أن تمثل ملاذًا آمنًا موثوقًا خلال فترات الأزمات. بحلول عام 2030، تتوقع Artprice أن تصبح هي البنية التحتية المرجعية للخدمات الجمركية والبنوك الخاصة وشركات التأمين، من خلال دمج خوارزميات التقييم الخاصة بها في صميم النظام الاقتصادي العالمي.

المُلخص: رؤية شاملة بزاوية 360 درجة

بالنسبة للفترة 2026 – 2030، يرى قسم Artprice أن سوق الفن يتجه نحو اندماج كامل بين الإنسان والآلة. وتستند رؤية thierry Ehrmann إلى ثلاثة محاور أساسية:

1. السيادة التكنولوجية: ويقصد بها التحكم الكامل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر مشروع DIGITS باستخدام معالجات NVIDIA من الجيل الأحدث لضمان تقديم معلومات محايدة وغير متحيزة.

2. التوسع الديموغرافي: يرى قسم Artprice إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء محتملة تبلغ 270 مليون شخص، معظمهم من الشباب ومن مناطق جغرافية جديدة (الصين والهند)، عبر واجهات متنقلة وبديهية.

3. الفن كفعلٍ للمقاومة: الحفاظ على البعد التخريبي والعاطفي للفن، الذي يجسده مشروع مسكن الفوضى (Abode of Chaos)، مع تنظيم قيمته الاقتصادية عبر الشفافية.

لم يعد سوق الفن حصنًا يقتصر على نخبة محدودة؛ بل أصبح سوقًا عالميًا مرنًا ومتقدمًا تكنولوجيًا، حيث لا تستبدل الخوارزميات الفنان، بل تكشف مكانته الحقيقية في تاريخ البشرية.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg] حقوق التأليف والنشر لـ thierry Ehrmann من عام 1987 إلى عام 2026 www.artprice.com - www.artmarket.com

يمكن لقسم القياسات الاقتصادية في Artprice الإجابة عن جميع أسئلتكم المتعلقة بالإحصائيات والتحليلات المُخصصة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن Artmarket.com:

تم إدراج Artmarket.com في سوق Eurolist التابع لبورصة Euronext Paris. ويشمل أحدث تحليل لنظام تحديد حاملي الأسهم (TPI) للشركة أكثر من 18,000 مساهم فردي، باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وصناديق الاستثمار المشترك (FCPs)، وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS): Euroclear: المؤشر 7478 - Bloomberg: المؤشر PRC - Reuters: ARTF.

تأسَّست شركة Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي للشركة. تخضع الشركة لإدارة Groupe Serveur (التي تأسست عام 1987). لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى السيرة الذاتية المعتمدة في دليل ©Who's Who In France:

Artmarket هي لاعب عالمي في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى قسم Artprice، الرائد العالمي في تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية وإدارتها واستغلالها (عن طريق الأرشيفات الوثائقية الأصلية، والمخطوطات اليدوية القديمة، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتيجة مزاد، ويغطي أكثر من 901,000 فنانٍ.

تُتيح ®Artprice Images وصولًا غير محدود إلى أكبر بنك صور في سوق الفن في العالم يضم ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية لصورٍ فوتوغرافية أو نُسَخ محفورة لأعمال فنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، مع تعليقات من مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket، من خلال قسم Artprice الخاص بها، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار والمأخوذة من 7,200 دار مزادات، وتنشر باستمرار توجهات سوق الفن لصالح الوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 121 دولة وبـ 11 لغة.

تُوفر شركة Artmarket.com لمجتمعها الذي يضم 9.3 مليون عضو (يقومون بتسجيل الدخول) إمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها الأعضاء أنفسهم، والذين يشكلون اليوم أول سوق موحد عالمي (®Standardized Marketplace) لبيع وشراء الأعمال الفنية بأسعار ثابتة.

حاليًا، أصبح لسوق الفن مُستقبل مع الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive Artmarket من Artprice.

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على تصنيف "شركة مبتكرة" من بنك الاستثمار العام الفرنسي (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

والتي يقع مقرها الرئيسي في متحف الفن المعاصر الشهير "مسكن الفوضى Abode of Chaos"، بحسب وصف The New York Times / La Demeure of Chaos.

منحت السيدة Rachida Dati، وزيرة الثقافة الفرنسية، اعترافًا رسميًا بعمل thierry Ehrmann "مسكن الفوضى Abode of Chaos" باعتباره "عملًا فنيًا متكاملًا"، المقر العالمي لقسم Artprice التابع لِشركة Artmarket.

La Demeure du Chaos/مسكن الفوضى Abode of Chaos – عمل فني متكامل وعمارة فريدة من نوعها.

للتواصل مع موقع Artmarket.com وقسم Artprice التابع له، اتصل بـ: Thierry Ehrmann، البريد الإلكتروني: [email protected]