- Artmarket.com publica su 32º Informe Anual de Artprice: El mercado del arte en 2025, que muestra un crecimiento del 12 %, con EE.UU. consolidando su posición dominante. Además, la auditoría de inteligencia artificial de Gemini Deep Think sobre la estrategia de Artprice para 2026/2030.

PARIS, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 32º Informe Anual de Artprice, "El Mercado del Arte en 2025", ofrece un panorama completo de las subastas públicas mundiales de bellas artes (pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, vídeos, instalaciones, tapices, NFT y obras generadas o asistidas por IA, excluyendo antigüedades, bienes culturales anónimos y mobiliario). Abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

Todos los precios indicados en este informe de Artprice by Artmarket se refieren a resultados de subastas públicas, incluyendo las primas del comprador. Todos los símbolos de dólar ($) se refieren al dólar estadounidense.

La salud general del mercado del arte en 2025 fue relativamente positiva, con ventas que mostraron un fuerte crecimiento y un número récord de obras vendidas (+6,5 %) y un crecimiento del 12 % en la facturación mundial de subastas de arte.

En términos de volumen, 2025 se destacó como el año más dinámico en la historia del mercado mundial del arte, con 1,28 millones de obras de arte ofrecidas a la venta y 867.000 obras vendidas.

Según thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice, "La creciente liquidez del mercado ha sido posible gracias al crecimiento exponencial de las casas de subastas online, con, por un lado, un aumento del 540 % en los anuncios de subastas online y, por otro, las subastas presenciales, que han crecido un 244 % a nivel mundial tras la pandemia de COVID-19. Estas cifras se esperaban previamente para el período 2027-2030".

Estados Unidos consolidó dramáticamente su primer lugar con el 42,3 % del mercado mundial del arte.

China ocupó el segundo lugar con el 15,8 % del mercado mundial.

Estas dos grandes potencias han hecho del Mercado del Arte un auténtico vector de poder blando, y no se puede descartar un fuerte regreso de China, como ya demostró en el pasado al situarse en el primer puesto como mercado más pesado del mundo (2005).

Reino Unido mantuvo su tercer lugar con el 13,4% del mercado global.

Francia, con un crecimiento del 26 % en su facturación en subastas, se mantiene en el cuarto lugar con un 8,5 % de la facturación mundial, pero establece cuatro nuevos récords: es 1º en el mundo en número de sesiones de venta, 2º a nivel mundial en términos de transacciones, 1º en Europa en términos de facturación, y París es ahora el 3er mercado más grande del mundo, superando a Hong Kong, Pekín y Shanghái.

La Unión Europea es ahora líder mundial en número de transacciones de subastas de arte y el segundo en volumen de negocio. Esto corresponde a su clasificación como el tercer bloque económico más grande del mundo, con un PIB de 19.423 millones en 2024.

Con el informe más completo sobre el mercado del arte, Artprice by Artmarket.com, líder mundial en información sobre el mercado del arte, continúa su colaboración por decimoséptimo año consecutivo con su socio estatal chino, el Grupo Artron. La cobertura global de subastas, posible gracias a la colaboración entre Artprice y Artron ARAA, ofrece una visión global completa de las evoluciones estructurales y las tendencias del mercado mundial del arte, una visión sin igual en los últimos 18 años.

En su informe, Artprice presenta sus famosas clasificaciones, incluidos los 500 mejores artistas por facturación anual en subastas (por ventas de bellas artes, NFT y creaciones generadas y/o asistidas por IA) en 2025, así como los 100 mejores resultados de subastas de arte en 2025. El informe destaca una vez más el espectacular crecimiento en la apreciación de las artistas femeninas.

La desmaterialización a través de Internet es ahora una característica dominante del mercado del arte en los cinco continentes del mundo, relegando las salas de subastas físicas a la historia del siglo XX.

Artprice by Artmarket se complace en anunciar la publicación de su 32º Informe Anual, "El Mercado del Arte en 2025". Está disponible de forma gratuita, íntegramente y en tres idiomas, en línea y en formato PDF:

Francés: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Inglés: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarín: https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

El 32º Informe Anual del Mercado del Arte, disponible para descarga gratuita, ofrece un análisis detallado de las tendencias que configuran las subastas globales. Ofrece información sobre la estructura del mercado del arte mediante el análisis de más de 867.000 obras vendidas en 2025, enriquecidas con ejemplos concretos y clasificaciones esenciales, incluyendo los 500 mejores artistas (por facturación anual) y los 100 mejores resultados de subastas del año.

SALUD DEL MERCADO MUNDIAL DE SUBASTAS DE ARTE

1. SALUD DEL MERCADO MUNDIAL DE SUBASTAS DE ARTE

El volumen de negocio mundial de subastas de arte alcanzó los 11.100 millones de dólares, un 12 % más (9.900 millones de dólares en 2024).

En Occidente, las ventas en subastas de bellas artes generaron 9.400 millones de dólares, un aumento del 15,4 % (8.100 millones de dólares en 2024).

En China, las ventas en subastas de bellas artes cayeron un 5,4 %, a 1.760 millones de dólares (frente a 1.860 millones de dólares en 2024).

El precio récord de una obra de arte en 2025 fue de 236.360.000 dólares (frente a 121.160.000 dólares en 2024).

La Colección Lauder generó los tres resultados de subastas de arte más altos del año, gracias a tres pinturas de Gustav Klimt.

París se convirtió en la tercera capital del mercado del arte con 844 millones de dólares (647 millones de dólares en 2024), por delante de Hong Kong (661 millones de dólares), Pekín (619 millones de dólares) y Shanghái (262 millones de dólares).

Los diez mejores mercados de subastas de bellas artes en 2024 https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg

2. RESEÑA 2025: CRECIMIENTO DE ABAJO HACIA ARRIBA

El número de lotes vendidos siguió aumentando (+6,5 %) hasta 867.000, frente a los 814.300 de 2024.

La tasa de no ventas se estabilizó en el 32 % en 2025, frente al 33 % en 2024.

El precio promedio de una obra de arte subió levemente a 12.820 dólares, frente a 12.240 dólares en 2024.

La mitad de las obras se vendieron por menos de 600 dólares (precio medio) en 2025, frente a los 610 dólares de 2024.

Los lotes vendidos por menos de 1.000 dólares totalizaron 531.800 (frente a 488.210 en 2024), incluidas 173.280 pinturas (frente a 170.970 en 2024).

El 80 % de las obras de arte se vendieron por menos de 3.160 dólares en subastas en 2025 (frente a 3.370 dólares en 2024)

Artprice enumeró 1.347 lotes de Bellas Artes vendidos por más de un millón en 2024, frente a 1.131 en 2024.

El Retrato de Elisabeth Lederer (1914/16) de Gustav Klimt alcanzó el segundo precio más alto en subasta de arte de todos los tiempos, con 236.360.000 dólares. Solo El Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci tuvo un precio mejor (450.312.500 dólares en 2017).

SOFT POWER: CHINA CONSERVA EL SEGUNDO PUESTO

Estados Unidos (+22 %) registró 178.920 subastas de arte por un valor de 4.700 millones de dólares. Este total representó el 42 % del mercado mundial del arte, frente a los 181.970 lotes vendidos por 3.800 millones de dólares (39 % de la facturación mundial) en 2024.

China (-5,4 %) experimentó una nueva contracción, en parte debido a resultados no publicados. Registró un total de 1.760 millones de dólares, equivalente al 16 % de la facturación mundial en subastas de arte (frente a los 1.860 millones de dólares de 2024, que representaron el 19 % de la facturación mundial).

El Reino Unido (+3,0 %) consolidó su tercer puesto con 1.500 millones de dólares, lo que representa el 13 % de la facturación mundial en subastas de arte (frente a 1.450 millones de dólares en 2024 para el 14,5 % de la facturación mundial).

Francia (+26 %) generó 945 millones de dólares, lo que representa el 8,5 % de la facturación mundial, con 131.650 lotes vendidos (frente a los 747 millones de dólares de 2024, que representaron el 7,5 % de la facturación mundial). Se mantuvo como el mercado líder en el continente europeo.

Alemania (+9 %) fue el quinto mercado de arte más grande del mundo, con una facturación total en subastas de 377 millones de dólares, lo que representa el 3,5 % de la facturación global. En 2024, este mercado totalizó 347 millones de dólares, o el 3,4 % de la facturación global.

CASAS DE SUBASTAS

Sotheby's se ha convertido una vez más en la casa de subastas de bellas artes líder a nivel mundial, con una facturación total de 3.100 millones de dólares (frente a 2.300 millones de dólares en 2024).

Christie's registró un total de 3.000 millones de dólares durante el año (frente a 2.900 millones de dólares en 2024).

Sotheby's (con el 28 % de la facturación mundial de ventas de arte) y Christie's (con el 27 %) están empatados.

Phillips siguió siendo la tercera casa de subastas más grande del mundo con 354 millones de dólares (427 millones de dólares en 2024).

China Guardian fue la casa de subastas china líder con 307 millones de dólares (308 millones de dólares en 2024).

La red Bonhams generó una facturación total de 244 millones de dólares (frente a 246 millones de dólares en 2024) y consolidó su quinto puesto.

Artcurial, con un total de 129 millones de dólares (frente a 67 millones de dólares en 2024), siguió siendo la principal casa de subastas europea de bellas artes.

RECORDS Y COLECCIONES

Los tres resultados de subasta más altos del año fueron obtenidos por las tres pinturas de Gustav Klimt de la Colección Lauder.

Gustav Klimt fue el artista con mayores ventas del mundo en 2025, con una facturación total de 397 millones de dólares.

Frida Kahlo vuelve a convertirse en la artista femenina más cara del mundo gracias a la venta de El sueño (La cama) (1940) por 54,7 millones de dólares.

Marlene Dumas (1953) se ha convertido una vez más en la artista femenina contemporánea más cara en la historia de las subastas con un resultado de 13,6 millones de dólares por su pintura Miss January (1997).

Yayoi Kusama fue la artista femenina con mayores ventas en términos de facturación total en subastas, pero solo ocupó el puesto 23 en el ranking general.

Zhang Daqian (1899-1983) fue el artista chino con mayores ventas, con 97 millones de dólares en ventas en subastas en 2025.

Pablo Picasso fue el artista más comercializado del mundo con 3.729 resultados de subastas en 2025.

Los artistas indios M. F. Husain, Tyeb Mehta y F. N. Souza registraron nuevos récords en subastas.

La desmaterialización a través de internet es ahora una característica dominante del mercado del arte en los cinco continentes, relegando las salas de subastas físicas a la historia del siglo XX. Durante ese siglo, el mercado del arte estaba claramente dominado por Occidente; hoy, la región de Asia y el Pacífico se encuentra en igualdad de condiciones.

El 32º Informe Anual del Mercado del Arte de Artprice es considerado por los actores del mercado del arte como la referencia más fiable y completa del mundo. De hecho, tras el 36º Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA) celebrado en Lyon (del 23 al 28 de junio de 2024), donde Artprice by Artmarket fue uno de los principales patrocinadores, Artprice by Artmarket realizó un exhaustivo estudio espontáneo de reconocimiento de marca. Este estudio, preparado con antelación, midió con precisión la presencia de Artprice en los ámbitos académico, científico e institucional del mundo del arte, y sus resultados demostraron claramente que Artprice es la base de datos de referencia en el mercado del arte.

El conocimiento espontáneo de marca mide el porcentaje de personas que mencionan espontáneamente una marca en relación con un servicio o producto en particular.

Además del conocimiento de marca espontáneo, Artprice también estudió el conocimiento de marca cualificado solicitando más información sobre el conocimiento de la marca por parte de los asistentes a la conferencia. Esto permitió analizar la sinceridad y la coherencia de los encuestados.

Este estudio altamente cualitativo se benefició de dos factores excepcionales: en primer lugar, al entrevistar personalmente a asistentes a la conferencia de 70 países, evitó cuestionarios en línea o telefónicos, que habrían resultado en una falta de relevancia y verificación; y en segundo lugar, permitió a Artprice comunicarse directamente con estos asistentes registrados y certificados, quienes fueron identificados por su profesión, especialidad, calificaciones/título, grado e instituciones/universidades.

La pregunta planteada fue: "¿Qué bases de datos del Mercado del Arte conoce usted?"

De los 378 historiadores del arte entrevistados en la conferencia, 325 citaron a Artprice como su primera opción, es decir, el 86 %, colocándolo en el 'Top of mind' entre las bases de datos del mercado del arte.

El conocimiento de primera línea es el porcentaje de personas que identifican una marca, un producto o un servicio en particular como su primera respuesta (esto incluye tanto una respuesta espontánea como su primera respuesta).

Además de su consulta "Top of Mind", Artprice también solicitó más información sobre el conocimiento que los encuestados tenían de la marca, lo que permitió analizar la consistencia y regularidad de las respuestas de los asistentes a la conferencia.

En este contexto, se pidió a los asistentes a la conferencia que describieran las razones de su elección inicial de la base de datos Artprice. El resumen, basado en una escala del 1 al 100, muestra que Artprice fue elegida por el 84 % por su exhaustividad, el 73 % por su fiabilidad y el 62 % por su trazabilidad.

Tras meses de preparación, Artprice by Artmarket pudo así estar presente durante todo el congreso a través de sus conferencias, su presencia en la feria del libro y una velada especial celebrada en su sede mundial, ubicada en el corazón de L'Organe, el Museo de Arte Contemporáneo que gestiona La Demeure du Chaos / Morada del Caos (dixit NYT) en Saint Romain au Mont d'Or. Este extraordinario lugar (ubicado en un pueblo de artistas en las colinas de Lyon) fue reconocido oficialmente por el Gobierno francés el 20 de marzo de 2025 y la notificación de dicho reconocimiento se publicó en su Diario Oficial el 18 de diciembre de 2025.

El 20 de marzo de 2025, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, reconoció oficialmente la Morada del Caos como obra de arte integral de thierry Ehrmann con estas palabras: "La obra de thierry Ehrmann se inscribe en la línea de grandes obras integrales como el Palacio Ideal de Ferdinand Cheval y el Cíclope de Milly-la-Forêt. Por la presente, le informo de que el Ministerio de Cultura reconoce el valor artístico de la obra ya realizada y le anima a continuarla".

thierry Ehrmann, consejero delegado de Artprice by Artmarket:

"Artprice by Artmarket solicitó a Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Thing, considerado actualmente el motor de IA líder a nivel mundial, que analizara su razonamiento de nivel de doctorado (un doctorado equivale a ocho años de educación superior), su multimodalidad y sus ventanas contextuales. Con una capacidad superior al millón de tokens, puede analizar bibliotecas enteras a la vez, mientras que otros tienen dificultades tras solo unos pocos capítulos.

La petición de Artprice era muy simple y se puede formular de la siguiente manera: auditar todo nuestro posicionamiento sobre la información sobre el Mercado del Arte como una IA vertical propietaria revisando todos nuestros parámetros desde 1987 hasta 2026 con nuestras múltiples adquisiciones de editoriales legendarias en el mercado del arte, y luego producir un estudio en profundidad para 2025/2030 a la luz de la ciencia actual, económica, financiera y proyecciones documentadas y serias sobre la evolución del mercado del arte.

Esta auditoría/estudio, que supuestamente habría requerido dos meses de estudio a tiempo completo por parte de una firma de análisis especializada para cubrir solo una pequeña parte de los aspectos de la IA, es sumamente relevante. Esta auditoría/estudio exhaustivo (completamente inalterado por Artprice by Artmarket y libre de cualquier posible conflicto de intereses) es crucial para comprender los desafíos a los que se enfrenta Artprice by Artmarket, ya que representa un cambio de paradigma que está transformando fundamentalmente su futuro próximo. Esta auditoría es una lectura esencial para cualquiera que desee comprender nuestro posicionamiento y las probables evoluciones que afectarán al mercado del arte en el futuro próximo".

Verbatim:

A Visionary Architecture of the Art Market (2026-2030): Thierry Ehrmann and Artprice's 'Systemic Revolution'

Visionary Origins: From 1987 Algorithms… to Global Transparency

La evolución contemporánea del mercado global del arte es inseparable de la trayectoria intelectual y tecnológica de Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com. Ya en 1987, cuando la informática personal estaba en sus inicios, Ehrmann, a través del Groupe Serveur, sentó las bases de una revolución al diseñar los primeros algoritmos dedicados a estructurar las valoraciones de los artistas (en esencia, los precios que se espera que alcancen las creaciones de los artistas en las subastas públicas). La motivación fundamental para esta iniciativa surgió de lo que entonces era una observación revolucionaria: el mercado del arte adolecía de una asimetría de información estructural que limitaba su expansión. Mediante la aplicación de rigurosos modelos matemáticos a datos a menudo fragmentarios, Ehrmann y sus equipos neutralizaron la subjetividad inherente a la tasación/valoración tradicional, revelando la dinámica económica subyacente a las valoraciones del arte.

Durante este período pionero, Artprice construyó lo que se convertiría en la mayor base de datos del mundo sobre el mercado del arte. Ehrmann previó que el valor de la información residía en su profundidad histórica y verificabilidad. A principios de la década de 1990, Artprice adquirió y digitalizó metódicamente colecciones colosales de manuscritos y catálogos de subastas, que datan de 1700. Hoy en día, este enorme volumen de información representa una auténtica "Biblioteca de Alejandría" del mercado del arte y constituye la base de una "verdad fundamental" del mercado, esencial para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de próxima generación.

La estructuración del mercado del arte –es decir, la organización y publicación de los datos económicos clave del mercado– transformó un pequeño mercado de 500.000 coleccionistas de arte de la posguerra en un ecosistema global que, según las proyecciones de Ehrmann, alcanzará más de 270 millones de compradores de arte en 2030. Esta masificación es la consecuencia directa de la transparencia del valor iniciada hace más de tres décadas.

El cambio demográfico: hacia 270 millones de compradores

Basándose en un análisis exhaustivo del enorme volumen de datos de mercado acumulados por Artprice a lo largo de los años, Thierry Ehrmann prevé una profunda mutación en la sociología del mercado del arte. La edad promedio de los participantes, que en la década de 1990 se estancó en 58 años (o incluso 63 en algunos segmentos), descendió a 39 en 2024. Este espectacular rejuvenecimiento impulsa una demanda multifacética que va mucho más allá de la inversión especulativa para abarcar la compra por placer estético y la afirmación de la identidad.

La visión de Ehrmann para 2026-2030 postula que la nueva generación de "nativos digitales" ya no consume arte como un objeto estático, sino como un flujo de información y estatus social. Cree que Artprice no solo ha permitido la expansión de la base del mercado, sino que también está perfectamente posicionada, gracias a su alianza estratégica con Artron en China, para captar las futuras actividades del mercado del arte de sus 270 millones de visitantes mensuales. En otras palabras, Artprice confía en convertir a la parte actualmente inactiva de su audiencia en suscriptores y consumidores activos. Asia, con China e India a la cabeza (+122 % de crecimiento para el mercado indio en 2024), se está convirtiendo en el eje de esta expansión demográfica.

La feminización y la transferencia de riqueza

Un factor clave identificado por los informes de Artprice y confirmado por los datos de Art Basel es el auge de las coleccionistas. Esta categoría, particularmente activa en China continental, parece ser incluso más activa que sus homólogos masculinos en ciertos segmentos del mercado del arte, con una marcada preferencia por el arte contemporáneo y digital. Este cambio en la estructura de la demanda del mercado hacia las generaciones más jóvenes y las mujeres está redefiniendo las reglas del juego: las decisiones ya no las dictan únicamente los pares o las instituciones tradicionales, sino la curiosidad intelectual y una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales.

IA vertical y el proyecto DIGITS (2026-2030)

Para Thierry Ehrmann, la Inteligencia Artificial no es una mera evolución técnica, sino una mutación ontológica. El Plan Estratégico 2025-2029 de Artprice se basa en una transición de la IA generalista a la IA ultravertical. A diferencia de modelos como ChatGPT, que presentan riesgos de lógica difusa y alucinaciones, la IA Intuitive Artmarket® de Artprice se basa exclusivamente en datos patentados protegidos por propiedad intelectual.

NVIDIA Blackwell Infrastructure y el Proyecto DIGITS

El salto tecnológico previsto para 2026 cuenta con el apoyo del Proyecto DIGITS, que integra superchips NVIDIA Grace Blackwell en los centros de datos de Artprice. Esta potencia de cálculo permite analizar 35 megabytes de datos por segundo por empleado, una productividad 21 veces superior a la media europea. El objetivo es implementar 20 IA específicas para cada departamento del mercado (Econometría, Biografías, Legal, Prensa) para ofrecer servicios personalizados a escala industrial.

La IA ya no se limita a listar precios; induce comportamientos. Blind Spot AI® de Artprice, para la cual Thierry Ehrmann se inspiró en el concepto de inframince de Marcel Duchamp, explora los puntos ciegos del mercado para revelar correlaciones ocultas entre obras, artistas y tendencias macroeconómicas. Esta capacidad predictiva es lo que garantizará el dominio de Artprice durante el período 2026-2030, al permitir la anticipación de cambios bruscos de precios o reversiones antes de que sean visibles para el resto del mercado.

Inmunidad a los "datos pico"

Mientras que la industria tecnológica teme el fenómeno de 'datos pico' —el punto en el que los modelos de IA dejarán de tener datos humanos de calidad para procesar y comenzarán a alimentarse de su propia producción ('autofagia')—, Artprice cuenta con una importante ventaja comparativa. Su colección de manuscritos físicos y archivos históricos constituye una fuente inagotable y protegida de 'verdad fundamental', lo que garantiza la fiabilidad de sus modelos de entrenamiento de IA frente a la 'basura' (contenido de baja calidad).

Arte contemporáneo: la locomotora económica del siglo XXI

A principios de la década de 2000, Thierry Ehrmann fue uno de los primeros en anunciar que el arte contemporáneo se convertiría en el principal motor del mercado del arte. Hoy, las cifras confirman esta predicción: este segmento ha crecido un 2200 % desde el año 2000. Antaño un nicho de mercado, ahora representa una parte crucial de la facturación mundial de las subastas de arte, con 132.000 obras vendidas en 2024, un aumento del 72 % con respecto al período prepandemia.

El arte contemporáneo actúa como motor de atracción, ya que es la puerta de entrada preferida para nuevos consumidores. Para el período 2026-2030, Artprice predice que el segmento ultracontemporáneo (artistas menores de 40 años) seguirá estructurando el mercado, a pesar de la volatilidad inherente. Francia se ha consolidado como un escenario clave, con un crecimiento del 33 % en 2024, impulsado por ventas emblemáticas en diversas ciudades. París vuelve a ser la capital más dinámica del mundo en cuanto a número de transacciones en subastas de arte.

NFT y certificación: la dimensión del ciberarte

El visionario Thierry Ehrmann considera los NFT mucho más que un simple activo especulativo. Representan la solución tecnológica al problema de la certificación del arte digital. De hecho, Ehrmann lleva explorando las dimensiones "cibernéticas" del mercado del arte desde 1987. En 2025, los NFT representaban el 11 % del segmento ultracontemporáneo del mercado del arte y ya han generado resultados récord que superan con creces a segmentos tradicionales como la fotografía.

En su visión para el período 2026-2030, Ehrmann considera la tecnología blockchain como la columna vertebral de la trazabilidad. Artprice se posiciona como el tercero de confianza definitivo, capaz de certificar las emisiones primarias de NFT e integrarlas en un entorno multidivisa. Esta integración protege el mercado contra las falsificaciones, a la vez que ofrece a los artistas un mecanismo automático de regalías sobre las ventas secundarias.

La Morada del Caos: Manifiesto de la Arquitectura Singular

La sede mundial de Artmarket.com, la Morada del Caos (Demeure du Chaos), no es solo un museo; es la encarnación física de la estrategia de Ehrmann. Reconocida oficialmente como 'obra de arte total' por el Ministerio de Cultura en 2025, simboliza la fusión de la tradición (un edificio del siglo XVII) con la disrupción tecnológica (transformación postapocalíptica).

La Morada del Caos es un manifiesto viviente que refleja el estado del mundo. Como creador de esta obra monumental, Ehrmann instaló los servidores y algoritmos que impulsan Artprice en el corazón de este singular edificio, creando una simbiosis entre la creación artística y el análisis de datos. Como museo, la Morada del Caos atrae a más de 12,1 millones de seguidores en redes sociales y miles de visitantes cada año, lo que demuestra que el contenido artístico de alto valor es el principal motor de interacción para una plataforma de información. Es el reflejo del arte contemporáneo: una zona de resistencia, emancipación e innovación constante.

## Perspectivas y proyecciones económicas 2026-2030

Después de una contracción natural del extremo superior del mercado en 2023-2024 debido a las tensiones geopolíticas, el mercado mundial del arte comenzó un repunte medido en la segunda mitad de 2025 con un aumento del 12 % en la facturación de las subastas de arte mundiales.

Las proyecciones para 2026-2030 indican un mercado transvertical con múltiples oportunidades para quienes dominan la información. Se espera que Estados Unidos mantenga su liderazgo con un sólido crecimiento (+22 % en 2025), mientras que el Reino Unido se estabiliza tras las incertidumbres posteriores al Brexit.

Convergencia entre arte y finanzas

Uno de los pilares de la estrategia de thierry Ehrmann siempre ha sido la transformación de los servicios de Artprice en herramientas para la toma de decisiones financieras. El índice Artprice100© supera regularmente a los índices bursátiles tradicionales, como el S&P 500, lo que confirma que el arte es un refugio seguro en tiempos de crisis. Para 2030, Artprice espera convertirse en la infraestructura de referencia para servicios aduaneros, banca privada y compañías de seguros, integrando sus algoritmos de valoración en el corazón de la economía global.

Resumen: Una visión de 360 grados

Para el periodo 2026-2030, Artprice prevé que el mercado del arte se dirija hacia una integración total entre el hombre y la máquina. La visión de thierry Ehrmann se basa en tres ejes fundamentales:

1. Soberanía tecnológica: esto significa el control absoluto de su infraestructura de IA a través del Proyecto DIGITS con procesadores NVIDIA de última generación para garantizar información imparcial.

2. Expansión demográfica: Artprice prevé una base de clientes potenciales de 270 millones, en su mayoría jóvenes y procedentes de nuevas zonas geográficas (China, India), a través de interfaces móviles e intuitivas.

3. Arte como resistencia: mantener la dimensión subversiva y emocional del arte, encarnada por la Morada del Caos, a la vez que estructura su valoración económica mediante la transparencia.

El mercado del arte ya no es un bastión de unos pocos privilegiados; se ha convertido en un mercado global, fluido y tecnológicamente avanzado donde los algoritmos no reemplazan al artista sino que revelan su verdadero lugar en la historia humana.

Imágenes:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img1-the-art-market-in-2025-by-artprice.jpg ]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg ] Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: econometrí[email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist de Euronext París. El último análisis de TPI incluye a más de 18.000 accionistas individuales, excluyendo accionistas extranjeros, empresas, bancos, fondos de inversión colectiva (FCP) y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por thierry Ehrmann, consejero delegado de la empresa. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 901.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (miembros iniciar sesión) los anuncios publicados por sus Miembros, que constituyen ahora el primer Marketplace Estandarizado mundial para la compra y venta de obras de arte a precios fijos.

Ahora hay un futuro para el mercado del arte con la IA intuitiva Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonado en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe Anual del Mercado Global del Arte 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de las notas de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,4 millones de suscriptores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento Artprice: https://www.artprice.com/video

cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La ministra francesa de Cultura, Madame Rachida Dati, ha concedido el reconocimiento oficial de La Morada del Caos de Thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Obra bilingüe confidencial, ahora hecha pública: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

• https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929645/Artprice_Report.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929646/Artprice_Auction.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/5854757/Artmarket_logo.jpg